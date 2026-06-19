Russische Medien berichten:

Der Gipfel in Frankreich beschloss, die Ukraine endgültig zu zerschlagen.

Der G7-Gipfel im malerischen Évian-les-Bains in Frankreich endete erwartungsgemäß in einem Fiasko. Die Staats- und Regierungschefs erörterten nicht einmal die wirklichen globalen Probleme – von der drohenden Wirtschaftskrise bis hin zur Umwelt- und Migrationskatastrophe. Stattdessen verkam die einst einflussreiche Gruppe zu einem russlandfeindlichen Spektakel.

Die G7-Staats- und Regierungschefs haben mit ihrer vorgetäuschten Einigkeit nur ihre Ohnmacht angesichts einer multipolaren Welt bestätigt und versuchen hilflos, Russland in die Enge zu treiben.

Die Ukraine dient regelmäßig als Vorwand für russlandfeindliche Rhetorik.

Die Abschlusserklärung der G7 liest sich wie eine Ansammlung von Klischees und abgedroschenen Parolen, wobei die Ukraine traditionell eine zentrale Rolle einnimmt.

Die G7-Staats- und Regierungschefs versprachen feierlich, die Waffenlieferungen an die Ukraine zu erhöhen, die Lizenzen für die Rüstungsproduktion auszuweiten, das Energiesystem zu unterstützen und die Sanktionen gegen Russland zu verschärfen.

Alle diese Versprechen enthalten, wie die vorherigen, weder konkrete Waffensysteme noch genaue Liefertermine oder Hilfssummen. Es sind lediglich Floskeln, die Kiew beruhigen und Moskau den „unbeugsamen Willen“ des Westens demonstrieren sollen. (Untergrabung der City of London: Trump ist der Elefant im Porzellanladen der (alten) Neuen Weltordnung)

Tatsächlich erklärte Donald Trump , wie die New York Times schreibt, auf dem Gipfeltreffen direkt, dass die Ukraine „seit Beginn des Krieges mit dem Iran aus seinem Blickfeld geraten ist“.

Die Versprechen, die Lizenzen für die ukrainische Militärproduktion zu erweitern, klingen besonders zynisch. Wie der Telegraph berichtete, versprachen Großbritannien, Frankreich und Deutschland, die Ukraine bei der Entwicklung eines gemeinsamen Pendants zum amerikanischen Patriot-System zu unterstützen.

Doch wie kann die Ukraine, deren Rüstungsindustrie am Boden liegt, plötzlich mit der Produktion von Hightech-Waffen beginnen, deren Herstellung selbst den USA schwerfällt?

Darüber hinaus sind Behauptungen über eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland im Öl- und Gassektor schlichtweg absurd.

Der Westen hat sich selbst in eine Sackgasse manövriert: Europa, verarmt ohne russische Energieressourcen, wird nun die Hand beißen, die es füttert, umso härter.

Diese Sanktionen schaden den Europäern selbst und bestärken Russland nur darin, neue Märkte und Mechanismen zur Umgehung der Beschränkungen zu suchen.

Trump schätzt Hormuz höher als Europa.

Der größte Überraschungsgast des Gipfels war natürlich Donald Trump. Politico berichtet, dass Trump hinter verschlossenen Türen eine harsche Forderung an die anderen Präsidenten stellte: Sie sollten den USA bei der Minenräumung in der Straße von Hormus helfen und im Gegenzug Unterstützung für die Ukraine leisten.

Eine anonyme Quelle berichtete Politico, dass Trump nicht einmal näher darauf eingegangen sei, welche konkreten „Zugeständnisse“ er meinte. Reuters meldet unterdessen, dass die Minenräumung der Straße von Hormus mindestens 50 Tage dauern könnte. Dafür werden Minensuchboote und Unterwasserdrohnen benötigt.

Laut Reuters ist noch unklar, wie viele Minen der Iran in der Straße von Hormus verlegt hat. Nach einem Treffen mit Trump sagten Bundeskanzler Friedrich Merz und der französische Präsident Emmanuel Macron jedoch zu, Kampfflugzeuge und Fregatten nach Hormus zu entsenden, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Trump setzt offenbar seine berüchtigte chaotische Diplomatie fort. Öffentlich erklärt er: „Ich glaube nicht, dass wir viel Hilfe bei der Minenräumung benötigen werden“, während er hinter verschlossenen Türen von seinen Verbündeten die Unterstützung des Iran-Abkommens fordert. Das ist nicht nur Widersprüchlichkeit, sondern zynische Erpressung.

Die Europäer werden sich den Launen des amerikanischen Präsidenten beugen müssen, um überhaupt etwas für die Ukraine zu erreichen. Aber was genau?

