Der Mars ist verflucht: Eine archäologische Einführung

(Titelbild: Unbenutztes NASA/Boeing-Poster für die Weltrauminitiative von Präsident George H. W. Bush, 1989. Es zeigt zwei Astronauten, die auf Marsruinen stoßen.)
Leute, viele behaupten es: Der Mars ist verflucht . Ich habe diesen Blog erstellt, um das zu beweisen.
Bei meinen Recherchen zum Thema UFOs stieß ich immer wieder auf ein wiederkehrendes Muster von Merkwürdigkeiten auf dem Mars, das in verschiedensten Quellen auftauchte. Viele Forschungsgebiete der Ufologie verlaufen im Sande; die Muster sind schwach, die Details ungenau, manches taucht nie wieder auf. Anders verhält es sich mit dem Mars. Die Auswertung der Daten hat die Theorie nur bestärkt, dass dort etwas wahrhaft Anomales auf seine Erklärung wartet.
Es gibt viele irrationale Theorien, die anomale Funde auf dem Mars erklären sollen, und die Absurdität dieser Theorien kann die Forschung behindern. Ich teile beispielsweise nicht die Ansicht, dass irgendeine Gruppe auf dem Mars etwas Riesiges gebaut hätte, das von uns aus der Luft „gesehen werden sollte“, oder Botschaften hinterlassen hätte, die wir finden sollten. Diese Theorie ist aus vielerlei Hinsicht irrational; ich werde in einem separaten Aufsatz ausführlich darauf eingehen.
Doch unter all dem unnötigen Mythos fand ich eine Fülle an materiellen Daten, die die Grundhypothese stützen, dass der Mars einst von einer Spezies bewohnt war, die intelligent genug war, um eine erkennbare Zivilisation aufzubauen.
Wer war es? Wie waren sie? Wohin sind sie gegangen? Es gibt noch keine Daten, um diese Fragen zu beantworten, und ich werde nicht darüber spekulieren. Ich bin nur hier, um zu beweisen, dass da zu viel Rauch ist, als dass da nicht auch ein Feuer sein könnte.
Es gibt einige hervorragende Marsforscher, auf deren Arbeit ich in diesem Blog aufbaue, insbesondere Jean Ward , der jahrelang Hunderte von Anomalien dokumentiert hat. Kritiker bemängeln Wards Verwendung von Gigapixel zur Bildverbesserung, eine Praxis, die ich persönlich nicht befürworte.
Deren Einsatz diskreditiert jedoch nicht automatisch seine gesamte Forschung. (Schließlich nutzt auch die NASA Gigapixel.) Ward gibt alle Originalquellen zum Vergleich an – dieselben Quellen, die ich verwende –, sodass wir jegliche Bedenken hinsichtlich KI hier vollständig ausschließen können. Ich selbst verwende für meine Forschung keine Bildbearbeitungssoftware.
Oft konzentrieren sich Forscher auf die Erfassung einzelner, auffälliger Merkmale. Meine Analyse wird etwas anders aussehen. Mithilfe meiner Ausbildung in Geschichte und Archäologie werde ich einzelne Satellitenbilder detailliert analysieren, um ein Siedlungsmuster nachzuweisen .
Große Bauwerke werden selten isoliert errichtet; sie sind in der Regel Teil einer Stadt, die wiederum von kleineren Ortschaften, Dörfern und Infrastruktur wie Bauernhöfen umgeben ist. Sollten diese großen Bauwerke künstlich sein, müssten wir Spuren der Bevölkerung finden können, die für den Bau solcher Strukturen notwendig war.
Genauso wie bei UFO-Sichtungen glaube ich nicht, dass jede Anomalie, die von Forschern (mich eingeschlossen) entdeckt wird, sich als künstlich herausstellen wird.
Ich sammle Daten, die diese Theorie stützen, und versuche idealerweise, andere davon zu überzeugen, dass sie eine professionelle Untersuchung verdient. Man muss jedoch betonen, dass bereits der Nachweis einer einzigen dieser Hunderten von Anomalien als künstlich unsere Geschichte für immer verändern könnte.
