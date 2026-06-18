Als Reaktion auf den heutigen Start des EU-Migrationspakts feiert Merz, Le Pen fordert ein Referendum zur Einwanderung, und der EU-Migrationskommissar droht Ländern wie Ungarn mit Sanktionen, sollten sie den Pakt nicht einhalten.

Vor sechs Jahren, im Jahr 2020, bezeichnete die französische Politikerin Marine Le Pen den damals in Planung befindlichen Migrantenpakt als „Selbstmord Europas“. Sie sagte, er würde 60 bis 70 Millionen neue Migranten nach Europa bringen, wie Remix News damals berichtete.

Europa wird nun erfahren, wie prophetisch seine Kritiker waren. Am 12. Juni trat der heftig umstrittene EU-Migrationspakt offiziell in Kraft und löste umgehend eine tiefe politische Spaltung auf dem Kontinent aus.

Brüssel signalisiert bereits eine harte Linie gegenüber Widerstand; der EU-Migrationskommissar selbst räumte kürzlich ein, dass die Union ein „Durchgreifen“ gegen Mitgliedstaaten vorbereitet, die sich weigern, die neuen Umsiedlungsrichtlinien einzuhalten.

Im Zentrum der Kontroverse stehen die im Pakt festgelegten, verbindlichen Migrantenquoten, die von Brüssel als „Lastenteilung“ bezeichnet werden. Kritiker argumentieren, dass dieses Verteilungssystem Ländern wie Deutschland und Frankreich in der Praxis einen bequemen Mechanismus bietet, um Asylsuchende in mittel- und osteuropäische Länder – wie Polen und Ungarn – abzuschieben, die historisch gesehen eine strikte flüchtlingsfeindliche Haltung vertreten. (Remigrations-Gipfel: Rechte Patrioten aus ganz Europa demonstrieren in Porto eiserne Entschlossenheit!)

Europas einwanderungsfeindliche Politiker reagieren bereits auf ein Gesetz, das ihrer Ansicht nach Europa ins Verderben stürzen wird. Le Pen fordert sechs Jahre später ein „Verfassungsreferendum zur Einwanderung“.

„Morgen tritt der Migrationspakt in Kraft. Er verpflichtet die Staaten der Europäischen Union, Migranten aufzunehmen, andernfalls drohen ihnen Geldstrafen. Sobald wir an die Macht kommen, werden wir den Franzosen ein Verfassungsreferendum zur Einwanderung vorschlagen – das einzige Mittel, um die Kontrolle über unsere Migrationspolitik zurückzugewinnen“, schrieb sie am X.

Demain, le Pacte des migrations entrera en vigueur. Il imposera aux États de l’Union européenne d’accueillir des migrants, sous peine d’amendes. Lorsque nous arriverons au pouvoir, nous proposerons aux Français un référendum constitutionnel sur l’immigration, seul moyen pour… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 11, 2026

Die finanziellen Strafen für Verstöße sind empfindlich. Regierungen, die sich nicht an das Abkommen halten, müssen mit Geldstrafen von bis zu 21.000 Euro pro Migrant rechnen, was die betroffenen Staaten potenziell Hunderte Millionen Euro kosten kann.

Darüber hinaus sieht das Abkommen vor, dass diese Strafen in den kommenden Jahren erhöht werden können, wodurch die Kosten der Nichteinhaltung schnell in die Milliarden Euro steigen könnten.

Unterdessen begrüßen andere etablierte europäische Politiker den Schritt. Bundeskanzler Friedrich Merz versuchte, den Migrationspakt als positiv für die Kontrolle der Zuwanderung darzustellen.

„Die Migrationswende wurde eingeleitet – auf nationaler und europäischer Ebene. Seit heute gilt das Gemeinsame Europäische Asylsystem: bessere Kontrolle und Ordnung, schnellere Verfahren und eine gerechte Verteilung der Verantwortung. Die Reform muss wirksam umgesetzt werden. Nur so kann unser Land davon profitieren“, schrieb Merz.

Die Migrationswende ist eingeleitet – national und europäisch. Ab heute gilt das Gemeinsame Europäische Asylsystem: bessere Steuerung und Ordnung, schnellere Verfahren, gerechte Verteilung von Verantwortung. Die Reform muss effektiv umgesetzt werden. So profitiert unser Land. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) June 12, 2026

Natürlich versucht die EU auch über soziale Medien für den Pakt zu werben.

