„Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit“: David Icke sagt die Menschheit wird gerade auf die Präsenz Außerirdischer vorbereitet (Video)

Wie würden die Menschen reagieren, wenn sie plötzlich erfahren, dass wir nicht alleine sind im Universum? Das ist die zentrale Frage in Steven Spielbergs 36. Spielfilm „Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit“.

Der Science-Fiction-Thriller sorgt seit seiner Premiere am 12. Juni 2026 für reichlich Diskussion – vor allem vor dem Hintergrund zeitnaher Veröffentlichungen geheimer UFO-Aufnahmen. Auch der britische Ex-Fußballprofi und Autor David Icke hat sich mit der Thematik beschäftigt. Von Frank Schwede

Was nach einem Science-Fiction-Klassiker klingt, entwickelt sich rasch in die andere Richtung – Steven Spielberg erzählt nämlich mit „Disclosure Day- Der Tag der Wahrheit “einen Verschwörungsthriller. Im zentralen Mittelpunkt steht Geheimhaltung, Desinformation und die Frage, wem wir überhaupt noch glauben und vertrauen können.

„Disclosure Day“ erinnert an die großen paranoiden Politthriller der 1970er-Jahre. Die Botschaft, die Spielberg in die Welt sendet, lautet: Die eigentliche Bedrohung kommt nicht aus dem All, sondern aus den Institutionen, die Informationen kontrollieren und die Wahrheit verwalten.

Spielberg ist es auf vortreffliche Weise gelungen, eine permanente Atmosphäre der Unsicherheit zu erzeugen. Er interessiert sich letztlich weniger für die Frage, ob es außerirdisches Leben gibt als vielmehr dafür, was passiert, wenn Menschen feststellen müssen, dass ihre Gewissheiten wie morsches Holz wegbrechen.

Der Film kreist mehr als zwei Stunden um Wahrheit und Desinformation, um Macht und Kontrolle über Wissen. Wer entscheidet, was die Öffentlichkeit erfahren darf und wie verändert sich eine Gesellschaft, wenn sie das Vertrauen in ihre Institutionen verliert?

Es sind genau diese brennenden Fragen, die „Disclosure Day“ deutlich stärker beschäftigen als die klassischen Motive des Science-Fiction-Kinos. Am Ende entwickelt sich der Thriller zu einem überzeugenden Plädoyer für Wahrheit und Empathie – Qualitäten, die die Menschheit vor sich selbst retten können, auch wenn sie die angesichts der weltweiten Krisen bereits längst vergessen oder verlernt hat. (Der Kampf um die UFO-Offenlegung: Wer wird die wichtigste Geschichte der Menschheit schreiben?)

Spielberg hat die Entscheidung getroffen, dass Hilfe von außen nötig ist – von einer nicht-menschlichen Entität, die die Menschen daran erinnern soll, was Menschlichkeit bedeutet. Das heißt: Es müssen erst Außerirdische auf die Erde kommen, um den Menschen ihre Nichtmenschlichkeit auszutreiben.

Wem das an Dramatik noch nicht genügt, der wird spätestens am Ende der zwei Stunden das Gefühl nicht los, dass die große Enthüllung unmittelbar bevorsteht – also: ganz großes Kino oder bloß eine weitere Nebelkerze? .

David Icke glaubt nicht an einen Zufall

Neben zahlreichen Kritikern des Mainstreams hat sich auch der britische Ex-Fußballprofi und Autor David Icke in einem kurzen YouTube-Beitrag mit Spielbergs neuestem Werk auseinandergesetzt.

Icke ist geteilter Meinung, glaubt aber, dass der Start des Thrillers und die zeitnahe stattfindende Offenlegung von UFO-Aufnahmen durch die US-Regierung kein Zufall ist, dass ein Plan dahintersteckt, um möglicherweise von etwas viel Größerem abzulenken. Doch der Reihe nach.

