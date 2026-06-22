Russische Beamte haben Präsident Wladimir Putin gewarnt, dass sein Krieg gegen die Ukraine unerschwinglich geworden sei. Bis April hatte Russland ein Defizit von 5,9 Billionen Rubel angehäuft – weit mehr als die für das gesamte Jahr geplanten 3,8 Billionen.

Angesichts der steigenden Verluste auf dem Schlachtfeld und der zunehmenden Gebietsverluste Russlands haben hochrangige Beamte Präsident Wladimir Putin gewarnt, dass sein Krieg in der Ukraine immer unerschwinglicher werde. Sie betonten, die Zahlen sprächen für sich.

Angetrieben durch den Krieg in der Ukraine schnellte Russlands Defizit bis April auf 5,9 Billionen Rubel in die Höhe und lag damit weit über dem für das gesamte Jahr geplanten Defizit von 3,8 Billionen Rubel.

Die Lage ist so prekär, dass der russische Finanzminister Anton Siluanow eine seltene öffentliche Warnung aussprach, dass der „Notfallfonds“, auf den die Regierung seit Beginn des umfassenden Einmarsches in die Ukraine zurückgreift, nicht unendlich sei – Putin habe in den vergangenen vier Jahren bereits 60 Prozent des Fonds aufgebraucht.

Siluanov sagte der Zeitung Kommersant am 27. Mai, dass bei den öffentlichen Ausgaben „eine gewisse Zurückhaltung“ geboten sei.

„Die Reserven sind nicht unendlich. Finanzielle Schwächen sind angesichts solch tiefgreifender globaler Umwälzungen nicht hinnehmbar. Wir müssen die Effizienz der Haushaltsausgaben verbessern“, sagte Siluanov.

Trotz des Aufschwungs durch die steigenden Ölpreise infolge der Krise in Westasien rutscht die russische Wirtschaft weiter in die Stagflation. Die Regierung hat ihre Wachstumsprognose für 2026 von 1,3 auf 0,4 Prozent nach unten korrigiert. Zudem schrumpfte die russische Wirtschaft im ersten Quartal dieses Jahres erstmals seit drei Jahren.

Die steigenden wirtschaftlichen Kosten fallen in eine Zeit, in der Russlands Einnahmen zu schrumpfen beginnen und sich die Lage an den Frontlinien verschärft.

In den letzten Monaten hat die Ukraine Russlands kritische Infrastruktur durch Angriffe im Landesinneren schwer getroffen, die Energieinfrastruktur beeinträchtigt und Russlands Ölproduktion und -transport behindert. Im Februar konnte die Ukraine zudem mehr Territorium gewinnen als verlieren.

Russisches Militär fordert mehr Geld, während Putin eine Deeskalation ablehnt.

Trotz seltener öffentlicher Appelle vonseiten der Regierungsvertreter scheint Putin nicht in der Stimmung zu sein, die Lage zu deeskalieren.

Seit einigen Wochen, in denen sich die Lage sowohl an der Front als auch im Landesinneren verschärft hat, attackiert Russland ukrainische Zivilisten in Kiew und anderswo unaufhörlich mit Raketen und Drohnen. Dutzende wurden getötet und Hunderte verletzt.

Die Angriffe auf Zivilisten zielen offenbar darauf ab, die Moral der Ukrainer zu brechen und sie zur Annahme von Putins Maximalforderungen zu zwingen. Doch diese Angriffe zehren auch an den russischen Militärbeständen, ohne nennenswerte militärische Erfolge zu erzielen.

Statt die Militärausgaben zu kürzen, hat Putin laut Bloomberg sein Finanzministerium beauftragt, in anderen Bereichen des Haushalts Einsparungen zu finden.

Putin hat angeordnet, dass die Militärausgaben nur als letztes Mittel gekürzt werden sollen.

Währenddessen hat das russische Defizit das geplante jährliche Defizit bereits um 55 Prozent überschritten, und das Verteidigungsministerium hat für dieses Jahr zusätzlich mindestens 3 Billionen Rubel beantragt – zusätzlich zu den 40 Prozent des Gesamthaushalts, die bereits für das Militär vorgesehen sind.

Der russische Abgeordnete Renat Suleimanov sagte letzte Woche gegenüber einem sibirischen Nachrichtenportal, der Krieg müsse wegen der kriegsbedingten wirtschaftlichen Schwierigkeiten „so schnell wie möglich“ beendet werden.

„Von welcher Entwicklung, welchen Investitionen und welcher Kapitalallokation kann man sprechen, wenn 40 Prozent des Bundeshaushalts für Verteidigung und Sicherheit draufgehen? Panzer und Granaten haben keinen Verbraucherwert…

Sie sichern zwar Beschäftigung und Löhne in der Verteidigungsindustrie, treiben aber auch die Inflation in die Höhe und kürzen andere Ausgaben, wie etwa für Sozialleistungen und Investitionen“, sagte Suleimanov.

Quellen: PublicDomain/firstpost.com am 15.06.2026