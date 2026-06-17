Das israelische Geoengineering-Startup veröffentlicht erstmals die vollständige chemische Rezeptur der Siliziumdioxid-Aerosole

Stardust veröffentlicht vollständigen chemischen Bauplan der 10 Millionen Tonnen künstlich hergestellter Siliziumdioxid-Aerosole, die das Unternehmen jährlich in die Stratosphäre versprühen will, um die Sonne zu blockieren.

Das israelische Geoengineering-Startup Stardust Solutions hat einen umfassenden industriellen Plan für die Herstellung und potenzielle Freisetzung von bis zu 10 Millionen Tonnen künstlicher Atmosphärenpartikel pro Jahr in die Stratosphäre zur weltweiten Reduzierung der Sonneneinstrahlung veröffentlicht.

Stardust wurde 2023 gegründet und ist in den Vereinigten Staaten eingetragen.

Dieser Schritt gibt Anlass zu großen Bedenken hinsichtlich der informierten Einwilligung, der unfreiwilligen Exposition gegenüber Umweltschadstoffen, der öffentlichen Gesundheit und groß angelegter atmosphärischer Experimente an menschlichen Populationen.

Die neu veröffentlichte Machbarkeitsstudie von Stardust Labs beschreibt einen vorgeschlagenen industriellen Expansionspfad, der in der Lage ist, die Produktion von den derzeitigen Labor- und Spezialchemikalienniveaus auf einen Einsatz im „Klimamaßstab“ auszuweiten, der für das vorgesehen ist, was die Autoren als „1% Solarflussmodifikation“ bezeichnen, was eine gezielte Reduzierung des auf die Erde einfallenden Sonnenlichts bedeutet.

Im vollen Umfang würde der Vorschlag die Herstellung von Mengen umfassen, die nicht in Labor-Kilogramm oder Forschungstonnen gemessen werden, sondern in zig Milliarden Pfund künstlichem Atmosphärenmaterial pro Jahr.

Die Studie mit dem Titel „ Machbarkeitsstudie zur industriellen Herstellung von submikronischen, künstlich hergestellten amorphen Siliciumdioxidpartikeln (SEASP) für die stratosphärische Aerosolinjektion (SAI)“ wurde am 14. Mai 2026 veröffentlicht .

Im Gegensatz zu früheren theoretischen Diskussionen über Geoengineering liest sich das Papier wie ein praktischer Fahrplan für die Industrialisierung.

Es beschreibt detailliert Reaktorgrößen, chemische Lieferketten, Produktionszentren, Überlegungen zum Flugzeugeinsatz, atmosphärische Persistenztechnik, Überwachungssysteme, Skalierungszeitpläne und Kosten-pro-Kilogramm-Produktionsziele für ein Netzwerk zur Herstellung von Aerosolen, das einem planetarischen Netzwerk gleichkommt.

Dem Artikel zufolge:

„Es wird ein Ausblick auf eine weitere Expansion hin zu einer Produktionskapazität von 10 Mio. t/Jahr im Klimamaßstab gegeben, die für eine Änderung des Solarflusses um etwa 1 % erforderlich ist.“

Die künstlich hergestellten Partikel bestehen hauptsächlich aus amorphem Siliciumdioxid, das durch eine chemische Produktionskette hergestellt wird, die Tetraethylorthosilicat (TEOS), chlorgebundene industrielle Chemie, Ammoniak, Ethanol, Siliciumtetrachlorid und hydrophobe Oberflächenbehandlungsverbindungen umfasst, die für eine verlängerte atmosphärische Verteilung entwickelt wurden.

In der Arbeit wird deutlich gemacht, dass die vorgeschlagenen Partikel speziell für die atmosphärische Ausbreitung und die verlängerte Ausbreitung in der Luft entwickelt wurden.

Forscher geben an, dass die Partikel für Folgendes entwickelt wurden:

„Verbreitung über die Luft“,

„ungefähre einjährige Verweildauer in der Stratosphäre“,

„effiziente Kurzwellenstreuung“,

und „Anforderungen an das Überwachungssystem“.

Das bedeutet, dass die Partikel gezielt so konstruiert sind, dass sie über längere Zeiträume in der Atmosphäre schweben und dabei die Menge der auf die Erde treffenden Sonnenstrahlung verändern.

