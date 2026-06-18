Das „Große Spiel“ geht weiter! Warum der Iran als der größere Gewinner aus dem Deal mit den USA hervorgegangen ist

Nach monatelangen Kämpfen und Verhandlungen hat Donald Trump ein 14-Punkte-Memorandum unterzeichnet, das den Krieg mit dem Iran beenden soll. Das Abkommen ermöglicht die Wiedereröffnung der Straße von Hormus, was Washington als großen Erfolg feiert. Der Pakt bietet Teheran jedoch weit mehr, darunter einen 300-Milliarden-Dollar-Fonds für den „Wiederaufbau“ und Ausnahmeregelungen für den Ölexport.

Bei einem Abendessen im Kerzenschein im prunkvollen Schloss Versailles in Frankreich unterzeichnete US-Präsident Donald Trump das Abkommen zur Beendigung des Iran-Krieges nach über 100 Tagen Kampfhandlungen. „Habe es gerade unterzeichnet“, sagte Trump Reportern, als er das Schloss verließ.

Fast zeitgleich unterzeichnete auch der iranische Präsident Masoud Pezeshkian das Abkommen. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums erklärte, das Dokument sei „mit den Unterschriften der Präsidenten finalisiert worden“.

Das Memorandum of Understanding (MoU) umfasst weniger als 800 Wörter und zielt darauf ab, die Waffenruhe zwischen Iran und den USA zu erweitern und den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus wieder aufzunehmen. Es lässt jedoch viele Details offen, darunter das heikle Thema des iranischen Atomprogramms.

Während die Trump-Regierung das Abkommen als Erfolg feierte, weisen viele darauf hin, dass es dem Iran viel mehr bietet, was den US-Präsidenten zu der Aussage veranlasste, dass „die Alternative eine weltweite Depression wäre“, und er argumentierte, dass, wenn er kein Abkommen geschlossen hätte, „die Straße [von Hormuz] niemals geöffnet worden wäre“.

Doch was genau beinhaltet der Deal? Wer geht als größter Gewinner aus der Vereinbarung hervor? (Iran-Deal: Waffenstillstand mit Verfallsdatum – was verschweigt das Abkommen?)

Ein Ende der Konflikte „an allen Fronten“

Der erste Punkt des 14-Punkte -Abkommens sieht vor, dass die USA, der Iran und ihre Verbündeten die „sofortige und endgültige Beendigung der Militäroperationen an allen Fronten – einschließlich des Libanon“ erklären werden.

Laut diesem Abkommen gilt ein Waffenstillstand nicht nur zwischen dem Iran und den USA, sondern auch zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon. Dies war eine wichtige Vorbedingung für den Iran. Genau darüber klagt er in den Gesprächen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, der erklärte, sein Land werde die Angriffe auf die vom Iran unterstützte Gruppe im Libanon nicht einstellen.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums erklärte nun jedoch, dass jede Fortsetzung der israelischen Militäroperationen im Libanon einen „Verstoß gegen die Vereinbarung“ darstellen würde und „notwendige Maßnahmen ergriffen werden“.

Im zweiten Punkt des Abkommens heißt es außerdem, dass die USA und der Iran vereinbaren, „die Souveränität und territoriale Integrität des jeweils anderen zu respektieren und sich nicht in die inneren Angelegenheiten des anderen einzumischen“.

Auch wenn dies symbolisch erscheinen mag, ist es bedeutsam. Denn beide Länder haben sich gegenseitig der Einmischung in die inneren Angelegenheiten des jeweils anderen beschuldigt. Darüber hinaus wurde vermutet, dass die USA damit signalisieren wollen, dass sie weder Widerstand gegen das iranische Regime provozieren noch einen Regimewechsel anstreben werden.

Die Straße von Hormuz und die US-Blockade

Punkt vier des Abkommens besagt, dass die USA nach Unterzeichnung der Absichtserklärung mit der Aufhebung der Seeblockade und jeglicher Störungen oder Behinderungen iranischer Häfen beginnen werden. Die Blockade soll laut Abkommen innerhalb von 30 Tagen vollständig aufgehoben werden.

Es bleibt jedoch offen, ob der Iran letztendlich die Kontrolle über die Straße von Hormuz behalten wird.

Der nächste Punkt des Abkommens besagt, dass der Iran „nach besten Kräften Vorkehrungen treffen“ wird, um die sichere Durchfahrt von Handelsschiffen durch die Straße von Hormus – gebührenfrei – zu ermöglichen. Das Dokument hält fest, dass der Schiffsverkehr „unverzüglich“ wieder aufgenommen wird, wobei die Notwendigkeit der Beseitigung technischer und militärischer „Hindernisse“ sowie der Durchführung von Minenräumungsmaßnahmen berücksichtigt wird.

Iran stimmt jedoch zu, den Tankerverkehr durch die Straße von Hormus für 60 Tage gebührenfrei und ungehindert passieren zu lassen. Längerfristig, so das Dokument, werden Iran und seine Nachbarn am Persischen Golf, darunter Oman, ein neues, völkerrechtlich konformes System festlegen.

