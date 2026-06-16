Ich will heute Klartext reden.

Das 14-Punkte-Memorandum zwischen Iran und Amerika ist eines der außergewöhnlichsten diplomatischen Dokumente, die je verfasst wurden. Von Lim Tean

Lesen Sie diese 14 Punkte aufmerksam. Fragen Sie sich dann: Wer hat diesen Krieg gewonnen?

Amerikas erklärte Ziele beim Start der Operation Epic Fury am 28. Februar 2026 an der Seite des von ihm unterstützten zionistischen Regimes waren eindeutig: die endgültige Zerstörung des iranischen Atomprogramms, die Vernichtung der Raketenindustrie, die Neutralisierung der Unterstützung von Widerstandsgruppen in der Region und – obwohl nie offiziell ausgesprochen – die Herbeiführung eines Regimewechsels in Teheran.

Keines dieser erklärten Ziele wurde erreicht. Nicht eines.

Der Oberste Führer Irans wurde in den ersten Stunden der Offensive ermordet. Die konventionelle Marine wurde weitgehend zerstört. (Der Krieg zwischen den USA und dem Iran ist vorbei. Wer hat gewonnen, und wer hat verloren? Das bleibt ungelöst)

Die Atomanlagen wurden schwer beschädigt. Gemessen an reiner Feuerkraft haben die USA die Schlachten „gewonnen“. Und dennoch – hier ist, was das Friedensabkommen tatsächlich besagt:

1. Die USA verpflichten sich zur Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten Irans und zur Achtung der iranischen Souveränität;

2. Die Seeblockade – das stärkste Druckmittel der USA – wird vollständig aufgehoben;

3. Die US-Streitkräfte ziehen sich aus dem Gebiet um Iran zurück;

4. Alle Öl- und Petrochemie-Sanktionen werden ausgesetzt;

5. Die USA geben iranische Vermögenswerte in Höhe von 24 Milliarden US-Dollar frei;

6. Die USA und ihre Verbündeten müssen Wiederaufbaupläne für Iran im Umfang von mindestens 300 Milliarden US-Dollar vorlegen.

Du hast recht, Trump – 300 Millionen sind Fake News – es sind 300 Milliarden Dollar.

Trump auf Truth Social:

„Der Iran hat zugestimmt, nie eine Atomwaffe zu besitzen! Außerdem ist die Geschichte, dass die USA dem Iran 300 Millionen Dollar zahlen, Fake News, verbreitet von den Dumokraten!!!“

Nennen wir die Dinge beim Namen: „Wiederaufbaufonds“ ist ein Euphemismus – ein diplomatischer Feigenblatt. Es gibt einen Begriff in der Geschichte für die Zahlung des Aggressors für den Wiederaufbau des von ihm zerstörten Landes: Reparationen. Und in der gesamten Kriegsgeschichte haben nur die Besiegten Reparationen gezahlt.

Dies geschah in den Napoleonischen Kriegen. Deutschland zahlte nach den beiden Weltkriegen. Japan zahlte nach 1945. Der Irak zahlte nach Kuwait. Nun sollen die USA nach dem Iran zahlen. Wenn Sie einen einzigen Fakt brauchen, um zu verstehen, wer den Krieg verloren hat, dann ist es dieser.

Und noch viel wichtiger: Irans Raketenprogramm und seine Unterstützung für seine Stellvertreter in der Region – Hamas, Hisbollah und die Huthis – sind endgültig von der Verhandlungsagenda gestrichen.

Ich möchte Sie bitten, diesen letzten Punkt zu überdenken. Amerika führte Krieg – gab offiziell 30 Milliarden Dollar aus (ich schätze die tatsächlichen Kosten auf rund 200 Milliarden) innerhalb von drei Monaten, dezimierte die Munitionsbestände so stark, dass der Wiederaufbau laut Analysten drei bis fünf Jahre dauern wird, löste eine globale Energiekrise aus, die die wirtschaftlichen Aussichten weltweit trübte – und Irans Raketen und seine geopolitischen Allianzen stehen nicht einmal zur Debatte.

Dies ist kein Friedensabkommen. Dies ist ein Dokument mit Kapitulationsbedingungen, und genau das bezeichne ich seit mindestens sechs Wochen. Und Amerika ist es, das es unterzeichnet.

Kein Wunder, dass Donald Trump erst von einem totalen Sieg sprach und nun verkündet, er sei der erste amerikanische Präsident, der ein Friedensabkommen mit dem Iran unterzeichnet hat! Die Demütigung ist total! Der große amerikanische Strategietheoretiker würde fragen: Welcher Zusammenhang besteht zwischen Mitteln und Zweck?

Man setzt nicht das mächtigste Militär der Welt für eine Kampagne dieses Ausmaßes ein, ermordet ein Staatsoberhaupt, gibt 200 Milliarden Dollar Steuergelder aus, lässt den Großteil seiner Stützpunkte im Persischen Golf von iranischen ballistischen Raketen zerstören und inszeniert eine globale Ölkrise – nur um am Ende nichts von dem erreicht zu haben, was man sich vorgenommen hatte.

