„Die Menschen verstehen nicht mehr wirklich, was vor sich geht“: WEF-Gründer Klaus Schwab

Wenn Intelligenz zu einer Art Verbrauchsgut würde, das per Zähler abgerechnet wird, dann würde das Zeitalter der Intelligenz nur der Elite und denjenigen zugutekommen, die es sich leisten können.

Laut WEF-Gründer Klaus Schwab ersetzen künstliche Intelligenzen im Zeitalter der Intelligenz unsere kognitiven Fähigkeiten, und Universitäten sollten der Vermittlung des kompetenten Umgangs mit Technologie gegenüber der Vermittlung von Fachwissen Priorität einräumen.

In einem heutigen Livestream an der Universität Johannesburg in Südafrika sprach Schwab ausführlich über das, was er das „intelligente Zeitalter“ nennt, und was es für Arbeitsplätze, Studenten und die Menschheit bedeutet.

Der große Architekt der Agenda des großen Neustarts verglich frühere industrielle Revolutionen mit dem sogenannten intelligenten Zeitalter und sagte, dass unsere Denkfähigkeiten nun an künstliche Intelligenz delegiert würden.

„Was bewirkt das Zeitalter der Intelligenz? Es ersetzt unsere kognitiven Fähigkeiten durch Algorithmen oder durch das, was wir künstliche Intelligenz nennen.“ Klaus Schwab, Das intelligente Zeitalter und die Verantwortung der afrikanischen Führung, Mai 2026

“What is the Intelligent Age doing? It is replacing our cognitive capabilities by algorithm, or by what we call our artificial intelligence” WEF Founder Klaus Schwab, May 29 https://t.co/CBLgLEzDUk pic.twitter.com/oLnZzrmAoZ — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) May 29, 2026

„ Begeben wir uns zurück ins Industriezeitalter; was hat das Industriezeitalter bewirkt? Es hat unsere körperliche Tätigkeit durch Maschinen ersetzt “, sagte Schwab.

„ Was macht das Zeitalter der Intelligenz? Es ersetzt unsere kognitiven Fähigkeiten durch Algorithmen oder durch das, was wir künstliche Intelligenz nennen .“

„ Um dieses neue Zeitalter der Intelligenz zu meistern, müssen wir uns viel stärker daran erinnern, was den Menschen wirklich ausmacht. Was macht uns menschlich? “, fügte er hinzu.

Laut Schwab werden in dieser schönen neuen Welt, in der Intelligenz an Algorithmen delegiert wird, diejenigen die Gewinner sein, die sich anpassen können.

Allerdings werden wir sehen, dass Anpassungsfähigkeit, oder wie der gebürtige Deutsche Schwab es nennt, „Adaptility [sic]“, bedeuten wird, über genügend Geld zu verfügen, um sich Zugang zu KI-Wissensdatenbanken leisten zu können und zu wissen, wie man sie zu seinem Vorteil nutzt.

„Die Menschen verstehen nicht mehr wirklich, was vor sich geht […] Wir haben das Gefühl, die Kontrolle über das Geschehen verloren zu haben […] Wir haben vielleicht nicht mehr die volle Kontrolle über uns selbst, aber wir müssen lernen, uns anzupassen.“ Klaus Schwab, Das intelligente Zeitalter und die Verantwortung der afrikanischen Führung, Mai 2026

„People don’t really understand anymore what’s going on […] We feel we are not anymore in control of what’s happening […] We may be not anymore completely in control of ourselves, but we have to learn to adapt“ WEF Founder Klaus Schwab, May 29 https://t.co/EwYgMA8Czh pic.twitter.com/zaDyl6gl32 — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) May 29, 2026

„ Wer im digitalen Zeitalter Erfolg haben will, muss Anpassungsfähigkeit beherrschen, aber dazu gehört auch Resilienz “, sagte Schwab.

„ Die Welt verändert sich heutzutage so schnell, und sie ist so interdisziplinär und komplex geworden, dass die Menschen gar nicht mehr wirklich verstehen, was vor sich geht .“

„ Wir haben das Gefühl, die Kontrolle über das Geschehen verloren zu haben […] Ich denke, wir müssen akzeptieren, dass wir in einer sehr dynamischen, sehr schnelllebigen und exponentiell veränderlichen Welt leben und dass wir möglicherweise nicht mehr die volle Kontrolle über uns selbst haben, aber wir müssen lernen, uns sehr wohl an diese sich verändernde Welt anzupassen “, fügte der Gründer des WEF hinzu.

Ohne zu wissen, was in der Welt vor sich geht – was real, was wahr, was echt, was gefälscht ist – und angesichts der überwältigenden Menge an Informationen, die uns zur Verfügung stehen, sagte Schwab, dass der Weg zur „Wahrheit“ über LLMs wie Claude oder ChatGPT führe.

