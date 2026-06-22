Für Ihre Sicherheit unterwegs: Elektroschocker und Pfefferspray

Das hochwirksame Abwehrspray auf Pfefferbasis enthält 11% konzentrierten Extrakt Oleoresin Capsicum. Dieser Inhaltsstoff bedeutet auch für den aggressivsten Angreifer den technischen K.O.

Fog = Sprühnebel

nicht brennbarer Sprühstrahl

Reichweite bis zu 5 m

mit höchstdosiertem natürlichen Cayenne-Pfefferkonzentrat Oleresin Capsicum

mit patentiertem Panikverschluss

11% OC und über 2,5 Mio SHU’s

Inhalt: 100 ml

Maße: 15 x 4,5 cm

Pfefferspray darf in Deutschland nur gegen Tiere eingesetzt werden!

Der Käufer haftet für die gesetzlichen Bestimmungen seines Landes!

Wir haben uns nach zahlreichen Test entschieden, Ihnen die 100 ml Fog anzubieten und uns gegen die Jet-Varianten entschieden. Die Reichweite von bis zu 5 Metern und ein breiter Sprühnebel sind in einer Gefahren- und auch Paniksituation viel einfacher anzuwenden.

Beim Jet Spray müssen Sie erst zielen und dann treffen oder sich erinnern, dass eine Z-Bewegung des Jets die beste Form der Nutzung ist.

Damit Sie sich sicher gegen Tierangriffe schützen können, sind die Fog-Sprays die beste Wahl.

Der Panikverschluss hat zwei Vorteile: Mit der Schutzklappe und deren Federmechanismus können Sie, wie im Bild den Schutz anheben und den Auslöser drücken. Im absoluten Notfall können Sie die Klappe einfach durchdrücken und auslösen.

Schützen Sie sich wirksam vor Angriffen, Vergewaltigungen und körperlicher Gewalt. Die Zahl der Überfälle steigt und daher wird ein effektiver Selbstschutz immer wichtiger. Dieses Elektroschockgerät mit 500.000 Volt schützt Sie in Notfällen. Es verursacht beim Angreifer folgende Wirkungen:

1-2 Sekunden: ein kurzer Schlag, der beim Angreifer einen Muskelkrampf und einenSchrecken verursacht.

1-3 Sekunden: ein mittlerer Schlag, der beim Angreifer eine seelische Erschütterung und einen Schock verursacht. Er könnte auch zu einem Sturz des Angreifers führen (wobei dieser dann unmittelbar wieder aufstehen kann).

4-5 Sekunden: ein voller Schlag, der beim Angreifer einen Verlust der Orientierung und für einige Minuten einen Schock verursacht.

Der integrierte Sicherungsstift bietet eine zusätzliche Sicherheit: Sobald Ihnen das Gerät aus der Hand gerissen wird, kann es nicht gegen Sie eingesetzt werden. Stecken Sie den Stift wieder ein, ist es wieder einsatzbereit.

Entsprechend den PTB-Vorschriften beträgt die Entladezeit bei diesem Gerät maximal 10 Sekunden. Danach schaltet das Gerät automatisch ab. Es kann dann frühestens nach 2 Sekunden durch Loslassen und erneutes Betätigen der Taste aktiviert werden.

Der Power Max wird inklusive zweier hochwertiger 9-V-Block-Alkali-Batterien geliefert. Mittels des beigefügten Gürtelclips kann der Elektroschocker am Gürtel befestigt werden. Dieser Elektroschocker verfügt über die in Deutschland notwendige PTB-Kennzeichnung.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 19.06.2026