In diesem Essay werde ich erläutern, warum ich die offizielle Darstellung des Mars in Frage stelle und wie die Satellitenarchäologie uns helfen kann, diese zu überprüfen. (Irgendetwas bewegt sich auf dem Mars: Was zum Teufel ist das?)
Hindernisse für die öffentliche Forschung
Das Misstrauen gegenüber offiziellen Darstellungen ist heikel. Es kann der erste Schritt in Richtung gefährlicher Verschwörungstheorien sein. Doch wir wissen, dass nicht alle Verschwörungstheorien völlig unbegründet sind. Es ist offensichtlicher denn je, wie schamlos manche Regierungsbeamte die Öffentlichkeit in die Irre führen, um ihre eigenen Interessen zu verfolgen.
Auch wenn wir also davon ausgehen können, dass die offizielle Darstellung nicht per se wahr ist, benötigen wir dennoch bestätigende Daten, um zu erklären, warum diese Darstellung falsch sein könnte. Ich behaupte, dass wir viele Gründe haben, das, was uns über den Mars erzählt wird, zu hinterfragen.
Mangelnder öffentlicher Datenzugang:
Wir haben keine Kontrolle über Satelliten , Rover oder die Prioritäten einzelner Raumfahrtprogramme. Wir können nicht überprüfen, wie viele Daten tatsächlich veröffentlicht werden oder ob sie vorher manipuliert wurden. Wir sind kaum in der Lage, unabhängig Daten über das Universum in dem Umfang dieser Programme zu sammeln.
Viele Daten aus frühen Raumfahrtprogrammen und -forschungen wurden weder digitalisiert noch archiviert, und es ist ungewiss, wie viel für immer verloren gegangen ist. Egal wie sehr man sich bemüht, Wissen zu archivieren, Zeit und Naturgewalten verhindern dessen Erhalt. Kurz gesagt: Wir haben nicht alle Möglichkeiten.
Unzuverlässige Erzähler
Das Akronym NASA hat sowohl für Mitarbeiter als auch für Außenstehende eine alternative Bedeutung: „Niemals eine klare Antwort“ („never a straight answer“). In letzter Zeit bin ich, wie ich weiß, nicht der Einzige unter den Raumfahrtjournalisten, der findet, dass man diesem Slogan noch „Wenn man überhaupt eine Antwort bekommt“ hinzufügen könnte.
– Michael Sheetz , Weltraumreporter von CNBC
Es bereitet mir kein Vergnügen, darauf hinzuweisen, dass unsere Informationsquellen über das Universum alles andere als vertrauenswürdig sind. Die NASA ist dafür bekannt, Daten zu verschleiern und zu verändern, bevor sie diese veröffentlicht. Google Earth und Google Mars sind von der CIA finanzierte Satellitenkartierungssoftware .
Alle Satelliten befinden sich im Besitz von Regierungen oder privaten Auftragnehmern, die allesamt über rechtliche Schlupflöcher verfügen, um Daten vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Desinformationskampagnen der Regierung über mögliches außerirdisches Leben ( neben unzähligen anderen Themen ) gibt es mindestens seit den 1940er Jahren.
Die NASA hat unersetzliche Daten wie die Aufzeichnungen der Mondlandung und Mondproben verloren oder vernichtet . In jeder Regierungsbehörde gibt es Einzelpersonen, die ethische Bedenken gegen solches Verhalten haben, doch die Institution ist darauf ausgelegt, sie auszuschließen oder zu unterdrücken (was einige jedoch nicht davon abgehalten hat, Whistleblower zu werden). Einige der Bildbearbeitungen der NASA und der ESA wurden möglicherweise gezielt vorgenommen , um die Existenz von möglichem Leben auf dem Mars zu verbergen.
Laut ihrer eigenen Satzung ist die NASA ein Projekt des Verteidigungsministeriums. Das bedeutet, dass sie Informationen rechtmäßig geheim halten kann, indem sie diese als nationales Sicherheitsrisiko einstuft . Sie kann außerdem jede Technologie, Erfindung oder jedes Patent gemäß dem US-amerikanischen Gesetz zur Geheimhaltung von Erfindungen (Invention Secretary Act) von 1951 als geheim einstufen .
