DER HIRTE DES HERMAS: Das Handbuch, das die Kirche verboten hat, weil es lehrt, dass man keinen Priester braucht

Das Handbuch zur inneren Meisterschaft aus dem zweiten Jahrhundert, das direkte Engelsführung durch die eigenen Gedanken lehrte, wurde vernichtet, sobald die Institutionen erkannten, was es überholt hatte.

Im Jahr 2025 veröffentlichten Michael Svigel und Caroline Buie eine neue Übersetzung und einen Kommentar zum „The Shepherd of Hermas“.

Ziel war es, den ursprünglichen, umgangssprachlichen Ton eines Textes wiederherzustellen, der Gelehrte seit zweitausend Jahren verwirrt, gerade weil er sich vom übrigen neutestamentlichen Kanon unterscheidet. Er fordert weder ein Glaubensbekenntnis noch Gehorsam gegenüber einer Priesterschaft.

Er bietet eine direkte, praktische Methode, um durch die eigene innere Welt göttliche Führung zu erlangen, und teilt mit, dass zwei bestimmte Engel in diesem Moment durch die eigenen Gedanken zu einem sprechen und dass es in der Verantwortung des Lesers liegt, sie zu unterscheiden.

Ein Artikel in der „Religious Studies Review“ vom September 2025 bestätigte, dass dieses Buch im Codex Alexandrinus, einer der vier großen erhaltenen Bibeln der Antike, direkt nach der Offenbarung des Johannes im Einband zu finden ist. Es handelte sich nicht um ein Randdokument.

Zwei Jahrhunderte lang war es Teil der Heiligen Schrift. Dann entfernte die institutionelle Kirche es, und diese Entfernung war kein Zufall der Geschichte. Es war der Augenblick, als eine Organisation, die auf der Notwendigkeit von Priestern, Tempeln und ritueller Meditation basierte, auf einen Text stieß, der besagte, dass all dies nicht erforderlich sei.

Heute ist der 18. Juni 2026. Wir öffnen das Archiv des Buches, das euch lehrte, dass die Kraft bereits in euch schlummerte und dafür begraben wurde.

Ein Sklave, der das Handbuch schrieb

Hermas war kein Theologe. Er war kein Apostel. Er war ein ehemaliger Sklave, der im frühen zweiten Jahrhundert in Rom lebte und im Muratorischen Fragment, einer 1740 entdeckten Liste kanonischer Bücher, als Bruder von Papst Pius I. identifiziert wurde.

Er war an eine Frau namens Rhoda verkauft worden. Er erlangte seine Freiheit. Er baute sich ein kleines Geschäft auf. Er heiratete. Er hatte Kinder, die ihn enttäuschten. Er verlor Geld durch gescheiterte Unternehmungen. All dies beschreibt er in seinem eigenen Text, ohne den Versuch zu unternehmen, sich als etwas anderes als einen gewöhnlichen Mann darzustellen.

Dies ist von enormer Bedeutung für die eigentliche Aussage des Buches. Die wichtigste spirituelle Technologie der frühen christlichen Welt, so Hermas selbst, wurde nicht durch eine Bischofsweihe oder die rituellen Abläufe eines Tempels erlangt. Sie wurde einem freigelassenen Sklaven ohne jegliche institutionelle Stellung direkt in einer Vision zuteil.

Der Text beginnt damit, dass Hermas nach Cumae geht, seine ehemalige Herrin Rhoda im Tiber baden sieht und einen flüchtigen Gedanken der Anziehung verspürt. Er sagt nichts. Er tut nichts. Er nimmt den Gedanken einfach wahr. Später erscheint ihm Rhoda in einer Vision vom Himmel und sagt ihm, dass er gesündigt hat, nicht durch eine Handlung, sondern durch die unreflektierte Regung seines eigenen Geistes.

Das ist die gesamte Grundidee des Buches, die in der ersten Szene dargelegt wird. Deine Gedanken sind kein neutrales Hintergrundrauschen. Sie sind das eigentliche Terrain, auf dem dein spiritueller Zustand bestimmt wird, und du hast jederzeit direkten, unmittelbaren Zugang zu diesem Terrain, ohne die Erlaubnis anderer zu benötigen, es zu untersuchen.

Zwei Engel sind jetzt in dir

Das sechste Mandat ist der Abschnitt, in dem das Buch seine deutlichste Aussage formuliert. Diese Aussage macht, ernst genommen, die gesamte institutionelle Struktur organisierter Religion faktisch überflüssig.

Der Text besagt, dass in jedem Menschen zwei Engel wohnen: ein Engel der Gerechtigkeit, beschrieben als mild, sanftmütig, bescheiden und demütig, und ein Engel der Ungerechtigkeit, beschrieben als bitter, zornig und töricht. Die Aufgabe des Gläubigen besteht darin, die spezifischen Verhaltensmerkmale jedes Engels zu erkennen und in jedem Augenblick zu entscheiden, welcher Stimme er folgen will.

