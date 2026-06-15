Ein historischer Energieengpass ist unausweichlich: Die US-Ölvorräte sind seit 7 Wochen in Folge gesunken, und die globalen Ölvorräte werden bald den niedrigsten jemals verzeichneten Stand erreichen

Da der Krieg mit dem Iran nun offenbar wieder in vollem Umfang entbrannt ist, gibt es kein Zurück mehr. Präsident Trump erklärte Reportern im Weißen Haus: „Wir werden sie angreifen, und zwar sehr hart.“ Daher dürfte nun jedem klar sein, dass es in absehbarer Zeit keine Einigung geben wird. Das bedeutet, dass wir auf eine historische Energiekrise von beispiellosem Ausmaß zusteuern. Von Michael Snyder

Bislang haben wir die vollen Auswirkungen des Krieges mit dem Iran noch nicht zu spüren bekommen, da wir auf kommerzielle Ölreserven und nationale strategische Vorräte zurückgegriffen haben.

Doch dieser Puffer schwindet rapide und wird in nicht allzu ferner Zukunft verschwunden sein.

Ich möchte Ihnen dies so veranschaulichen, dass es möglichst jeder verstehen kann.

Wenn Sie heute Ihren Job verlieren würden, hätten Sie wahrscheinlich immer noch genug Geld, um Ihre Rechnungen für mindestens ein paar Monate zu bezahlen.

Wenn Sie aber innerhalb einer gewissen Zeit keine neue Arbeit finden, laufen Sie Gefahr, auf die Straße gesetzt zu werden.

Wir stehen vor einem ähnlichen Szenario bei den globalen Ölvorräten.

Wir hatten genug Vorräte, um mindestens ein paar Monate durchzuhalten, aber irgendwann in diesem Sommer werden wir kritische Betriebsgrenzen erreichen . (Die kommerziellen Ölvorräte schwinden „sehr schnell“ und die Belastung der globalen Lieferketten steigt sprunghaft an)

Sobald wir diesen Punkt erreicht haben, werden die Benzinpreise explodieren und es wird weltweit zu Engpässen und Rationierungen kommen.

Uns wird das Öl nicht ausgehen.

Aber wir werden nicht genug haben, damit jeder so viel konsumieren kann, wie er es normalerweise tun würde.

Heute wurde berichtet, dass die globalen Ölvorräte bis Ende dieses Jahres den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen erreichen werden …

Die Ölreserven in den größten Volkswirtschaften der Welt steuern auf den niedrigsten Stand seit mindestens 2003 zu, da die Lagerbestände aufgrund der Produktionsausfälle durch den Iran-Krieg in Rekordtempo abgebaut werden, teilte die US-Energieinformationsbehörde am Dienstag mit.

Die gesamten Ölvorräte der OECD-Mitgliedstaaten werden laut EIA bis Dezember auf knapp unter 2,3 Milliarden Barrel sinken. Diese Prognose basiert auf der Annahme, dass der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus voraussichtlich erst Anfang 2027 wieder das Niveau vor dem Konflikt erreichen wird. Die OECD-Vorräte seien seit Beginn der Aufzeichnungen durch die EIA im Jahr 2003 nicht mehr so ​​niedrig gewesen, so die Behörde in ihrem monatlichen Kurzfristigen Energieausblick.

Der rasche Abbau der Lagerbestände, der notwendig ist, um den Produktionsausfall von 11 Millionen Barrel pro Tag im Nahen Osten auszugleichen, schafft die Grundlage für einen starken Anstieg der Ölpreise in den kommenden Monaten, so die Agentur.

Aktuell herrscht weltweit ein Öldefizit.

Anders ausgedrückt: Wir konsumieren weit mehr, als wir produzieren, und das kann nicht ewig so weitergehen.

Hier in den Vereinigten Staaten sind die Ölvorräte die siebte Woche in Folge gesunken …

Laut am Mittwoch von der US-Energieinformationsbehörde veröffentlichten Daten sanken die US-Rohölbestände die siebte Woche in Folge, während die Produktbestände uneinheitlich ausfielen, da die Raffinerien ihre Kapazitätsauslastung erhöhten.