Seit Jahrzehnten arbeitet die NASA mit privaten Unternehmen wie Boeing, SpaceX und Blue Origin zusammen. Obwohl diese Unternehmen formal dem Informationsfreiheitsgesetz (FOIA) unterliegen, dürfen auch sie Daten als „geschützte“ Informationen verbergen. Es ist äußerst naiv zu glauben, dass diese Behörden uns alles mitteilen, was sie wissen – sie haben bereits zugegeben, dass dem nicht so ist.
Mangelnde Wissenschaftskommunikation:
Meine Forschung hat mir gezeigt, dass die Bemühungen der NASA, ihre Forschungsergebnisse der breiten Öffentlichkeit verständlich zu machen, gravierend zu wünschen übrig lassen.
Fotogalerien sind für professionelle Analysen konzipiert, nicht für die Öffentlichkeit. Oftmals werden zwar Erklärungen zu den Fotos angeboten, jedoch ohne Verweise auf wissenschaftliche Artikel, die die Schlussfolgerungen erläutern. (Man hat dem Rover zwar eine niedliche Persönlichkeit verpasst, aber hat das irgendetwas über den Mars vermittelt?)
Das allgemeine Bildungsniveau in den USA ist in allen Bereichen bewusst katastrophal, wodurch die Bürger von vornherein intellektuell benachteiligt sind. Es ist für den Durchschnittsbürger viel einfacher, sich in einer reißerischen Fernsehsendung falsche Informationen anzueignen, als sich mit einem ausgebildeten Wissenschaftler auseinanderzusetzen.
Selbst dieser Wissenschaftler wird höchstwahrscheinlich nicht seinen Ruf riskieren wollen, um ernsthaft über Beweise für außerirdisches Leben zu diskutieren. Es ist ein Teufelskreis der gezielten Ignoranz.
Realistische Grenzen der Forschung:
Die Geschwindigkeit, mit der Daten gesammelt werden, übersteigt ihre Analysefähigkeit. (Beispiel: Allein der Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) hat zwischen 2006 und 2025 100.000 Fotos vom Mars aufgenommen.) Informationen können jahrzehntelang in Archiven verborgen bleiben, bevor sie jemand genauer betrachtet. Manche Informationen schaffen es nie aus dem Archiv.
Nicht alle Forschungsergebnisse werden überhaupt archiviert, was Wissenschaftler daran hindert, sie mit neueren Entdeckungen zu verknüpfen. Es kommt häufig vor, dass Experten neue Erkenntnisse aus Daten gewinnen, die jahrelang auf ihre Analyse gewartet haben. Die einzige Möglichkeit, diesem Problem zu begegnen, besteht darin, mehr Wissenschaftler auszubilden, und ich bin mir nicht sicher, ob die amerikanische Gesellschaft in absehbarer Zeit in diese Richtung investieren wird.
Realistische Grenzen von Datensatelliten – und eigentlich aller Weltraumausrüstung – ihre Funktionalität ist durch die unkontrollierbare Physik der Umlaufbahn eingeschränkt. Manche Gebiete der Erde werden möglicherweise nur ein- oder zweimal fotografiert, was bedeutet, dass uns Vergleichsdaten für Studien fehlen.
Auch Kameras haben ihre Grenzen. Raumfahrtagenturen können Satelliten nicht einfach in ein bestimmtes Gebiet „lenken“ und beliebig viele Fotos aufnehmen. Rover verfügen über begrenzte Bewegu
ngs- und Analysemöglichkeiten. Dies erschwert die Reproduktion von Ergebnissen und die Sammlung weiterer Beweise.
Der wissenschaftliche Prozess:
Es handelt sich weniger um ein „Hindernis“ als vielmehr um einen weiteren Grund, offizielle Daten zu hinterfragen. Wir mussten unsere Vorstellungen über den Mars im Laufe der Jahrzehnte immer wieder revidieren – und das ist gut und normal. Irren und die eigene Theorie zu überarbeiten, ist ein integraler Bestandteil der Wissenschaft und an sich kein verdächtiges Verhalten. Man muss der NASA nicht misstrauen, um zu akzeptieren, dass wissenschaftliche Daten hinterfragt werden dürfen.
