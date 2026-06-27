Der Schwarze Stern verursacht „Erdbeben und Vulkanausbrüche an verschiedenen Orten“

Der Wissenschaftler und Erfinder Weston Warren meldet sich mit einem weiteren Update zum sogenannten Schwarzen Stern zurück, einer elektromagnetischen Anomalie, die vor über zwei Jahrzehnten in unser Sonnensystem eindrang.

Sie bewegt sich langsam, tritt nur etwa alle 4.000 Jahre auf und verursacht Veränderungen und Zerstörungen auf der Erde. USAW und Warren verfolgen die Entwicklung des Schwarzen Sterns seit April 2025.

Der Schwarze Stern wird der Erde dann so nahe kommen wie seit 4.000 Jahren nicht mehr, sie aber nicht treffen. Warren sagte voraus, dass der Schwarze Stern im Jahr 2026 weltweit zahlreiche Erdbeben und Vulkanausbrüche auslösen wird.

Bisher hat er mit seinen Vorhersagen Recht behalten, denn weltweit wurden bereits zahlreiche Erdbeben und Vulkanausbrüche registriert.

Kürzlich gab es in den USA Erdbeben und Erschütterungen im pazifischen Nordwesten , in Oklahoma und ein Beben der Stärke 6,1 nahe Kuba, das in ganz Florida spürbar war.

Erfüllt sich damit die Prophezeiung Jesu in Matthäus 24,7, als er voraussagte, dass in den „letzten Tagen“ „Erdbeben an verschiedenen Orten“ zu sehen sein werden?

Warren sagt: „Es sind mehr als 22 Jahre vergangen … und es dauert etwa 30 Jahre, bis ein Planet von der Größe der Erde, 30 Jahre, bis sein Kern zusätzliche elektromagnetische Energie aufnimmt, sich in der Verschiebung der Kontinentalplatten und der Bildung neuer Landmassen äußert, weil Magmaströme an die Oberfläche dringen.

Magmaströme können unter dem Ozean und zwischen den Landplatten austreten, und die Erde wird neu geformt. Das lässt sich nicht aufhalten. Man merkt, dass wir dem Ausbruch von Magma und der damit einhergehenden Neuformung der Landmassen näherkommen, an extremen Wetterereignissen, vermehrten Tornados, starken Temperaturschwankungen, heftigen Winden und viel größeren Hagelkörnern.

In Missouri hatten wir vor einigen Wochen faustgroße Hagelkörner. Das war vor 16 Jahren undenkbar. … Das ist nicht normal. Das ist eine Folge der Belastung, der die Erde durch diesen zusätzlichen elektromagnetischen Strahler ausgesetzt ist, aber die etablierten Medien und Regierungen tun so, als ob sie nichts davon wüssten.“

Worum geht es? Solche Informationen werden in den Mainstream-Medien keine Beachtung finden.“

Warren weist außerdem auf ein weiteres Anzeichen für die sich zuspitzende geologische Situation hin: die Tiefe der Erdbeben. Er erklärt: „Als die Erdbeben vor 22 Jahren begannen, lagen sie 320 bis 640 Kilometer unter der Erdoberfläche.

Heute sind es nur noch 19 bis 29 Kilometer. Die Magmafontänen sind von 320 bis 640 Kilometern auf 29 Kilometer Tiefe vorgedrungen. Wir nähern uns dem Punkt, an dem sie die Meeresböden und Landmassen durchbrechen werden.

Dann ist es zu spät für einen Plan B, denn wir stehen am Rande eines geologischen Umbruchs. Man könnte sagen, er wird biblische Ausmaße annehmen. … Wir werden dies in den nächsten Jahren sehr bald erleben.“

Warren spricht auch über Wasser und darüber, was die Elite darüber verschweigt. Mit der richtigen Wasseraufbereitung kann man tatsächlich einen Jungbrunnen-Effekt erzielen.

Die meisten Menschen bekommen, was Warren „einfaches Wasser“ nennt. Warren arbeitet daran, Wasser energetisieren zu lassen, um die Hydratisierung deutlich zu verbessern und das Pflanzenwachstum um bis zu 300 % zu steigern. Warren taucht tief in das Thema Wasser ein.

Abschließend bekräftigt Warren seine Überzeugung, dass eine „ spirituelle Korrektur nötig sein wird, um die Black Star-Operation zu überstehen. …

Ich bin fest davon überzeugt, dass eine strahlende Zukunft vor uns liegt. Wir durchleben jetzt schwere Zeiten, aber eine bessere Zukunft liegt vor uns.“

Weston Warren und seine Gruppe von Wissenschaftlern im Untergrund vermuten, dass Gott/Jehova den Schwarzen Stern gesandt hat, um die Welt für Sünde und Böses zu bestrafen, beispielsweise für die Genmanipulation seiner Schöpfung in den Tagen Noahs. Laut Bibel beherrschen Jehova und die himmlische Sphäre die Himmelskörper.

