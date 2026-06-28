Die Frau hat eine Nahtoderfahrung, fragt die Wesen, warum die Erde so schmerzhaft war, und lehnt eine Rückkehr zur Erde ab

Ellyn Dye wuchs mit dem Gefühl auf, nicht dazuzugehören.

Sie wurde als Säugling adoptiert und von einem strengen und kritischen Vater erzogen. Ellyn war sehr sensibel. Jedes verletzende Wort traf sie hart und blieb ihr im Gedächtnis. Sie wuchs auf und verstellte sich, um Anerkennung zu erlangen, immer auf der Suche nach Liebe im Außen, weil sie nicht wusste, wie sie diese in sich selbst finden konnte.

Dann, im Alter von zwölf Jahren, starb Ellyns Adoptivmutter an Krebs. In der Nacht, als es geschah, schlief Ellyn zu Hause, während ihre Mutter im Krankenhaus lag.

Sie wachte auf und sah ihre Mutter am Fußende ihres Bettes stehen.

Ihre Mutter sagte ihr, sie müsse gehen. Sie sagte, sie liebe sie. Sie sagte, alles würde gut werden.

Ellyn stand auf, ging ins Wohnzimmer, wo ihre Großmutter war, und sagte: „Mama ist gerade gestorben.“ Ihre Großmutter schüttelte den Kopf. Da klingelte das Telefon. Es war Ellyns Vater, der aus dem Krankenhaus anrief.

Diese Nacht veränderte alles. Mit zwölf Jahren begriff Ellyn, dass etwas Unermessliches und Unerklärliches hinter der Oberfläche des Alltags wirkte. Der Sonntagsunterricht hatte keine Antworten auf das, was sie gerade erlebt hatte.

Also machte sie sich allein auf die Suche. (Anzeichen dafür, dass du eine der freiwilligen Seelen auf Erden bist)

In den folgenden zwei Jahrzehnten verschlang Ellyn alles, was sie über Metaphysik und Spiritualität finden konnte. In der High School wurde sie erwischt, als sie sich aus dem Haus schlich. Ihre Eltern nahmen an, sie treffe sich mit Jungen, doch in Wirklichkeit besuchte sie Séancen.

Sie suchte während ihres Studiums und bis in ihre Zwanziger hinein unermüdlich weiter. Doch Dinge im Kopf zu haben und sie zu leben, sind zwei völlig verschiedene Dinge. Ellyn hatte jahrelang spirituelles Wissen aufgenommen, ohne auch nur einen Teil davon in ihr tatsächliches Leben zu integrieren.

Mit Anfang dreißig fühlte sie sich wie eine Versagerin. Ihre Karriere verlief nicht so, wie sie es sich erhofft hatte. Ihre Freundinnen heirateten und gründeten Familien. Sie verstand nicht, was mit ihr nicht stimmte, und die Kluft zwischen ihrem spirituellen Wissen und ihrem tatsächlichen Selbstbild war nie größer gewesen.

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Eines Nachts bog dann ohne Vorwarnung ein Auto direkt in ihre Fahrspur ein. Sie hatte gerade noch genug Zeit, um zu realisieren, was geschah, aber bei Weitem nicht genug Zeit, um es zu verhindern.

Sie spürte den Aufprall nicht. Sie verspürte keinerlei Schmerzen. Sofort verließ sie seinen Körper.

Sie blickte einfach nur auf das Dach ihres Autos hinunter.

Es dauerte einen Moment, bis sie begriff, was sie sah. Sie beobachtete, wie der andere Fahrer aus seinem Wagen stieg und auf ihren zuging. Sie dachte, er wolle nach ihr sehen. Er griff hinein und schaltete ihre Scheinwerfer aus.

Sie verlor das Interesse an der Szenerie unten und dachte bei sich, dass es irgendwo einen Lichttunnel geben müsste.

In dem Moment, als sie es dachte, erschien der Tunnel. Die Luft veränderte sich, wurde weich und süß. Es fühlte sich an, als hätte Liebe eine Textur erhalten.