Dies bedeutet, dass es in Zukunft eine neue Gebührenstruktur für die Durchfahrt durch die Straße von Hormuz geben könnte, was nach Ansicht vieler eine riesige, dauerhafte neue Einnahmequelle für den Iran darstellen könnte.

Fonds für den Wiederaufbau Irans und Aufhebung der Sanktionen

Gemäß dem von Trump und seinem iranischen Amtskollegen unterzeichneten Abkommen werden die USA sich verpflichten, „einen endgültigen, einvernehmlich vereinbarten Plan mit mindestens 300 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau und die wirtschaftliche Entwicklung“ des Iran zu entwickeln.

Die Vereinbarung sieht vor, dass der endgültige Mechanismus innerhalb von 60 Tagen nach der endgültigen Unterzeichnung festgelegt wird. Dies bedeutet, dass Teheran bis Ende des Sommers Zugang zu 300 Milliarden US-Dollar für die wirtschaftliche Entwicklung haben könnte.

Viele haben darauf hingewiesen, dass dieser Betrag weit höher ist als Irans eingefrorene Vermögenswerte oder das, was das Land durch jahrelange Gebühren für die Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormuz einnehmen würde.

Es ist wichtig festzuhalten, dass Trump klargestellt hat, dass die USA nicht in den Iran einzahlen werden. Angesichts Trumps ständiger Kritik an Barack Obama, der im Rahmen des Atomabkommens von 2015 1,7 Milliarden Dollar in bar an den Iran überwiesen hat, ist dies jedoch zu einem heiklen Thema geworden.

Punkt sieben des Abkommens besagt außerdem, dass die USA alle Wirtschaftssanktionen gegen den Iran beenden werden, einschließlich derjenigen, die in Resolutionen des UN-Sicherheitsrates enthalten sind, und derjenigen, die von den USA einseitig verhängt wurden.

Auch wenn der genaue Zeitpunkt für diesen Schritt unklar ist, stellt er einen großen Erfolg für die Islamische Republik dar, die aufgrund der Strafmaßnahmen schon lange wirtschaftlich zu kämpfen hat.

Punkt 10 des Abkommens sieht außerdem vor, dass das US-Finanzministerium Ausnahmegenehmigungen für den Export von iranischem Rohöl, Erdölprodukten und Derivaten sowie für alle damit verbundenen Dienstleistungen, einschließlich Bankgeschäfte, Versicherungen, Transport usw., erteilen wird.

Mehrere Beobachter haben angemerkt, dass dies wie eine Belohnung Trumps für den Iran wirkt. Miad Maleki, ein leitender Mitarbeiter der Foundation for Defense of Democracies, sagte gegenüber der New York Times: „Die Vereinigten Staaten würden ihr wirksamstes wirtschaftliches Druckmittel aufgeben, noch bevor der eigentliche Verhandlungsteil begonnen hat.“

Irans Atomwaffen und die Zukunft seines Programms

In dem Abkommen wird außerdem erwähnt, dass der Iran zugestimmt hat, keine Atomwaffe zu beschaffen oder zu kaufen, und dass beide Seiten vereinbart haben, mit dem angereicherten Uran umzugehen, das Teheran bereits besitzt.

Auch wenn dies wie ein großer Erfolg für die USA erscheinen mag, löst es nicht das Problem des umfassenderen iranischen Atomprogramms . Viele, die den Abkommenstext gelesen haben, weisen darauf hin, dass zahlreiche Fragen für die nächsten Verhandlungen offen bleiben: ob der Iran das nukleare Material behalten darf, ob er alle seine wichtigen Atomanlagen stilllegen muss, ob er weiterhin neues Material anreichern darf oder diese Tätigkeit für 13 bis 20 Jahre aussetzt.

Einem CNN- Bericht zufolge ist die Formulierung nicht so streng wie im Abkommen von 2015, in dem der Iran bekräftigte, „dass der Iran unter keinen Umständen jemals Atomwaffen anstreben, entwickeln oder erwerben wird“.

Vom UN-Sicherheitsrat gebilligt

Der letzte und entscheidende Punkt des US-Iran-Abkommens besagt, dass „das endgültige Abkommen durch eine verbindliche Resolution des UN-Sicherheitsrates bestätigt wird“.

Bemerkenswerterweise hatte der Iran diese Klausel gefordert, und obwohl sie unbedeutend erscheinen mag, ist sie es nicht. Denn sie bedeutet, dass das Abkommen vom gesamten UN-Sicherheitsrat gebilligt wird, und ein Bruch dieser Klausel hätte weitreichendere globale Folgen und wäre für eine künftige US-Regierung oder ein iranisches Regime deutlich schwieriger umzusetzen.

