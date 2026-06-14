Die Enthüllung der streng geheimen Alien-Agenda des Vatikans: Ein Gegenmittel zu Spielbergs PSYOP

Die Offenlegung von UAP-Informationen ist keine Randtheorie mehr – sie ist in den Mainstream-Nachrichten angekommen.

Regierungen bestätigen endlich, was Piloten und Radaroperatoren seit Jahrzehnten berichten. Doch hinter den Schlagzeilen und der sorgsam gesteuerten „sanften Offenlegung“ verbirgt sich eine weitaus dunklere, uralte Wahrheit – eine Wahrheit, auf die Hollywood und die Jesuiten die Welt jahrzehntelang mit ihren beschönigten Vorstellungen vorbereitet haben.

Steven Spielbergs Filme, von dem atemberaubenden „ Unheimliche Begegnung der dritten Art “ (1977) bis zu seinem brandneuen Film „ Disclosure Day“ (2026 ), haben Generationen darauf konditioniert, einen wohlwollenden, wundersamen Kontakt mit freundlichen, hochentwickelten Wesen – den klassischen „Weltraumbrüdern“ – zu erwarten.

Das ist kein Zufall. Es ist Absicht.

Leo Zagamis brisantes neues Buch „The Vatican’s Top Secret Alien Agenda: Hidden Encounters, Forbidden Rituals, and Jesuit Astronomers in the Age of UFO Disclosure“ reißt den Schleier der Wahrheit.

Erstmals enthüllt Zagami das verborgene, langjährige Wissen des Vatikans über außerirdisches Leben und seine geheime UFO-Agenda – seit den 1950er-Jahren im Stillen von den Jesuiten gesteuert.

Diese Agenda droht, die tiefsten religiösen Überzeugungen der Menschheit weit über den Katholizismus hinaus zu erschüttern.

Während Spielbergs filmische Vision den Kontakt als ehrfurchtgebietend und harmonisch darstellt, enthüllt Zagami die wahren Drahtzieher: die kalkulierte, jahrzehntelange Strategie des Vatikans, seine Kontrolle über wichtige Entscheidungsträger bei der Offenlegung und den tiefen Riss, der das christliche Denken heute spaltet.

Die jesuitisch geprägte Sichtweise, die Außerirdische als wunderbare Schöpfungen Gottes – „unsere Brüder“ – darstellt.

Die evangelische und orthodoxe Sichtweise besagt, dass es sich bei diesen Wesen um dämonische Agenten eines bevorstehenden spirituellen Krieges handelt.

Angesichts der nun rasant fortschreitenden Enthüllungen stellt Zagami die Frage, die sonst niemand zu stellen wagt: Wessen Interessen werden hier wirklich verfolgt?

Gestützt auf schockierende historische Enthüllungen und bisher unveröffentlichte Dokumente liefert dieses Buch brisante Enthüllungen, darunter:

Der Magenta-UFO-Absturz von 1933 in Italien und die lange Zeit in den Vatikanischen Archiven verborgenen Geheimakten.

Mussolinis streng geheimes UFO-Programm und die Anfänge der Bemühungen um Reverse Engineering außerirdischer Technologie.

Die legendäre Begegnung mit Außerirdischen im Jahr 1961 in Castel Gandolfo – genau der Ort, zu dem Papst Leo XIV. nun zurückgekehrt ist – und ihr direkter Einfluss auf das Zweite Vatikanische Konzil.

Im Inneren des Buches entführt Zagami die Leser in die am besten bewachten Bereiche des Vatikans und in die Welt des verbotenen Wissens:

Kapitel Eins enthüllt katholische Beschwörungen, päpstliche Magie und die UFO-Torwächter des Vatikans – und zeigt auf, ob Dämonen und Engel sich „für den Tag der Enthüllung warmmachen“, welche Rolle die P2-Loge spielt, Cagliostros ETI-Erbe und Zecharia Sitchins versteckte Zusammenarbeit mit vatikanischen Interessen.

Kapitel Zwei zeigt, wie die Jesuiten die UAP/ETI-Erzählung über Jahrhunderte verdreht und kontrolliert haben – von Giordano Bruno über geheime Konferenzen am Saint Anne’s Gate, Verbindungen zum Esalen-Institut und eine mysteriöse Jesuitenbroschüre, die Außerirdische als Retter der Menschheit propagiert – alles im Zusammenhang mit den alten Warnungen des Buches Henoch.

