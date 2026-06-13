John Lamb Lash, ein zeitgenössischer Gelehrter und Mythologe, hat eine provokante Interpretation der gnostischen Kosmologie entwickelt, insbesondere durch sein Werk „Nicht in seinem Bild: Gnostische Vision, heilige Ökologie und die Zukunft des Glaubens“.

Lashs Theorien kreisen um das gnostische Konzept der Archonten, bösartiger anorganischer Wesen, die laut alten gnostischen Texten einen manipulativen Einfluss auf die Menschheit und die Erde ausüben.

Seine Ideen stützen sich maßgeblich auf die 1945 entdeckten Nag-Hammadi-Schriften, die einen Einblick in die esoterischen Lehren vorchristlicher gnostischer Sekten gewähren.

Lashs Ansatz ist nicht bloß von historischer oder theologischer Bedeutung, sondern eine radikale Perspektive auf die gegenwärtige existenzielle Krise der Menschheit, die Mythologie, Schamanismus und ökologische Spiritualität miteinander verbindet.

Dieser Essay untersucht Lashs gnostisch/archontische Erklärung der Situation der Erde, wobei der Schwerpunkt auf dem Wesen der Archonten, ihrem Einfluss auf das menschliche Bewusstsein, der Rolle der göttlichen Sophia und dem Weg zur Befreiung durch Gnosis liegt. (Die Archonten und die Illusion: Der falsche Gott dieser Welt)

Die Archonten: Anorganische Raubtiere des Geistes

Zentral für Lashs Interpretation ist das gnostische Konzept der Archonten, die in Texten wie dem Apokryphon des Johannes und „Die Wirklichkeit der Herrscher“ als nicht-menschliche Wesen beschrieben werden, die vor der Entstehung der Erde im Kosmos existierten.

Laut gnostischer Kosmologie sind die Archonten Schöpfungen des Demiurgen, eines falschen Gottes namens Yaldabaoth (oft gleichgesetzt mit dem abrahamitischen Jahwe oder Jehova).

Anders als Menschen, die organische Wesen sind und mit der lebendigen Erde verbunden sind, sind die Archonten anorganisch und besitzen weder die Fähigkeit zur Evolution noch zu wahrer Kreativität. Lash betont, dass diese Wesen nicht physisch auf der Erde inkarnieren können, sondern durch den menschlichen Geist Einfluss ausüben, indem sie neurologische Schaltkreise infiltrieren und falsche Ideologien einpflanzen.

Er beschreibt dies als eine „archontische neurologische Infektion“, ein Konzept, das ihre Manipulation als eine Art psychischen Virus darstellt.

Lashs Theorie besagt, dass die Archonten als Kollektivbewusstsein agieren, unfähig zur individuellen Entwicklung, und ihre primäre Taktik in der Täuschung durch Simulation besteht.

Sie erschaffen eine „Matrix der Täuschung“, die die Menschheit für ihr wahres Wesen und Potenzial blind macht, vergleichbar mit einem spirituellen Kontrollsystem.

So interpretiert Lash beispielsweise den abrahamitischen Bund mit Abraham – in dem Yaldabaoth die Erde als Erbe verspricht – als eine höchst archontische Lüge, da die Erde als Verkörperung der Weisheitsgöttin Sophia nicht den Archonten gehört.

Diese Lüge, so argumentiert er, habe jahrhundertelange Gewalt und Herrschaft befeuert, insbesondere durch die abrahamitischen Religionen, die er als Instrumente archontischer Manipulation betrachtet.

Der Einfluss der Archonten manifestiert sich in Ideologien, die Spaltung, Leid und Entfremdung von der Erde fördern, wie etwa patriarchalischer Heilsglaube und apokalyptische Erzählungen.

Die göttliche Sophia und die Erde als lebendiges Wesen

In Lashs Kosmologie ist die Erde nicht bloß ein physischer Planet, sondern die lebendige Verkörperung Sophias, eines göttlichen Äons (einer Emanation des Göttlichen), der aus dem galaktischen Kern, dem Pleroma, in die materielle Welt stürzte. Dieses „Szenario der gefallenen Göttin“ beschreibt, wie Sophia in ihrem Schöpfungsdrang unbeabsichtigt die Archonten in den Spiralarmen der Galaxie entstehen ließ, bevor sie sich in die Erde verwandelte.

