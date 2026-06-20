Traditionell orientieren sich die Menschen an A-Prominenten und gehen unbewusst davon aus, dass diejenigen, die von Hollywood und den Mainstream-Medien gefördert werden, die einflussreichsten Persönlichkeiten der Gesellschaft sind.

Da sie durch Unterhaltungsnachrichten und Werbung ständig präsent sind, scheinen sie eine größere Bedeutung zu haben.

Online-Influencer wirken nahbarer, weil wir Geschichten darüber hören, wie sie ihre Reichweite von Grund auf aufgebaut haben. Ihre Arbeit ist oft nicht so perfekt inszeniert oder professionell von einem Team unterstützt.

Sie scheinen aus ganz normalen Verhältnissen zu kommen (zumindest behaupten sie das) und wachsen mit ihrer Community, anstatt von großen Konzernen gefördert zu werden.

Deshalb wirken sie weniger künstlich als traditionelle Prominente. Im Vergleich zu wirklich einflussreichen Persönlichkeiten werden sie oft unterschätzt.

Doch mit dem rasanten Aufstieg der Influencer-Kultur in den 2010er-Jahren engagierten sich auch die großen Konzerne und Eliten unweigerlich in diesem Bereich.

In letzter Zeit erhalten einige wenige gezielte Unterstützung, Förderung oder strategische Hilfe, während sie sich als ganz normale Menschen präsentieren. Sobald sie einflussreich genug waren, um relevant zu werden, wurden sie schließlich von Institutionen vereinnahmt.

In den letzten Jahren ist es auch häufiger geworden, dass Top-Influencer auch von Mainstream-Medien Beachtung finden.

Die Influencer-Kultur richtet sich primär an ein jüngeres Publikum – Kinder, Teenager und junge Erwachsene. Viele Inhalte erscheinen zwar kurzfristig harmlos, doch die wiederholte Auseinandersetzung mit Ideen, Trends und Verhaltensweisen prägt die Wahrnehmung im Laufe der Zeit.

Bekannte Online-Persönlichkeiten wie die Paul-Brüder, MrBeast, Andrew Tate und Kai Cenat haben diesen kulturellen Einfluss mitgeprägt.

Eine der neuesten Figuren, die Aufmerksamkeit erregt, ist Clavicular, ein Content Creator, der mit der „Looksmaxxing“-Bewegung in Verbindung gebracht wird.

Looksmaxxing ist eine Subkultur, die vor allem unter jungen Männern beliebt ist und sich darauf konzentriert, das äußere Erscheinungsbild durch verschiedene Lebensstiländerungen, wiederholte chirurgische Eingriffe, spezielle Pflegepraktiken und in manchen Fällen extreme pseudowissenschaftliche Methoden zu optimieren.

Beispielsweise praktizieren einige das sogenannte „Knochenschlagen“, bei dem die Teilnehmer wiederholt auf bestimmte Gesichtspartien, insbesondere den Kiefer, schlagen, in dem Glauben, dass Mikrofrakturen zu einer stärkeren oder definierteren Knochenstruktur führen.

Es kursieren auch Spekulationen, dass er von Peter Thiel finanziert wird (Thiel und Epstein standen zwar hinter der Online-Agenda der Manosphäre, die im Laufe der Jahre an Popularität gewonnen hat).

Ein Nutzer, der damals 4chan betrieb, behauptete, er habe das /pol/-Board (politisch inkorrekt, Drehscheibe der Alt-Right-/Rechtsextremen-Bewegung) nach Kontaktaufnahme durch Epstein erstellt.

Die Grenzen verschwimmen. Einfluss konzentriert sich heutzutage nicht mehr allein auf Hollywood, das Fernsehen oder die traditionelle Prominentenkultur.

Er kommt zunehmend aus der digitalen Welt, wo Kreative Überzeugungen und Werte vermitteln und das Verhalten von Millionen der nächsten Generation prägen können.

Quellen: PublicDomain/forums.vigilantcitizen.com am 16.06.2026