Kapitel Drei begibt sich auf die Suche nach den Geheimnissen, die in den Archiven des Vatikans verborgen sind, darunter die Alfredo-Lissoni-Akten, päpstliche Begegnungen zweiter und dritter Art, die umstrittenen Aussagen von Pater Funes, die Operationen der sowjetischen SETKA und Jesuitenastronomen, die die UFO-Einsatzgruppe Chinas überwachten.

Kapitel Vier konzentriert sich auf Castel Gandolfo selbst – den wahren Geburtsort der vatikanischen Exopolitik unter Papst Johannes XXIII., die Freimaurer-/Rosenkreuzer-Initiation eines Papstes, die Begegnung der dritten Art von 1961 und die trügerischen Rollen von Jesuitenastronomen wie dem verstorbenen Pater Coyne und dem derzeitigen Präsidenten der Stiftung der Vatikanischen Sternwarte, Bruder Consolmagno.

Kapitel Fünf liefert das brisanteste Material: die unbestreitbaren Verbindungen zwischen Marienerscheinungen, Wundern, parapsychologischen Phänomenen und UFO-Enthüllungen – die apokalyptischen Visionen der Jungfrau Maria, Pater Reschs Vorbereitung des vatikanischen Klerus auf „Paranormologie“ und Begegnungen mit außerirdischem Leben sowie die Frage, warum die Gegenüberstellung „Gott gegen Außerirdische“ letztendlich ein falscher Gegensatz ist, werden untersucht.

Das ist keine Unterhaltung. Das ist eine Offenbarung.

Dieses Werk enthüllt das verborgene, langjährige Wissen des Vatikans über außerirdisches Leben und legt erstmals seine geheime UFO-Agenda offen, die seit den 1950er Jahren von den Jesuiten gesteuert wird und droht, unsere tiefsten religiösen Überzeugungen weit über die Grenzen des katholischen Glaubens hinaus zu verändern.

Angesichts der bevorstehenden Enthüllungen thematisiert dieses Buch die tiefe Spaltung im christlichen Denken. Der Autor beleuchtet die unterschiedlichen Sichtweisen: die jesuitisch geprägte katholische Sicht auf Außerirdische als wunderbare Geschöpfe und die evangelikale und orthodoxe Perspektive, dass diese Wesen in Wirklichkeit dämonische Agenten eines drohenden spirituellen Krieges sind.

Entdecken Sie die schockierende Wahrheit hinter bahnbrechenden Ereignissen wie dem Magenta-UFO-Absturz von 1933 und anderen „geheimen Akten“, die in den Vatikanischen Archiven verborgen liegen. Mit der Rückkehr von Papst Leo XIV. nach Castel Gandolfo – dem legendären Ort eines Treffens mit Außerirdischen im Jahr 1961, das

Zagamis Werk stellt die definitive Gegenerzählung zu jahrzehntelanger kontrollierter Enthüllung dar.

Es verknüpft uralte okkulte Traditionen, rosenkreuzerisches Gedankengut, jesuitische Strategien und die heutigen Ereignisse um außerirdische Agenten zu einem schlüssigen – und zutiefst beunruhigenden – Bild.

In diesen folgenreichen Zeiten, in denen die Grenze zwischen uralten Prophezeiungen und moderner Realität rapide verschwimmt, ist „Die streng geheime Alien-Agenda des Vatikans“ genau das Buch, das die Welt jetzt braucht. Geben Sie sich nicht mit Spielbergs sorgfältig inszenierter Version des Kontakts zufrieden.

Entdecken Sie die wahre geheime Agenda des Vatikans. Verstehen Sie die wahren Hintergründe. Bereiten Sie sich auf das Kommende vor. Die Wahrheit blieb lange genug in den Archiven verschlossen.

Es ist Zeit, sie zu lesen – und zu handeln.

Mehr dazu im Buch „The Vatican’s Top Secret Alien Agenda: Hidden Encounters, Forbidden Rituals, and Jesuit Astronomers in the Age of UFO Disclosure“

Video:

Quellen: PublicDomain/leozagami.com am 14.06.2026