„Mit künstlicher Intelligenz stehen einem viel mehr Möglichkeiten offen, die Wahrheit herauszufinden. Wenn ich heute zu Claude oder ChatGPT oder wie auch immer gehe und die nötigen Anstrengungen unternehme, kann ich die Wahrheit herausfinden.“ Klaus Schwab, Das intelligente Zeitalter und die Verantwortung der afrikanischen Führung, Mai 2026

„With artificial intelligence you have many more capabilities to find out what truth is. If I go today to Claude or to ChatGPT or whatever it is, if I make the necessary efforts, I can find out what the truth is“ WEF Founder Klaus Schwab, May 29 https://t.co/EwYgMA8Czh pic.twitter.com/Nmzi3Bbi4q — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) May 29, 2026

Beachten Sie, wie Schwab sagt: „wenn ich die notwendigen Anstrengungen unternehme“? Warum ist das so? Das liegt daran, dass diese KI-Tools das Internet durchsuchen und die Top-Suchergebnisse anzeigen.

Eine Spitzenplatzierung entspricht nicht immer der Wahrheit. Die notwendigen Anstrengungen beziehen sich daher auf die Forschung am Menschen.

Man kann einem LLM nicht vertrauen, dass er einem die Wahrheit sagt, denn er wird nur das wiedergeben, was irgendein Geheimagent in Wikipedia manipuliert hat, was von den Zensoren bei Reddit zugelassen wurde oder welche Informationen von den Gatekeepern bei Google und ihren nicht gewählten globalistischen Partnern bei den Vereinten Nationen nicht erlaubt wurden.

Dennoch setzt Schwab sein Vertrauen in die KI und die großen Technologiekonzerne, die uns das gesamte benötigte Wissen liefern werden.

In diesem Szenario sind die Universitäten überholt, und laut dem Gründer des WEF sollte sich die Hochschulbildung mehr auf das Erlernen des Umgangs mit neuen Technologien konzentrieren als auf die Vermittlung von tatsächlichem Wissen.

„Man muss nicht mehr an die Universität gehen. Für jede Wissensfrage kann man sich an Claude wenden, an ChatGPT oder an andere Plattformen. Wissen ist überall um uns herum und kostenlos.“ Klaus Schwab, Das intelligente Zeitalter und die Verantwortung der afrikanischen Führung, Mai 2026

„You don’t have to go to university anymore. For each knowledge question, you can go to Claude, you can go to ChatGPT or whatever. Knowledge is around us and is free of charge“ WEF Founder Klaus Schwab, May 29 https://t.co/EwYgMA8Czh pic.twitter.com/EU2QVAsmhU — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) May 29, 2026

„ Man muss nicht mehr an die Universität gehen. Für jede Wissensfrage kann man sich an Claude wenden, an ChatGPT oder an andere Plattformen. Wissen ist überall um uns herum und kostenlos “, sagte Schwab.

„ Sollte man vier Jahre investieren, um etwas zu lernen, das man jederzeit in Echtzeit auf dem iPad nachlesen kann, anstatt sich mit Wissen vollzustopfen, von dem man vielleicht 90 Prozent in seiner beruflichen Tätigkeit nicht benötigt? “

Anstatt sich also selbst um Wissen zu bemühen, muss man sich nur noch an die großen Technologiekonzerne wenden und bekommt die richtigen Antworten kostenlos?

Nicht, wenn es nach OpenAI-CEO Sam Altman geht!

Im März erklärte Altman, dass er, nachdem er alle Urheberrechts- und Schutzrechtsverletzungen umgangen habe, indem er das gesamte kollektive Wissen der Menschheit aus dem Internet gesammelt habe, es uns nun auf einem Meterpreis zurückverkaufen wolle.

„Wir sehen eine Zukunft, in der Intelligenz eine Dienstleistung wie Strom oder Wasser ist und die Menschen sie von uns über einen Zähler beziehen.“ Sam Altman, BlackRock US Infrastructure Summit, März 2026

Wenn Intelligenz zu einer Art Dienstleistung würde, die über einen Zähler abgerechnet wird, dann würde das intelligente Zeitalter nur denen zugutekommen, die es sich leisten können.

Alles, was Schwab sagte, wäre der Elite vorbehalten. Die Armen würden nicht nur arm, sondern auch dumm bleiben.

Und alles beginnt mit Bildung.

Laut Schwab sollten wir unser Streben nach Wissen aufgeben. Stattdessen sollten wir uns auf unsere „Fähigkeiten“ konzentrieren.

Und um welche Art von Fähigkeiten handelt es sich?

