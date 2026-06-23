Der Mars ist verflucht: Eine archäologische Einführung

(Titelbild: Unbenutztes NASA/Boeing-Poster für die Weltrauminitiative von Präsident George H. W. Bush, 1989. Es zeigt zwei Astronauten, die auf Marsruinen stoßen.)

Leute, viele behaupten es: Der Mars ist verflucht . Ich habe diesen Blog erstellt, um das zu beweisen.

Bei meinen Recherchen zum Thema UFOs stieß ich immer wieder auf ein wiederkehrendes Muster von Merkwürdigkeiten auf dem Mars, das in verschiedensten Quellen auftauchte. Viele Forschungsgebiete der Ufologie verlaufen im Sande; die Muster sind schwach, die Details ungenau, manches taucht nie wieder auf. Anders verhält es sich mit dem Mars. Die Auswertung der Daten hat die Theorie nur bestärkt, dass dort etwas wahrhaft Anomales auf seine Erklärung wartet.

Es gibt viele irrationale Theorien, die anomale Funde auf dem Mars erklären sollen, und die Absurdität dieser Theorien kann die Forschung behindern. Ich teile beispielsweise nicht die Ansicht, dass irgendeine Gruppe auf dem Mars etwas Riesiges gebaut hätte, das von uns aus der Luft „gesehen werden sollte“, oder Botschaften hinterlassen hätte, die wir finden sollten. Diese Theorie ist aus vielerlei Hinsicht irrational; ich werde in einem separaten Aufsatz ausführlich darauf eingehen.

Doch unter all dem unnötigen Mythos fand ich eine Fülle an materiellen Daten, die die Grundhypothese stützen, dass der Mars einst von einer Spezies bewohnt war, die intelligent genug war, um eine erkennbare Zivilisation aufzubauen.

Wer war es? Wie waren sie? Wohin sind sie gegangen? Es gibt noch keine Daten, um diese Fragen zu beantworten, und ich werde nicht darüber spekulieren. Ich bin nur hier, um zu beweisen, dass da zu viel Rauch ist, als dass da nicht auch ein Feuer sein könnte.

Es gibt einige hervorragende Marsforscher, auf deren Arbeit ich in diesem Blog aufbaue, insbesondere Jean Ward , der jahrelang Hunderte von Anomalien dokumentiert hat. Kritiker bemängeln Wards Verwendung von Gigapixel zur Bildverbesserung, eine Praxis, die ich persönlich nicht befürworte.

Deren Einsatz diskreditiert jedoch nicht automatisch seine gesamte Forschung. (Schließlich nutzt auch die NASA Gigapixel.) Ward gibt alle Originalquellen zum Vergleich an – dieselben Quellen, die ich verwende –, sodass wir jegliche Bedenken hinsichtlich KI hier vollständig ausschließen können. Ich selbst verwende für meine Forschung keine Bildbearbeitungssoftware.

Oft konzentrieren sich Forscher auf die Erfassung einzelner, auffälliger Merkmale. Meine Analyse wird etwas anders aussehen. Mithilfe meiner Ausbildung in Geschichte und Archäologie werde ich einzelne Satellitenbilder detailliert analysieren, um ein Siedlungsmuster nachzuweisen .

Große Bauwerke werden selten isoliert errichtet; sie sind in der Regel Teil einer Stadt, die wiederum von kleineren Ortschaften, Dörfern und Infrastruktur wie Bauernhöfen umgeben ist. Sollten diese großen Bauwerke künstlich sein, müssten wir Spuren der Bevölkerung finden können, die für den Bau solcher Strukturen notwendig war.

Genauso wie bei UFO-Sichtungen glaube ich nicht, dass jede Anomalie, die von Forschern (mich eingeschlossen) entdeckt wird, sich als künstlich herausstellen wird.

Ich sammle Daten, die diese Theorie stützen, und versuche idealerweise, andere davon zu überzeugen, dass sie eine professionelle Untersuchung verdient. Man muss jedoch betonen, dass bereits der Nachweis einer einzigen dieser Hunderten von Anomalien als künstlich unsere Geschichte für immer verändern könnte.

In diesem Essay werde ich erläutern, warum ich die offizielle Darstellung des Mars in Frage stelle und wie die Satellitenarchäologie uns helfen kann, diese zu überprüfen. (Irgendetwas bewegt sich auf dem Mars: Was zum Teufel ist das?)

