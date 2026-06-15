Der Krieg zwischen den USA und dem Iran endete mit einem von Pakistan und Katar vermittelten Waffenstillstand, der die Straße von Hormus wieder öffnete und eine globale Markterholung auslöste. Während Trump innenpolitisch einen Erfolg verbuchen konnte, profitierte der Iran angesichts der humanitären Verluste mit gemischten Ergebnissen, und Israels Einfluss in der Region schwand.

Die Vereinigten Staaten und der Iran haben sich auf einen Rahmen geeinigt, der einen mehr als drei Monate andauernden Konflikt beenden soll, der bereits einen der wichtigsten Energiekorridore der Welt lahmgelegt und die internationalen Märkte erschüttert hat.

Der am 14. Juni verkündete und durch Vermittlung von Pakistan und Katar erzielte Durchbruch ebnet den Weg für ein Ende der Militäroperationen, die Wiedereröffnung der Straße von Hormus und den Beginn einer neuen Verhandlungsrunde über die noch ungelösten Fragen, darunter das iranische Atomprogramm und die Lockerung der Sanktionen.

Die Absichtserklärung soll am 19. Juni in Genf, Schweiz, formell unterzeichnet werden.

Ein Krieg, der Westasien umgestaltete

Der Konflikt begann am 28. Februar, als die Vereinigten Staaten und Israel eine koordinierte Militäroperation gegen den Iran starteten.

Unter den Getöteten befand sich auch Irans Oberster Führer, Ayatollah Ali Khamenei – ein Ereignis, das die Führungsstruktur des Landes grundlegend veränderte. Nach seinem Tod übernahm Ayatollah Mojtaba Khamenei die Rolle des Obersten Führers.

Laut Berichten, die im Zusammenhang mit dem Friedensabkommen aufkamen, blieb Mojtaba Khamenei während des gesamten Konflikts weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, obwohl seine Zustimmung erforderlich war, bevor Teheran dem Waffenstillstandsrahmen zustimmte.

Was folgte, waren mehr als drei Monate eskalierender Konfrontationen an mehreren Fronten.

Teheran startete Angriffe gegen Israel und Golfstaaten, in denen amerikanische Militäreinrichtungen beheimatet sind, und blockierte gleichzeitig effektiv die Straße von Hormus, einen der wichtigsten maritimen Engpässe der Welt. (Trump kündigt an, dass das Iran-Friedensabkommen am Sonntag unterzeichnet wird und die Meerenge für alle öffnen wird)

Washington reagierte mit einer Blockade iranischer Häfen. Die Energiepreise stiegen sprunghaft an. Schifffahrtswege wurden unterbrochen. Globale Lieferketten gerieten unter Druck. In zahlreichen Ländern verschärften sich die Inflationssorgen.

Unterdessen wurde der Libanon zu einem wichtigen Nebenschauplatz des Konflikts, da die Feindseligkeiten zwischen Israel und der Hisbollah parallel zur umfassenderen Konfrontation zwischen den USA und dem Iran eskalierten.

Bis die Verhandlungsführer eine Rahmenvereinbarung erzielten, waren bereits Tausende von Menschen getötet worden, wobei die meisten Opfer im Iran und im Libanon zu beklagen waren.

Der diplomatische Durchbruch

Die Einigung wurde nach monatelangen intensiven Verhandlungen unter Beteiligung von Vermittlern aus Pakistan und Katar bekanntgegeben. US-Präsident Donald Trump verkündete den Durchbruch auf Truth Social.

„Das Abkommen mit der Islamischen Republik Iran ist nun abgeschlossen“, schrieb Trump. Die Erklärung erfolgte kurz nachdem der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif ebenfalls bestätigt hatte, dass die Verhandlungsführer eine Einigung erzielt hatten.

Laut Sharif fordert das Abkommen „die sofortige und endgültige Beendigung der Militäroperationen an allen Fronten, einschließlich im Libanon“.