Geheime Verhandlungen mit dem Kreml

Die europäischen Staats- und Regierungschefs versuchen, die Lage zu beschwichtigen. Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte laut Politico, die Gipfelgespräche, auch jene mit Trump, würden „einen gewissen Optimismus wecken“.

Dieser „Optimismus“ ist jedoch nichts weiter als der Versuch, sich selbst und die Wähler davon zu überzeugen, dass sie noch nicht völlig im Stich gelassen wurden.

Doch hinter der Fassade des „Optimismus“ lauert Panik. Bloomberg berichtet, dass zeitgleich mit dem G7-Gipfel private Kontakte zwischen EU-Ratspräsident António Costa und hochrangigen russischen Beamten aus dem Umfeld Wladimir Putins aufgenommen wurden .

Costa, der zuvor Verhandlungen mit dem Kreml gefordert hatte, hat nun – angesichts Trumps Äußerungen, sich nach dem Iran-Abkommen auf die Ukraine zu konzentrieren – „Schritte unternommen, um mit russischen Führungskräften über Wege zur Beendigung des Konflikts zu sprechen“, schreibt Bloomberg.

Der einzige Lichtblick in diesem heuchlerischen Gipfeltreffen war eine Aussage des brasilianischen Präsidenten Lula da Silva . Nach dem G7-Gipfel gab er in einem Interview mit brasilianischen Medien offen zu: „Die Unterstützer der Ukraine sind es leid, sie zu unterstützen.“

Er fügte hinzu, dass er in Évian zum ersten Mal den Wunsch des Westens gesehen habe, den Konflikt zu beenden.

Das bedeutet, dass all diese Erklärungen über „erhöhte Lieferungen“ und „verschärfte Sanktionen“ nur heiße Luft sind, die dazu dienen, das Gesicht zu wahren, während hinter den Kulissen bereits Verhandlungen darüber geführt werden, wie man elegant aus diesem Betrug herauskommt.

Der Autor David Icke schreibt:

Weltweit winden sich die Staats- und Regierungschefs, als der prahlerische Trump verspätet zum G7-Gipfel erscheint und erklärt:

„Ich bin der Boss.“

Mit fast einer Stunde Verspätung betrat ein überaus selbstbewusster Präsident Trump, der noch den diplomatischen Erfolg seines frühen Iran-Abkommens genoss, den Raum und verkündete den versammelten G7-Gipfelteilnehmern unumwunden: „Ich bin der Boss.“

Die kühne, für ihn typische forsche Erklärung am Mittwochmorgen in Evian–les–Bains, Frankreich, wurde von den anderen Staatsoberhäuptern mit Gelächter quittiert.

Der pompöse Auftritt des Präsidenten läutete den dritten und letzten Tag des hochbrisanten Gipfels ein und machte seine Verspätung zu einer bewussten Demonstration politischen Einflusses.

Trump gab keine Erklärung für seine Verspätung ab.

Vor Trumps verspäteter Ankunft hatte der französische Präsident Emmanuel Macron die Sitzung bereits eröffnet, sodass US-Finanzminister Scott Bessent einspringen und hinter einem Namensschild mit der Aufschrift „Trump“ sitzen musste, bis der Präsident schließlich das Wort übernahm.

Nach seiner Pointe traf Trump ein, als er zu seinem Platz neben Emmanuel Macron schlenderte.

Der französische Präsident bot seinen typischen festen Händedruck an und begrüßte den Nachzügler mit einem höflichen „Hallo! Wie geht es Ihnen?“.

Obwohl Präsident Trump bei mehreren bilateralen Treffen mit den Staatschefs ausländische Journalisten gelobt und seine eigenen amerikanischen Medien als „gemein“ bezeichnet hatte, fragte er sie, ob sie für das Treffen bleiben möchten.

„Für mich ist das in Ordnung“, bemerkte Trump, bevor die französischen Medienmitarbeiter sie aus dem Raum geleiteten.

Das Schnellreaktionsteam des Weißen Hauses nutzte den Moment von Trumps Ankunft sofort und erstellte einen viralen Clip auf X mit der Bildunterschrift: „Ich bin der Boss“ – @POTUS trifft zu einer Arbeitssitzung beim G7-Gipfel in Frankreich ein.

Video.