Erde, Mond und Sonne bilden ein einzigartiges Dreikörpersystem, das sich vom archontischen „Stereoma“ (dem anorganischen Planetensystem ohne Erde) unterscheidet, welches mechanischen Gesetzen unterliegt. Sophias Verkörperung als Erde macht diese zu einem heiligen, lebendigen Wesen, einem irdischen Paradies, das die Menschheit in Harmonie bewohnen soll.

Lashs Vision von Sophia ist zutiefst ökologisch und steht im Einklang mit der Gaia-Hypothese, die die Erde als selbstregulierenden Organismus betrachtet.

Er argumentiert, dass die Gnostiker die Erde als Sophias Körper verehrten und im Einklang mit ihrer Weisheit leben wollten – ein krasser Gegensatz zur archontischen Agenda der Kontrolle und Ausbeutung. Da die Archonten die Erde nicht besitzen können, versuchen sie, die Menschheit von ihr zu entfremden, indem sie Ideologien fördern, die die Natur entweihen und die Herrschaft über sie propagieren.

Lash sieht diese Dynamik in modernen Phänomenen wie Umweltzerstörung, technologischem Übermaß und dem Drang zum Transhumanismus widergespiegelt, den er in seinem Ziel, Menschen mit Maschinen zu verschmelzen und so ihre organische Verbindung zu Sophia zu kappen, als archontisch betrachtet.

Der archontische Einfluss in der Menschheitsgeschichte und Gesellschaft

Lashs Erklärung der Situation der Erde erstreckt sich auf historische und gegenwärtige Phänomene, die er als Belege für archontische Manipulation interpretiert.

Er argumentiert, dass die Archonten die Menschheitsgeschichte durch die Infiltration religiöser und kultureller Systeme, insbesondere der abrahamitischen Religionen, geprägt haben. So führt er beispielsweise das Tabu gegen Schweinefleisch im Judentum und Islam als Beispiel für eine willkürliche archontische Vorschrift an, die darauf abzielt, menschliches Verhalten durch Angst und Aberglauben zu kontrollieren.

Allgemeiner betrachtet, sieht er den Aufstieg erlösungsideologien – die Leiden, göttliche Vergeltung und ein Leben nach dem Tod über die irdische Existenz stellen – als archontische Konstrukte, die die Menschheit von Sophias lebendiger Gegenwart trennen.

In der heutigen Zeit verbindet Lash den Einfluss der Archonten mit Phänomenen wie Medienmanipulation, politischer Korruption und dem Aufstieg der künstlichen Intelligenz, die er provokativ als „Archontische Infektion“ statt als künstliche Intelligenz bezeichnet.

Er vermutet, dass diese Kräfte eine „Superverschwörung“ aufrechterhalten, die verschiedene Kontrollmechanismen miteinander verknüpft – von religiösen Dogmen bis hin zu technologischen Dystopien. So interpretieren er und andere Verschwörungstheoretiker wie David Icke die Archonten beispielsweise als reale Wesen, die globale Ereignisse beeinflussen, und setzen sie oft mit den „Grauen“ oder reptilienartigen Außerirdischen der UFO-Mythologie gleich.

Obwohl Lash den Mangel an empirischen Beweisen für solche Behauptungen einräumt, beharrt er darauf, dass gnostische Erkenntnisse, die durch telestischen Schamanismus (eine Methode gesteigerter Wahrnehmung) gewonnen werden, Wahrheiten offenbaren, die dem gewöhnlichen Denken unzugänglich sind.

Der Weg zur Befreiung: Erkenntnis und Korrektur

Lashs Ansatz ist nicht nur diagnostisch, sondern auch präskriptiv und bietet einen Weg zur Befreiung vom Einfluss der Archonten durch Gnosis, die direkte Erfahrung des Göttlichen. Gnosis bedeutet für Lash, die Wirklichkeit Sophias zu erkennen und die trügerischen Taktiken der Archonten zu durchschauen.