Der Iran bestätigte dies später selbst. In einer Erklärung des Sekretariats des Obersten Nationalen Sicherheitsrats des Iran wurde verkündet, dass die militärischen Aktivitäten ab Montagabend endgültig eingestellt würden.

Der iranische Vize-Außenminister Kazem Gharibabadi erklärte anschließend, dass das Rahmenabkommen lediglich die erste Phase eines umfassenderen diplomatischen Prozesses darstelle. Ihm zufolge solle während einer 60-tägigen Waffenruhe ein umfassenderes Abkommen ausgehandelt werden.

Es wird erwartet, dass sich diese Verhandlungen auf die Lockerung der Sanktionen, die Zukunft des iranischen Atomprogramms und die umfassenderen Beziehungen zwischen Teheran und Washington konzentrieren werden.

Das Abkommen beinhaltet auch die Wiedereröffnung der Straße von Hormuz und die Aufhebung der amerikanischen Seeblockade.

In seiner Ankündigung schrieb Trump: „Schiffe der Welt, startet eure Motoren. Lasst das Öl fließen!“

Gewinner: Globale Märkte und Energieverbraucher

Zu den größten Nutznießern des Abkommens zählten die internationalen Finanzmärkte und Länder, die auf eine stabile Energieversorgung angewiesen sind.

Die Schließung der Straße von Hormus war eine der prägendsten wirtschaftlichen Folgen des Konflikts. Vor dem Krieg wurde etwa ein Fünftel des weltweiten Öl-, Erdgas- und Erdölprodukttransports durch diese Wasserstraße abgewickelt.

Die Ankündigung des Waffenstillstands löste umgehend eine positive Reaktion an den Finanzmärkten aus.

Die Brent-Rohöl-Futures gaben im frühen Handel um etwa 4 Prozent nach, während West Texas Intermediate (WTI) um mehr als 4 Prozent fiel. Andere Berichte zeigten einen Rückgang des Brent-Preises auf rund 83,81 US-Dollar pro Barrel und des WTI-Preises auf rund 80,89 US-Dollar pro Barrel.

Die asiatischen Aktienmärkte reagierten ebenfalls positiv. Der japanische Nikkei 225 legte um 4,99 Prozent zu, während der südkoreanische Kospi um 5,54 Prozent stieg, da Anleger die Aussicht auf geringere geopolitische Risiken und niedrigere Energiekosten begrüßten.

Auch Gold erregte großes Aufsehen. Der Goldpreis stieg um 2 Prozent auf ein Rekordhoch von 4.304,11 US-Dollar pro Unze, was die anhaltende Nachfrage nach Vermögenswerten widerspiegelt, die traditionell in Zeiten der Unsicherheit als sichere Wertspeicher gelten.

Analysten warnten jedoch davor, dass der wirtschaftliche Erholungsprozess nicht sofort erfolgen würde.

Die Ölpreise liegen weiterhin deutlich über dem Niveau vor Kriegsbeginn. Vor Ausbruch der Kampfhandlungen wurde Rohöl bei rund 70 US-Dollar pro Barrel gehandelt. Selbst nach dem Preisrückgang infolge des Abkommens liegen die Preise noch deutlich über diesem Wert.

Branchenexperten warnten zudem davor, dass die physische Energieversorgung nicht über Nacht wiederhergestellt werden könne. Mehr als drei Monate lang lagen Tanker mit Rohöl im Persischen Golf fest, da Sicherheitsbedenken den normalen Schiffsverkehr verhinderten.

Daniel Evans, globaler Leiter der Kraftstoff- und Raffinerieforschung bei S&P Global Energy, erläuterte die Herausforderungen, die mit der Wiederaufnahme des Betriebs verbunden sind.

„Es wird Zeit brauchen, bis sich die Menschen wieder wohlfühlen und der Versicherungsschutz gewährleistet ist … insbesondere bis die Leute vor Ort sind, um einige dieser Anlagen wieder in Betrieb zu nehmen“, sagte er gegenüber AP .