Kritiker sehen in dem Vorschlag unmittelbare Bedenken hinsichtlich der Gesundheitsfreiheit, insbesondere in Bezug auf Folgendes:

informierte Einwilligung,

unfreiwillige Umwelteinflüsse,

Risiken durch langfristige Inhalation,

Auswirkungen auf das Ökosystem

und die ethischen Fragen des Einsatzes von künstlich hergestellten Partikeln in der Atmosphäre im planetaren Maßstab ohne individuelle Zustimmung oder sinnvolle Opt-out-Mechanismen.

Diese Bedenken werden noch verstärkt durch die Tatsache, dass sich die Studie überwiegend auf die industrielle Machbarkeit, die Skalierungslogistik, die Einsatzfähigkeit und die Atmosphärentechnik zu konzentrieren scheint, anstatt auf Langzeitstudien zur chronischen Exposition von Menschen oder Ökosystemen.

Mehr als 590 Klimawissenschaftler und Experten für Regierungsführung unterstützen mittlerweile ein weltweites Moratorium für solche Experimente mit der Sonne und fordern ein „ Internationales Nichtnutzungsabkommen für solares Geoengineering “.

Die Arbeit behandelt die planetare Atmosphärenmodifikation als ein industrielles Skalierungsproblem

Einer der auffälligsten Aspekte der Arbeit behandelt die weltweite atmosphärische Veränderung als ein lösbares industrielles Skalierungsproblem, das Folgendes umfasst:

regionale Produktionszentren

Flugzeug-Einsatzsysteme,

Chlorinfrastruktur,

atmosphärische Überwachungssysteme,

Chemische Lieferketten

und klimaskalige Einführungszeitpläne, die in Jahren statt in Jahrzehnten gemessen werden.

Die Autoren geben ausdrücklich an:

„Die Entscheidung darüber, ob ein Oberstes Rechnungskontrollgericht eingesetzt werden soll, liegt bei den Regierungen und der internationalen Gemeinschaft; dieses Papier liefert einen Beitrag, den sie benötigen.“

In dem Artikel wird weiterhin behauptet:

„Es wurden keine grundlegenden verfahrenstechnischen Hindernisse für die Skalierung der SEASP-Fertigung auf klimarelevante und letztendlich klimaskalige jährliche Produktionsraten identifiziert.“

Laut der Studie umfasst der vorgeschlagene Einführungszeitplan Folgendes:

ungefähr 5 Jahre, um 250.000 Tonnen pro Jahr zu erreichen.

ungefähr 7 Jahre, um 1 Million Tonnen pro Jahr zu erreichen.

gefolgt von einer Expansion auf 10 Millionen Tonnen pro Jahr.

Die Studie schätzt außerdem, dass die Partikel im industriellen Maßstab zu einem Preis von etwa 5 bis 5,7 US-Dollar pro Kilogramm hergestellt werden könnten.

Die gesamte chemische Produktionskette wurde öffentlich detailliert dargestellt.

In der Veröffentlichung wird erläutert, dass die Partikel hauptsächlich aus künstlich hergestelltem amorphem Siliciumdioxid (SiO₂) bestehen, das durch ein TEOS-basiertes Stöber-Sol-Gel-Verfahren produziert wird.

Die Studie veröffentlicht detailliert die Produktionskette, die Folgendes umfasst:

Tetraethylorthosilikat (TEOS),

Ethanol,

Ammoniak/Ammoniumhydroxid,

Trimethylmethoxysilan (TMMS),

Siliciumtetrachlorid,

Quarz,

Kohlenstoff,

Eisen,

Chlorgas,

und Triethylamin.

Die endgültigen Partikel werden als künstlich hergestellte amorphe Siliciumdioxid-Mikrokügelchen mit einem Durchmesser von etwa 250–500 Nanometern und hydrophoben Oberflächenbeschichtungen beschrieben, die die atmosphärische Persistenz und Dispergierbarkeit verbessern sollen.

Die Arbeit diskutiert offen die Integration mit:

Chloralkali-Systeme,

Chlorkreislaufmanagement

Chlorwasserstoff-Recycling

und gefährliche industrielle Chemieinfrastruktur.

