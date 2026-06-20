Der Iran hat die USA nicht nur besiegt, sondern gedemütigt

(Titelbild:Die iranische Botschaft setzt ihre Angriffe gegen die Trump-Regierung fort und teilt auf ihrem Twitter-Account ein Bild, das Trumps Kriegsministerium verhöhnt. Sie macht außerdem eine deutliche Bemerkung über den offiziellen Twitter-Account der US-Marine und zeigt sich erfreut darüber, dass es keine „Faktenchecks mehr durch das CENTCOM“ geben wird)

Es hat lange gedauert, bis eine glaubhafte Version des Abkommens zwischen Iran und den USA veröffentlicht wurde. Trump würde es aber am liebsten immer noch geheim halten, denn genau betrachtet, stellt es die Kapitulation der USA dar.

Nicht ein Kriegsziel Washingtons wurde erreicht. Im Gegenteil wird der Iran Reparationen erhalten für die Schäden dieses unbegründeten Angriffskriegs der USA. Von Peter Haisenko

Von Beginn der Verhandlungen an hat der Iran Reparationen von den USA gefordert. Allein das hat es noch nie gegeben und so hat Teheran mit seiner Forderung Geschichte geschrieben.

Noch nie hat ein Staat von den USA Reparationen gefordert und schon gar nicht bekommen. Der Pleitestaat USA hat sowieso nicht die Mittel dafür. So hat man sich darauf geeinigt, dass unter anderen die Golfstaaten dafür aufkommen sollen.

Auch die nächste Forderung Teherans nach Abzug des US-Militärs aus der Golfregion soll laut diesem Papier erfüllt werden. Allerdings ist es wieder der Khasarenstaat Israel, der mit allen Mitteln versucht, Frieden zu verhindern. Der Staat, der Trump mit falschen Prognosen in diesen Krieg getrieben hat. Doch sehen wir uns zunächst an, was in diesem Abkommen steht. (Die Kunst der Friedens-Lüge: Warum das Iran-USA-Memorandum ein Ablenkungsmanöver ist)

Den vollständigen Text können Sie hier einsehen:

https://www.n-tv.de/politik/Das-steht-im-Iran-USA-Abkommen-id30980973.html

Ich zitiere hier auszugsweise die wichtigsten Punkte, die die Niederlage der USA dokumentieren.

In § 6 geht es um die Reparationen:

Paragraf 6 – Die Vereinigten Staaten von Amerika verpflichten sich, mit regionalen Partnern einen endgültigen gegenseitig vereinbarten Plan über mindestens 300 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau und die wirtschaftliche Entwicklung der Islamischen Republik Iran aufzustellen.

Der Mechanismus für die Umsetzung dieses Plans wird als Teil des endgültigen Abkommens innerhalb von 60 Tagen endgültig festgelegt. Alle erforderlichen Lizenzen, Verzichterklärungen und Genehmigungen für die relevanten finanziellen Transaktionen werden von den Vereinigten Staaten von Amerika gewährt.

In § 7 wird die Kapitulation der USA dokumentiert. Alle, restlos alle Sanktionen gegen den Iran sollen beendet, aufgehoben werden und die geraubten Gelder sollen dem Iran zurückgegeben werden.

Paragraf 7 – Die Vereinigten Staaten von Amerika verpflichten sich, alle Arten von Sanktionen gegen die Islamische Republik Iran zu beenden, einschließlich Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, Resolutionen des Gouverneursrats der IAEA sowie aller einseitigen US-Sanktionen, primär und sekundär, in einem vereinbarten Zeitplan als Teil des endgültigen Abkommens.

Die Islamische Republik Iran und die Vereinigten Staaten von Amerika erkennen die entscheidende Bedeutung der Angelegenheit der Beendigung der Sanktionen wie oben erwähnt an und erklären ihre Absichten, diese Angelegenheiten in den Verhandlungen unverzüglich anzugehen, um ein gegenseitiges Einverständnis darüber zu erzielen.

Es sind also nicht die USA, die darüber entscheiden, sondern der Iran.

