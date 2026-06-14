Das WEF propagiert in einem Bericht zur „neuen Naturökonomie“ die Agenda „Insekten essen“

Der Trend, Insekten zu essen, ist keine organische Bewegung aus der Bevölkerung, sondern vielmehr eine von einflussreichen Gruppen verordnete Agenda, die die Kontrolle über unseren gesamten Konsum anstrebt: Perspektive.

Die Agenda, Insekten zu essen, ist beim Weltwirtschaftsforum (WEF) nach wie vor aktuell, wie ein kürzlich veröffentlichter Bericht mit dem Titel „ 50 Investitionsmöglichkeiten für eine neue Naturökonomie “ zeigt.

Der in Zusammenarbeit mit Oliver Wyman veröffentlichte neueste WEF -Bericht propagiert die Idee, dass die Chancen in der „neuen Naturökonomie“ – die laut Bericht einen Geschäftswert von 10,1 Billionen Dollar hat – „reif für Banken, Investoren und Versicherer sind, um sie mit Kapital zu unterstützen“.

Unter den 50 investierbaren Möglichkeiten befinden sich auch alternative Proteine, einschließlich Insekten für den menschlichen Verzehr.

„Alternative Proteine: Eine Reihe nachhaltiger Nahrungsquellen, darunter pflanzliche, fermentative, zelluläre, insekten- und algenbasierte Proteine“ WEF, 50 Investitionsmöglichkeiten für eine neue Naturökonomie, März 2026

Die Autoren argumentieren, dass alternative Proteine ​​wie Insekten „ weniger Land benötigen als die traditionelle Tierhaltung “ und dass es einen „ wachstumsstarken Markt für Hersteller alternativer Proteine “ gibt.

Zu den alternativen Proteinen zählen Lebensmittel, die entweder pflanzlichen Ursprungs sind, auf Insekten basieren, durch Fermentation gewonnen werden oder im Labor gezüchtet werden.

Hinter dem Vorstoß für Insekten und Fleischersatzprodukte steht die Behauptung, dass tierisches Eiweiß sowohl für Mensch als auch für Umwelt schädlich sei.

Die nicht gewählte Lösung der Globalisten für das Problem der blähenden Kühe – und für eine Landnutzung, die ihrer Meinung nach besser für KI-Rechenzentren und endlose Solarfelder geeignet wäre – besteht darin, die Viehzucht drastisch zu reduzieren und stattdessen auf Insekten und im Labor gezüchtete, gentechnisch veränderte „Nahrungsmittel“ zu setzen, die weniger Platz benötigen. (Die zwei Welten des Hungers: Wie die kommende Nahrungsmittelkrise den globalen Süden und den Westen unterschiedlich treffen wird)

Die Menschen, die sich am ehesten auf dieses Konzept einlassen, sind jedoch das, was die Autoren als „nachhaltigkeitsbewusste Konsumenten“ bezeichnen.

„Lebensmittelreformulierung: Der Prozess der Veränderung der Zusammensetzung von Lebensmitteln, um deren Nährwert zu erhöhen und die Umweltbelastung zu reduzieren. Bei der Reformulierung werden häufig tierische oder ressourcenintensive Zutaten ersetzt. Zutatenhersteller erzielen dadurch Einnahmen für Produktlinien, die sich an nachhaltigkeitsbewusste Verbraucher richten.“

WEF, 50 Investitionsmöglichkeiten für eine neue Naturökonomie, März 2026

Quelle: WEF 2026

Wie wird man ein nachhaltigkeitsbewusster Konsument?

Mit einem Wort: Propaganda.

Und das WEF steht seit Jahren an vorderster Front der „Esst die Käfer“-Propaganda.

Beispiele aus dem WEF-Blog:

Insektenprotein besitzt hochwertige Eigenschaften und kann als alternative Proteinquelle entlang der gesamten Nahrungskette eingesetzt werden – von Futtermitteln für die Aquakultur bis hin zu Inhaltsstoffen für Nahrungsergänzungsmittel für Mensch und Tier. Alle Tierarten, unabhängig von ihrer Ernährung, fressen Insekten in ihrer natürlichen Nahrung .

„ Warum wir Insekten die Rolle geben müssen, die ihnen in unseren Ernährungssystemen zusteht “: WEF, Juli 2021

Unser Konsum von tierischem Eiweiß ist die Quelle von Treibhausgasen und des Klimawandels.

Insekten sind eine unterschätzte Proteinquelle und ein Mittel im Kampf gegen den Klimawandel.

Der Verzehr von Insekten kann den Klimawandel auf vielfältige Weise ausgleichen.