Zunächst ist David Icke sichtlich irritiert bezüglich der Tatsache, dass eine Offenlegung der UFO-Akten von offizieller Seite noch vor ein paar Jahren vehement abgelehnt wurde. Warum plötzlich der Sinneswandel? Icke erinnert sich:

„Ich erinnere mich noch daran, wie ich in den 1990-er Jahren durch Amerika reiste und die gesamte Idee einer Offenlegung von offizieller Seite abgelehnt wurde. Alles möglich wurde angeführt, von Wetterballons bis hin zu kleinen grünen Männchen.“

Bereits im vergangenen Jahr wurde 2026 aufgrund der viel diskutierten geplanten Enthüllungen durch die US-Regierung zumindest inoffiziell zum Jahr der Außerirdischen erklärt.

Nahezu zeitgleich mit dem Kinostart von „Disclosure Day“ veröffentlicht die Trump-Regierung und das Pentagon Aufnahmen von Objekten, die wir früher als UFOs, heute als UAPs bezeichnen, die die mögliche Existenz außerirdischen Lebens beweisen sollen.

Welches Ziel verfolgt die US-Regierung mit dem plötzlichen Sinneswandel? Warum werden auf einmal Aufnahmen veröffentlicht, die über Jahrzehnte unter Verschluss gehalten wurden? Niemand kann hier ernsthaft von einem Zufall sprechen. Geht es hier möglicherweise um mehr als Offenlegung? David Icke glaubt:

„Wenn man versucht, die Bevölkerung mit einer erfundenen Geschichte über außerirdische Aktivitäten zu manipulieren, kann man sie entweder in Angst oder Schrecken versetzen vor der Ankunft der Außerirdischen – oder man schlägt einen anderen Weg ein und weckt bei den Menschen Sympathie und Empathie für eine wohlwollende, nicht-menschliche Macht und sorgt dafür, dass sie akzeptiert wird.

Spielberg hat sich für den zweiten Weg entschieden. Was man sieht, ist eine sehr sympathische Darstellung nicht-menschlicher Aktivität – eine sehr empathische Darstellung.“

Interessant ist vor allem die Tatsache, dass Hollywood von seinem üblichen Kurs, Außerirdische als marodierende Horde darzustellen, abgerückt ist –nein, diesmal ist alles anders:

Spielbergs Außerirdische verfügen über viel Empathie und erklären ganz offen, dass diese den Menschen fehlt und dass sie daran arbeiten müssen, Empathie zu entwickeln oder aber, diese Welt läuft so weiter, wie sie es gerade tut. David Icke sieht darin einen Widerspruch:

„Das stellt die Situation völlig auf den Kopf. Ich sage damit nicht, dass es da draußen kein Leben gibt. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es solches gibt – und zwar wohlwollendes.

Aber diejenigen, die unsere Gesellschaft, unsere Realität und unsere Wahrnehmung der Realität manipulieren, sind nicht wohlwollend. Man sieht in diesem Film die Umkehrung.“

Werden wir von Außerirdischen versklavt?

Was wir gerade erleben, ist nach Meinung von David Ike die Vorbereitung der Menschheit, nicht-menschliches, außerirdisches Leben zu akzeptieren – und zwar durch die empathische, wohlwollende Darstellung im Film.

Auf der anderen Seite aber wird nach Worten des Autors eine mögliche außerirdische Präsenz durch die Veröffentlichung der Regierungsakten als Waffe gegen die Menschheit eingesetzt, um ihr Angst zu machen. Ein regelrechtes Wechselband der Gefühle. Icke sagt:

„Dass wir plötzlich diese Enthüllung erleben, dieses Videomaterial, bei dem es heißt, oh, wir können uns nicht erklären, was das ist, und gleichzeitig der Spielbergfilm herauskommt, ist ganz offensichtlich kein Zufall.

