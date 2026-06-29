Drittwelt-Zustände in Zügen, marode Infrastruktur: Deutschland, wie konnte es nur soweit kommen?

Der Autor, “Tagesschau“-Renegat und Kritiker des öffentlich-rechtlichen Staatsfunks Alexander Teske hat gestern einige Fotos aus dem ICE Berlin-Hamburg gepostet, die wieder einmal eindrücklich zeigen, wie es um dieses Land bestellt ist:

Die Menschen stehen dicht aneinandergedrängt, die Toiletten sind gesperrt, das Bistro ist geschlossen, wegen einer defekten Klimaanlage ist ein Wagen nicht benutzbar, die Notausgänge sind versperrt, Anzeigen funktionieren nicht – und das alles bei fast 40 Grad Hitze!

Man fühlt sich an die Züge in Indien erinnert, wo die Menschen auf den Dächern sitzen oder sich an den Außenseiten drängen. Keine Woche, nachdem der gesamte bundesweite Zugverkehr wegen einer Nichtigkeit ausfiel, zeigen diese Bilder, das auch der Normalzustand in Deutschland nicht mehr dem eines mitteleuropäischen Industrielandes entspricht – und schon gar nicht dem einer ehemaligen Hochtechnologienation.

Was jeder hier erblicken kann, ist das Resultat linker Politik, die inzwischen einer Pöbelherrschaft der Unfähigsten gewichen ist und in der längst staatsfinanzierte Extremisten und Ideologen den Ton angeben.

Überall zeigt sich der allgemeine Verfall infolge jahrzehntelanger Misswirtschaft, Leistungsfeindlichkeit, Zwangsgleichmachung und Entmündigung in Vollkaskomentalität.

Totale Gleichgültigkeit und Resignation sind die Folgen. Straßen, Brücken, Schulen und andere öffentliche Gebäude verfallen, Schlaglöcher werden, wenn überhaupt, nur noch notdürftig geflickt, in Kliniken und Altenheimen gibt es keine Klimaanlagen, die Stadtbilder sind von Verwahrlosung, Vermüllung, Leerstand und natürlich der kulturellen Bereicherung durch millionenfache illegale Massenmigration geprägt. Bahnhöfe, Parks, Pausenhöfe und Fußgängerzonen sind zu Brutstätten des Verbrechens geworden. (Terror gegen Stromnetze: Brandbeschleuniger, Ortskenntnis, Kalkül – von wegen Zufall)

Stuttgart 21: Das Milliardengrab verschlingt erneut drei Milliarden – und das Volk zahlt die Zeche

Es ist die unendliche Geschichte des deutschen Großprojektewahnsinns: Stuttgart 21, jenes prestigeträchtige Tunnelmonster unter der schwäbischen Landeshauptstadt, frisst sich erneut tiefer in die Taschen.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur rechnet die Deutsche Bahn nun mit zusätzlichen Mehrkosten von rund drei Milliarden Euro. Damit klettert die Gesamtrechnung auf schwindelerregende 14,5 Milliarden Euro. Man fragt sich unwillkürlich: Wo bleibt eigentlich die Schmerzgrenze in diesem Land?

Von drei auf 14,5 Milliarden – ein Lehrstück deutschen Versagens

Werfen wir einen Blick zurück: Im Finanzierungsvertrag von 2009 ging man noch von rund drei Milliarden Euro Baukosten aus und kalkulierte großzügig einen Puffer von 1,5 Milliarden ein. Knapp 4,5 Milliarden Euro – das war einst der Rahmen, in dem sich das Projekt bewegen sollte. Heute, gut anderthalb Jahrzehnte später, hat sich diese Summe mehr als verdreifacht.

Wer in der freien Wirtschaft derart kalkulieren würde, hätte seinen Posten längst geräumt. Im behäbigen Apparat der Deutschen Bahn jedoch scheinen solche Maßstäbe nicht zu gelten.

Aus einem Drei-Milliarden-Projekt wird ein 14,5-Milliarden-Desaster – und niemand trägt dafür wirklich die Verantwortung.

Fünf Jahre Verspätung – pünktlich ist nur das Scheitern

Parallel zur Kostenexplosion verschiebt sich die Eröffnung des neuen Tiefbahnhofs um sage und schreibe fünf Jahre. Erst Ende 2031 soll der Bahnknoten in Betrieb gehen.

Bahnchefin Palla räumte zwar Versäumnisse ein – doch was nützt das eingestandene Mea Culpa, wenn der Steuerzahler und der Bahnkunde am Ende die Suppe auslöffeln dürfen? Es ist symptomatisch für ein Land, das sich in Bürokratie, Planungschaos und endlosen Genehmigungsverfahren selbst lähmt.

Wer zahlt die Milliarden-Rechnung?

Immerhin: Einem Gerichtsurteil zufolge muss die Bahn sämtliche Mehrkosten, die über den ursprünglichen Finanzierungsvertrag hinausgehen, alleine schultern. Doch wer ist die Bahn?

Ein zu hundert Prozent staatseigener Konzern. Und so landet die Rechnung über Umwege doch wieder dort, wo sie in diesem Land traditionell landet: beim arbeitenden Bürger, der dieses Trauerspiel mit seinen Steuern subventionieren darf.

Ein Sinnbild für den Zustand der Nation

Während die Politik gigantische Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Infrastruktur ankündigt und sich mit großen Versprechen schmückt, zeigt Stuttgart 21 die bittere Realität: Deutschland bekommt seine Großprojekte schlichtweg nicht in den Griff. Pünktlichkeit, Kostentreue, Effizienz – einst preußische Tugenden, heute nur noch ferne Erinnerung. Wer angesichts solcher Verhältnisse noch Vertrauen in staatlich gesteuerte Mammutprojekte hat, dem ist kaum zu helfen.

Nichts mehr funktioniert, alles modert sich vor sich hin

Der Staat, der nur noch die eigenen Bürger schikanieren kann, schaut tatenlos zu, während er mit dem größten Beamtenapparat aller Zeiten den Bürgern das höchste Steueraufkommen aller Zeiten abpresst – doch nichts davon kommt beim Bürger an.

Nicht einmal 500 Milliarden Euro zusätzliche Schulden, umgelogen zum „Sondervermögen“, die in die Sanierung der maroden Infrastruktur investiert werden sollten, werden zweckgemäß verwendet, stattdessen stopft die Regierung lieber die zahllosen Haushaltslöcher, um weiter Staatsgelder ins Ausland zu verschieben.

Für nichts ist Geld da – aber für EU, Klimalobby, Migration, Ukraine und natürlich kriminell sinnlose Entwicklungshilfeprojekte.

Die Zustände dieses Landes spotten jeder Beschreibung. Deutschland ist de facto ein failed state, der keinerlei Krisenresilienz mehr besitzt und mit allem überfordert ist – und seine Bürger haben sich an die Hinfälligkeit und Bedürftigkeit gewöhnt, weiter in der Illusion schwelgend, Deutschland sei noch in irgendwas Weltspitze oder gar ein “reiches Land“.

Egal, ob Hitze oder Kälte, die einigermaßen planmäßige Fertigstellung von Bauvorhaben oder was auch immer: Nichts mehr funktioniert, alles modert sich vor sich hin, nur die immer schamlosere Ausplünderung der Bevölkerung durch diejenigen, die für all das verantwortlich sind, funktioniert noch reibungslos.

Ein Land, das einst in der ganzen Welt wegen seiner Zuverlässigkeit und perfekten Organisation bewundert wurde, ist zu einer Karikatur seiner selbst geworden.

Quellen: PublicDomain/journalistenwatch.com am 29.06.2026