Die Fähigkeit, mit einem Chatbot zu interagieren, und die Notwendigkeit, jedes Jahr an die Universität zurückzukehren, um das aktualisierte Zertifikat zu erhalten, als wäre es ein Abonnement, das einen für immer an KI und große Technologiekonzerne bindet.

Schwab bezeichnet dies als Übergang vom „Lernen fürs Leben“ zum „lebenslangen Lernen“.

„Natürlich braucht man eine Ausbildung, man braucht eine Bildung, aber es sollte in erster Linie eine Ausbildung in Fähigkeiten und nicht so sehr in Wissen sein.“ Klaus Schwab, Das intelligente Zeitalter und die Verantwortung der afrikanischen Führung, Mai 2026

Da nur die Elite Zugang zu messbarer Intelligenz und lebenslangem Lernen hat, räumte Schwab ein, dass das WEF seit langem wegen seines elitären Charakters kritisiert wird.

Er hat jedoch nie wirklich bestritten, ein Elitist zu sein.

Stattdessen bekräftigte er die Vorstellung, dass „wir Teil einer globalen Gemeinschaft sind“, was im Widerspruch zu souveränen Nationen und unterschiedlichen kulturellen Werten steht, die von einer „globalen Gemeinschaft“ nicht geteilt werden.

„Natürlich wurde das Forum oft als elitär kritisiert […] Ich wurde oft als elitärer Globalist oder Ähnliches bezeichnet. Globalisierung sollte keine Philosophie oder Ideologie sein. Wir sind Teil einer globalen Gemeinschaft. Wir sind global voneinander abhängig.“ Klaus Schwab, Das intelligente Zeitalter und die Verantwortung der afrikanischen Führung, Mai 2026

Schwab sagte über das WEF, er habe es 1971 gegründet, um den Nobelpreisträger und Ökonomen Milton Friedman zurückzuweisen, der behauptet hatte, die Angelegenheit der Unternehmen sei das Geschäft selbst.

Schwab lehnte das ab und entwickelte stattdessen das Konzept der Stakeholder-Beteiligung als Alternative zur Shareholder-Beteiligung. Der Fokus des WEF liege darin, eine Plattform zur Förderung des Stakeholder-Kapitalismus zu sein.

„Ich war fasziniert von Milton Friedman […] und er hatte in einem Leitartikel der New York Times geschrieben: ‚Die Angelegenheit der Wirtschaft ist die Wirtschaft, und alles Soziale überlässt man dem Staat, der es regulieren sollte.‘



Ich kam zu dem Schluss: ‚Nein! Ein Unternehmen ist nicht nur eine wirtschaftliche Einheit; es ist Teil der Gesellschaft […]‘



Aus diesem Grund habe ich das Weltwirtschaftsforum gegründet – als Plattform zur Weiterentwicklung dieser Idee des Stakeholder-Kapitalismus.“ Klaus Schwab, Das intelligente Zeitalter und die Verantwortung der afrikanischen Führung, Mai 2026

Stakeholder-Kapitalismus ist nur durch öffentlich-private Partnerschaften möglich – die Verschmelzung von Unternehmen und Staat. Zu den Stakeholdern zählen Regierungen, Unternehmen und die Zivilgesellschaft – letztere umfasst Akademiker, NGOs und nicht gewählte globalistische Denkfabriken.

Es wird von den sogenannten Experten- und Technokratenklassen beherrscht, die den Staat bestechen, um mehr Macht und Einfluss zu erlangen, während der Staat das, was er auf legalem Wege nicht tun kann, an die Experten und Technokraten delegiert.

Wer jedoch nach gut dokumentierter und umfassend zitierter Forschung zu Klaus Schwab und den Ursprüngen des WEF sucht, wird bei dem investigativen Journalisten Johnny Vedmore und seinem Artikel „ Dr. Klaus Schwab; oder Wie mir der CFR beibrachte, mir keine Sorgen mehr zu machen und die Bombe zu lieben “ fündig.

Vedmore leitet seine Untersuchung mit der Unterüberschrift ein: „ Das Weltwirtschaftsforum war nicht einfach die Idee von Klaus Schwab, sondern entstand tatsächlich aus einem von der CIA finanzierten Harvard-Programm unter der Leitung von Henry Kissinger und wurde von John Kenneth Galbraith und dem ‚echten‘ Dr. Seltsam, Herman Kahn, zur Verwirklichung gebracht .“

Nach seinem Ausscheiden aus dem WEF im vergangenen Jahr gründete der große Architekt des großen Neustarts die Schwab Academy als Plattform, um seine Buchreihe über das sogenannte intelligente Zeitalter zu begleiten.

Den kompletten Livestream von Klaus Schwab an der Universität Johannesburg finden Sie unten auf dem YouTube-Kanal der Schwab Academy.

Video:

Quellen: PublicDomain/sociable.co am 05.06.2026