Dieses Erwachen erfordert einen Übergang in einen nicht-alltäglichen Bewusstseinszustand, der durch Praktiken wie telestischen Schamanismus, Meditation oder entheogene Erkundung erreicht werden kann.Durch die Rückbesinnung auf Sophias Weisheit kann die Menschheit die „Diorthosis“ (Korrektur) erreichen, einen entscheidenden Moment, in dem die Spezies die archontische Manipulation überwindet und sich mit ihrem wahren evolutionären Potenzial in Einklang bringt.

Diese Korrektur zielt nicht auf apokalyptische Zerstörung ab, sondern auf die Wiedererlangung menschlicher Souveränität und ökologischer Harmonie. Lashs Konzept des „Planetarischen Tantra“ ist eine praktische Anwendung dieser Vision und fördert eine interaktive Beziehung zur Erde als lebendiger Intelligenz.

Anders als die traditionelle Gnosis, die mitunter eine Erlöserfigur wie Jesus einschloss, lehnt Lashs Sichtweise eine äußere Erlösung ab und betont, dass der gnostische Christus eine unpersönliche göttliche Kraft und kein menschlicher Erlöser ist.

Die Befreiung der Menschheit hängt daher von einem kollektiven Erwachen und Widerstand gegen archontische Lügen ab, insbesondere gegen jene, die in religiösen und technologischen Systemen verankert sind.

Kritikpunkte und Kontroversen

Lashs Theorien sind nicht unumstritten. Kritiker wie Dr. Michael Heiser argumentieren, dass seine Interpretationen der Nag-Hammadi-Texte spekulativ seien und oft über die fragmentarischen Belege hinausgingen. So stellt Heiser beispielsweise Lashs Behauptung infrage, die Archonten ähnelten den „Grauen“ der UFO-Mythologie, und merkt an, dass Begriffe wie „embryonal“ oder „reptilienhaft“ in den Texten nicht explizit mit Archonten in Verbindung gebracht werden.

Andere, wie Elaine Pagels, kontextualisieren die Gnosis im frühen Christentum – eine Perspektive, die Lash als einschränkend ablehnt. Kritiker weisen zudem darauf hin, dass Lashs Werk die Gnosis mit modernen Verschwörungstheorien vermischt und dadurch die Gefahr birgt, tiefgründige spirituelle Erkenntnisse auf Sensationsgier zu reduzieren.

Trotz dieser Kritik argumentieren Lashs Unterstützer, dass seine imaginativen Rekonstruktionen angesichts des fragmentierten Zustands gnostischer Texte notwendig seien.

Sie sehen sein Werk als wichtige Gegenerzählung zu den gängigen religiösen und wissenschaftlichen Paradigmen, die einen Rahmen zum Verständnis der menschlichen Entfremdung und ihres Transzendenzpotenzials bietet. Lash selbst begrüßt kritische Auseinandersetzungen und argumentiert, dass die Vorstellungskraft ein legitimes Werkzeug zur Wahrheitsfindung sei, solange sie auf einer gründlichen Untersuchung des Quellenmaterials basiere.

Abschluss

John Lamb Lashs gnostisch-archontische Erklärung der Situation der Erde bietet eine überzeugende, wenn auch kontroverse Erzählung, die herkömmliche Ansichten über Geschichte, Spiritualität und das Schicksal der Menschheit infrage stellt.

Indem er die Erde als lebendige Verkörperung Sophias darstellt, die von anorganischen Archonten durch ein neurologisches Virus manipuliert wird, eröffnet Lash eine mythische Perspektive, um die Entfremdung der Menschheit von ihren ökologischen und spirituellen Wurzeln zu verstehen.

Sein Aufruf zu Gnosis und Korrektur betont die Ermächtigung durch direkte Erfahrung und die Ausrichtung auf die Weisheit der Erde und lehnt externe Retter oder technologische Lösungen ab.

Obwohl seinen Theorien empirische Beweise fehlen und sie Skepsis hervorrufen, finden sie Anklang bei all jenen, die nach alternativen Erklärungen für die existenziellen Herausforderungen der Menschheit suchen.

Letztlich lädt Lashs Werk uns ein, die Narrative, die unsere Realität prägen, zu hinterfragen und unsere Verbindung zur lebendigen Erde wiederzuentdecken – eine Vision, die in einer Zeit ökologischer Krisen und technologischer Überforderung von tiefgreifender Relevanz ist.

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Quellen: PublicDomain/medium.com am 13.06.2026