„ 5 Gründe, warum der Verzehr von Insekten den Klimawandel verringern könnte “: WEF, Februar 2022

Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis wir alle eine Tüte essbarer Insekten in unserem örtlichen Supermarkt kaufen können .

„ Gutes Essen: Warum wir bald Insekten essen könnten “: WEF, Juli 2018

Die Gewinnung von Proteinen aus Insekten könnte dazu beitragen, die Belastung des Klimas durch unsere Ernährung zu verringern.

Insekten könnten auch dazu beitragen, die globale Herausforderung der Ernährungssicherheit zu bewältigen.

„ Lust auf einen Insektenburger? Ein Schweizer Supermarkt verkauft Lebensmittel aus Insekten “: WEF, August 2017

Kehren wir nun zum Januar 2019 zurück, als das WEF ein Weißbuch mit dem Titel „ Fleisch: Die Zukunft – Alternative Proteine “ veröffentlichte.

„Der Wechsel von Rindfleisch zu alternativen Proteinen kann zu einer deutlichen Reduzierung der Treibhausgasemissionen führen, insbesondere beim Übergang zu pflanzlichen oder insektenbasierten Alternativen.“

WEF, Reihe „Fleisch: Die Zukunft – Alternative Proteine“, Januar 2019

Quelle: WEF 2019

„ Insekten haben ebenfalls große Aufmerksamkeit erfahren, insbesondere weil sie mit Futtermitteln gezüchtet werden können, die für Nutztiere ungeeignet sind und ansonsten verschwendet würden oder nur einen geringen wirtschaftlichen Wert hätten. Dadurch tragen sie zu einer stärker kreislauforientierten Landwirtschaft bei.

Innovationen in diesem Bereich umfassen die Entdeckung und Erforschung neuer Insektenarten mit Wert für die Lebensmittelproduktion sowie die Entwicklung von Methoden für deren wirtschaftliche Massenproduktion. Insekten können in ihrem natürlichen Zustand verzehrt werden. Um die Akzeptanz in Kulturen zu erhöhen, in denen der Verzehr von Insekten nicht traditionell ist, wird jedoch auch an der Entwicklung neuartiger Produkte geforscht, die Insekten in anderer Form enthalten, beispielsweise als Mehl. “ WEF, Reihe „Fleisch: Die Zukunft – Alternative Proteine“, Januar 2019

Und wenn wir noch weiter in die Vergangenheit zurückblicken, ins Jahr 2016, wer könnte die „ 8 Vorhersagen für 2030 “ des WEF vergessen, in denen es berüchtigt hieß: „Sie werden nichts besitzen. Und Sie werden glücklich sein.“

Nun, es wurde auch vorhergesagt, dass bis 2030 „ Sie viel weniger Fleisch essen werden. Nur noch gelegentlich als Genuss. Nicht mehr als Grundnahrungsmittel. Zum Wohle der Umwelt und unserer Gesundheit .“

The WEF: By 2030… „You’ll own nothing. And you’ll be happy.“ „The US won’t be the world’s leading superpower.“ „You’ll eat much less meat.“ „A billion people will be displaced by climate change.“ „There will be a global price on carbon.“pic.twitter.com/X1jajXnEAH — Wide Awake Media (@wideawake_media) October 13, 2024

Im September 2024 veröffentlichte das WEF den Bericht „ Mainstreaming Food Innovation: A Roadmap for Stakeholders “, in dem Insekten als „proteinreiche Nahrungsmittel für den menschlichen Verzehr“ beschrieben werden.

In dem Artikel argumentieren die Autoren, dass „ die Ernährungsunsicherheit zunimmt “ und dass „ das gesamte Ernährungssystem für ein Drittel der Treibhausgasemissionen und 70 % des Süßwasserverbrauchs verantwortlich ist “.

Daher bieten alternative Proteine ​​Optionen zur Ergänzung konventioneller Proteine ​​mit dem Ziel, Nachhaltigkeit und Ernährung zu verbessern .

„ Insektenprotein: Eine proteinreiche, umweltschonende Nahrungsquelle, die nachhaltig angebaut und zu proteinreichen Lebensmitteln für den menschlichen Verzehr verarbeitet wird.“ WEF, „ Die Integration von Lebensmittelinnovationen in den Mainstream: Ein Fahrplan für Interessengruppen “, September 2024

Quelle: WEF 2024

Doch die Art und Weise, wie sie den Übergang von traditionellen tierischen Proteinen hin zu einer Gesellschaft, die Insekten isst und Fleischersatzprodukte konsumiert, gestalten wollen, ist in gewisser Weise irreführend.