Solange eine Frage aktiv erforscht und neue Informationen gesammelt werden, gibt es keine endgültige Schlussfolgerung. Es ist irrational, die Existenz von Leben oder vergangenen Zivilisationen auf dem Mars für unmöglich zu halten, solange wir uns noch in den Anfängen der Erforschung des Universums befinden.
Wie stehen die Chancen?
Uns wurde jahrzehntelang erzählt, der Mars sei ein toter Planet und sei es vielleicht schon immer gewesen. Erst vor Kurzem haben wir erfahren, dass wir uns geirrt haben. Im Folgenden werden die Faktoren aufgeführt, die die Existenz von Leben auf dem Mars in der Vergangenheit stützen, sowie die Möglichkeit, dass dort errichtete uralte Bauwerke lange genug überdauert haben könnten, um von uns entdeckt zu werden.
Die Existenz von Wasserfunden bestätigt, dass der Mars einst von Ozeanen und einer dichten Atmosphäre bedeckt war und länger bewohnbar war als ursprünglich angenommen. Zahlreiche neuere Entdeckungen von flüssigem Wasser , Gletscherwasser und alten Stränden deuten auf eine fortgeschrittene Zivilisation auf dem Mars hin.
Der Homo sapiens entwickelte sich innerhalb von nur 160.000 Jahren von einem primitiven Nomadenleben zur Raumfahrt. Wenn der Mars über einen ausreichend langen Zeitraum bewohnbar war, ist die Existenz komplexen intelligenten Lebens durchaus denkbar.
„Ich war allerdings erstaunt darüber, wie einheitlich diese Schichten sind und wie ähnlich sie Stränden auf der Erde sehen, selbst nach dreieinhalb Milliarden Jahren.“
– Michael Manga , Planetenforscher an der UC Berkeley
Umweltfaktoren:
Auf dem Mars gibt es keine Plattentektonik , was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Oberflächenmaterial dort deutlich länger erhalten bleibt als auf der Erde. Die Trockenheit und das Fehlen von Regen und Vegetation eliminieren wichtige Erosionsquellen, die archäologische Funde normalerweise in viel kürzerer Zeit zerstören würden. Es lässt sich nicht sagen, wie viel länger diese Faktoren zum Erhalt des Materials beitragen könnten, aber wir wissen mit Sicherheit, dass sie die Erosion auf der Erde verlangsamen würden.
Leben findet seinen Weg.
Extremophile – Lebewesen, die in extremen Umgebungen überleben können – gehören zu den häufigsten Lebensformen. Die Bausteine des Lebens wurden auf mehreren Meteoriten gefunden . Orbitale Experimente haben unsere bisherigen Vorstellungen über die Überlebensfähigkeit von Leben im Vakuum des Weltraums widerlegt. Eine NASA-Studie legt nahe, dass genügend Sonnenlicht durch das Wassereis des Mars dringen könnte, damit einfaches Leben Photosynthese betreiben kann. Atmosphärische Gase, die möglicherweise von lebenden Organismen produziert werden, wurden auf der Venus und dem Exoplaneten K2-18b nachgewiesen . Wir haben Tiefsee-„ dunklen Sauerstoff “ auf der Erde entdeckt, der ohne Photosynthese entstehen kann.
Mikroben wurden lebend gefunden, eingeschlossen in einem Gestein für zwei Milliarden Jahre . Es gab bereits verdächtige Funde von fossilem Leben auf Mars-Asteroiden und dem Planeten selbst. Im Jahr 2025 entdeckte die NASA potenzielle Biosignaturen von uraltem Leben auf Marsgestein. Wichtig zu wissen ist außerdem, dass die NASA aus unbekannten Gründen seit den Viking-Missionen keine Geräte zur Lebenserkennung mehr auf ihren Rovern installiert hat.
Die NASA kam zu dem Schluss, dass die Sonde LR eine Substanz gefunden hatte, die Leben ähnelte, aber kein Leben war. Unerklärlicherweise führte in den 43 Jahren seit Viking keine der nachfolgenden Marslander der NASA ein Instrument zur Lebenserkennung mit, um diese vielversprechenden Ergebnisse weiter zu untersuchen. Stattdessen startete die NASA eine Reihe von Missionen zum Mars, um festzustellen, ob es dort jemals einen für Leben geeigneten Lebensraum gab und, falls ja, um schließlich Proben zur biologischen Untersuchung zur Erde zu bringen.
