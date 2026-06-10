Eine alternative Geschichte für die Anunnaki

Altsumerische Keilschrifttexte besagen, dass die Anunnaki Sternenreisende waren, die auf die Erde kamen, um Gold abzubauen, großes Wissen zu vermitteln und den Homo sapiens zu erschaffen, der als Sklave dienen sollte.

In den Teilen 1 und 2 dieser dreiteiligen Serie haben wir erfahren, dass vor etwa 450.000 Jahren (vor der Sintflut und während der pleistozänen Eiszeit der Erde) antike Astronauten, die sich selbst Anunnaki nannten, ihr erstes Basislager in Mesopotamien im Fruchtbaren Halbmond zwischen den Flüssen Tigris und Euphrat errichteten. (Nix mit Anunnaki, Goldabbau und Nibiru! Zecharia Sitchin und die Fehlübersetzung sumerischer Texte)

Nach der großen Flut

Nachdem die Fluten auf der Erde zurückgegangen waren und der Planet Nibiru unser Sonnensystem verlassen hatte, machten sich die Anunnaki und die Handvoll überlebender Menschen daran, die Welt wieder aufzubauen.

Der Aufstieg Sumers im Mesopotamien nach der Sintflut

Enki, ein Mitglied des königlichen Anunnaki-Clans, war sowohl Wissenschaftler als auch Ingenieur. Als Beispiel für seine Führungsrolle im Bereich der menschlichen Entwicklung sorgte Enki dafür, dass die Sümpfe an der Nordküste des Persischen Golfs (Mesopotamien) trockengelegt, Deiche errichtet, Bewässerungssysteme angelegt und Kanäle zwischen Tigris und Euphrat geschaffen wurden.

Fauna und Flora wurden vom Planeten Nibiru mitgebracht und den Erdbewohnern als Haustiere und Nutzpflanzen zur Verfügung gestellt. In der späteren sumerischen Zivilisation wurden in Schulen Kenntnisse in Botanik, Zoologie, Geographie, Mathematik und Theologie vermittelt. Die Anunnaki lehrten außerdem Astronomie, Naturwissenschaften, Architektur, Metallurgie, Landwirtschaft und vieles mehr.

Im alten Mesopotamien gab es vier Hauptkönigreiche. Sumer war das älteste, gefolgt vom Königreich Akkad (gegründet von Sargon I.), dann Assyrien und Babylonien.

Was wir heute als „Religionen“ bezeichnen, entstand schließlich zur Verehrung der Anunnaki als Götter. Es wurden Gesetze und soziale Reformen eingeführt. Könige wurden errichtet, um die Urvölker zu beherrschen. Und die sumerische Sprache mit ihrer präzisen Grammatik und ihrem reichen Wortschatz wurde aus der Anunnaki-Sprache vereinfacht.

Die etablierte Geschichtsschreibung erkennt heute an, dass Sumer die erste urkundlich belegte Hochkultur war, die Ägypten, Griechenland und Rom vorausging. (Die Anunnaki-Baumeisterklasse: Sternensaaten – Architekten antiker Welten)

Marduk und die Länder Ägyptens

Laut sumerischen Texten erlangte Enkis erstgeborener Sohn Marduk die Herrschaft über Ägypten und wurde als Ra bekannt. Seine Kinder Schu und Tefnut gaben den nachfolgenden Pharaonen ein Beispiel, indem sie einander heirateten. Auch deren Nachkommen Geb und Nut heirateten und bildeten das nächste Königspaar sowie die Eltern einiger der berühmtesten Götterherrscher Ägyptens: Osiris, seine Schwester und Gemahlin Isis, Seth und Nephthys (Isis‘ Schwester).

Das ursprüngliche Kontrollzentrum der Anunnaki-Mission in der sumerischen Stadt Nippur wurde während der Sintflut zerstört. Man beschloss, ein neues Kontrollzentrum auf dem Berg Moria, übersetzt „Berg der Führung“, zu errichten. Dieser Ort wurde später zur heiligen Stadt Jerusalem – seit Langem ein heiligster Ort aller großen westlichen Religionen.

