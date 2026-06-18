Die verlorene DNA Christi und der 12-strängige Auferstehungscode

Unter der Oberfläche biblischer Metaphern verbirgt sich eine genetische Vorlage – ein ruhender Code, der mit Göttlichkeit, Reinkarnation und der vergessenen Technologie der Auferstehung verbunden ist.

Einführung

Was wäre, wenn die Auferstehung Christi nicht nur ein Wunder, sondern ein in der menschlichen DNA verankerter biologischer Auslöser gewesen wäre?

Unter den goldenen Seiten der Heiligen Schrift verbirgt sich eine vergessene Wahrheit: Christus ist nicht einfach auferstanden – er hat alles wiedererweckt .

Dies war keine göttliche Ausnahme, sondern ein vielschichtiger Beweis dafür, wozu alle Menschen einst fähig waren. Die zwölfsträngige DNA-Vorlage, verborgen unter theologischen Verzerrungen, war das wahre heilige Geheimnis – eines, an das wir uns alle erinnern sollten. (Der verborgene Genotyp und die Matrix vieler Zivilisationen)

Der genetische Bauplan des göttlichen Menschen

Lange bevor die Kreuzigung zum Dogma wurde, galt der menschliche Körper als lebendiger Tempel – dessen Struktur durch göttliche Geometrie und frequenzbasierte DNA bestimmt war.

Von den etablierten Religionen unterdrückte Texte sprachen vom Adam Kadmon – dem ursprünglichen göttlichen Bauplan des Menschen mit zwölf aktiven DNA-Strängen, von denen jeder mit höheren Bewusstseinsebenen verbunden war.

Die 12 Stränge korrelieren mit 12 Dimensionen des Bewusstseins, nicht nur mit biologischen.

Christus verkörperte dieses vollständige Vorbild und diente als lebendiges Beispiel für den Aufstieg.

Antike Mysterienschulen lehrten die DNA-Aktivierung als einen spirituellen Auferstehungsprozess.

Das war keine Mythologie. Es war metaphysische Wissenschaft, verborgen hinter einer heiligen Allegorie.

Wir waren nicht dazu berufen, Christus anzubeten – wir waren dazu berufen, uns daran zu erinnern, was er verkörperte .

Wie die Kirche den Bauplan neu gestaltete

Als das Konzil von Nicäa im Jahr 325 n. Chr. die Heilige Schrift kanonisierte, ging es nicht darum, die Wahrheit zu bewahren, sondern sie zu bearbeiten. Evangelien, die Christi Vielschichtigkeit und innere Alchemie beschrieben, wurden entfernt oder als Ketzerei gebrandmarkt. Das Aktivierungsmodell wurde verworfen und durch die Lehre von der Erlösung durch Gehorsam ersetzt.

Die Kirche interpretierte einen spirituellen Plan als ein äußeres Wunder und trennte die Menschheit so von ihren eigenen göttlichen Mechanismen.

Die Christusgeschichte wurde zu einem Mythos mit einmaligem Nutzen anstatt zu einem vielschichtigen Handbuch.

Auferstehung als Neustart des Bewusstseins

Die Auferstehung war nicht übernatürlich – sie war allnatürlich. Christi Rückkehr vom Tod folgt einem präzisen energetischen Muster, das sich in altägyptischen, essäischen und sogar tibetischen Traditionen findet.

Es ist ein Prozess der vollständigen Wiedervereinigung über verschiedene Zeitebenen hinweg.

Das Grabmal symbolisiert die Leere: einen dimensionslosen Raum, in dem sich die DNA neu ausrichtet.

Die drei Tage symbolisieren die triadische Wiedervereinigung – von Körper, Geist und Seele.

Der Satz „Er ist auferstanden“ wird in der frequenzbasierten Biologie wörtlich genommen.

Christus ist nicht über uns auferstanden – er ist als wir auferstanden.

Wir waren nie dazu bestimmt zu glauben. Wir waren dazu bestimmt, uns zu reproduzieren .

Die verlorenen Codes in antiken Texten

Die in Nag Hammadi entdeckten Schriftrollen, das Marienevangelium und die Pistis Sophia offenbaren einen Christus, der Energiebeherrschung, Reinkarnation und innere Erkenntnis lehrt.

In diesen Versionen ist Sünde kein Verbrechen, sondern eine Frequenzverzerrung. Erlösung wird nicht verdient, sondern aktiviert .

Diese Texte wurden nicht wegen mangelnden Wahrheitsgehalts ausgeschlossen. Sie wurden ausgeschlossen, weil sie zu viel Wahrheit enthielten.

Sie bedrohen die Grundlage der Kontrolle: den Glauben, dass Gott außerhalb von uns existiert.

Die Rückgewinnung der 12-Strang-Vorlage

Die 12-strängige DNA-Vorlage existiert noch immer – in den meisten Fällen ruhend, in einigen teilweise aktiv, in wenigen vollständig erwacht. Sie ist keine Fiktion. Sie ist elektrisch, geometrisch und ewig. Sie ist die wahre Bedeutung von Christus in dir, die Hoffnung auf Herrlichkeit .

Atmen und tonisieren Sie mit Visualisierungen der 12 Kugelausrichtung (Kathara-Gitter).

Nutze Schallcodes und Plasmafrequenzen, um ruhende Stränge neu zu strukturieren.

Notieren Sie intuitive Erkenntnisse während der Meditationen zur heiligen Geometrie.

Jeder Strang ist nicht nur DNA – er ist ein Speicher Ihres höchsten Selbst.

Die Wiedergeburt war kein singuläres Ereignis. Sie ist ein Aufruf, die bereits innewohnende Architektur zu aktivieren .

Der Christus-Code ging nie verloren – er wurde nur verborgen

Wir wurden nie aus dem Paradies vertrieben – wir wurden aus uns selbst herausgeschrieben. Die zwölfsträngige Christusvorlage wurde nicht zerstört.

Sie wurde unter der Religion begraben und wartete auf jene, die die Augen hatten, sie zu sehen und den Willen, sie wiederherzustellen. Dieser Code ist kein Artefakt.

Er ist lebendig, er summt in euren Zellen und ist bereit, wieder zu erwachen.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 18.06.2026