Die §§ 10 und 11 zeigen auf, dass die USA Zugeständnisse machen, ohne selbst irgendwelche Forderungen durchsetzen zu können. Das grenzt an eine bedingungslose Kapitulation.

Paragraf 10 – Die Vereinigten Staaten von Amerika verpflichten sich, dass unmittelbar nach der Unterzeichnung dieser Absichtserklärung, und bis zur Beendigung der Sanktionen, das US-Finanzministerium Freigaben ausstellen wird für den Export von iranischem Rohöl, von Erdölprodukten und -derivaten, und allen damit verbundenen Dienstleistungen, einschließlich Transaktionen, Versicherungen, Transporten etc.

Der Vertrag ist unterzeichnet und so wird der Iran sein Öl ohne Einschränkungen exportieren können und seine geraubten Gelder schnell wieder zur Verfügung haben, ohne Einschränkungen, wie § 11 belegt.

Paragraf 11 – Die Vereinigten Staaten von Amerika verpflichten sich, die eingefrorenen oder gesperrten Gelder und Vermögenswerte der Islamischen Republik Iran in vollem Umfang zur Nutzung zur Verfügung zu stellen, nachdem diese Absichtserklärung in Kraft tritt. Die Vereinigten Staaten von Amerika und die Islamische Republik Iran werden sich gegenseitig im Rahmen der Verhandlungen auf ein Verfahren in Bezug auf die Freigabe dieser Gelder verständigen.

Solche Mittel, ob sie auf dem ursprünglichen Konto zurückgehalten oder transferiert wurden, sollen in vollem Umfang zugänglich gemacht werden, um sie allen beliebigen Endbegünstigten auszahlen zu können, die von der Zentralbank der Islamischen Republik Iran bestimmt werden. Die Vereinigten Staaten von Amerika verpflichten sich, alle dafür notwendigen Lizenzen und Autorisierungen entsprechend auszustellen.

Der letzte (Neben-)Satz des § 4 belegt den totalen Sieg Teherans. Er steht leicht versteckt, denn noch nie hat ein Staat die USA zwingen können, seine Truppen abzuziehen. Er lautet:

„Die Vereinigten Staaten von Amerika verpflichten sich weiter, ihre Streitkräfte aus dem Umfeld des Iran innerhalb von 30 Tagen nach Unterzeichnung des abschließenden Abkommens abzuziehen.“

Gut, das wird erst wirksam, nachdem das abschließende Abkommen auch noch unterzeichnet ist. Ob das allerdings stattfinden wird, ist alles andere als gesichert. Trump hat ja schon wieder wilde Drohungen ausgesprochen.

Auch in § 5 ist eine Demütigung der USA enthalten. Sie werden nicht teilhaben an Abkommen zwischen dem Iran und Oman, die die Kontrolle über die Straße von Hormus regeln sollen:

„Die Islamische Republik Iran wird in einen Dialog mit dem Sultanat Oman eintreten, um die künftige Verwaltung und maritime Dienste in der Straße von Hormus zu bestimmen, im Gespräch mit anderen Anrainerstaaten des Persischen Golfs und in Übereinstimmung mit den anzuwendenden internationalen Gesetzen und den souveränen Rechten der Küstenstaaten an der Straße von Hormus.“

Ausgerechnet in Versailles

Es ist mir nicht erklärlich, warum Trump dieses Abkommen ausgerechnet an dem geschichtsträchtigen Ort Versailles unterschrieben hat. Aber wahrscheinlich ist ihm unbekannt, wie ebendort das Deutsche Reich zur Unterschrift auf einem vernichtenden Vertrag gezwungen worden ist.

Tatsächlich ist Trump auch zu dieser Unterzeichnung gezwungen worden, diesmal vom Iran. Dieser Vertrag läutet nämlich das Ende der militärischen Gewaltherrschaft des Imperiums der Lügen ein. Alle Welt kann nun sehen, dass die USA nicht in der Lage sind, im Krieg gegen einen halbwegs wehrhaften Staat zu obsiegen. Und dann auch noch Israel.

Hier kommt § 1 zum Tragen.