Hindernisse für die öffentliche Forschung

Das Misstrauen gegenüber offiziellen Darstellungen ist heikel. Es kann der erste Schritt in Richtung gefährlicher Verschwörungstheorien sein. Doch wir wissen, dass nicht alle Verschwörungstheorien völlig unbegründet sind. Es ist offensichtlicher denn je, wie schamlos manche Regierungsbeamte die Öffentlichkeit in die Irre führen, um ihre eigenen Interessen zu verfolgen.

Auch wenn wir also davon ausgehen können, dass die offizielle Darstellung nicht per se wahr ist, benötigen wir dennoch bestätigende Daten, um zu erklären, warum diese Darstellung falsch sein könnte. Ich behaupte, dass wir viele Gründe haben, das, was uns über den Mars erzählt wird, zu hinterfragen.

Mangelnder öffentlicher Datenzugang:

Wir haben keine Kontrolle über Satelliten , Rover oder die Prioritäten einzelner Raumfahrtprogramme. Wir können nicht überprüfen, wie viele Daten tatsächlich veröffentlicht werden oder ob sie vorher manipuliert wurden. Wir sind kaum in der Lage, unabhängig Daten über das Universum in dem Umfang dieser Programme zu sammeln.

Viele Daten aus frühen Raumfahrtprogrammen und -forschungen wurden weder digitalisiert noch archiviert, und es ist ungewiss, wie viel für immer verloren gegangen ist. Egal wie sehr man sich bemüht, Wissen zu archivieren, Zeit und Naturgewalten verhindern dessen Erhalt. Kurz gesagt: Wir haben nicht alle Möglichkeiten.

Unzuverlässige Erzähler



Das Akronym NASA hat sowohl für Mitarbeiter als auch für Außenstehende eine alternative Bedeutung: „Niemals eine klare Antwort“ („never a straight answer“). In letzter Zeit bin ich, wie ich weiß, nicht der Einzige unter den Raumfahrtjournalisten, der findet, dass man diesem Slogan noch „Wenn man überhaupt eine Antwort bekommt“ hinzufügen könnte.

– Michael Sheetz , Weltraumreporter von CNBC

Es bereitet mir kein Vergnügen, darauf hinzuweisen, dass unsere Informationsquellen über das Universum alles andere als vertrauenswürdig sind. Die NASA ist dafür bekannt, Daten zu verschleiern und zu verändern, bevor sie diese veröffentlicht. Google Earth und Google Mars sind von der CIA finanzierte Satellitenkartierungssoftware .

Alle Satelliten befinden sich im Besitz von Regierungen oder privaten Auftragnehmern, die allesamt über rechtliche Schlupflöcher verfügen, um Daten vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Desinformationskampagnen der Regierung über mögliches außerirdisches Leben ( neben unzähligen anderen Themen ) gibt es mindestens seit den 1940er Jahren.

Die NASA hat unersetzliche Daten wie die Aufzeichnungen der Mondlandung und Mondproben verloren oder vernichtet . In jeder Regierungsbehörde gibt es Einzelpersonen, die ethische Bedenken gegen solches Verhalten haben, doch die Institution ist darauf ausgelegt, sie auszuschließen oder zu unterdrücken (was einige jedoch nicht davon abgehalten hat, Whistleblower zu werden). Einige der Bildbearbeitungen der NASA und der ESA wurden möglicherweise gezielt vorgenommen , um die Existenz von möglichem Leben auf dem Mars zu verbergen.

Laut ihrer eigenen Satzung ist die NASA ein Projekt des Verteidigungsministeriums. Das bedeutet, dass sie Informationen rechtmäßig geheim halten kann, indem sie diese als nationales Sicherheitsrisiko einstuft . Sie kann außerdem jede Technologie, Erfindung oder jedes Patent gemäß dem US-amerikanischen Gesetz zur Geheimhaltung von Erfindungen (Invention Secretary Act) von 1951 als geheim einstufen .

Seit Jahrzehnten arbeitet die NASA mit privaten Unternehmen wie Boeing, SpaceX und Blue Origin zusammen. Obwohl diese Unternehmen formal dem Informationsfreiheitsgesetz (FOIA) unterliegen, dürfen auch sie Daten als „geschützte“ Informationen verbergen. Es ist äußerst naiv zu glauben, dass diese Behörden uns alles mitteilen, was sie wissen – sie haben bereits zugegeben, dass dem nicht so ist.