Das Böse hat keinerlei Macht darüber. Springen wir in die Gegenwart, sehen wir eine transhumanistische Agenda, KI, die Massenentlassungen verursacht, einen Plan zur Tokenisierung von allem auf der Erde und das Böse überall.

Warren sagt, die großen Technologiekonzerne arbeiten an einem extrem leistungsstarken Chip, der menschliche Gedanken kontrollieren kann. Warren erklärt: „Wenn man in den Bereich von zwei Nanometern und darunter kommt, hat man es mit Technologie zu tun, die mit dem menschlichen Bewusstsein interagieren kann. Das ist das Ziel. …

Sehen Sie, wohin die Machtstrukturen steuern?“ (Samsung baut eine 50 Milliarden Dollar teure Chipfabrik in Texas. Es gibt zwar Probleme, aber niemand gibt das Projekt auf. Es läuft weiterhin mit voller Kraft voran.)

Warren sagt: „Blockchain und Stablecoins sind nicht für eine menschliche Wirtschaft gedacht. Sie sind nicht für uns gedacht. … Es wird sehr beunruhigend, wenn man weiter darüber nachdenkt.

Um es kurz zu fassen: Wenn es sich um eine menschenfeindliche Agenda handelt, die nicht von einer höheren Instanz (Gott/Jehova) gebilligt wird … wie etwa einer himmlischen Sphäre, glauben Sie, dass diese zulassen wird, dass sie in unser Bewusstsein gelangt?

Das ist das Wesen dessen, was göttlich ist. Das wären gottgleiche Technologien. Werden sie (Gott/Jehova) das zulassen? Oder gibt es Technologien in unserem Sonnensystem, die die Erde erschüttern und zum Rollen bringen? Bei instabiler Geologie wird man keine Zwei-Nanometer-Chips herstellen können. Das ist sicher.“

Zu diesen Zwei-Nanometer-Chips (2 nm) sagt Warren weiter: „Jetzt kontrollieren wir das Bewusstsein nach dem Tod. … Genau das ist es, was Gott/Jehova oder das Himmlische tun soll.

Man kann also nicht beides haben. Wir können hier auf der Erde keine Infrastruktur mit derselben Technologie wie im Himmelreich haben. Es wird eine einfachere Version dessen sein, was das Himmelreich hat, aber sie kann trotzdem wirksam sein.

Wir werden ein digitales System haben, das weder männlich noch weiblich ist, im Gegensatz zu dem natürlichen analogen System, das wir jetzt haben und das männlich und weiblich ist. In welcher Welt wollen Sie leben? Wenn wir uns in eine andere Realität bewegen, die anders ist als die, in die wir hineingeboren oder erschaffen wurden … welches System wird sich durchsetzen?

Bewusstsein kann nur in einem analogen ätherischen Feld oder einem künstlichen digitalen ätherischen Feld aufgezeichnet werden. Das künstliche digitale ätherische Feld, die Cloud, wurde bereits erschaffen.“

Glaubt Warren, dass Black Star den Übergang der Menschheit von analog zu digital stören kann und wird? Warren sagt: „Oh ja. Genau da stehe ich.

Ich hätte mich der digitalen Welt anschließen können und ein sieben- bis achtstelliges Einkommen erzielen. Stattdessen lebe ich von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck und kämpfe wie alle anderen, weil ich mich nicht für die dunkle Seite entschieden habe.“

Wie soll die Black-Star-/elektromagnetische Anomalie das Böse bekämpfen? Warren sagt: „Diese Anomalie verändert die Gesetze der Physik.

Das CERN wird nicht mehr funktionieren, Fabriken werden nicht mehr funktionieren … Satelliten werden nicht mehr funktionieren. Sie verlassen sich darauf, dass die Gesetze der Physik unverändert bleiben, damit ihre Technologien funktionieren.

Ich glaube nicht, dass sie (das Böse) irgendwelche Notfallpläne haben, falls die Gesetze der Physik verändert werden, was durch diese Anomalie geschehen wird und keine ihrer Technologien mehr funktionieren wird. … Daher sind sie sehr verwundbar und werden scheitern.“

Warren warnt außerdem vor extremen Wetterereignissen, die in den nächsten Jahren durch den Black Star verursacht werden, wie zum Beispiel verstärkte Tornados, rekordverdächtige Hurrikane, sehr starke Winde, gewaltige Hagelstürme und natürlich vermehrte Erdbeben und Vulkanausbrüche.

Quellen: PublicDomain/usawatchdog.com/ am 27.06.2026