Die Nachkommen der Anunnaki

Der Homo sapiens – durch gezielte Genmanipulation der Anunnaki erschaffen – vermehrte sich rasant. Durch die allmähliche Vermischung von Nachkommen der Anunnaki und Menschen entstanden verbesserte Hybriden. Mit der Fähigkeit zur Fortpflanzung erreichten menschliche Siedlungen erneut schnell gewaltige Ausmaße und erstreckten sich über viele Kontinente der Erde.

Zu dieser Zeit waren die Töchter der Menschen bereits so zivilisiert, schön und kultiviert, dass die Nachkommen der Anunnaki sie begehrten. Dies führte zu Nachkommen mit überdurchschnittlicher Intelligenz, Körperkraft und außergewöhnlichen Fähigkeiten.

Diese Nachkommen wurden zu Helden und berühmten Männern der Antike in allen Kulturen. „Als sich die Menschen auf der Erde zu vermehren begannen und ihnen Töchter geboren wurden, sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren. Und sie nahmen sich von ihnen Frauen, so viele sie wollten.“ (1. Mose 6,1–4)

Die „Teile und herrsche“-Strategie

Die „Teile-und-herrsche“-Strategie der Anunnaki für die verstreuten menschlichen Gemeinschaften erforderte separate Anführer. So entstand das Konzept des Königtums. Menschliche Herrscher wurden von den Anunnaki, den „Göttern“, eigens auserwählt, um als Mittler zwischen ihnen und den Menschen zu fungieren, die sie immer noch kaum besser als Tiere betrachteten.

Die Anunnaki schufen diese Königtümer (Blutlinien), um die Menschheit in ihrem Namen zu regieren, und die meisten der organisierten Religionen der Welt wurden in dieser Zeit nach der Sintflut gegründet.

Diese Königtümer verbreiteten sich schließlich weltweit. Die Königshäuser und der Adel Europas, Asiens und des Nahen Ostens sind Beispiele dafür. Und diese Elitefamilien beherrschen die Welt bis heute.

Die Praxis dynastischer Königtümer, die auf einer auf die Götter zurückführbaren königlichen Abstammung beruhen, hat die Herrschaft über die Menschheit bis heute maßgeblich beeinflusst. So behaupten beispielsweise die heutigen Rothschilds, von Nimrod abzustammen.

Schließlich lebten neue Generationen der Anunnaki auf der Erde. Ihre Nachkommen spielten eine zentrale Rolle in Geschichten voller Intrigen, Verschwörungen, Machtkämpfe, Mord und offener Kriege, in denen Brüder und Schwestern gegeneinander kämpften. Diese Konflikte, Rebellionen und Kriege sollten schließlich die gesamte Menschheit erfassen und vernichten.

Atomkriege in unserer fernen Vergangenheit

Marduk – der erstgeborene Sohn Enkis – erlangte die Herrschaft über Ägypten und wurde als Ra bekannt. Enlil (Enkis Bruder) fürchtete Marduks Macht und überredete daher seinen Vater Anu (Anführer der Anunnaki), sieben mächtige Waffen gegen Marduk/Ra einzusetzen. Diese Waffen sollen taktischen Atomraketen gleichwertig gewesen sein.

Der letzte Krieg in Mesopotamien war das nukleare Armageddon der Anunnaki. Ihre jahrtausendealte Kolonie Eden wurde vernichtet. Die Anunnaki – schockiert über das, was sie angerichtet hatten – zogen sich in eine Enklave auf dem Sinai zurück, wo die meisten von ihnen beschlossen, zu ihrem Heimatplaneten Nibiru zurückzukehren. Und bei ihrer Abreise ließen sie die Verantwortlichen im Stich, die den Aufstand gegen die Anunnaki-Hierarchie angezettelt hatten.

Hinweise auf den möglichen Einsatz von Atomwaffen in ferner Vergangenheit wurden im Euphrat-Tal, in der Sahara, in der Wüste Gobi, in der Mojave-Wüste, in Ägypten (während des Alten und Mittleren Reiches) und in der südlichen Zentraltürkei gefunden.