Mangelnde Wissenschaftskommunikation:

Meine Forschung hat mir gezeigt, dass die Bemühungen der NASA, ihre Forschungsergebnisse der breiten Öffentlichkeit verständlich zu machen, gravierend zu wünschen übrig lassen.

Fotogalerien sind für professionelle Analysen konzipiert, nicht für die Öffentlichkeit. Oftmals werden zwar Erklärungen zu den Fotos angeboten, jedoch ohne Verweise auf wissenschaftliche Artikel, die die Schlussfolgerungen erläutern. (Man hat dem Rover zwar eine niedliche Persönlichkeit verpasst, aber hat das irgendetwas über den Mars vermittelt?)

Das allgemeine Bildungsniveau in den USA ist in allen Bereichen bewusst katastrophal, wodurch die Bürger von vornherein intellektuell benachteiligt sind. Es ist für den Durchschnittsbürger viel einfacher, sich in einer reißerischen Fernsehsendung falsche Informationen anzueignen, als sich mit einem ausgebildeten Wissenschaftler auseinanderzusetzen.

Selbst dieser Wissenschaftler wird höchstwahrscheinlich nicht seinen Ruf riskieren wollen, um ernsthaft über Beweise für außerirdisches Leben zu diskutieren. Es ist ein Teufelskreis der gezielten Ignoranz.

Realistische Grenzen der Forschung:

Die Geschwindigkeit, mit der Daten gesammelt werden, übersteigt ihre Analysefähigkeit. (Beispiel: Allein der Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) hat zwischen 2006 und 2025 100.000 Fotos vom Mars aufgenommen.) Informationen können jahrzehntelang in Archiven verborgen bleiben, bevor sie jemand genauer betrachtet. Manche Informationen schaffen es nie aus dem Archiv.

Nicht alle Forschungsergebnisse werden überhaupt archiviert, was Wissenschaftler daran hindert, sie mit neueren Entdeckungen zu verknüpfen. Es kommt häufig vor, dass Experten neue Erkenntnisse aus Daten gewinnen, die jahrelang auf ihre Analyse gewartet haben. Die einzige Möglichkeit, diesem Problem zu begegnen, besteht darin, mehr Wissenschaftler auszubilden, und ich bin mir nicht sicher, ob die amerikanische Gesellschaft in absehbarer Zeit in diese Richtung investieren wird.

Realistische Grenzen von Datensatelliten – und eigentlich aller Weltraumausrüstung – ihre Funktionalität ist durch die unkontrollierbare Physik der Umlaufbahn eingeschränkt. Manche Gebiete der Erde werden möglicherweise nur ein- oder zweimal fotografiert, was bedeutet, dass uns Vergleichsdaten für Studien fehlen.

Auch Kameras haben ihre Grenzen. Raumfahrtagenturen können Satelliten nicht einfach in ein bestimmtes Gebiet „lenken“ und beliebig viele Fotos aufnehmen. Rover verfügen über begrenzte Bewegu

ngs- und Analysemöglichkeiten. Dies erschwert die Reproduktion von Ergebnissen und die Sammlung weiterer Beweise.

Der wissenschaftliche Prozess:

Es handelt sich weniger um ein „Hindernis“ als vielmehr um einen weiteren Grund, offizielle Daten zu hinterfragen. Wir mussten unsere Vorstellungen über den Mars im Laufe der Jahrzehnte immer wieder revidieren – und das ist gut und normal. Irren und die eigene Theorie zu überarbeiten, ist ein integraler Bestandteil der Wissenschaft und an sich kein verdächtiges Verhalten. Man muss der NASA nicht misstrauen, um zu akzeptieren, dass wissenschaftliche Daten hinterfragt werden dürfen.

Solange eine Frage aktiv erforscht und neue Informationen gesammelt werden, gibt es keine endgültige Schlussfolgerung. Es ist irrational, die Existenz von Leben oder vergangenen Zivilisationen auf dem Mars für unmöglich zu halten, solange wir uns noch in den Anfängen der Erforschung des Universums befinden.

Wie stehen die Chancen?

Uns wurde jahrzehntelang erzählt, der Mars sei ein toter Planet und sei es vielleicht schon immer gewesen. Erst vor Kurzem haben wir erfahren, dass wir uns geirrt haben. Im Folgenden werden die Faktoren aufgeführt, die die Existenz von Leben auf dem Mars in der Vergangenheit stützen, sowie die Möglichkeit, dass dort errichtete uralte Bauwerke lange genug überdauert haben könnten, um von uns entdeckt zu werden.