Bei dieser Begegnung gibt es keinen Priester. Es gibt keinen Tempel. Es ist kein Sakrament nötig, um mit einem der Engel in Kontakt zu treten. Der Text bietet eine direkte, wiederholbare Diagnosemethode. Wenn Sie Sanftmut, Geduld und ein Streben nach Wahrheit verspüren, wirkt der Engel der Gerechtigkeit in Ihnen.

Wenn Sie Bitterkeit, Wut und den Drang zu törichten Handlungen verspüren, wirkt der Engel der Bosheit. Sie überprüfen Ihren inneren Zustand fortwährend anhand dieses Rahmens, und diese Überprüfung selbst ist die gesamte spirituelle Praxis. Dies ist keine als Theologie verkleidete Metapher. Es wird als praktische Technik präsentiert, als eine Art inneres Programm, das jeder Mensch, unabhängig von Bildung oder Status, selbst anwenden kann.

Das fünfte Mandat überträgt dieselbe Logik speziell auf den Zorn und beschreibt das menschliche Herz als Gefäß mit begrenztem Fassungsvermögen. Es kann den Heiligen Geist oder den Zorn aufnehmen. Beides gleichzeitig ist unmöglich. Die Anweisung ist präzise: Nimm den aufkommenden Zorn wahr.

Erkenne, dass er etwas Wertvolleres verdrängt. Entscheide dich, ihn loszulassen, bevor er den Raum vollständig einnimmt. Dies ist eine rein kontemplative Technik, in verständlicher Sprache formuliert, ohne jegliche institutionelle Vermittlung.

Der Turm, den Sie bereits bauen

Die erste und neunte Vision beschreiben einen gewaltigen Turm, der auf dem Wasser errichtet wird und die spirituelle Gemeinschaft symbolisiert. Er besteht aus Steinen, die aus der Tiefe und der umliegenden Erde gewonnen werden. Jeder Stein ist ein Individuum.

Manche sind quadratisch und weiß und fügen sich ohne Bearbeitung in die Mauer ein. Andere sind rund. Der Text besagt ausdrücklich, dass Reichtum einen Menschen rund und glatt macht, ohne jegliche ebene Kanten, die eine Verbindung zu etwas Größerem ermöglichen, und dass diese Steine ​​umgeformt werden müssen, bevor sie integriert werden können.

Entscheidend ist hier der im Text beschriebene Integrationsmechanismus. Keine äußere Instanz formt die Steine ​​durch Strafe oder institutionelle Anordnung. Die Formgebung erfolgt vielmehr durch innere Ausrichtung. Der Mensch findet zu seiner inneren Mitte zurück und fügt sich in das Gesamtbild ein, indem er sich selbst neu orientiert – hin zur Einfachheit und weg von der glättenden Wirkung, die materieller Reichtum auf die Seele hat.

Der Turm selbst wird als fortwährend im Bau befindlich beschrieben; jeder Stein wird einzeln vom Hirten mit einem Messstab geprüft. Die Dringlichkeit dieser Vision liegt darin, dass diese Prüfung kontinuierlich und in Echtzeit stattfindet, nicht erst durch ein späteres Urteil im Rahmen eines separaten institutionellen Prozesses.

Die zweite Gleichnis verdeutlicht diese Architektur anhand des Bildes einer Ulme und eines Weinstocks. Die Ulme, Symbol für materiellen Reichtum, trägt von sich aus keine Früchte. Der Weinstock, Sinnbild für spirituelle Armut und inniges Gebet, kann ohne Unterstützung nicht bestehen.

Wenn sie zusammen wachsen, werden beide verwandelt. Der Text beschreibt dies nicht als von einer Institution verwaltete Nächstenliebe, sondern als einen direkten, persönlichen spirituellen Austausch, der keiner Weisung oder Vermittlung durch einen Priester bedarf.

Die zweite Buße

Das vierte Mandat führt die theologisch folgenreichste und institutionell bedrohlichste Aussage des Buches ein. Wenn ein Mensch nach seiner anfänglichen spirituellen Bekehrung sündigt, selbst wenn er unter Folterandrohung während der römischen Verfolgung die schwerste Sünde begeht – nämlich seinen Glauben gänzlich zu verleugnen –, gibt es nur einen einzigen Weg der Umkehr. Einmalig. Direkt zugänglich.

Der Text beschreibt diese Umkehr nicht über den Beichtstuhl oder ein priesterliches Absolutionsritual, das von einer Person mit institutioneller Autorität durchgeführt wird. Er beschreibt vielmehr einen inneren Prozess echter Reue, den der Einzelne durchläuft und den das Göttliche unmittelbar anerkennt.

Diese konkrete Behauptung brachte das Buch in Konflikt mit der Kirche, die sich um es herum formierte. Eine Institution, die ihre Autorität und ihre wirtschaftliche und soziale Macht daraus bezieht, die notwendige Vermittlerrolle zwischen dem Einzelnen und der Vergebung zu übernehmen, kann es nicht auf Dauer dulden, dass ein grundlegender Text mit eigener Autorität kursiert, der die Vermittlerrolle als optional bezeichnet.

