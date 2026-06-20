Ein norwegische Neurowissenschaftlerin stellte fest, dass Handschrift das Gehirn auf eine Weise verändert, die das Tippen physisch nicht bewirken kann

Die norwegische Neurowissenschaftlerin Audrey van der Meer hat fast 20 Jahre lang bewiesen, dass handschriftliches Schreiben das menschliche Gehirn auf eine Weise verändert, wie es beim Tippen nicht möglich ist. Von Collective Evolution

Sie leitet ein Hirnforschungslabor in Trondheim, und die Studie, die diese Debatte im Wesentlichen beendete, wurde 2024 in der Fachzeitschrift „Frontiers in Psychology“ veröffentlicht.

Die Erkenntnis ist so bedeutend, dass sie in einer idealen Welt längst jeden Unterricht auf der Welt revolutioniert haben sollte. Für das Experiment rekrutierte sie 36 Universitätsstudenten und versah jeden mit einer Kappe mit 256 Sensoren, die auf die Kopfhaut gedrückt wurde, um die Hirnaktivität in Echtzeit aufzuzeichnen. Wörter erschienen nacheinander auf einem Bildschirm.

Mal schrieben die Studenten jedes Wort mit einem digitalen Stift handschriftlich auf einem Touchscreen, mal tippten sie dasselbe Wort auf einer Tastatur. Jede neuronale Reaktion wurde für die gesamten fünf Sekunden aufgezeichnet, die das Wort auf dem Bildschirm erschien.

Anschließend analysierte ihr Team den Teil der Daten, den die meisten Forscher jahrelang vernachlässigt hatten: die Kommunikation der verschiedenen Hirnareale während der Aufgabe.

Als die Schüler handschriftlich schrieben, war ihr Gehirn überall gleichzeitig aktiv. Die für Gedächtnis, sensorische Integration und die Verarbeitung neuer Informationen zuständigen Regionen feuerten in einem koordinierten Muster, das sich über die gesamte Großhirnrinde ausbreitete. Das gesamte Netzwerk war aktiv und kommunizierte miteinander.

Als dieselben Schüler dasselbe Wort tippten, brach dieses Muster mehr oder weniger zusammen. Der größte Teil des Gehirns verstummte, und die Verbindungen zwischen Regionen, die Sekunden zuvor noch aktiv gewesen waren, waren im EEG nicht mehr sichtbar. Dasselbe Wort, dasselbe Gehirn, dieselbe Person – zwei völlig unterschiedliche neurologische Vorgänge.

Der Grund dafür lag in etwas, dem vor ihrer Arbeit niemand wirklich Beachtung geschenkt hatte. Handschriftliches Schreiben ist keine einzelne Bewegung, sondern eine Abfolge von Tausenden winziger Mikrobewegungen, die in Echtzeit mit den Augen koordiniert werden.

Jeder Buchstabe hat eine andere Form, die vom Gehirn die Lösung eines leicht unterschiedlichen räumlichen Problems erfordert. Finger, Handgelenk, Sehvermögen und die Bereiche des Gehirns, die die Position im Raum erfassen, arbeiten zusammen, um einen Buchstaben nach dem anderen zu erzeugen.

Beim Tippen geht fast all das verloren. Jede Taste einer Tastatur erfordert dieselbe Fingerbewegung, unabhängig davon, welchen Buchstaben man drückt. Das bedeutet, dass das Gehirn kaum Informationen verarbeiten und fast kein Problem lösen muss.

Wie van der Meer in ihren Interviews erklärte, stimuliert das wiederholte Drücken derselben Taste mit demselben Finger das Gehirn in keiner Weise.

Sie wies außerdem darauf hin, dass Kinder, die auf Tablets Lesen und Schreiben lernen, Buchstaben wie B und D oft nicht unterscheiden können, weil sie nie selbst erfahren haben, wie es ist, diese Buchstaben auf Papier zu schreiben.

Ein Jahrzehnt zuvor hatten zwei Forscher in Princeton dieselbe Frage mit einer völlig anderen Methode untersucht und waren zum selben Ergebnis gekommen. Pam Mueller und Daniel Oppenheimer testeten 327 Studenten in drei Experimenten.

Die Hälfte machte sich Notizen auf Laptops ohne Internetverbindung, die andere Hälfte handschriftlich. Anschließend wurde bei allen geprüft, was sie aus den gerade gehörten Vorlesungen tatsächlich verstanden hatten.

Die Gruppe, die handschriftlich schrieb, schnitt bei allen Fragen, die echtes Verständnis und nicht nur oberflächliches Abrufen der Informationen erforderten, deutlich besser ab.

Der Grund dafür lag in den Transkripten der Notizen beider Gruppen. Die Studenten, die am Laptop schrieben, tippten fast Wort für Wort und erfassten so zwar deutlich mehr Inhalt, verarbeiteten ihn aber kaum. Die Studenten, die handschriftlich schrieben, konnten hingegen nicht schnell genug schreiben, um eine Vorlesung in Echtzeit mitzuschreiben.

Dadurch waren sie gezwungen, aufmerksam zuzuhören, das Wesentliche herauszufiltern und es in eigenen Worten zu Papier zu bringen. Der bloße Akt, auszuwählen, was behalten werden soll, war der Lernprozess selbst, und die Tastatur hatte stillschweigend die Auswahl und damit auch das Lernen übersprungen.

Letztendlich regt Handschrift das Gehirn an, während Tippen es entlastet.

Interessanterweise geht es hier um Verkörperung und darum, wie viel von dem, was wir „Denken“ nennen, eigentlich ein ganzkörperlicher Akt ist, den wir seit Jahren stillschweigend an Bildschirme auslagern. Das ist ein Thema meiner Arbeit zum Thema „Verkörperte Sinngebung“.

Das Gehirn ist kein Computer, sondern Teil eines lebenden Systems, zu dem auch unsere Hände, unsere Augen, unser Nervensystem und unser räumliches Empfinden gehören.

Jedes Mal, wenn wir eine körperliche Handlung durch eine reibungslose digitale ersetzen, werden wir oberflächlich betrachtet etwas effizienter, entfernen uns aber gleichzeitig ein Stück weit von der Tiefe, die dafür sorgt, dass Informationen sich festsetzen, Gefühle verarbeitet oder Entscheidungen integriert werden.

Meiner Meinung nach trainiert uns das auch dazu, weniger in Systemen und Komplexität zu denken, sondern mehr in oberflächlichen, simplen Argumenten.

Das Gute daran: Es gibt eine Lösung … schreiben Sie mehr mit der Hand.

Quellen: PublicDomain/Collective Evolution am 15.06.2026