Die Existenz von Wasserfunden bestätigt, dass der Mars einst von Ozeanen und einer dichten Atmosphäre bedeckt war und länger bewohnbar war als ursprünglich angenommen. Zahlreiche neuere Entdeckungen von flüssigem Wasser , Gletscherwasser und alten Stränden deuten auf eine fortgeschrittene Zivilisation auf dem Mars hin.

Der Homo sapiens entwickelte sich innerhalb von nur 160.000 Jahren von einem primitiven Nomadenleben zur Raumfahrt. Wenn der Mars über einen ausreichend langen Zeitraum bewohnbar war, ist die Existenz komplexen intelligenten Lebens durchaus denkbar.

„Ich war allerdings erstaunt darüber, wie einheitlich diese Schichten sind und wie ähnlich sie Stränden auf der Erde sehen, selbst nach dreieinhalb Milliarden Jahren.“

– Michael Manga , Planetenforscher an der UC Berkeley

Umweltfaktoren:

Auf dem Mars gibt es keine Plattentektonik , was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Oberflächenmaterial dort deutlich länger erhalten bleibt als auf der Erde. Die Trockenheit und das Fehlen von Regen und Vegetation eliminieren wichtige Erosionsquellen, die archäologische Funde normalerweise in viel kürzerer Zeit zerstören würden. Es lässt sich nicht sagen, wie viel länger diese Faktoren zum Erhalt des Materials beitragen könnten, aber wir wissen mit Sicherheit, dass sie die Erosion auf der Erde verlangsamen würden.

Leben findet seinen Weg.

Extremophile – Lebewesen, die in extremen Umgebungen überleben können – gehören zu den häufigsten Lebensformen. Die Bausteine ​​des Lebens wurden auf mehreren Meteoriten gefunden . Orbitale Experimente haben unsere bisherigen Vorstellungen über die Überlebensfähigkeit von Leben im Vakuum des Weltraums widerlegt. Eine NASA-Studie legt nahe, dass genügend Sonnenlicht durch das Wassereis des Mars dringen könnte, damit einfaches Leben Photosynthese betreiben kann. Atmosphärische Gase, die möglicherweise von lebenden Organismen produziert werden, wurden auf der Venus und dem Exoplaneten K2-18b nachgewiesen . Wir haben Tiefsee-„ dunklen Sauerstoff “ auf der Erde entdeckt, der ohne Photosynthese entstehen kann.

Mikroben wurden lebend gefunden, eingeschlossen in einem Gestein für zwei Milliarden Jahre . Es gab bereits verdächtige Funde von fossilem Leben auf Mars-Asteroiden und dem Planeten selbst. Im Jahr 2025 entdeckte die NASA potenzielle Biosignaturen von uraltem Leben auf Marsgestein. Wichtig zu wissen ist außerdem, dass die NASA aus unbekannten Gründen seit den Viking-Missionen keine Geräte zur Lebenserkennung mehr auf ihren Rovern installiert hat.

Die NASA kam zu dem Schluss, dass die Sonde LR eine Substanz gefunden hatte, die Leben ähnelte, aber kein Leben war. Unerklärlicherweise führte in den 43 Jahren seit Viking keine der nachfolgenden Marslander der NASA ein Instrument zur Lebenserkennung mit, um diese vielversprechenden Ergebnisse weiter zu untersuchen. Stattdessen startete die NASA eine Reihe von Missionen zum Mars, um festzustellen, ob es dort jemals einen für Leben geeigneten Lebensraum gab und, falls ja, um schließlich Proben zur biologischen Untersuchung zur Erde zu bringen.

– Gil Levin, Ingenieur und Hauptforscher der Viking-Mission

Diese Faktoren beweisen weder Leben auf dem Mars, noch eine frühere Zivilisation. Sie stellen jedoch die offizielle These in Frage, dass weitverbreitetes Leben oder eine vergangene Zivilisation auf dem Mars nicht ernst genommen werden sollte.

