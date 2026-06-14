Die große „MAGA“-Psyop: Wie das Establishment den Widerstand vereinnahmte (Video)

Sie versprachen, „den Sumpf trockenzulegen“ und die „ewigen Kriege“ zu beenden. Doch von der Kabinettsbesetzung bis hin zu neuen Militärinterventionen ist die MAGA-Bewegung erfolgreich von der neokonservativen Einheitspartei vereinnahmt worden – mit Hilfe einer rückgratlosen Influencer-Klasse, die die Basis davon überzeugt hat, den Stiefel zu lieben, nur weil er rot gestrichen war.

Die offizielle Darstellung, die den Massen vorgesetzt wird, lautet, dass die MAGA-Bewegung eine basisdemokratische, gegen das Establishment gerichtete Rebellion ist, deren Ziel es ist, das Einparteiensystem zu zerschlagen, die endlosen Kriege zu beenden und den Sumpf trockenzulegen.

Uns wird Tag für Tag erzählt, dass das System vor diesem populistischen Aufstand Angst hat. Doch wenn wir den parteipolitischen Jubel beiseite lassen, erleben wir eine der erfolgreichsten psychologischen Operationen der modernen politischen Geschichte. Das Establishment hat den populistischen Aufstand nicht besiegt – es hat ihn aufgekauft, ihm mit einer roten Mütze ein neues Image verpasst und ihn genutzt, um Zustimmung für genau jene neokonservative, staatsausweitende Politik zu erzeugen, die die Bewegung ursprünglich zu zerstören schwor.

Hätte ein Demokrat den Überwachungsstaat ausgebaut, die Staatsverschuldung in die Höhe getrieben, einseitig das Zubehör für Schusswaffen verboten und sein Kabinett mit Großspendern der Wall Street und Kriegstreibern besetzt, hätte die Rechte auf den Straßen revoltiert.

Da jedoch ein „R“ neben dem Namen steht, jubeln sie und betteln um mehr. Der Staat schrumpft nicht im Geringsten. Er steht lediglich unter neuer Führung, und der Stiefel auf deinem Nacken wurde einfach nur in einer anderen Farbe gestrichen.

Wenn man verstehen will, wie eine angeblich kriegsfeindliche Bewegung so leicht vom Establishment vereinnahmt werden konnte, muss man nur einen Blick auf die Schar der betrügerischen MAGA-Influencer werfen, die aktiv Zustimmung für diesen Kurswechsel geschaffen haben. (Trump paktiert mit Erzfeind Neocons – und erledigt damit endgültig den MAGA-Geist)

Social-Media-Persönlichkeiten, wie Catturd und Gunther Eagleman – neben prominenten digitalen Akteuren, wie Benny Johnson und Jack Posobiec – gaben sich während der gesamten Kampagne als überzeugte Nicht-Interventionisten. Sie prangerten lautstark den militärisch-industriellen Komplex und die endlose Finanzierung ausländischer Stellvertreterkriege an.

Doch in dem Moment, als die Regierung wechselte und sich das Fadenkreuz des Militärs auf souveräne Nationen, wie den Iran richtete, gaben genau diese Influencer ihre angeblichen Prinzipien vollständig auf. Sie lechzen nun offen nach der Aussicht, eine souveräne Nation dem Erdboden gleichzumachen, und bejubeln genau jene neokonservative Kriegstreiberei, gegen die sie ihre alternativen Medienmarken aufgebaut hatten.

Das wirft eine eklatante, unangenehme Frage auf: Sind diese digitalen Aktivisten einfach nur rückgratlose Speichellecker, oder werden sie heimlich dafür bezahlt, die neuen, blutgetränkten Marschbefehle der Einheitspartei nachzuplappern?

Die schiere Heuchelei dieser digitalen Avantgarde ist besonders widerwärtig, wenn man sie denen gegenüberstellt, die tatsächlich standhaft geblieben sind. Vor seiner brutalen Ermordung war Charlie Kirk eine der lautstärksten Stimmen gegen das neokonservative Drängen auf einen Krieg mit dem Iran.