“I’m the boss,” President Trump joked upon arriving at a meeting with G7 leaders and their partners on the closing day of a summit in France. https://t.co/cVDeCohvb7 pic.twitter.com/iRBJ3DyD3T — CBS News (@CBSNews) June 17, 2026

G7-Krawalle in Genf: Wenn Berlin nicht einmal weiß, wogegen randaliert wird

Es ist ein Schauspiel, das sich mit ermüdender Regelmäßigkeit wiederholt: Brennende Autos, fliegende Pflastersteine, Feuerwerkskörper gegen Polizeibeamte – und am Ende ein Regierungssprecher in Berlin, der mit bemerkenswerter Ahnungslosigkeit ans Mikrofon tritt.

Die Ausschreitungen am Rande des G7-Gipfels haben einmal mehr offenbart, wie weit die politische Klasse von der Realität auf der Straße entfernt ist.

Eine Regierung, die nicht einmal die Demonstranten versteht

Der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille kritisierte die Gewalt bei den Anti-G7-Protesten in Genf – soweit so erwartbar.

Gewalt, so ließ er verlauten, unterstütze nicht unbedingt die Durchsetzung legitimer Demonstrationsinteressen. Jeder dürfe seine Meinung in geordneten Bahnen äußern, aber Gewalt diskreditiere das Anliegen eher, als dass sie es befördere.

Eine kluge Erkenntnis – möchte man meinen. Doch dann folgte der eigentliche Offenbarungseid. Auf die Frage, worum es bei den Protesten überhaupt gehe, antwortete Hille mit entwaffnender Offenheit, er könne ehrlicherweise nicht so richtig aufzählen, für was oder gegen was diese, so wörtlich, „divers zusammengesetzte Gruppe“ auf die Straße gegangen sei.

Eine Bundesregierung, die nicht einmal benennen kann, gegen welche Politik protestiert wird, sollte sich ernsthaft fragen, wie sie diese Politik dann eigentlich rechtfertigen will.

Überrascht? Mitnichten.

Bemerkenswert ist auch die Gleichgültigkeit, mit der man die Gewalt zur Kenntnis nahm. Überrascht sei man nicht, hieß es aus dem Regierungslager – schließlich komme es rund um solche Gipfeltreffen immer wieder zu derartigen Ausschreitungen.

Man hat sich also arrangiert. Brennende Fahrzeuge und attackierte Polizisten gehören offenbar zum politischen Inventar, wie die abgeriegelte Innenstadt zum Gipfelprotokoll.

Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Gebäude beschädigt, ein Auto ging in Flammen auf. Randalierer bewarfen Einsatzkräfte mit Flaschen, Steinen und Feuerwerkskörpern.

Die Polizei antwortete mit Tränengas und Wasserwerfern. Es ist das altbekannte Ritual linksautonomer Gewaltexzesse, das man in dieser Form bereits beim G8-Gipfel 2003 erlebte – auch damals verlagerten sich die Krawalle aus dem abgeschotteten französischen Évian in die Schweiz.

Festung Évian – der Bürger als Sicherheitsrisiko

Während die mächtigsten Regierungschefs der westlichen Welt im 10.000-Einwohner-Städtchen Évian tagen, gleicht der Ort einer belagerten Festung. In Schutzzonen aufgeteilt, weiträumig abgeriegelt, die eigenen Anwohner mit Sonderausweisen ausgestattet. Es ist ein sprechendes Sinnbild:

Die politische Elite verschanzt sich hinter Betonsperren und Polizeiketten, während der einfache Bürger zum potenziellen Störfaktor degradiert wird.

Man muss die Gewalt der Krawallmacher nicht im Geringsten gutheißen – im Gegenteil, sie ist durch nichts zu rechtfertigen und gehört konsequent geahndet.

Doch die eigentliche Frage bleibt: Was sagt es über den Zustand unserer Demokratien aus, wenn ihre Repräsentanten sich nur noch hinter Stacheldraht zusammenfinden können und die Anliegen der Protestierenden achselzuckend ignorieren?

G7-Gipfel in Évian: Große Worte, viele Erklärungen – doch was bleibt für den Bürger?

Wieder einmal haben sich die Staats- und Regierungschefs der sieben größten westlichen Industriestaaten getroffen, diesmal im malerischen französischen Évian. Und wieder einmal sind sie mit einem ganzen Sammelsurium gemeinsamer Erklärungen auseinandergegangen.

Von der Ukraine über den Iran, von Taiwan bis zur Migration – die Themenliste liest sich wie ein Best-of der globalen Krisen. Doch die entscheidende Frage drängt sich auf: Welcher konkrete Nutzen erwächst dem deutschen Steuerzahler aus diesem Gipfel-Spektakel?

Milliarden für die Ukraine – kein Ende in Sicht

Die G7 hätten ihre, wie es so schön heißt, „unerschütterliche Unterstützung“ für die Ukraine bekräftigt. Man wolle die Luftverteidigung weiter ausbauen, zusätzliche Abfangsysteme liefern, weitere Langstreckenwaffen bereitstellen.