Was passieren wird, ist Folgendes: Dieser Film wird großes Interesse sowie zahlreiche Diskussionen und Debatten über eine außerirdische Präsenz auslösen – genau so, wie es beabsichtigt ist. Dieser Film ist sicherlich ein Ablenkungsmanöver von dem, was tatsächlich geschieht.“

Icke betont, dass wir es mit einer Realität zu tun haben, die wir für echt halten. Wir glauben, sie sei fest und physisch, obwohl sie das in Wahrheit gar nicht ist. Immer mehr Wissenschaftler beginnen diese Tatsache zu verstehen – nicht zuletzt durch die Quantenphysik, aber auch durch die zunehmende Erkenntnis, dass unsere Realität eine Simulation ist. Icke erklärt:

„Sie wird geschaffen, um uns zu versklaven, indem sie unsere Wahrnehmung versklavt. Bei allem geht es um die Kontrolle der Wahrnehmung, denn aus unserer Wahrnehmung entsteht unser Verhalten – und woher kommt die Wahrnehmung?

Unsere Wahrnehmung stammt aus den von uns empfangenen Informationen – und genau darum geht es bei der ganzen Zensurdebatte. Es geht darum, das Narrativ zu steuern.

Es geht darum, die Wahrnehmung so zu manipulieren, dass wir die Realität, uns selbst und die Welt so sehen, wie die Macht im Hintergrund es von uns verlangt. Der Spielfilm von Steven Spielberg ist in dieser Hinsicht eine bedeutende Ergänzung.“

Und so ist David Icke nicht überrascht, dass es sich bei der Handlung des Thrillers um eine völlige Verdrehung der Wahrheit handelt. Sie ist seinen Worten nach zudem sehr kitschig und absolut unglaubwürdig.

Die Theorie der Matrix existiert seit der Antike

Eine Geschichte, die nicht zufällig mit der plötzlichen Veröffentlichung einer Unmenge an Regierungs-Videos einhergeht. Videos, die von Leuten gehackt wurden, die damit eine Botschaft verbreiten wollen. Icke sagt:

„Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da gerade etwas im Hintergrund passiert. Das ist ein Ablenkungsmanöver, ein Täuschungsmanöver, das zeitgleich mit diesen Veröffentlichungen von Enthüllungsaufnahmen durch die Trump-Regierung lanciert wird.

Der Spielberg-Thriller und die Veröffentlichung der Regierungs-Akten sollen die Öffentlichkeit davon ablenken, was wirklich gerade vor sich geht – nämlich, dass es eine nicht-menschliche Macht gibt, die die menschliche Gesellschaft schon die ganze Zeit manipuliert, indem sie eine Scheinrealität erschafft, die als „die Matrix“ oder „die Simulation“ bekannt geworden ist – und das ist es, was sie nicht wollen, dass du es weißt.“

Die Theorie der Matrix existiert bereits seit der Antike. Verschwörungstheoretiker behaupten gerne, dass sich eine holografische Matrix bis etwa 100 Kilometer über der Erde erstreckt.

Diese Theorie legt nahe, dass sich ein ausgeklügeltes Hologramm über unseren Himmel erstreckt, das vom Mond aus erzeugt wird, der nicht als natürlicher Himmelskörper beschrieben wird, sondern als eine uralte technologische Struktur, die dazu dient, die Menschheit zu beeinflussen.

Tausende von Projektoren auf seiner Oberfläche sollen das realistische Bild des Himmels erzeugen, einschließlich Sterne, Planeten und sogar den Mond selbst. Diese Projektoren sollen angeblich das wahre Aussehen des Weltraums und die Anwesenheit außerirdischer Raumschiffe verbergen.

Zudem wird angenommen, dass vom Mond ausgesendete Frequenzen das menschliche Bewusstsein beeinflussen, die Menschen in einem Zustand energetischen Schlafes halten und spirituelles Wachstum sowie Kreativität einschränken.

Aus dieser Sicht betrachtet ist die Matrix mehr als nur eine visuelle Illusion. Sie greift tief in die menschliche Wahrnehmung, den Glauben und die Entscheidungsfindung ein.

Infolgedessen sehen viele Menschen nicht nur die Wahrheit nicht, sondern denken nicht einmal daran, nach ihr zu suchen, da alles, was außerhalb der „offiziellen Erzählung“ liegt, sofort unmöglich klingt.

Wie in den USA Flugscheiben gebaut wurden und werden, lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.

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Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 25.06.2026