Das ist eine Katastrophe in Zeitlupe, die jeder kommen sieht.

Ein Branchenexperte warnt davor, dass wir selbst bei einer morgigen Öffnung der Straße von Hormus mit „Störungen konfrontiert sein werden, die voraussichtlich mindestens drei bis sechs Monate andauern werden“ …

David Victor, Direktor der Deep Decarbonization Initiative an der University of California, San Diego, sagte, dass wir uns seiner Analyse zufolge, selbst wenn der Krieg morgen enden und die Straße von Hormuz vollständig geöffnet wäre, „bereits in Störungen verstrickt haben, die wahrscheinlich mindestens drei bis sechs Monate andauern werden“.

Victor erklärte, die Preise würden nicht unbedingt während des gesamten Zeitraums auf ihrem Kriegshoch verharren. Vielmehr würde das Kriegsende die Energiemärkte aus demselben Grund verzögert beeinflussen wie der Kriegsbeginn: Es braucht Zeit, bis sich eine solche Veränderung in den globalen Lieferketten bemerkbar macht.

Natürlich wird die Straße von Hormuz nicht morgen wieder geöffnet sein.

Tatsächlich ist kein Ende des Krieges mit dem Iran in Sicht.

Wir werden also einige größere Probleme vor uns haben.

Es wird nicht nur eine Ölkrise geben, mit der wir zu kämpfen haben werden.

So viele wichtige Rohstoffe, die normalerweise aus dem Nahen Osten stammen, werden nicht exportiert, und das wird sich auf tausend verschiedene Arten bemerkbar machen.

Beispielsweise leiden Krankenhäuser in Indien aufgrund des Krieges im Nahen Osten bereits unter einem sehr ernsten Mangel an Krebsmedikamenten …

In indischen Krankenhäusern gehen zwei lebensrettende Krebsmedikamente aus, da der Krieg im Iran die Rohstoffversorgung weiterhin unterbricht.

Die Lagerbestände von Cisplatin und Carboplatin, zwei der am häufigsten verwendeten Chemotherapeutika im Land, gehen seit drei Wochen zur Neige, wie Ärzte und Vertreter der pharmazeutischen Industrie mitteilten.

Die beiden eng verwandten Medikamente werden aus Platin gewonnen, einem Edelmetall, dessen Preis aufgrund des Nahostkonflikts und der Schließung der Straße von Hormuz stark gestiegen ist, und bilden die Grundlage der Behandlung von etwa 60 Prozent der fortgeschrittenen Krebsfälle.

Und das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen ist bereits gezwungen, Nahrungsmittel von den Hungernden umzuleiten, um sie an die Hungernden zu verteilen …

Die Folgewirkungen des Krieges im Iran bedrohen Millionen weiterer besonders gefährdeter Menschen mit einer Hungerkrise oder Schlimmerem, sagte Carl Skau, amtierender Exekutivdirektor des Welternährungsprogramms (WFP), gegenüber CNN.

Die Schließung der Straße von Hormus hat die Treibstoffkosten exponentiell in die Höhe getrieben und die Arbeit der Organisation erheblich verteuert. Die steigenden Treibstoffkosten haben auch die Lebensmittelpreise weltweit in die Höhe getrieben. Zudem sind dringend benötigte Düngemittellieferungen aus dem Golf für den Anbau von Nutzpflanzen in Ländern wie dem Sudan durch die Blockade dieser wichtigen Wasserstraße stark beeinträchtigt.

Für eine Organisation, die aufgrund erheblicher Kürzungen der Fördermittel ohnehin schon vor unvorstellbaren Entscheidungen stand, ist dies eine verheerende Kombination.

„An vielen Orten nehmen wir bereits den Hungrigen weg, um den Hungernden zu geben“, sagte Skau.

Das ist die Realität im Jahr 2026.

Es stehen weitverbreitete globale Nahrungsmittelknappheit bevor .

Es gibt jetzt keinen Ausweg mehr.

Die Folgen des Krieges im Nahen Osten sind bereits in der ganzen Welt spürbar, aber was wir jetzt erleben, ist erst der Anfang.

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 11.06.2026