Unabhängig davon, wie man zu seiner allgemeinen politischen Haltung stand, nutzte Kirk seine riesige Plattform, um genau jene außenpolitischen Verstrickungen vehement abzulehnen, die die derzeitige Regierung nun aggressiv vorantreibt. Wäre er nicht getötet worden, bestünde kaum ein Zweifel daran, dass er heute entschlossen gegen diesen eklatanten Verrat an der Antikriegsplattform eintreten würde.

Stattdessen haben die Influencer, die sich beeilten, die Lücke zu füllen, den Weg des geringsten Widerstands gewählt. Sie agieren nun als staatlich sanktionierte PR-Firmen für eine aggressive militärische Agenda, einfach weil die Bomben von einem Präsidenten mit roter Krawatte genehmigt werden.

Indem sie echte anti-interventionistische Gesinnung in fanatische parteiische Jubelrufe verwandelten, lieferten diese Betrüger die ideologische Deckung, die der Staat brauchte, um das Land direkt zurück in die endlosen Kriege zu führen, denen die Basis ursprünglich entkommen wollte.

Man denke nur an das Wahlversprechen, die „ewigen Kriege“ zu beenden, sich aus ausländischen Verwicklungen zurückzuziehen und „America First“ zu setzen. Die empirische Realität der Außenpolitik dieser Regierung ist eine direkte Fortsetzung der aggressivsten Bestrebungen des militärisch-industriellen Komplexes.

Die Regierung hat ihre Reihen mit kriegstreiberischen Neokonservativen und ehemaligen „Never-Trumpers“ wie Außenminister Marco Rubio, Verteidigungsminister Pete Hegseth und sogar Lindsey Graham aufgefüllt, die alle einen Regimewechsel und unnachgiebige militärische Unterstützung für Israel über die Freiheit im eigenen Land stellen.

Bomben abzuwerfen und die US-Steuerzahler gewaltsam zu zwingen, im Namen eines fremden Landes ein globales Militärimperium zu finanzieren, ist eine eklatante Verletzung der menschlichen Freiheit und der verfassungsrechtlichen Grenzen. Der Staat erpresst weiterhin die Arbeiterklasse, um ausländische Militärs und Interventionen zu finanzieren, ungeachtet der populistischen Rhetorik, die von Trumps Podium herabprasselt.

Das ist nicht „America First“; es ist „Empire First“, „Israel First“, „Lockheed Martin First“, und es wird durch den stillen Raub der amerikanischen Bürger finanziert.

Dann ist da noch die große finanzielle Illusion, die der Öffentlichkeit verkauft wird: das Versprechen, das Land aus den Händen der Spenderklasse zurückzugewinnen, ein „Ministerium für Regierungseffizienz“ zu schaffen und die Schuldenkrise umzukehren. Die Spenderklasse wurde nicht verdrängt – sie leitet die Regierung buchstäblich.

Die Ernennung von Wall-Street-Insidern, wie dem Hedgefonds-CEO Scott Bessent zum Finanzminister und dem Cantor-Fitzgerald-CEO Howard Lutnick zum Handelsminister beweist, dass das System genau so funktioniert, wie es für die Unternehmenselite vorgesehen ist.

Man kann eine Schuldenkrise nicht bewältigen und gleichzeitig die Verteidigungshaushalte aufstocken, sowie massive staatliche Subventionsprogramme vorschlagen. Die Staatsverschuldung ist inzwischen auf über 38,9 Billionen Dollar angestiegen und hat allein im letzten Jahr um Billionen zugenommen, während die angeblich finanzpolitisch konservative Regierung das Ruder in der Hand hält.

Bürokratisches Theater, wie staatliche Effizienz-Kommissionen ignoriert völlig die eigentliche Ursache des finanziellen Verfalls, nämlich die Gelddruckmaschine der Federal Reserve und die unverminderten Ausgaben der Einparteienherrschaft. (Vgl. jec.senate.gov)

Im Inland haben sich die Versprechen, korrupte Geheimdienstmitarbeiter strafrechtlich zu verfolgen und die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen, in den Aufbau eines innerstaatlichen Panoptikums verwandelt. Der „Deep State“ wird nicht verhaftet; er erhält neue Anweisungen und mehr Mittel, um unter einer anderen parteipolitischen Flagge zu operieren.