– Gil Levin, Ingenieur und Hauptforscher der Viking-Mission
Diese Faktoren beweisen weder Leben auf dem Mars, noch eine frühere Zivilisation. Sie stellen jedoch die offizielle These in Frage, dass weitverbreitetes Leben oder eine vergangene Zivilisation auf dem Mars nicht ernst genommen werden sollte.
Satellitenarchäologie
Luftaufnahmen wären nur der erste Schritt bei der Erforschung potenzieller Ruinen auf der Erde. Der nächste Schritt wären Felduntersuchungen vor Ort, bei denen Archäologen Messungen durchführen, Proben für Laboranalysen sammeln und Gräben ausheben; hier findet der Großteil der Arbeit statt. Allein anhand einer Luftaufnahme lässt sich die Künstlichkeit nicht ausschließen, aber sie ist eine Möglichkeit, Gebiete zu identifizieren, die für weitere Untersuchungen von Bedeutung sind. Idealerweise sollten Satellitenbilder mit Rover-Aufnahmen, geologischen Daten und allen anderen wissenschaftlichen Proben aus dem Gebiet abgeglichen werden – was aufgrund der begrenzten Bewegungsfreiheit der Rover leider selten vorkommt.
Satellitenfotografie war in den letzten Jahrzehnten der größte Gewinn für die Archäologie – sei es für Amateure , die während des Covid-Lockdowns Google Earth nutzten , oder für Fachleute, die anhand freigegebener Regierungsbilder neue Entdeckungen machten . LiDAR eröffnet noch mehr Forschungsfelder, da es Archäologen ermöglicht, Vegetation und andere Hindernisse zu entfernen und so darunter verborgene Erdwerke und Strukturen freizulegen. Die Bevölkerungsschätzungen der Maya sind seit der Entdeckung einer vom Dschungel überwucherten Megalopolis durch LiDAR sprunghaft angestiegen .
„LIDAR im Einsatz: Die eisenzeitliche Wallburg Welshbury im Forest of Dean, England, ist auf herkömmlichen Luftbildern (links) fast unsichtbar. Das ursprüngliche LiDAR-Bild zeigt nur geringe Verbesserung (Mitte), doch nachdem die Reflexionen von Blättern und Bäumen (der „erste Rückstreueffekt“) mithilfe eines Softwarealgorithmus herausgefiltert wurden, sind die Erdwerke deutlich sichtbar (rechts).“ (Kelly/Thomas, Archaeology )
Die Erosion hat die antike mesopotamische Stadt Eridu (Irak) größtenteils ausgelöscht und ihre große Pyramide in eine viel natürlichere Form gebracht. Sie ist kaum noch von einem natürlichen Hügel zu unterscheiden, da ihre geometrischen Grundrisse weitgehend verschwunden sind. Da sie sich auf der Erde befindet, können wir trotz des natürlichen Aussehens der Ruinen mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Geometrie von Menschenhand geschaffen wurde. Wir wissen, dass die Geometrie, obwohl sie nicht mehr scharfkantig ist, immer noch deutlich genug erkennbar ist, um zu wissen, dass sie künstlich angelegt und nicht natürlichen Ursprungs ist. Dies haben wir durch zusätzliche Daten bestätigt.
Vergleichen Sie unten Satellitenbilder von Ruinen auf der Erde und dem Mars. Angesichts der Tatsache, dass die stärker erodierten Ruinen von Eridu als geometrisch und künstlich erkannt werden, ist es schwer zu begründen, warum die Marsstrukturen sofort als natürlich eingestuft werden.
Es gibt viele Strukturen auf dem Mars mit weitaus präziserer Geometrie als die in Eridu erhalten gebliebenen. Uns wird jedoch gesagt, dass es auf dem Mars niemals eine Zivilisation gegeben haben kann, daher muss diese Geometrie natürlichen Ursprungs sein. Wir gehen also von einer vorgefassten Meinung aus und schließen daraus auf etwas anderes.