Die Autoren geben an:

„Der Umgang mit Chlor in diesem Maßstab ist eine etablierte industrielle Fähigkeit, erfordert jedoch eine sorgfältige Standortwahl, Sicherheitstechnik, Umweltgenehmigungen und die Integration in die Chloralkali-Infrastruktur.“

Kritiker werden wahrscheinlich darauf hinweisen, dass Chlorgas, Chlorwasserstoff und Siliciumtetrachlorid gefährliche Industriechemikalien mit bekannten Atemwegs- und Umweltrisiken sind, während sich die Arbeit selbst überwiegend auf Skalierbarkeit und Einsatzlogistik konzentriert und weniger auf die Zustimmung der Bevölkerung oder die Ethik der Langzeitexposition.

Entwickelt für Dauerhaftigkeit, Überwachung und atmosphärische Nachführung

In der Studie wird angegeben, dass die Partikel folgendermaßen hergestellt werden:

enge Partikelgrößenverteilungen

hydrophobe Beschichtungen,

nahezu kugelförmige Morphologie,

und einstellbare Oberflächenchemie.

Die Forscher diskutieren auch zukünftige Systeme zur Rückverfolgbarkeit der Atmosphäre:

„Der Bottom-up-Syntheseweg bietet zudem eine Plattform für die Umsetzung zukünftiger Rückverfolgbarkeitsansätze mittels elementarer oder isotopischer Marker, die für Überwachungs- und Konformitätssysteme erforderlich sind.“

Das bedeutet, dass die Partikel möglicherweise auch Identifikationsmarker enthalten könnten, die für die atmosphärische Verfolgung und die behördliche Überwachung entwickelt wurden.

In dem Artikel wird ferner ausgeführt, dass die Partikel gezielt so konstruiert wurden, dass sie:

„ungefähre einjährige Verweildauer in der Stratosphäre“,

und Kompatibilität mit den „Anforderungen an das Überwachungssystem“.

Kritiker sehen darin zusätzliche Bedenken hinsichtlich der langfristigen Anreicherung in der Umwelt und der Möglichkeit, dass Bevölkerungsgruppen ohne individuelle, informierte Einwilligung einer Belastung durch künstlich erzeugte atmosphärische Stoffe ausgesetzt werden.

Fragen zur langfristigen Belastung des Menschen bleiben ungeklärt

Obwohl in dem Dokument wiederholt auf „Anforderungen an die Sicherheit der menschlichen Gesundheit“ verwiesen wird, scheinen die bereitgestellten Studienabschnitte Folgendes nicht zu beinhalten:

Langzeitstudien zur Inhalationstoxikologie,

Studien zur chronischen Exposition

Ökologische Studien über mehrere Generationen hinweg,

oder groß angelegte Umweltdepositionsanalysen, bei denen die künstlich hergestellten Partikel selbst einbezogen werden.

Stattdessen konzentriert sich die Arbeit überwiegend auf Folgendes:

Produktionsausweitung

Wirtschaftsingenieurwesen

Machbarkeit des Einsatzes

Infrastruktur

Lieferketten

atmosphärische Operationen,

und Optimierung der Produktionskosten.

Dieser Gegensatz dürfte die Kritik von Gegnern verstärken, die argumentieren, dass die Technologie normalisiert und industrialisiert werde, bevor ungelöste Fragen der Umwelt und der menschlichen Gesundheit vollständig geklärt seien.

Fazit

Die neu veröffentlichte Studie von Stardust Labs präsentiert einen detaillierten industriellen Fahrplan für die Herstellung und den potenziellen Einsatz von mehreren zehn Milliarden Pfund künstlicher Atmosphärenpartikel, die die Menge des auf die Erde treffenden Sonnenlichts verändern sollen.

Dabei werden wichtige, noch ungeklärte Fragen zur informierten Einwilligung, zur unfreiwilligen Exposition gegenüber Umwelteinflüssen, zur öffentlichen Gesundheit und dazu aufgeworfen, ob Bevölkerungsgruppen letztendlich ohne sinnvolle öffentliche Zustimmung groß angelegten atmosphärischen Experimenten ausgesetzt werden könnten.

Quellen: PublicDomain/