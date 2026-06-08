Europas langer Krieg mit Russland: Das 200-jährige geopolitische Muster, das niemand wahrhaben will

aikos2309

Wie die anhaltende Konfrontation Europas mit Russland durch Geografie, Bündnispolitik und die strukturelle Dynamik von Großmachtkonkurrenz bestimmt ist. Von Felix Abt

Es gibt eine lange historische Kontinuität europäischer Bestrebungen, Russland zu schwächen, einzudämmen oder zu zerstören. Diese lässt sich über mehrere sich überlagernde historische Ebenen hinweg verstehen.

Diese Entwicklungen stellen keine einzelne koordinierte Strategie dar, sondern ein wiederkehrendes strukturelles Muster in den europäisch-russischen Beziehungen, geprägt durch Geografie, Machtpolitik, Finanzen und Ideologie.

1. Intellektuelle Grundlagen strategischen Denkens

Ein zentraler intellektueller Einfluss in Diskussionen über langfristiges europäisches geopolitisches Denken ist der britische Geograph Sir Halford J. Mackinder (1861–1947).

Mackinder entwickelte die Heartland-Theorie, die er erstmals 1904 formulierte. Sie besagt, dass die zentrale Landmasse Eurasiens – ungefähr entsprechend Russland und Zentralasien – die strategische „Pivot-Region“ globaler Macht darstellt.

Er fasste dies in seinem berühmten Zitat zusammen:

„Wer Osteuropa beherrscht, kontrolliert das Heartland; wer das Heartland beherrscht, kontrolliert die Weltinsel; wer die Weltinsel beherrscht, beherrscht die Welt.“

Die daraus abgeleitete strategische Implikation, wie sie später von geopolitischen Denkschulen interpretiert wurde, lautet:

  • Kontrolle oder Dominanz Osteuropas und des eurasischen Binnenraums würde entscheidenden globalen Einfluss ermöglichen.
  • Die Verhinderung der Konsolidierung eines einzelnen Akteurs – insbesondere Russlands – über das Heartland wurde zu einem wiederkehrenden Element westlichen strategischen Denkens.

Obwohl Mackinder als akademischer Geograph und nicht als politischer Entscheidungsträger schrieb, beeinflussten seine Ideen geopolitische Überlegungen in Großbritannien, den USA sowie die strategische Doktrin des Kalten Krieges, die auf die Eindämmung und die Auflösung der Sowjetunion zielte.

In späteren Jahrzehnten wurden Elemente dieses Rahmens häufig – direkt oder indirekt – mit containment-orientiertem Denken gegenüber eurasischen Landmächten verbunden. (Wird Putin sich mit Selenskyj treffen, um den Ukraine-Krieg zu beenden? Das ist leichter gesagt als getan)

2. Konflikte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts sowie externe Einflüsse

Napoleonische Kriege

Europäische Koalitionen mobilisierten wiederholt gegen das Russische Reich im Rahmen der napoleonischen Kriege. Der Feldzug von 1812 nach Russland wurde zu einem prägenden Moment kontinentaler Kriegsführung sowie langfristiger strategischer Rivalität.

Finanzielle Integration im späten Zarenreich

Im späten 19. Jahrhundert war das Russische Reich stark in europäische Finanzsysteme integriert:

  • Der industrielle Ausbau Russlands wurde durch französisches, britisches, deutsches und belgisches Kapital finanziert.
  • Eisenbahnen, Bergbau und Schwerindustrie waren stark von ausländischen Krediten und Investitionen abhängig.

Dies war primär wirtschaftliche Modernisierung und keine koordinierte Destabilisierung, führte jedoch zu struktureller Verwundbarkeit gegenüber europäischen Finanzzyklen und politischer Einflussnahme.

Russisch-Japanischer Krieg (1904–1905)

Obwohl zwischen Russland und Japan geführt, war der Krieg Teil eines globalen Machtgleichgewichts:

  • Japan profitierte von der anglo-japanischen Allianz (1902).
  • Russland war finanziell und logistisch stark belastet, unter anderem durch eingeschränkten Zugang zu internationalen Kapitalmärkten.

Revolutionäre Phase (1900–1917) und externe Verflechtungen

Die Endphase des Zarenreichs war durch Instabilität, revolutionäre Bewegungen und ideologische Fragmentierung geprägt:

  • Marxistische, sozialistische und anarchistische Gruppen operierten in europäischen Exilnetzwerken (u. a. in Genf, London, Paris und Berlin).
  • Führende Bolschewiki verbrachten längere Zeit in europäischen Städten, wo sie politische Aktivitäten organisierten und koordinierten.