Er wies auch auf die praktischen Schwierigkeiten hin, die mit der Wiederaufnahme des Tankerverkehrs verbunden sind. „Um ein Schiff in den Hafen einlaufen zu lassen, muss man sicher sein, dass ein ausreichend großes Sicherheitsfenster vorhanden ist, um es anzulegen, zu beladen und wieder abzulegen“, fügte er hinzu.

Laut Energieanalysten könnte die Wiederherstellung normaler Lieferketten selbst bei einem Waffenstillstand Monate dauern. Tanker müssen die Region zunächst verlassen, bevor neue Schiffe eintreffen können. Anschließend muss das Rohöl zu Raffinerien transportiert und verarbeitet werden, bevor es die Verbraucher erreicht.

Einige Produzenten stellten ihre Förderaktivitäten auch ein, nachdem die Lagerstätten während des Konflikts voll waren. Die Wiederaufnahme der Produktion bringt zusätzliche Komplikationen mit sich.

Alan Gelder, Senior Vice President für Raffinerien, Chemikalien und Ölmärkte bei Wood Mackenzie, meinte, dass sich Länder wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate möglicherweise schneller erholen könnten, da sie über alternative Exportwege verfügen.

Er warnte jedoch davor, dass andere einen längeren Weg zurück zum Normalbetrieb vor sich hätten.

„Aber Orte wie der Irak könnten vor viel größeren Herausforderungen stehen, weil sie einen viel längeren Lockdown hatten, ihre Felder schwieriger zu bewirtschaften sind … es könnte gut und gerne ein Jahr dauern, bis sie wieder zur Normalität zurückkehren können“, sagte er gegenüber AP .

Daniel Sternoff, Senior Fellow am Center on Global Energy Policy der Columbia University, argumentierte ähnlich, dass die Produzenten Beweise für die Dauerhaftigkeit des Waffenstillstands benötigen, bevor sie größere Verpflichtungen eingehen.

„Wir wissen nicht, was ‚offen‘ bedeutet oder wie schnell die Evakuierung des eingeschlossenen Materials erfolgen wird“, sagte er gegenüber AP .

Gewinner: Der diplomatische Einfluss Pakistans und Katars.

Das Abkommen stellt einen bedeutenden diplomatischen Erfolg für Pakistan und Katar dar. Während des gesamten Konflikts fungierten beide Länder als Vermittler zwischen Washington und Teheran, erleichterten die Kommunikation und trugen dazu bei, die erheblichen Differenzen zwischen den beiden Seiten zu überbrücken.

Der erfolgreiche Abschluss der Verhandlungen hat ihr Ansehen in der internationalen Diplomatie gestärkt und die anhaltende Bedeutung regionaler Vermittler bei der Lösung großer geopolitischer Krisen unterstrichen.

Gewinner: Trump und die US-Regierung

Das Abkommen stellt auch einen bedeutenden Erfolg für Trump dar.

Der Krieg entwickelte sich zunehmend zu einer innenpolitischen Herausforderung für das Weiße Haus.

Steigende Treibstoffpreise sorgten im Vorfeld der Zwischenwahlen im November für Frustration unter den amerikanischen Wählern. Meinungsumfragen zeigten wachsende Besorgnis über die Energiekosten und die Möglichkeit eines tieferen US-Engagements in einem weiteren langwierigen Konflikt im Nahen Osten.

Gleichzeitig sah sich Trump innerhalb seiner eigenen politischen Koalition widerstreitenden Zwängen ausgesetzt.

Einige Republikaner argumentierten, dass Irans Nuklearinfrastruktur vollständig demontiert werden müsse, bevor ein Abkommen akzeptiert werden könne. Andere sorgten sich um die wirtschaftlichen und politischen Kosten eines langwierigen Militäreinsatzes.

Der Waffenstillstandsrahmen erlaubt es der Regierung, zu argumentieren, dass sie wichtige Ziele erreicht hat, ohne in einen langwierigen Bodenkrieg verwickelt zu werden.

Die Bekanntgabe erfolgte zeitgleich mit Trumps 80. Geburtstag am Sonntag. Die Kritik ist jedoch nicht verstummt.