Fairer rules, shared responsibility and stronger coordination. The EU pact on migration and

asylum starts applying today. 🎥 Watch our video to learn more. pic.twitter.com/ikhjI4P3n5 — EU Council (@EUCouncil) June 12, 2026

Das Endziel des EU-Migrationspakts

Sprachlich stellt die Betonung der EU auf der gemeinsamen Bewältigung der Migration als „Last“ einen deutlichen rhetorischen Bruch mit dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2016 dar.

Vor zehn Jahren wurden Neuankömmlinge von Brüssel als Europas zukünftige Arbeitskräfte gefeiert – als Ärzte, Juristen und Ingenieure, die die veralteten Rentensysteme des Kontinents sanieren sollten. Heute ist diese idealistische Sprache dem utilitaristischen Vokabular der Bewältigung einer „Last“ gewichen.

Strategisch gesehen fungiert der Pakt als politisches Ventil. Indem Brüssel die unmittelbare Konzentration von Migranten in Westeuropa verringert, hofft es, den rasanten Aufstieg populistischer Rechtsparteien zu bremsen.

Gleichzeitig zielt das Abkommen darauf ab, die demografische Vielfalt in den osteuropäischen Ländern zu erhöhen, die von der EU-Führung seit Langem als zu homogen und politisch konservativ kritisiert werden.

Langfristig könnten die Einbürgerung und die Familienzusammenführung dieser Migranten die Wahldynamik in diesen traditionell konservativen Regionen grundlegend verändern und linken sowie migrationsfreundlichen Parteien zum Vorteil gereichen.

Die Bevölkerung Mittel- und Osteuropas lehnt eine Zwangsumsiedlung jedoch weiterhin mehrheitlich ab. Jahrzehntelange Umfragen belegen eine starke gesellschaftliche Präferenz für den Erhalt der bestehenden demografischen Strukturen, was die Grundlage für eine langwierige verfassungsrechtliche und politische Blockade zwischen den nationalen Hauptstädten und Brüssel bildet.

Ungarn unter neuer Führung

Das politische Kräfteverhältnis in der EU hat sich mit dem jüngsten Machtwechsel in Ungarn ebenfalls deutlich verändert. Der ehemalige Ministerpräsident Viktor Orbán, einer der schärfsten Gegner der Brüsseler Migrationsquoten, wurde von Ministerpräsident Péter Magyar abgelöst.

Ein Bericht im Newsletter von Euractiv hinterfragt, „ob einige nationale Regierungen bereit sind“ für den EU-Migrationspakt, der „Fragen darüber aufgeworfen hat, ob Brüssel gegen nicht konforme Hauptstädte vorgehen muss“.

In einem Interview sagte Migrationskommissar Magnus Brunner, man sei bereit, mit „Druckmitteln“ Länder wie Ungarn zur Einhaltung der Regeln zu zwingen.

„Der Pakt enthält sowohl Druckmittel als auch Anreize. Man erhält also nur dann Fördermittel und Geld, wenn man den Pakt auch einhält“, sagte er.

Tatsächlich gibt Euractiv ganz offen zu, dass Ungarn möglicherweise mehr als bereit ist, die Öffentlichkeit in der Frage der Migrantenquoten zu verraten.

„Péter Magyar, Ungarns Ministerpräsident, der sich einst entschieden gegen den EU-Migrationspakt ausgesprochen hatte, hält sich nun alle Optionen offen. Von der oppositionellen Fidesz unter Druck gesetzt, eine Umsetzung auszuschließen, wich er der Frage aus und sagte lediglich, dass es unter einer Tisza-Regierung ‚keine illegalen Migranten in Ungarn geben wird‘“, schrieb Euractiv.

Diese sorgfältig formulierte Unterscheidung lässt die Tür für die Ankunft von Migranten weit offen, die im Rahmen des neuen EU-Systems „legal“ abgefertigt werden. Wenig überraschend lobte Kommissar Brunner den Kurswechsel der neuen ungarischen Regierung, nannte sie „sehr konstruktiv“ und fügte hinzu: „Unsere Aufgabe ist es, die Vorteile für Ungarn zu erläutern und sie politisch sichtbar zu machen.“

Zweifellos war Brunner klug genug, den neuen Migrationspakt nicht als „Selbstmord Europas“ darzustellen, während er gleichzeitig versuchte, die neue ungarische Regierung einzuschüchtern.

Das gebührt ihm Anerkennung.

Quellen: PublicDomain/rmx.news am 15.06.2026