Deutsche Kriegsunterstützung 1917

Während des Ersten Weltkriegs:

  • Das Kaiserreich Deutschland ermöglichte Lenins Rückkehr nach Russland 1917 im Rahmen der sogenannten „plombierten Zugfahrt“.
  • Ziel war die strategische Destabilisierung Russlands und sein Austritt aus dem Krieg.

Diaspora- und Finanzierungsnetzwerke

Revolutionäre Gruppen stützten sich zudem auf:

  • private Spenden von Sympathisanten
  • russische Exilgemeinschaften
  • ideologische Unterstützer in Europa und den USA

Die Russische Revolution wurde zwar primär durch interne politische, wirtschaftliche und soziale Faktoren getragen, doch externe Akteure spielten keine rein nebensächliche Rolle und hatten messbaren Einfluss auf den Verlauf der Ereignisse.

3. Kalter Krieg

  • Europa und die USA verfolgten strukturierte Containment-Strategien zur Eindämmung und Zerstörung der Sowjetunion.
  • Die NATO wurde zum zentralen militärischen Bündnis in Westeuropa; der Warschauer Pakt entstand lediglich als Reaktion auf eine als feindlich wahrgenommene NATO-Struktur.
  • Die Sowjetunion und später Russland interpretierten die westlichen Bündnisse als strategische Einkreisung, was sie in der Tat auch waren.
  • Nukleare Abschreckung wurde zum stabilisierenden Kernmechanismus zur Verhinderung eines direkten Großmachtkriegs.

4. Expansion nach dem Kalten Krieg

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Auflösung des Warschauer Pakts:

  • Die NATO wurde nicht aufgelöst, sondern trotz eines früheren Versprechens, dies nicht zu tun, aggressiv nach Osten expandiert, was von Russland als existenzielle Bedrohung und – in kritischen geopolitischen Interpretationen – als ein Hauptgrund für Unsicherheit und Konflikte wahrgenommen wird.
  • Der Abbau von Rüstungskontrollmechanismen verringerte die Vorhersagbarkeit der europäischen Sicherheitsarchitektur.
  • Vorschläge für eine gemeinsame europäisch-russische Sicherheitsordnung wurden westlicherseits abgelehnt.
  • Die Ukraine entwickelte sich zunehmend zu einer Pufferzone und später zu einem zentralen geopolitischen Konfliktpunkt.

5. Gegenwärtiger Eskalationszyklus

Die aktuelle Phase ist eher eine schrittweise Eskalationsdynamik als ein konventioneller Krieg zwischen gleich starken Akteuren:

  • Ausweitung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland, de facto ein Wirtschaftskrieg
  • Verstärkte westliche Militärhilfe für die Ukraine und aktive Beteiligung am Stellvertreterkrieg, einschließlich der Lieferung von Drohnen – allein Großbritannien kündigte die Lieferung von mehr als 100.000 Drohnen an – und Unterstützung bei deren Programmierung, Zielerfassung und Einsatzführung.
  • Berichte über Drohnen- und Raketenangriffe auf russisches Territorium
  • Wahrnehmung dieser Maßnahmen als schrittweise Testung von Eskalationsschwellen

Diese Dynamik wird häufig metaphorisch als „gekochter Frosch“ beschrieben.

6. Aktuelle europäische strategische Debatte

Zwei strategische Hauptinterpretationen werden häufig unterschieden:

  1. Abschreckung und Vorsorgeplanung
    Europa bereitet sich aktiv auf einen Konflikt mit Russland vor und stärkt seine Offensivkapazitäten.
  2. Kontrollierte Eskalation
    Europa versucht, das Verhalten seines Gegners zu beeinflussen und das Engagement der USA für die europäische Strategie gegen Russland durch dosierten Druck aufrechtzuerhalten, einschließlich kalkulierter Provokationen in Zusammenarbeit mit Kiew und möglicher False-Flag-Operationen gegen Russland.

Gleichzeitig gilt Europa als begrenzt in seiner Fähigkeit, einen groß angelegten Krieg ohne externe (insbesondere US-amerikanische) Unterstützung zu führen.

7. Nukleare Abschreckung und „Angststabilität“

Grundprinzip

  • Nukleare Abschreckung bleibt die Grundlage strategischer Stabilität zwischen Großmächten.
  • Stabilität hängt von glaubwürdiger Abschreckung und Eskalationsbereitschaft im Extremfall ab.