Der frühere Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, argumentierte, dass Washington möglicherweise bedeutende Zugeständnisse gemacht habe, ohne ausreichende Garantien hinsichtlich der iranischen Nuklearaktivitäten zu erhalten.

„Wir haben keine Garantie dafür, dass das Atomprogramm jemals angegangen wird, aber der Iran hat der Welt gezeigt, dass er die Weltwirtschaft als Geisel nehmen und im Gegenzug etwas von den USA bekommen kann“, sagte Miller.

Dennoch begrüßte der führende republikanische Iran-Hardliner Senator Lindsey Graham die Entwicklung. „Nach unserem Gesetz wird jedes Atomabkommen mit dem Iran dem Kongress zur Prüfung und Abstimmung vorgelegt“, sagte er. „Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten, die uns bis hierher gebracht haben.“

Gewinner und Verlierer: Irans gemischtes Ergebnis

Kein Land verdeutlicht die Komplexität des Konfliktausgangs so deutlich wie der Iran. Aus militärischer und humanitärer Sicht zahlte Teheran einen enormen Preis.

Der oberste Führer des Landes wurde beim ersten Angriff getötet. Auch hochrangige Militärs und Politiker kamen ums Leben. Die militärische Infrastruktur wurde schwer beschädigt. Die Zahl der zivilen Opfer stieg im Verlauf des Konflikts.

Der Krieg vertrieb zudem zahlreiche Menschen und verursachte in weiten Teilen des Landes massive Zerstörungen. Dennoch konnte der Iran aus den Verhandlungen mehrere wichtige diplomatische Zugeständnisse erzielen.

Berichte vor der Bekanntgabe ließen vermuten, dass Milliarden von Dollar an eingefrorenen iranischen Vermögenswerten im Rahmen des umfassenderen Friedensprozesses freigegeben werden könnten.

Einem Bericht zufolge würde das Rahmenabkommen die Freigabe von 12 Milliarden Dollar vor Beginn formeller Verhandlungen und potenziell 24 Milliarden Dollar innerhalb von 60 Tagen ermöglichen. Einem anderen Bericht zufolge könnte die diskutierte Summe sogar 25 Milliarden Dollar erreichen.

Das Abkommen eröffnet zudem die Möglichkeit, über eine Aufhebung der US-Sanktionen und gegebenenfalls über eine Anpassung der von den Vereinten Nationen verhängten internationalen Beschränkungen zu verhandeln. Ebenso wichtig ist, dass Teheran sicherstellen konnte, dass die Verhandlungen fortgesetzt werden und nicht mit einem rein militärischen Ergebnis enden.

Trotz der erlittenen schweren Schäden verfügt der Iran weiterhin über beträchtliche strategische Fähigkeiten. Das Land besitzt nach wie vor ein bedeutendes Arsenal an ballistischen Raketen und hält weiterhin hochangereichertes Uran.

Diese Gegebenheiten haben dafür gesorgt, dass der Iran weiterhin eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der künftigen Sicherheitsarchitektur der Region spielt.

Verlierer: Israels schwindender Einfluss

Israel spielte eine zentrale Rolle beim Beginn der Militärkampagne gegen den Iran, die diplomatische Phase verlief jedoch weitgehend ohne israelische Beteiligung. Israelische Beamte waren nicht an den direkten Verhandlungen zwischen Washington und Teheran beteiligt.

Dies erwies sich insbesondere im Hinblick auf den Libanon als wichtig. Während der gesamten Verhandlungen bestand der Iran darauf, dass jedes Abkommen einen vollständigen Stopp der Militäroperationen zwischen der Hisbollah und Israel beinhalten müsse.

Die israelische Führung beharrte unterdessen darauf, dass sie sich in Libanon operative Flexibilität bewahren müsse. Diese Meinungsverschiedenheit führte zu Spannungen zwischen Washington und Jerusalem.

Berichten zufolge informierte Trump den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Sonntag persönlich in einem Telefonat über den Stand der Verhandlungen. Das Verhältnis schien in der Endphase der Verhandlungen angespannt.