Eine durchgesickerte Analyse des US-amerikanischen Verteidigungsnachrichtendienstes (DIA) enthüllte die Wahrheit: Der Iran hatte einen Großteil seines angereicherten Urans vor Beginn der Angriffe verlagert.

Die unterirdischen Anlagen wurden nicht zerstört. Das Atomprogramm wurde um Monate, nicht um Jahre zurückgeworfen. Trump verkündete der Welt, er habe die iranischen Atomkapazitäten „vollständig und vollständig vernichtet“. Der DIA sah das anders.

Dies ist der Unterschied zwischen Erzählung und Realität – und die Welt beobachtet nun live, wie Amerika diese Kluft überbrückt.

Vergleichen wir dies mit Vietnam. Amerika verlor Vietnam nach jahrelangem Bodenkrieg, 58.000 Toten und der Zerstörung einer ganzen Generation. Es war eine Abnutzungstragödie – eine Supermacht wurde langsam von einer Bauernarmee ausgeblutet.

Was im Iran geschah, ist strategisch weitaus schlimmer und viel demütigender. Es war ein 100-tägiger Hightech-Luftkrieg – Amerika in seiner tödlichsten, technologisch überlegensten und entfesseltesten Form. B-2-Stealth-Bomber, Flugzeugträgerkampfgruppen, die präziseste Munition der Welt.

Und der Iran – angeschlagen, mit Sanktionen belegt, blockiert – blickte dem amerikanischen Adler in die Augen, schloss die Straße von Hormus, griff US-Stützpunkte in sieben Ländern an und wartete. Der Iran musste militärisch nicht gewinnen. Er musste nur politisch nicht verlieren. Und genau das gelang ihm.

Das Memorandum of Understanding ist Irans Genugtuung. Die Islamische Republik – trotz aller erlittenen Schäden – geht gestärkt und mit bestätigter Souveränität daraus hervor. Ihr Wiederaufbau ist garantiert. Ihre Wirtschaft ist wieder angelaufen und ihr strategisches Programm geschützt. Die Amerikaner können es nach all dem Getöse kaum erwarten, nach Hause zu fahren.

Betrachten wir nun, was dies für den gesamten Nahen Osten – und für die amerikanische Hegemonie selbst – bedeutet.

Sieben Jahrzehnte lang beruhte die amerikanische Dominanz im Nahen Osten auf einer einzigen Annahme: dass die USA Ergebnisse mit militärischer Gewalt erzwingen könnten. Jeder Herrscher in Riad, jede Regierung in Amman, jede Kalkulation in Kairo, Ankara und Tel Aviv erfolgte im Schatten dieser Annahme.

Amerikas riesiges Netz von Militärbasen – Al Udeid in Katar, das Hauptquartier der Fünften Flotte in Bahrain, Einrichtungen in Kuwait, den Vereinigten Arabischen Emiraten und darüber hinaus – waren nicht bloß logistische Ressourcen. Sie waren die physische Verkörperung des amerikanischen Willens. Sie sagten: Wir sind hier, und wir entscheiden.

Diese Annahme ist nun widerlegt.

Die Stützpunkte mögen noch existieren, obwohl die meisten von ihnen buchstäblich zerstört wurden. Die Kriegsschiffe mögen noch immer in See stechen.

Doch was bedeutet ein Militärstützpunkt noch, wenn das Land, das er einschüchtern sollte, gerade ein Friedensabkommen ausgehandelt hat, das seine Raketen, seine Stellvertreter und seine Souveränität schützt – und dabei dem Angreifer eine Reparationszusage von 300 Milliarden Dollar abgerungen hat? Die Infrastruktur der Hegemonie mag bestehen bleiben. Die Glaubwürdigkeit, die ihr Bedeutung verlieh, ist verschwunden.

So enden Imperien – nicht immer mit einer einzigen katastrophalen Niederlage, sondern mit dem Moment, in dem die Welt erkennt, dass die Macht des Herrschers an ihre Grenzen gestoßen ist. Wenn kleinere Nationen Irans Errungenschaften betrachten und ihre eigenen Schlüsse ziehen. Wenn Freunde wie Feinde ihre Positionen überdenken.

Iran hat den amerikanischen Militärangriff nicht nur überstanden. Es hat dem gesamten globalen Süden – jeder Nation, die unter amerikanischem Zwang gelebt hat – gezeigt, dass Widerstand möglich ist, dass Souveränität verteidigt werden kann und dass die mächtigste Militärmaschinerie der Welt politisch besiegt werden kann, selbst wenn sie jede Schlacht gewinnt.

Dies ist das Ende der amerikanischen Hegemonie im Nahen Osten. Nicht ihre Schwächung. Nicht ihr Niedergang. Ihr Ende.

Die Geschichte wird dies als den Moment verzeichnen, in dem das amerikanische Jahrhundert auf die direkteste Weise an seine Grenzen stieß – nicht im Dschungel Südostasiens, nicht in den Bergen Afghanistans, sondern am Persischen Golf, in einem Krieg, der 100 Tage dauerte und damit endete, dass Washington zustimmte, das Zerstörte wiederaufzubauen.

Der Kaiser, so zeigt sich, ist nackt.

Und die Welt hat es bemerkt.

Quellen: PublicDomain/Lim Tean am 16.06.2026