Veränderte Wahrnehmung

  • Während des Kalten Krieges wirkte nukleare Angst stark kriegshemmend.
  • In der Gegenwart ist diese Hemmung zu einem Grossteil aufgehoben.
  • Geringere nukleare Vorsicht erhöht das Risiko gefährlicher Fehlkalkulationen.

8. Russisches strategisches Denken

  • Abschreckung muss psychologisch glaubwürdig sein.
  • Bei Scheitern konventioneller Abschreckung kann Eskalation stufenweise erfolgen:
    1. Konventionelle Raketenangriffe
    2. Regionale Eskalation
    3. Nukleare Signale als letzte Abschreckung

Ein Ansatz, der dem Analysten Sergej Karaganow zugeschrieben wird, betont:

  • Zu große Zurückhaltung beim Einsatz nuklearer Abschreckung könne die strategische Stabilität untergraben.
  • Nuklearwaffen fungieren paradox als Mittel zur Verhinderung eines totalen Krieges durch klare Eskalationsgrenzen.

9. Zentrales Eskalationsrisiko

Eine häufig beschriebene Eskalationsleiter:

  1. Fortgesetzter Stellvertreterkrieg und grenzüberschreitende Angriffe auf zivile Ziele
  2. Angriffe auf russische Handelsschiffe in internationalen Gewässern
  3. Eskalierende Vergeltungsmaßnahmen
  4. Expansion mit Schwerpunkt auf europäischer Militärinfrastruktur und Herstellern von Drohnen, die in die Ukraine geliefert werden
  5. Risiko eines direkten NATO–Russland-Konflikts

Zentraler Risikofaktor ist die Fehlkalkulation beider Seiten.

10. Historisches Muster europäisch-russischer Interaktion

Aus dieser Perspektive ergibt sich ein wiederkehrender Zyklus:

  • Napoleonische Koalitionskriege
  • Finanzielle Integration des Zarenreichs und externe wirtschaftliche Einflüsse
  • Ideologische und geheimdienstliche Konkurrenz der Revolutionszeit
  • Kalter Krieg: Eindämmungsstrukturen und nukleare Abschreckung
  • Post-1991: NATO-Erweiterung und Sanktions- bzw. Wirtschaftskonflikte
  • Gegenwart: hybride und Stellvertreterkonflikte, insbesondere im Ukraine-Kontext

Schlussfolgerung

Im Verlauf dieser langen historischen Entwicklung lassen sich die europäisch-russischen Beziehungen als ein Schwanken zwischen partieller Integration, Konkurrenz und offener Konfrontation interpretieren.

Intellektuelle Rahmenwerke wie Mackinders Heartland-Theorie, die Eindämmungsdoktrin des Kalten Krieges und die moderne Abschreckungstheorie sind Teil einer umfassenderen, sich stetig weiterentwickelnden strategischen Tradition, die darauf abzielt, die Macht im eurasischen Raum auf Kosten Russlands (und Chinas) auszuweiten.

Quellen: PublicDomain/felixabt.substack.com am 05.06.2026

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10 comments on “Europas langer Krieg mit Russland: Das 200-jährige geopolitische Muster, das niemand wahrhaben will

  1. Das läuft so, wie im Artikel beschrieben, doch niemand fragt nach dem „Warum“

    Denn warum ist Russland seit 200 Jahren im Fokus der westlcihen Welt.
    Schon klar, weil es da 8 Monate im Jahr Winter ist, und die westliche Welt liebt diese Kälte von Russland.
    Niemand will dieses Warum in seiner Grundsätzlichkeit beantworten.
    Na wo sind diese, mit ihrem ach so klugen Denken.

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    2. Es gebt um die fast unendlichen Rohstoffe die RU hat, damals wie heute !

      Es gab um das Jahr 2004 herum $10.000 in RU für jedes geborene Kind ! Das haben natürlich einige genutzt. Aber hat man so nicht auch die Anzahl der Soldaten ggfs. passend erhöht ?

      Reply

  2. nevermind
    Wenn man mal annimmt, das nur die Bevölkerung die Antwort nicht kennt .

    Diese Große Agenda seit 200 Jahren, das es aus Langeweile und ohne Grund gemacht wird, das denke ich nicht.

    Die Angst existiert nur bei den Eliten und den Regierungen,
    In der Bevölkerung existiert die Angst vor Russland nicht, wäre sie nicht von den Eliten in das Denken der Bevölkerung eingetrichtert worden.

    Angst entsteh durch das Erkennen, die Macht zu verlieren, sein Leben frei gestalten zu können.