Wie bei UFOs würden die meisten Wissenschaftler lieber sterben, als sich mit dieser Idee ernsthaft auseinanderzusetzen. Viele bringen sie sofort mit Theorien über „Prä-Astronautik“ in Verbindung, die größtenteils ohne entsprechende Daten auskommen und rassistische Narrative verbreiten. Angesichts der aktuellen Lage ist diese Verbindung verständlich, ändert aber nichts daran, dass es schlechte Wissenschaft ist, Beweise vom Mars aus Angst oder aufgrund von Vorurteilen zu ignorieren.
Eine neutrale Prüfung dieser Daten ist keine Befürwortung von Prä-Astronautik-Theorien. Wir können nicht kontrollieren, was Menschen glauben, aber unsere Weigerung, eine fundierte und wissenschaftliche Antwort auf diese Möglichkeit zu geben, führt dazu, dass die problematische Interpretation die einzig gültige ist. Wir haben die Debatte damit faktisch denjenigen überlassen, die falsche Ideen haben. Dafür gibt es keine Rechtfertigung.
Anzeichen intelligenter Konstruktion
Bei der Analyse von Fotos auf künstliche Merkmale achten Archäologen auf bestimmte Aspekte, und viele dieser Merkmale finden sich auf dem Mars. Die Frage, warum Marsbewohner so ähnliche Bauwerke errichtet haben sollten, kann ich noch nicht beantworten – aber die Indizien auf den Fotos deuten darauf hin.
Einige Forscher haben bereits die Theorie aufgestellt, dass wir Marsbewohner sein könnten, die durch Panspermie auf die Erde gelangten. Ist die Theorie, dass Marsbewohner wie wir mit Stein gebaut haben könnten, unglaubwürdiger als die Panspermie-Theorie? Ich würde sagen: Nein – und dass sich die Theorien ergänzen.
Ungeachtet dessen muss die Suche nach außerirdischem Leben irgendwo beginnen. Wir suchen im Weltraum nach Wasser und Radiosignalen, weil wir davon ausgehen, dass wir diese Gemeinsamkeiten mit anderen Zivilisationen teilen. Auch hier gehen wir davon aus, dass Zivilisationen mit einem bestimmten technologischen Entwicklungsstand in einer ähnlichen Umgebung eine vergleichbare Infrastruktur wie die Menschen errichten würden.
Geometrie und Symmetrie:
Künstliche Strukturen können zahlreiche gerade Winkel, eine Vielzahl geometrischer Formen, geometrische Anordnungen von Strukturen zueinander und Beispiele künstlerischer Verzierungen aufweisen. Sofern keine Hinweise auf Metallurgie gefunden werden, bestehen die Strukturen aus natürlichen Materialien wie Stein oder Holz.
Auch die Natur kann geometrische Formen hervorbringen, doch je größer diese werden, desto mehr verschmelzen die einzelnen Merkmale miteinander und mit der Umgebung, und desto mehr geht die „Perfektion“ der geometrischen Form verloren. In der Natur entstehen keine Ansammlungen zahlreicher großer geometrischer Strukturen an einem einzigen Ort.
Umweltkontext:
Siedlungen werden sich in der Nähe von heutigen oder ehemaligen Gewässern befinden und möglicherweise landwirtschaftliche Überreste wie Ackerland oder künstliche Terrassen aufweisen. Sie werden wahrscheinlich in den für den Bau günstigsten Gebieten liegen, wie flachen Ebenen und insbesondere Flusstälern, können aber, genau wie auf der Erde, auch in schwierigeren Umgebungen existieren. (Alle bedeutenden ersten Zivilisationen der Erde wurden in fruchtbaren Flusstälern errichtet.)
Umweltbeeinträchtigungen
Im Umfeld von Siedlungsgebieten können Spuren von landwirtschaftlichen Flächen, gerodeten Wäldern, Steinbrüchen, Erdarbeiten, künstlichen Wasserwegen, Straßen oder Fußwegen, Abfallhaufen oder anderen größeren künstlichen Eingriffen in die Landschaft umfassen, die bei großen Bevölkerungen auftreten.
Siedlungsmuster:
Der Bau monumentaler Bauwerke erfordert soziale Stabilität, Kooperation und Ressourcenorganisation. Daher ist zu erwarten, dass Siedlungsmuster auf große Bevölkerungen und die dazugehörige Infrastruktur hindeuten. Die räumliche Nähe archäologischer Stätten zueinander lässt auf künstliche Besiedlung schließen und hilft, die Bevölkerungsgröße abzuschätzen.