Der Iran selbst spricht nach dieser Unterzeichnung von einem Sieg gegen die USA. Der iranische Chefunterhändler Mohammed Bagher Ghalibaf sagt: „Die Vereinbarung ist ein Beleg für das Scheitern der USA.“

Der Analyst Lim Tean schreibt:

Trump und Vance führen die Amerikaner und die Welt hinsichtlich der 300 Milliarden Dollar in die Irre. Lesen Sie das Memorandum of Understanding (MoU) selbst.

Klausel 6 des von Trump gestern Abend beim Abendessen im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles unterzeichneten MoU aus Islamabad besagt in klarem Englisch:

„Die Vereinigten Staaten von Amerika verpflichten sich, gemeinsam mit regionalen Partnern einen verbindlichen, einvernehmlichen Plan mit mindestens 300 Milliarden US-Dollar für den Wiederaufbau und die wirtschaftliche Entwicklung der Islamischen Republik Iran zu erarbeiten.“

Trump und Vance behaupten, Amerika werde diese Summe nicht zahlen – sie werde von den Golfstaaten kommen, und zwar nur, wenn Iran seinen Verpflichtungen nachkomme. Als Anwalt mit 35 Jahren Berufserfahrung kann ich Ihnen sagen, dass das Unsinn ist. Das ist Propaganda, nicht Recht. Sie versuchen, uns hinters Licht zu führen.

Hier ist, was Klausel 6 tatsächlich aussagt und was nicht:

Erstens: Die Verpflichtung liegt bei Amerika. Die Vereinigten Staaten verpflichten sich – das ist der entscheidende Punkt. Nicht Saudi-Arabien, nicht die Vereinigten Arabischen Emirate. Amerika übernimmt diese Verpflichtung, mit regionalen Partnern als Unterstützern. Nach internationalem Recht ist derjenige primäre Verpflichtete, der die Verpflichtung eingeht.

Zweitens: Die 300 Milliarden Dollar stellen eine Untergrenze dar, keine Obergrenze. Die Formulierung „mindestens“ garantiert Iran ein Minimum. Klausel 6 enthält keine Bedingungen, die die 300 Milliarden Dollar an Irans Leistungen knüpfen. Die von Trump und Vance erwähnte Bedingung bezieht sich auf andere Klauseln – nicht auf diese.

Drittens: Woher kommt der Großteil dieses Geldes? Die Golfstaaten investieren bereits massiv in ihre eigenen Vision-Programme. Sie sind kein 300-Milliarden-Dollar-Geldautomat für Iran.

Der überwiegende Teil dieser Wiederaufbaufinanzierung wird über von den USA unterstützte multilaterale Mechanismen, Ausnahmeregelungen des US-Finanzministeriums und die Freigabe von Vermögenswerten gemäß Klausel 11 fließen – allesamt amerikanische Instrumente.

Trump hat dieses Abkommen ausgehandelt. Er hat es unterzeichnet. Es sind die Worte seiner Regierung. Wenn im Text steht, dass sich die USA verpflichten, sicherzustellen, dass mindestens 300 Milliarden Dollar Iran erreichen, ändert auch nachträgliche Schönfärberei nichts an der Vereinbarung.

So etwas passiert, wenn man einen Verkäufer einen Vertrag aushandeln lässt.

TRUMP HAT GELOGEN. DIE STRASSE VON HORMUZ IST NICHT FREI.

Irans Chefunterhändler und Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf hat soeben im iranischen Staatsfernsehen bestätigt, was ich Ihnen bereits vor Wochen gesagt habe:

„Die Straße von Hormus wird nicht in den Vorkriegszustand zurückkehren. Iran hat das Recht auf Souveränität über die Straße, und wir werden für unsere Dienste Gebühren erheben.“

Trump posierte vor den Kameras und erklärte, die Straße von Hormus sei für alle Nationen frei. Das war eine Lüge – oder bestenfalls eine bewusste Täuschung.

Die im US-iranischen Memorandum of Understanding (MOU) festgelegte 60-tägige „gebührenfreie“ Phase war nie ein Zugeständnis. Sie diente lediglich dazu, das Gesicht zu wahren. Ein Feigenblatt für die amerikanische Innenpolitik.

Nach 60 Tagen beginnt Iran, Gebühren für Schiffe zu erheben, die die Straße passieren. Das ist keine freie Schifffahrt. Das ist Mautsouveränität – Iran zieht eine dauerhafte wirtschaftliche Prämie aus dem wichtigsten Ölknotenpunkt der Welt.

Etwa 25 % der weltweiten Ölversorgung passieren die Straße von Hormus. Jeder Tanker, jedes Frachtschiff, jede Nation, die auf diese Passage angewiesen ist, wird nun an Teheran zahlen.

Diese strategische Realität wurde im Memorandum of Understanding stillschweigend anerkannt, während Trump seinen Triumph feierte. Der Iran hat nicht verloren. Der Iran hat gewonnen – und seine Gewinne schriftlich festgehalten. Das „Große Spiel“ geht weiter. Die Ergebnisse sind nun deutlicher geworden.

Quellen: PublicDomain/firstpost.com am 18.06.2026