Paragraf 1 – Die Vereinigten Staaten von Amerika und die Islamische Republik Iran und ihre Verbündeten in dem gegenwärtigen Krieg erklären mit der Unterzeichnung dieser Absichtserklärung eine unverzügliche und dauerhafte Beendigung militärischer Aktivitäten an allen Fronten, einschließlich im Libanon, und verpflichten sich von jetzt an, keinen Krieg oder militärischen Einsatz gegeneinander zu beginnen und von gegenseitigen Drohungen oder Anwendung von Gewalt abzusehen, und die territoriale Integrität und Souveränität des Libanon zu gewährleisten.

Das endgültige Abkommen wird die dauerhafte Beendigung des Krieges an allen Fronten, einschließlich im Libanon, bestätigen sowie weitere Bestimmungen dieses Paragrafen.

Netanjahu und seine Minister haben mitgeteilt, dass sie sich nicht an dieses Abkommen halten werden. Trotz eigentlich geltender Waffenruhe bombardieren sie weiterhin Jordanien bis hinein nach Beirut. Auch in Gasa wird weiter geschossen und gebombt. Trump ist stinksauer auf Netanjahu.

Das Verhältnis ist zerrüttet, um es vorsichtig zu beschreiben. Die große Frage ist nun, ob diese Khasaren dadurch das Abkommen zu Fall bringen werden. Ob sie auch weiterhin Angriffe auf den Iran fliegen werden.

Was zur Zeit offen bleibt ist, ob Trump, die USA weiterhin Israel gegen iranische Vergeltungsschläge verteidigen werden, oder überhaupt noch können. Eigentlich sollte das nicht so sein, denn es ist wieder Israel, das sich an keine Abkommen hält. So, wie es bislang alle UN-Vorgaben ignoriert hat.

Wird sich Israel erstmalig an Verträge halten?

Es kommt jetzt darauf an, ob Trump den Teufelskreis unterbricht, indem sich die USA und Israel und eigentlich das gesamte Imperium der Lügen neuerdings an Verträge halten werden. Vor allem das Militär der USA weiß, dass es sich keinen fortgesetzten Waffengang mit dem Iran leisten kann.

Das US-Militär ist „leergeschossen“ und es wird Jahre dauern, bis es wieder aufgefüllt werden kann. Das aber stellt die USA gegenüber China und auch Russland in eine Position, die imperialistisches Verhalten nahezu unmöglich macht. Das würde noch prekärer, würde der Krieg gegen Iran fortgesetzt.

Unter diesem Aspekt kann nicht ausgeschlossen werden, dass Trump Israel fallen lassen wird und das war es dann mit Israels Herrlichkeit. Allerdings glaube ich selbst nicht daran, denn dafür sind in der US-Regierung zu viele Leute, die von Israel bezahlt oder erpresst werden.

Die USA, das Imperium der Lügen, hat erstmals einen Krieg krachend verloren. Schätzungsweise sechs Milliarden Menschen erfreuen sich daran und noch mehr werden es sein, wenn Israel endlich zur Ordnung gerufen wird. Dieser Krieg, in den Trump von Netanjahu getrickst worden ist, hat die Welt verändert.

Es ging in die Hose, könnte man sagen. Aber es hat nur Stunden gebraucht, bis Trump sich wieder auf Russland eingeschossen hat. Das ist allerdings ungefährlich für Trump, denn es sind die europäischen Kriegstreiber, die hier federführend sind und ihm für diese Kehrtwende applaudieren. Allerdings kann Trump nicht einmal mehr genügend Waffen in die Ukraine liefern, denn er hat selbst kaum noch welche. Zu dem gesamten Vorgang kann man nur den alten Römern zustimmen:

Ein Imperium im Niedergang tut alles, um diesen zu beschleunigen. Also danke Iran, danke Trump, für diese Beschleunigung, die vielleicht die Chance auf weltweiten Frieden birgt. Und England? Na ja, vergessen wir´s!

Nicht vergessen werden die USA und Israel, dass der Iran seine neuesten und schärfsten Waffen noch nicht aus den Kellern geholt hat.

Quellen: PublicDomain/anderweltonline.com am 20.06.2026