    Der kosmische Sternenlauf zeigt, das die gesamte Elite, welche wir seit 2000 Jahren kennen, das werden Morgen völlig andere Könige und Elite sein.
    Denn sie Wissen das sie morgen die Untertanen der Anderen sein werden.
    Wie auch das römische Reich wusste das sie Untertanen der Christen sein werden.

    Für mich sind die Parallelen des röm.Reiches, zur heutigen Weltmacht absolut identisch, so das man da nicht von einem Zufall sprechen kann.
    Leider ist es vielen nicht mehr möglich die Bibel als ein Zeitdokument zu sehen.
    Die Bibel als ein nüchternes Zeitdokument gesehen sind die Parallelen abslout identisch.

    Reply

    1. Die Parallelen vom röm. Reich und Amerika, ist nur im NT zu finden.
      Einfach chronologisch alles auflisten nur das was röm. Reich dort machte, und anordnete.
      Denke es beginnt mit der Volkszählung (Überwachung)
      Bitte beachten, Herodes war ein römischer Stadhalter-König.
      Die Römer eroberten Palästina im Jahr 63 v. Chr. unter dem Feldherrn Pompeius.
      nur 70 Jahre vor der Geburt von Jesus, die zeitliche Nähe fällt auf.
      sie ließen das Land in der Selbstverwaltung (Herodes) so wie das auch in Europa ist.

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  3. https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misches_Pal%C3%A4stina

    Die damals alte Welt aus röm. Reich und Judäa kam in die Kriege ihrer Auflösung.
    Das Neue, die neue Welt der Christen war von keiner der beiden Weltmächte aufzuhalten, obgleich die nur eine Handvoll Menschen waren, sie wurden zur unangefochtenen Weltmacht des heutigen Amerika/Vatikan.
    Das heutig Israel ist deren Vasallenstaat, siehe Aussage von Trump.

    Heute aber sind sie es welche in die Auflösung gehen und wiederum entsteht eine völlig Neue Welt. Wiederum sind es auch nur eine Handvoll unbedeutender Menschen welche morgen die Welt-Elite sind.
    Es existiert auf der Erde keine Regierungs-Macht auf der Erde, keine Monarchie welche älter als 2000 Jahre ist, denn nach immer 2000 Jahren erfolgt ein Reset jeder Macht auf der Erde..
    Eine Erinnerung an eine Macht ist keine Macht.

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    1. These, die USA sind der Vasallenstaat von Israel, Esau dient Jakob. Wird ein Zielkonflikt zwischen beiden nur vorgespielt um davon abzulenken, daß das Militär der USA und Israels zusammengelegt wurden und realitär das verdeckte Oberkommando bei Israel liegt. dazu behauptet Trump Friedensbemühungen im Interesse des amerikanischen Volkes zu unternehmen, diese würden bloß von Israel torpediert,.. jedenfalls zeigt das verlustreiche Unterfangen langsam Wirkung

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  4. Kein Europäer oder Deutscher will Krieg führen mit Russland. Das ist Blödsinn.
    Es ist eine kleine , verschwörerische Älite welche diese Kriege anzettelt.
    Die Bewohner von Europa haben damit rein nichts zu tun. Deutschland ist fremdbestimmt, das weiß jeder. Genau wie Europa.
    An der Migrationskrise sieht man es noch deutlicher, wie diese Kabale(Verschwörer) ganz Europa mit fremder Kultur flutet und damit über kurz oder lang Europa zerstört. Das sind im Grunde Völkermörder oder Kulturzerstörer.

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  5. Im Übrigen gehört Russland zu Europa, aber die EU ist nicht Europa, sondern eine nicht-gewählte firmenbasierte Entität, die versucht die Nationalstaaten Europas in ihren Rechtskreis einer Firma zu überführen, während gleichzeitig die meisten schon Unternehmen sind, wie diese BRD, oder Bundesrepublik oder heißt es Deutschland, dessen Geltungsbereich im Grundgesetz seit 1990 gelöscht ist und was ist ein „Staat“ ohne Geltungsbereich?
    https://usercontent.one/wp/www.agmiw.org/wp-content/uploads/2015/06/maurer_dr__klaus_-_Die_BRD-GmbH_2012.pdf

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  6. Nach der 3 Elemente Lehre müssen 3 Merkmale bestehen, um von einem Staat sprechen zu können:
    Staatsgewalt
    Staatsgebiet
    Staatsvolk
    Aus völkerrechtlichen Kriterien ergibt sich, wenn nur eines nicht erfüllt ist, von einem Staat nicht gesprochen werden kann. Das Ergebnis kann sich jeder selbst ausmalen. Es ist offensichtlich.

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