Der Tunnel zog sie sanft hinein. Sie musste sich nicht entscheiden, sich zu bewegen. Mit jedem Schritt tiefer ins Licht wuchsen Freude, Glückseligkeit und Frieden immer mehr, bis jede Sorge, jede Last, jede Enttäuschung, die sie mit sich herumgetragen hatte, einfach von ihr abfiel.

Am Ende des Tunnels befand sich Ellyn in einem Raum aus strahlend weißem Licht.

Sie atmete aus, als hätte sie dreißig Jahre lang die Luft angehalten.

Hier gehörte sie hin. Nicht als Meinung oder Gefühl, sondern als Tatsache, so unumstößlich wie alles, was sie je gekannt hatte. Sie beschreibt es wie einen Wassertropfen, der an einem trockenen Strand gestrandet war, endlich vom Ozean zurückerobert, aus dem sie stammte.

Auf der Erde hatte sie nie richtig dazugepasst. Hier passte sie perfekt.

Während sie die Ruhe genoss, bemerkte sie in der Nähe eine Aufregung. Dutzende Menschen, vielleicht fünfzig oder hundert, drängten sich zusammen und kamen auf sie zu. Sie begann, Gesichter zu erkennen.

Ihre Adoptivmutter war anwesend. Auch ihre beiden Großväter, ihre beiden Großmütter sowie ihre verstorbenen Tanten und Onkel freuten sich sehr, sie zu sehen.

Ellyn sagte ihnen, dass sie die Begeisterung nicht verstand. Sie fühlte sich wie eine Versagerin. Sie hatte nichts erreicht, was es wert gewesen wäre, gefeiert zu werden.

Sie waren anderer Meinung. Sie sagten ihr, dass sie jeden einzelnen Tag für sie da gewesen waren. Sie hatten ihre kleinen Erfolge mit ihr gefeiert, selbst jene, die sie selbst nicht als solche wahrgenommen hatte. Als es ihr am schlechtesten ging, hatten sie sie in den Arm genommen, obwohl sie es nicht spüren konnte. „Einfach jeden Tag aufzustehen, sein Bestes zu geben und seinen Humor zu bewahren“, sagten sie ihr, „ist bewundernswert.“

Dann sah sie jemanden, den sie erkannte, ohne ihn jemals getroffen zu haben.

Ihr leiblicher Vater stand in der Menge. Die Adoptionsakten waren versiegelt. Sie wusste nichts über ihn, weder seinen Namen noch sein Gesicht, nichts. Doch sie wusste es sofort und ganz genau. Er kannte sie genauso gut. Seine Eltern waren auch da. Jeder kannte jeden.

Es fühlte sich an wie ein Familientreffen, das alle Grenzen von Zeit und Alltag überschritt.

Nach den Begrüßungen bemerkte Ellyn, dass die endlose Weiße zunehmend eintönig wirkte. Als Mensch war sie an Tiefe und Farbe gewöhnt. Sie wünschte sich, es sähe eher wie eine Landschaft aus. In dem Moment, als sie es dachte, veränderte es sich.

Farben strömten herein, als hätte eine Hand die Welt erschaffen. Sanfte Hügel, Bäume, Blumen, Vögel, Schmetterlinge. Katzen und Hunde liefen frei herum, darunter all die geliebten Haustiere, die sie einst geliebt hatte und die gestorben waren. Sie alle kamen zu ihr.

Aber sie verstand, ohne genau zu wissen wie, dass sie nicht in erster Linie wegen des Klassentreffens hierhergekommen war. Da war noch jemand anderes, den sie treffen wollte.

Dann tauchte ein Pfad auf, der in den Wald hinunterführte. Sie folgte ihm.

Die Farben um sie herum waren unvergleichlich. Nicht nur leuchtender, sondern auf eine ganz andere Art lebendig. Das Gras war lebendig. Die Bäume waren lebendig. Die Blumen waren lebendig. Alles strahlte eine Achtsamkeit aus, die es in ihrer Heimatwelt nicht gegeben hatte.

Der Pfad mündete in eine kleine Lichtung. Auf der Spitze eines sanften Hügels stand ein Pavillon. Gestalten bewegten sich darin.