Man sagt, alternative Proteine ​​würden „ konventionelle Proteine ​​ergänzen “, aber die Autoren schlagen vor, dass das Ziel darin besteht, tierische Proteine ​​in kleinen Schritten stillschweigend zu reduzieren , „ bevor man im Laufe der Zeit einige Bereiche teilweise durch tierische Proteine ​​ersetzt “.

Es ähnelt der Methodik, mit der nicht gewählte Globalisten physisches Bargeld durch programmierbare digitale Währungen ersetzen wollen, obwohl sie uns versichern, dass Bargeld immer verfügbar sein wird .

„Der Übergang unserer Wirtschaft hin zu einer naturnäheren Zukunft erfordert mehr als Philanthropie, Impact Investing oder soziale Verantwortung von Unternehmen: Unternehmen aller Branchen werden ihre Geschäftstätigkeit umgestalten, weil es wirtschaftlich sinnvoll ist.“ WEF, 50 Investitionsmöglichkeiten für eine neue Naturökonomie, März 2026

Die Gestaltung von Narrativen, um ihre unpopulären Ziele zu verfolgen, ist ein Kennzeichen nicht gewählter Globalisten.

Im aktuellen WEF-Bericht ist die Herangehensweise auf Unternehmen ausgerichtet – um sie dazu zu bewegen, die „neue Naturökonomie“ zu fördern, indem ihre Netto-Null-Verpflichtungen als Sprungbrett genutzt werden.

„ Viele Unternehmen und Finanzinstitute haben bereits massiv in Netto-Null-Kapazitäten investiert, darunter Risikobewertungen, Übergangsplanung und grüne Finanzierungsrahmen “, heißt es in dem Bericht.

„ Diese können als Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit der Natur dienen: Durch die Erweiterung bestehender Gespräche, Instrumente und Schulungen zum Thema Klima können Unternehmensteams naturbezogene Risiken und Chancen im gleichen strategischen und Risikokontext betrachten .“

Die vollständige Liste der „über 50 investierbaren Möglichkeiten für eine neue Naturökonomie“, die im Bericht vorgestellt werden, können Sie im Bild unten einsehen.

„Diese Chancen bieten Banken, Investoren und Versicherern ideale Voraussetzungen, um Kapital bereitzustellen.“ WEF, 50 Investitionsmöglichkeiten für eine neue Naturökonomie, März 2026

„Jüngste Schätzungen gehen davon aus, dass die grüne Wirtschaft im Jahr 2024 einen Wert von fast 8 Billionen US-Dollar am Aktienmarkt ausmachen wird und seit 2008 die globalen Aktienmärkte um rund 59 % übertroffen hat – was ihr Investitionspotenzial unterstreicht.“ WEF, 50 Investitionsmöglichkeiten für eine neue Naturökonomie, März 2026

Alle diese Möglichkeiten werden als „naturpositiv“ betrachtet, was laut Bericht ein globales gesellschaftliches Ziel ist, das wie folgt definiert wird: „Den Verlust der Natur bis 2030 auf Basis des Jahres 2020 stoppen und umkehren und bis 2050 eine vollständige Erholung erreichen.“

Den Verlust der Natur aufzuhalten und umzukehren ist ein scheinbar edles Unterfangen, doch der Bericht zielt hauptsächlich darauf ab, Unternehmen dazu zu bewegen, „naturpositive“ Programme zum Zwecke des wirtschaftlichen Gewinns umzusetzen.

Auf der WEF -Führungsseite heißt es eindeutig: „ Die Mitglieder vertreten bei ihrer Tätigkeit im Vorstand keine persönlichen oder beruflichen Interessen .“

Da die Interims-Vorsitzenden Larry Fink und Andre Hoffmann jedoch bei ihren Geschäftsbeziehungen alles zu gewinnen haben, veröffentlichte das WEF letztes Jahr einen Plan für die vollständige Finanzialisierung, Tokenisierung und Monetarisierung von allem, was in der Natur existiert .

Für diesen Erkenntnisbericht mit dem Titel „ Finanzlösungen für die Natur: Wege zu Renditen und Ergebnissen “ waren die Zielgruppen „ institutionelle Anleger , Banken, Vermögensverwalter und Entwicklungsakteure“ – also genau die Geschäftsinteressen, die Fink und Hoffmann vertreten .

Der Drang, Insekten zu essen, ist keine organische Bewegung, die vom Volk ausgeht, sondern vielmehr eine von oben verordnete Agenda, die von mächtigen Gruppen unterstützt wird, die alles kontrollieren wollen, was wir konsumieren – von den Lebensmitteln, die wir essen, über das Wasser, das wir trinken, die Luft, die wir atmen , bis hin zur Energie, die wir nutzen.

Quellen: PublicDomain/sociable.co am 14.06.2026