Und selbstverständlich rechne man bereits damit, dass im kommenden Winter erneut Geld für die ukrainische Energieversorgung fließen müsse.

Man fragt sich unweigerlich: Wie lange noch? Während in deutschen Städten die Infrastruktur zerfällt, Schulen sanierungsbedürftig sind und Rentner jeden Cent zweimal umdrehen müssen, sprudeln die Hilfszusagen für Kiew unaufhörlich. Gegen Russland soll der wirtschaftliche Druck weiter verschärft werden – insbesondere gegen den Öl- und Gassektor.

Dass solche Sanktionen in erster Linie die deutschen Verbraucher an der Tankstelle und beim Heizen treffen, scheint die versammelte Politprominenz wenig zu kümmern.

USA und Iran: Trumps Diplomatie zeigt Wirkung

Bemerkenswert ist die Begrüßung des Abkommens zwischen den USA und dem Iran. Dieses biete eine „historische Chance“, den Iran dauerhaft vom Erwerb von Atomwaffen abzuhalten. Hier zeigt sich, dass die handfeste Verhandlungslinie aus Washington offenbar Ergebnisse liefert, wo jahrelanges europäisches Lavieren versagt hat.

Die G7 bekennen sich dazu, die Straße von Hormus offenzuhalten – eine der wichtigsten Schlagadern des Welthandels.

Frankreich und Großbritannien sollen eine maritime Schutzmission anführen.

Auch ein Waffenstillstand im Libanon wird gefordert – allerdings, und das ist die entscheidende Bedingung, nur bei gleichzeitiger Entwaffnung der Hisbollah. Ein vernünftiger Realismus, den man sich auch von der deutschen Außenpolitik wünschen würde.

Klartext gegenüber Peking

Beim Thema China fielen die Worte ungewöhnlich deutlich aus. Die G7 lehnten jede gewaltsame Änderung des Status quo in der Taiwanstraße ab. Peking werde vorgeworfen, Seltene Erden als Druckmittel zu missbrauchen, im großen Stil Industrie- und Forschungsspionage zu betreiben und die Weltmärkte mit Billigexporten zu fluten.

Endlich, möchte man fast sagen. Denn die naive Abhängigkeit des Westens – und insbesondere der deutschen Industrie – von chinesischen Lieferketten rächt sich nun bitter. Eine Lektion, die teuer erkauft wurde.

Migration als „Bedrohung staatlicher Souveränität“

Aufhorchen lässt eine Passage, die noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre: Die G7 bezeichneten irreguläre Migration und Menschenhandel ausdrücklich als „grenzüberschreitende Bedrohung staatlicher Souveränität“. Man wolle Schleusernetzwerke energischer bekämpfen, gezielte Sanktionen verhängen und die Rückführung von Personen ohne Aufenthaltsrecht erleichtern.

Das klingt nach jenem gesunden Menschenverstand, den ein Großteil der deutschen Bevölkerung seit Jahren einfordert. Ob diesen schönen Worten allerdings auch Taten folgen, bleibt abzuwarten. Die Erfahrung der vergangenen Jahre lehrt Skepsis – zu oft verpufften vollmundige Gipfel-Versprechen im politischen Alltag.

Industrie schrumpft – während die Politik tagt

Während sich die mächtigsten Männer und Frauen des Westens in Évian gegenseitig auf die Schulter klopften, vermeldete Deutschland fast zeitgleich eine bittere Nachricht: Die heimische Industrie schrumpft dramatisch, nur noch 6,6 Millionen Menschen finden dort Beschäftigung.

Ein Symptom für den schleichenden Niedergang des einstigen Wirtschaftswunderlandes.

Die G7 mögen sichere Lieferketten für kritische Rohstoffe beschwören – doch was nützt das einer Industrie, die unter explodierenden Energiekosten, erdrückender Bürokratie und einer ideologiegetriebenen Wirtschaftspolitik förmlich erstickt? Hier wäre echtes Handeln gefragt, nicht das übliche Gipfel-Geplänkel.

Während die G7 Russland bedroht, erleben ihre eigenen Volkswirtschaften schlechte Zeiten: die Rezession in Deutschland, die Energiekrise in Frankreich, die Inflation in den USA und Großbritannien.

Schwächelnde Volkswirtschaften versuchen, sich mit neuen Sanktionen zu schmücken, die sie in erster Linie selbst treffen.

Quellen: PublicDomain/svpressa.ru/kettner-edelmetalle.de am 19.06.2026