Abschluss
Dieser Essay bildet die Grundlage meiner Forschung, die ich in diesem Blog präsentieren werde. Manche mögen ihn ohne große Mythologie oder eine Art menschenzentrierte Perspektive langweilig finden. Geschichten erzählen gehört zwar zu dem, was uns menschlich macht, aber im Fall des Mars befürchte ich, dass es reale Daten verschleiert und die Motivation, sich damit auseinanderzusetzen, geschmälert hat.
Wer in den 90er-Jahren eine Boulevardzeitung las, kennt das „ Gesicht auf dem Mars“ . Es ist wohl das umstrittenste Merkmal unseres Planeten. Seine Befürworter argumentierten nicht nur, es sei künstlich – sie bestanden darauf, es sei eigens als riesiges Gesicht geschaffen worden, das von Besuchern aus dem All gesehen werden sollte.
Neuere Satellitenbilder zeigen jedoch, dass die „Gesichtszüge“ deutlich weniger ausgeprägt sind als frühere Aufnahmen vermuten ließen. Die Theorie hat sich in den darauffolgenden Jahrzehnten praktisch als widerlegt erwiesen.
Die neuen Fotos bewiesen nicht, dass die Struktur natürlichen Ursprungs ist; sie zeigten lediglich, dass die aufwendige Erklärung für ihre ungewöhnlichen Merkmale falsch war.
Doch der Schaden war bereits angerichtet. Indem die Forscher versuchten, ihre Beobachtungen übermäßig zu erklären oder zu kommentieren, weckten sie bei den Betrachtern ganz bestimmte Erwartungen. Sie behaupteten, es gäbe ein riesiges künstliches Gesicht, das von oben zu sehen sein sollte.
Sobald die Details des „Gesichts“ sich als falsch erwiesen, verwarfen die Betrachter die gesamte Theorie – und das verständlicherweise. Ihnen wurde nicht das gezeigt, was versprochen worden war. Das Schlimmste daran ist, dass es nicht so weit hätte kommen müssen
. Es war ein vermeidbarer Fehler der Forscher, die aus irgendeinem Grund darauf bestanden, eine Hintergrundgeschichte ohne jegliche Datengrundlage zu erfinden, anstatt sich auf die ihnen vorliegenden grundlegenden Daten zu konzentrieren : die ungewöhnliche Strukturgeometrie auf dem Mars.
Meiner Meinung nach handelt es sich hier leider um ein Problem zwischen naturwissenschaftlich-technisch orientierten und geisteswissenschaftlich orientierten Menschen. Ich verstehe nicht ganz, warum manche Ufologen Theorien aufstellen, die ihre eigene Forschung nicht stützt, und das in Bereichen, in denen sie nicht ausgebildet sind. Ich werde hier sicher keinen Aufsatz über die Physik des UFO-Flugs veröffentlichen, aber manche Physiker geben sich gerne als Anthropologen aus. Mein ehrgeiziges Ziel für diesen Blog ist es, die (Entschuldigung für den Ausdruck) tatsächlich unter ihren Erzählungen begrabenen, rätselhaften Daten ans Licht zu bringen.
Solange wir keine hochentwickelten Maschinen oder gar Menschen zum Mars schicken können, werden wir wohl nie mit Sicherheit wissen, was wir dort vor uns haben. Der Einsatz von LiDAR, Infrarot und anderen Bildgebungsverfahren könnte die Luftbilddaten zwar erheblich verbessern, würde aber ebenfalls neue, komplexe Technologien erfordern, die in den Orbit befördert werden müssen. Es könnte viele Generationen dauern, bis wir etwas beweisen können.
Ich bin jedoch zuversichtlich, dass wir der Wahrheit näherkommen, wenn jeder die Daten ernst genug nimmt, um sie zu analysieren.
Ich überlasse Astronaut Buzz Aldrin das letzte Wort zum Roten Planeten:
Video:
Quellen: PublicDomain/https://marsishaunted.medium.com/mars-is-haunted-an-archaeology-primer-13f0235362b5 am 18.06.2026