Es waren zwölf Gestalten. Groß, außergewöhnlich groß, eine Größe, die eigentlich Furcht hätte einflößen müssen. Doch Furcht kam nicht auf, denn Liebe strömte von ihnen aus wie die Hitze eines Feuers. Sie umhüllte sie, noch bevor sie ganz eingetreten war.

Sie standen im Kreis um sie herum und sahen sie einfach nur an.

Ihre ganze Scham brach hervor. Jedes Urteil, das sie je über sich selbst gefällt hatte, jede Schwäche, jeder Fehler, jedes Bedauern. Sie schüttete alles aus. Sie sahen zu und hörten zu und empfanden nichts davon als Grund, sie weniger zu lieben.

Sie konnten alles sehen. Jeden Gedanken, den sie je gehabt hatte. Jede Handlung, jedes Versagen, jeder Wunsch war für sie sichtbar, und all das liebten sie bedingungslos.

Es war zutiefst unangenehm, nicht weil sie harsch waren, sondern weil sie es nicht gewohnt war, wirklich gesehen und nicht zurückgewiesen zu werden.

Als sich die Intensität dieser Begegnung gelegt hatte, stellte Ellyn die Frage, die sie ihr ganzes Leben lang mit sich herumgetragen hatte: „Warum ist die Erde so hart?“

Sie zeigten ihr alles. Ihr kam es vor, als seien Jahre in diesem Pavillon vergangen. Sie sah den Ursprung der Menschheit, warum Seelen auf die Erde kommen und warum sie immer wieder zurückkehren. Ihre eigenen vergangenen Leben zogen wie eine Prozession vor ihr vorbei. Sie war königlich gewesen. Sie war eine Dienerin gewesen. Sie war heilig gewesen und sie war zu wahrer Dunkelheit fähig gewesen. Jede erdenkliche menschliche Erfahrung hatte sie irgendwann einmal gemacht.

Dann zeigten sie ihr, dass die Menschheit auf ein goldenes Zeitalter zusteuerte.

Aber sie hatte noch eine Frage, die ihr immer noch Schmerzen bereitete.

Warum war ihre Kindheit so schmerzhaft gewesen? Wenn sie sich für dieses Leben entschieden hatte, warum hatte sie sich dann für jenes entschieden?

Ihre Antwort war eindeutig. Sie hatte das Leiden nicht aus Strafe oder Masochismus gewählt, sondern aus Entschlossenheit. Seit vielen Leben hatte sie versucht, Selbstliebe zu erlangen, und war bisher gescheitert. Diesmal hatte sie beschlossen, sie vollständig zu erlernen, koste es, was es wolle. Eine liebevolle, bestätigende Familie hätte sie gelehrt, Liebe in der Anerkennung anderer zu suchen. Nur indem ihr diese verwehrt wurde, konnte sie zu dem einen Ort geführt werden, wo Liebe ihren Ursprung hat: in ihrem Inneren.

Sie hatte bereits begonnen, Selbstliebe zu entwickeln. Sie war nur noch nicht fertig damit.

Trotz der ausführlichen Erklärung wollte Ellyn nicht zurückkehren. Die Menschen waren schwierig. Die Erde fühlte sich an, als würde man durch hüfttiefen Sirup waten. Der Kontrast zwischen diesem Ort und der Erde war unerträglich. Sie weigerte sich kategorisch, zurückzukehren.

Sie beobachteten sie ruhig. Sie sagten ihr, sie habe einen freien Willen. Sie sei ein göttliches Wesen. Wenn sie bleiben wolle, könne sie bleiben.

In dem Moment, als sie die Erleichterung darüber, nicht zurückkehren zu müssen, verkraftete, sagten sie, sie hätten noch etwas zu zeigen: „Lasst uns dir zeigen, was du erreichen wirst, wenn du zurückgehst.“

Sie kann sich nicht erinnern, was sie ihr gezeigt haben, oder ob sie ihre Meinung geändert und zurückgekommen ist.

Sie wachte wütend in der Notaufnahme auf.