In einem Interview mit der New York Times bezeichnete Trump Netanjahu als „einen sehr schwierigen Kerl“. Der US-Präsident argumentierte außerdem, der israelische Ministerpräsident solle die amerikanischen Bemühungen zur Verhinderung des iranischen Atomwaffenprogramms anerkennen.

Die im endgültigen Abkommen geforderte Waffenruhe im Libanon bedeutet, dass Israel nun in einem Rahmen agieren muss, den es nicht direkt ausgehandelt hat.

Verlierer: Libanons verheerende Erfahrung

Der Libanon erlitt einige der schwersten Kollateralschäden des Konflikts. Mit der Verschärfung der Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah wurde das Land zu einem zentralen Schlachtfeld innerhalb der umfassenderen regionalen Auseinandersetzung.

Grenzüberschreitende Angriffe verursachten massive Zerstörungen, führten zu großflächigen Vertreibungen und trugen erheblich zur Gesamtzahl der Todesopfer bei. Tausende Menschen wurden im Verlauf des umfassenderen Konflikts getötet, viele von ihnen im Iran und im Libanon.

Die für den Libanon geltende Waffenruhe bietet die Aussicht auf Stabilität, doch der Wiederaufbau der beschädigten Infrastruktur und die Unterstützung vertriebener Gemeinschaften werden weiterhin eine große Herausforderung darstellen.

Gewinner und Verlierer: Golfstaaten

Während der Hauptkonflikt zwischen der US-amerikanisch-israelischen Koalition und dem Iran ausgetragen wurde, gerieten mehrere mit den USA verbündete arabische Golfstaaten ins direkte Ziel iranischer Vergeltungsangriffe mit Raketen und Drohnen.

Diese Nationen – vor allem Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Kuwait – gingen aufgrund der physischen und wirtschaftlichen Störungen größtenteils als kurzfristige Verlierer hervor, entwickelten sich aber aufgrund der starken Schwächung des regionalen Einflusses Irans langfristig zu strategischen Gewinnern.

Die Nuklearfrage bleibt ungelöst

Die Zukunft des iranischen Atomprogramms wird in der nächsten Verhandlungsphase erörtert. Während seiner ersten Amtszeit kündigte Trump den Austritt der Vereinigten Staaten aus dem 2015 unter US-Präsident Barack Obama ausgehandelten Atomabkommen.

Das Abkommen sah eine Lockerung der Sanktionen im Austausch für Beschränkungen und Überwachungsmechanismen für Irans Nuklearaktivitäten vor. Nach dem Rückzug der USA weitete Iran die Urananreicherung aus.

Nach neuesten Informationen hat Teheran mehr als 400 Kilogramm Uran angehäuft, das auf einen Reinheitsgrad nahe waffenfähig angereichert ist. Die Zukunft dieses Materials ist ungewiss.

Amerikanische Beamte fordern die Entfernung oder Vernichtung des Uranvorrats. Russland hat Berichten zufolge angeboten, das Uran in seine Obhut zu nehmen.

Der Iran hingegen beharrt darauf, das Material behalten zu wollen und behauptet weiterhin, sein Atomprogramm diene friedlichen Zwecken.

Die europäischen Regierungen haben künftige Sanktionserleichterungen an überprüfbare Beschränkungen der iranischen Nuklearaktivitäten geknüpft. In einer gemeinsamen Erklärung bekundeten Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Italien ihre Bereitschaft, die Sanktionen zu lockern, sofern der Iran messbare und transparente Schritte in Bezug auf sein Programm unternimmt.

Der britische Premierminister Keir Starmer fasste die Position der europäischen Mächte zusammen: „Wir sind uns einig, dass die zollfreie Schifffahrtsfreiheit in der Straße von Hormus wiederhergestellt werden muss“, sagte Starmer. „Der Iran darf niemals Atomwaffen besitzen.“

Quellen: PublicDomain/firstpost.com am 15.06.2026