Man kann die versprochenen Massenabschiebungen nicht durchführen, ohne einen massiven, militarisierten innerstaatlichen Polizeistaat aufzubauen, der ohne jegliche Rücksicht auf verfassungsmäßige Rechtsverfahren agiert.

Der Exekutive die verfassungswidrige Befugnis zu erteilen, militarisierte Kräfte im Inland zu mobilisieren, verstößt gegen die Grundprinzipien der Freiheit. Es stärkt grundlegend genau jene Bundesvollzugsbehörden, die amerikanische Bürger täglich ausspionieren, schikanieren und unter Druck setzen.

Der Geheimdienstapparat wird nicht abgebaut; sein Fadenkreuz wird lediglich neu ausgerichtet, um die neuen politischen Feinde der Regierung ins Visier zu nehmen, während der Überwachungsstaat immer stärker wird.

Dieses Regulierungs-Theater erstreckt sich auch auf die Innenpolitik der Regierung, wie etwa die Kampagne „Make America Healthy Again“, während die FDA, die CDC und die EPA völlig unangetastet bleiben. Ein bloßer Wechsel an der Spitze der regulatorischen Vereinnahmung trägt in keiner Weise dazu bei, das staatliche Monopol auf Gesundheitsvorschriften zu beenden oder die medizinische Freiheit zu schützen.

Ein manipuliertes Wahlsystem zu beklagen, während man aktiv an einem manipulierten Zweiparteien-Theater teilnimmt, dient nur dazu, die unrechtmäßige Autorität des Staates über friedliche Bürger zu legitimieren.

Der ultimative empirische Beweis für diesen großen Verrat ist die systematische Säuberung der Bewegung von echten Verfechtern der Freiheit. Als der Abgeordnete aus Kentucky, Thomas Massie – einer der wenigen konsequent systemkritischen, verfassungsorientierten Politiker in Washington – für die angeblichen Prinzipien der Bewegung eintrat, arbeitete die MAGA-Maschinerie mit dem Sumpf zusammen, um ihn zu vernichten.

Massie wurde von der Regierung gezielt ins Visier genommen und bei den Vorwahlen im Mai 2026 von Ed Gallrein besiegt, einem loyalen Fußsoldaten, der vom Establishment handverlesen und großzügig finanziert wurde. (Vgl. npr.org)

Massie war der Vorreiter bei den Bemühungen um die Veröffentlichung der Epstein-Akten, stimmte gegen eine Haushaltspolitik, die das Defizit in die Höhe treibt, und lehnte eine aggressive Kriegsbereitschaft, sowie uneingeschränkte Auslandshilfe vehement ab.

Weil er sich strikt an die Verfassung und die Grundsätze der Freiheit hielt, wurde er als Staatsfeind gebrandmarkt und von genau jenen Personen aus dem Amt entfernt, die vorgeben, den Sumpf trockenzulegen. Die Millionen, die zur Absetzung von Massie verwendet wurden, stammten nicht von Populisten an der Basis.

Sie stammten von Hedgefonds-Managern der Wall Street, zionistischen Großspendern und dunklen Geldquellen, die eng mit der AIPAC verbunden sind. Dies beweist, dass der MAGA-Apparat das Establishment aktiv als Waffe einsetzte, um den einzigen Mann zu eliminieren, der versuchte, die Aggression des Staates zu stoppen.

Massies Niederlage ist der eklatante, unumgängliche Beweis dafür, dass das System nicht von innen heraus reformiert werden kann und dass der Komplex des politischen Erlösers nichts als ein tödlicher Schnuller ist.

Diejenigen, die in dieser Leiche einer Bewegung verharren, wurden dazu verleitet, den Stiefel zu lieben, nur weil er rot gestrichen war, und haben jeden Anschein von Freiheit zugunsten parteipolitischer Jubelrufe aufgegeben.