Satellitenarchäologie

Luftaufnahmen wären nur der erste Schritt bei der Erforschung potenzieller Ruinen auf der Erde. Der nächste Schritt wären Felduntersuchungen vor Ort, bei denen Archäologen Messungen durchführen, Proben für Laboranalysen sammeln und Gräben ausheben; hier findet der Großteil der Arbeit statt. Allein anhand einer Luftaufnahme lässt sich die Künstlichkeit nicht ausschließen, aber sie ist eine Möglichkeit, Gebiete zu identifizieren, die für weitere Untersuchungen von Bedeutung sind. Idealerweise sollten Satellitenbilder mit Rover-Aufnahmen, geologischen Daten und allen anderen wissenschaftlichen Proben aus dem Gebiet abgeglichen werden – was aufgrund der begrenzten Bewegungsfreiheit der Rover leider selten vorkommt.

Satellitenfotografie war in den letzten Jahrzehnten der größte Gewinn für die Archäologie – sei es für Amateure , die während des Covid-Lockdowns Google Earth nutzten , oder für Fachleute, die anhand freigegebener Regierungsbilder neue Entdeckungen machten . LiDAR eröffnet noch mehr Forschungsfelder, da es Archäologen ermöglicht, Vegetation und andere Hindernisse zu entfernen und so darunter verborgene Erdwerke und Strukturen freizulegen. Die Bevölkerungsschätzungen der Maya sind seit der Entdeckung einer vom Dschungel überwucherten Megalopolis durch LiDAR sprunghaft angestiegen .

„LIDAR im Einsatz: Die eisenzeitliche Wallburg Welshbury im Forest of Dean, England, ist auf herkömmlichen Luftbildern (links) fast unsichtbar. Das ursprüngliche LiDAR-Bild zeigt nur geringe Verbesserung (Mitte), doch nachdem die Reflexionen von Blättern und Bäumen (der „erste Rückstreueffekt“) mithilfe eines Softwarealgorithmus herausgefiltert wurden, sind die Erdwerke deutlich sichtbar (rechts).“ (Kelly/Thomas, Archaeology )

Die Erosion hat die antike mesopotamische Stadt Eridu (Irak) größtenteils ausgelöscht und ihre große Pyramide in eine viel natürlichere Form gebracht. Sie ist kaum noch von einem natürlichen Hügel zu unterscheiden, da ihre geometrischen Grundrisse weitgehend verschwunden sind. Da sie sich auf der Erde befindet, können wir trotz des natürlichen Aussehens der Ruinen mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Geometrie von Menschenhand geschaffen wurde. Wir wissen, dass die Geometrie, obwohl sie nicht mehr scharfkantig ist, immer noch deutlich genug erkennbar ist, um zu wissen, dass sie künstlich angelegt und nicht natürlichen Ursprungs ist. Dies haben wir durch zusätzliche Daten bestätigt.

Vergleichen Sie unten Satellitenbilder von Ruinen auf der Erde und dem Mars. Angesichts der Tatsache, dass die stärker erodierten Ruinen von Eridu als geometrisch und künstlich erkannt werden, ist es schwer zu begründen, warum die Marsstrukturen sofort als natürlich eingestuft werden.

Es gibt viele Strukturen auf dem Mars mit weitaus präziserer Geometrie als die in Eridu erhalten gebliebenen. Uns wird jedoch gesagt, dass es auf dem Mars niemals eine Zivilisation gegeben haben kann, daher muss diese Geometrie natürlichen Ursprungs sein. Wir gehen also von einer vorgefassten Meinung aus und schließen daraus auf etwas anderes. Wie bei UFOs würden die meisten Wissenschaftler lieber sterben, als sich mit dieser Idee ernsthaft auseinanderzusetzen. Viele bringen sie sofort mit Theorien über „Prä-Astronautik“ in Verbindung, die größtenteils ohne entsprechende Daten auskommen und rassistische Narrative verbreiten. Angesichts der aktuellen Lage ist diese Verbindung verständlich, ändert aber nichts daran, dass es schlechte Wissenschaft ist, Beweise vom Mars aus Angst oder aufgrund von Vorurteilen zu ignorieren. Eine neutrale Prüfung dieser Daten ist keine Befürwortung von Prä-Astronautik-Theorien. Wir können nicht kontrollieren, was Menschen glauben, aber unsere Weigerung, eine fundierte und wissenschaftliche Antwort auf diese Möglichkeit zu geben, führt dazu, dass die problematische Interpretation die einzig gültige ist. Wir haben die Debatte damit faktisch denjenigen überlassen, die falsche Ideen haben. Dafür gibt es keine Rechtfertigung.