Die Rückkehr in ihren Körper fühlte sich an, als versuchte sie, etwas Riesiges in etwas Winziges zu komprimieren. Stellen Sie sich vor, Sie quetschen einen Elefanten in eine Colaflasche. Außerhalb ihres Körpers war sie weit und vollkommen gewesen. Nun war sie zusammengedrückt, eingeengt und zurück in der Welt, die sie gerade erst abgelehnt hatte.

Die Krankenschwester erklärte, sie sei in einen Autounfall verwickelt gewesen. Ellyn fragte immer wieder, warum sie dort sei, was auf etwas viel Größeres hindeutete, als die Krankenschwester ahnte.

Ihre körperlichen Verletzungen waren geringfügig. Sie erholte sich schnell.

Alles andere dauerte viel länger.

In den Monaten nach dem Unfall schenkten ihr die Leute Dinge mit Löwenmotiven. Bücher, Schmuck, Bilder, Statuen. Vorher hatte sie keine Löwengegenstände gesammelt. Sie verstand nicht, warum sie ständig auftauchten.

Eines Tages betrat sie einen Kartenladen und fand eine Grußkarte für das Sternzeichen Löwe. Sie zeigte einen Löwen, von der Brust aufwärts, mit Händen, die einen Reichsapfel und ein Zepter hielten.

In ihrer Vorstellung fielen die Gewänder von den zwölf Wesen im Pavillon. Die Gestalten, mit denen sie im Kreis gestanden hatte, waren Löwenwesen. Groß, uralt und voller Liebe. Während dieser Offenbarung knickten ihre Knie ein. Sie sank zu Boden.

Es brauchte Zeit, bis sich alles integriert hatte. Doch was folgte, waren vierzig Jahre andauernder Kommunikation. Die Löwenwesen begannen, sie anzuleiten und ihr zu helfen, all das Gelernte anzuwenden. Sie halfen ihr, ihre Persönlichkeit von außen nach innen, genauer gesagt, von innen nach außen, neu zu formen.

Sie sind immer noch bei ihr.

Ellyn kehrte von ihrer Nahtoderfahrung mit einer Perspektive zurück, die sie nicht ohne Weiteres teilen konnte. Die Außenwelt sah völlig anders aus als das, was sie auf der anderen Seite gesehen hatte. Jahrelang ging sie abends ins Bett und hoffte, nicht enttäuscht aufzuwachen.

Doch langsam nahm die Arbeit, zu deren Vollendung sie zurückgeschickt worden war, Gestalt an. Die Lektion, die sie über viele Leben hinweg zu meistern versucht hatte, war kein bloßes Konzept. Es war eine gelebte Praxis, Tag für Tag.

Selbstliebe, so lernte sie, ist kein Egoismus. Sie ist keine Arroganz. Sie ist die ehrliche, uneingeschränkte Annahme dessen, wer man ist, einschließlich der Teile, die man gerne anders hätte.

Wenn du das hast, brauchst du nicht mehr die Bestätigung anderer für deinen Wert. Streitigkeiten verlieren ihre Dringlichkeit. Die Abwehrhaltung schwindet. Du vertraust dir selbst und darauf, dass für dich gesorgt wird, und hörst deshalb auf, andere zu übervorteilen, um zu bekommen, was du brauchst.

„Wenn man sich selbst liebt, muss man so vieles nicht mehr tun.“ – Ellyn

Ellyn verbringt seit vier Jahrzehnten ihre Zeit mit dem, wozu sie zurückgesandt wurde. Sie arbeitet als Coach. Die Löwenwesen begleiten sie dabei. Die Weisheit, die sie in jenem Kreis auf der Lichtung empfing, das Verständnis dafür, warum Seelen auf die Erde kommen und was sie zu lernen suchen, prägt all ihr Tun.

Ihre Botschaft ist einfach genug, um sie in einem Satz auszudrücken, und gleichzeitig schwierig genug, um ein Leben lang Übung zu erfordern. Entwickle Selbstliebe. Nicht auf Kosten anderer. Nicht als Mauer gegen die Welt. Sondern als Fundament, auf dem alles andere wachsen kann.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 28.06.2026