Der Hirte erklärte der christlichen Welt des zweiten Jahrhunderts, dass die Engel bereits zu ihnen sprächen, dass der Turm bereits in ihren eigenen Entscheidungen errichtet werde und dass die zweite Chance eine direkte Verbindung zwischen dem Einzelnen und dem Göttlichen sei, die keiner institutionellen Genehmigung bedürfe.

Warum es verschwinden musste

Das Muratorische Fragment selbst, das zwar die Lesewürdigkeit des Textes anerkannte, erklärte, er könne nicht öffentlich in der Kirche verlesen werden, und nannte als Grund eine chronologische Formalität: Er sei nach dem Ende der apostolischen Ära entstanden. Dies war der formale Mechanismus, doch die zugrundeliegende Motivation reicht tiefer.

Mit der Konsolidierung der institutionellen Kirche im dritten und vierten Jahrhundert entstand ein Bedarf an einem geschlossenen, festen Kanon, der von einer autorisierten Hierarchie kontrolliert wurde. Ein Text, dessen zentrale Aussage lautete, dass ein direkter spiritueller Zugang keinerlei Hierarchie erfordere, war strukturell unvereinbar mit dem Vorhaben, eine solche zu errichten.

Das Konzil von Laodicea im Jahr 363 n. Chr. schloss es aus. Der Festbrief des Athanasius von 367 n. Chr., das Dokument, das den bis heute gültigen 27-Bücher umfassenden Kanon des Neuen Testaments festlegte, stufte den Hirten ausdrücklich zu einer Kategorie herab, die zwar für die Unterweisung von Neubekehrten geeignet, aber offiziell nicht mehr Teil der Heiligen Schrift sei.

Der vollständige griechische Text war der westlichen Welt über tausend Jahre lang beinahe verloren gegangen und existierte nur in verfälschten lateinischen Übersetzungen, bis Constantin von Tischendorf 1859 das vollständige Original im Codex Sinaiticus des Katharinenklosters auf dem Berg Sinai wiederentdeckte.

Die Wiederentdeckung bestätigte, was die Kanonlisten durch Auslassungen angedeutet hatten. Die früheste christliche Bewegung verbreitete einst auf höchster Autoritätsebene einen Text, der den direkten, unmittelbaren Zugang zu göttlicher Führung durch die disziplinierte Erforschung der eigenen Gedanken lehrte, der Engel beschrieb, die durch die eigene innere Erfahrung und nicht durch rituelle Fürsprache wirkten, und der dieselbe Transformation versprach, die moderne Lehrer heute Manifestation, Ausrichtung und Selbstbeherrschung nennen – achtzehn Jahrhunderte bevor diese Begriffe überhaupt existierten.

Stand 18. Juni 2026 bestätigen die Handschriften weiterhin die ursprüngliche Reichweite und Autorität des Buches. Der Papyrus 129 der Universität Michigan, ein Fragment aus dem 3. Jahrhundert, belegt, dass der Text in Ägypten mit derselben Sorgfalt kopiert wurde wie die kanonischen Evangelien, fast unmittelbar nach seiner Entstehung in Rom.

Angela Harkins‘ jüngste Forschung zum sogenannten verkörperten Lesen hat gezeigt, dass sich die antiken Zuhörer mit den Visionen des Hermas als gelebter, sinnlicher spiritueller Praxis auseinandersetzten und nicht als abstrakter Lehre – genau jene Art von direkter Erfahrung, die die institutionelle Kirche schließlich nicht mehr unbeaufsichtigt lassen konnte.

Die Wahrheit, die der Hirte des Hermas bewahrte, verschwand nicht, als die Konzilien sie aus dem Kanon strichen. Sie wartete jahrhundertelang, gebunden zwischen den Seiten eines Buches in einem Kloster auf einem Berg in der Sinai-Wüste, auf den Augenblick, in dem jemand sie wieder öffnen und erkennen würde, dass ein ehemaliger Sklave im Rom des zweiten Jahrhunderts bereits die Anweisungen niedergeschrieben hatte, wie man seine eigenen Engel sprechen hört.

Frage dich, warum eine Institution, die vorgibt, den Weg zum Göttlichen zu weisen, jenen frühen Text auslöschen würde, der den Menschen bereits den direkten Zugang dazu verriet.

Frage dich, was es bedeutet, dass die Lehre, aus der Beichte und Absolution hervorgingen und die fast zweitausend Jahre lang ausschließlich durch Priester vermittelt wurde, ihren Ursprung in einem Text hat, der denselben Vorgang als eine private, innere Angelegenheit beschrieb, die keinerlei Vermittler erfordert.

Und frage dich, was dir der Engel der Gerechtigkeit in dir gerade jetzt sagt, was der Engel der Ungerechtigkeit mit aller Kraft zu übertönen versucht.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 25.06.2026