Wahre Antikriegsaktion, finanzielle Souveränität und innere Freiheit erfordern, dass wir die Illusion politischer Retter aufgeben. Wir müssen aufhören, darauf zu vertrauen, dass der Staat den Staat repariert, und uns stattdessen darauf konzentrieren, parallele, freiwillige Systeme des Handels und der gegenseitigen Hilfe aufzubauen.

Echte Lösungen bedeuten, dem Kontrollnetz der Zentralbank zu entkommen, indem man nicht zurückverfolgbare Privacy-Coins, wie Monero oder Zano nutzt, sich an agoristischer Gegenökonomie beteiligt, seine eigenen Edelmetalle physisch besitzt und verschlüsselte Kommunikation nutzt, um sich lokal zu organisieren.

Freiheit wird von friedlichen Individuen durch Handeln geschaffen, nicht durch Wahlen in einem manipulierten System.

Video:

Nachtrag: 09.06.2026:

„Ich habe nichts versprochen“, sagte Präsident Donald Trump in einem Interview mit Kristen Welker von NBC.

Angesichts der anhaltenden Kritik am US-Krieg gegen den Iran verteidigte Präsident Donald Trump am Sonntag seine außenpolitische Haltung und bestritt, jemals mit dem Versprechen „keine neuen Kriege“ Wahlkampf geführt zu haben.

In einem ausführlichen Interview mit Kristen Welker von NBC, das am Sonntag in der Sendung „Meet the Press“ ausgestrahlt wurde, sagte Trump, er habe ein „enormes Militär“ aufgebaut.

„Zuallererst habe ich keinen Krieg garantiert. Warum sollte ich das stärkste Militär der Welt aufgebaut haben?“, sagte Trump. „Ich habe unser Militär aufgebaut. Ich habe ein miserables Militär geerbt. Wir hatten keine Ausrüstung. Wir hatten gar nichts. Ich habe ein gewaltiges Militär aufgebaut. Wenn Sie sagen, ich hätte etwas versprochen, dann habe ich nichts versprochen.“

Trump sagte, er möge keine „endlosen Kriege“, fügte aber hinzu, der aktuelle Konflikt mit dem Iran sei „kein endloser Krieg“, und behauptete, der Vietnamkrieg habe 19 Jahre gedauert, „wegen dummer Leute“. „Wir sind noch ein paar Monate da, und die Bedrohung ist weitgehend vorbei“, sagte Trump. „Bald ist alles vorbei. Aber man darf dem Iran keine Atomwaffe erlauben, sonst sprengen sie uns in die Luft. Dann gibt es keine Kristen mehr. Es gibt kein NBC mehr. Es gibt kein ‚Meet the Press‘ mehr.“ Während seiner Präsidentschaftskampagnen hat Trump wiederholt die Beteiligung der USA an langwierigen Militäraktionen in Ländern des Nahen Ostens kritisiert und unter anderem den ehemaligen Präsidenten George W. Bush während einer Debatte der Republikaner im Jahr 2016 für den Irakkrieg scharf angegriffen . Während seines Wahlkampfs in Pennsylvania im Jahr 2024 sagte Trump zu seinen Anhängern : „Ich werde euch nicht in sinnlose, endlose Kriege im Ausland schicken, um dort zu kämpfen und zu sterben.“ In seiner Siegesrede 2024 bekräftigte er dieses Versprechen und erklärte damals: „Ich werde keinen Krieg anfangen. Ich werde Kriege beenden.“ Auch in Trumps offizieller Biografie im Weißen Haus heißt es, dass eine der obersten Prioritäten des Präsidenten die „Beendigung endloser Kriege“ sei. Trump bestritt am Sonntag, dass sich die USA im Krieg mit dem Iran befänden, und sagte zu Welker, er betrachte die aktuelle Situation nicht als Krieg. „Ich definiere das überhaupt nicht. Ich denke nicht darüber nach. Ich tue einfach, was ich tun muss“, sagte er.

Quellen: PublicDomain/thefreethoughtproject.com am 09.06.2026