Ein altindischer Text namens Mahabharata beschreibt den Krieg zwischen den frühen Herrschern von Harappa, Mohenjo-Daro und Kot Diji. Dem Text zufolge setzten Flugmaschinen namens Vimanas – die offenbar den Fluggeräten der Anunnaki ähnelten – eine Waffe ein, die so verheerend wie eine Atombombe gewesen sein soll. Obwohl die sprachlichen Unterschiede eine direkte Verbindung zu den Berichten über die Fluggeräte und Waffen der Anunnaki nicht zulassen, regen die Ähnlichkeiten zum Nachdenken an.

Alte Geschichten verblassen, und die Unterdrückung setzt ein.

Nach der nuklearen Zerstörung der mesopotamischen Städte verstummten die detaillierten Überlieferungen Sumers und seiner Götter. Es sollten Jahrhunderte vergehen, bis Zivilisation und Schrift in Teilen Mesopotamiens wieder aufblühten, da die Erinnerung an die große Katastrophe zu vagen Erzählungen des Albtraums verblasste.

Nachdem die Anunnaki die Kontrollmechanismen von Krieg, Religion und Finanzen fest etabliert hatten, war der Weg für die Unterwerfung der Menschheit durch eine Handvoll mächtiger Nachkommen aus der Dynastie des „Blauen Blutes“ geebnet.

Eine alternative Geschichte für die Anunnaki

Betrachten wir nun eine alternative Erzählung. Erwägen wir die Möglichkeit, dass die Geschichte der Anunnaki eine kosmische Geschichte außerirdischer Intelligenz ist, die Leben im gesamten Universum geschaffen hat und weiterhin schafft.

Es heißt, die Anunnaki stammten von Nibiru. Und die alten Sumerer glaubten, Nibiru sei tatsächlich ein Planet, ein Tor oder ein Übergangspunkt gewesen. Dies eröffnet die Möglichkeit, dass die Anunnaki durch Sternentore und Wurmlöcher durch den Kosmos reisten.

Weltweit finden wir uralte Erzählungen, die von fortgeschrittenem Wissen über den Kosmos durchdrungen sind, sowie faszinierende Geschichten über außerirdische Wesen, die auf die Erde kommen und die Menschheit beeinflussen.

Das wirft eine Frage auf: Gab es verschiedene Außerirdische, die von den Sternen kamen und unterschiedliche antike Kulturen beeinflussten?

Oder ist es möglich, dass eine einzige Rasse von Wesen – die die Sumerer Anunnaki nannten – all diese alten Kulturen beeinflusst hat?

Und falls ja, beziehen sich die Schöpfungsmythen aus aller Welt auf dieselbe außerirdische Rasse?

Für engstirnige Skeptiker und Kritiker erscheint die Geschichte der Anunnaki wie eine erfundene Fantasiegeschichte – wie aus einem Science-Fiction-Roman.

Doch vielleicht ist Fantasie tatsächlich Realität, wenn wir bedenken, dass so viele alte Kulturen weltweit – Hindus, Griechen, Römer, Ägypter, Mayas und andere – ähnliche Beschreibungen dieser Wesen kennen, die von den Sternen zur Erde kamen.

Könnten die ähnlichen Bilder und Beschreibungen von Göttern, die vom Himmel herabstiegen, um auf Erden zu herrschen, so etwas wie ein eindeutiger Beweis dafür sein, dass die Anunnaki tatsächliche Wesen waren, die von anderswo im Kosmos auf die Erde kamen?

Doch wenn dem so ist, warum wurden dann so wenige Beweise für ihre Zeit auf der Erde gefunden?

Warum wurden sie in Mythen und Fantasiewelten verbannt – und praktisch vergessen und/oder verheimlicht?

Mehr über die falschen Übersetzungen von Zacharia Sitchin zu Nibiru und alle anderen Theorien zu den Anunnaki lesen Sie im Buch: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“

Über andere Ersatzerlöser wie die Galaktische Föderation des Lichts oder der Welten, oder, oder, lesen Sie im Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand„.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 10.06.2026