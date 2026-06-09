Ich habe in letzter Zeit in Interviews über die Weltmeisterschaft gesprochen und darüber, warum dieses Turnier die perfekte Bühne für ein Großereignis bieten könnte.

Dieses Jahr jährt sich der Beginn der Neuen Weltordnung, auch bekannt als Satans kleines Jahr, zum 250. Mal, verbunden mit dem Untergang der Alten Welt und des Tartarischen Reiches. Von Guy Anderson

Daher wäre ich äußerst überrascht, wenn dieses Jubiläum ohne ein bedeutendes Ereignis verginge. Ich bezweifle auch, dass es reiner Zufall ist, dass am 4. Juli ein Spiel in Philadelphia stattfindet, genau in der Stadt, in der die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet wurde!

Manche glauben, dies könnte die perfekte Gelegenheit sein, Projekt Bluebeam zu starten, die inszenierte Alien-Invasion, über die in den letzten Jahren in den sozialen Medien diskutiert wurde.

Das Timing ist perfekt, denn es gibt in diesem Jahr keinen besseren Anlass, bei dem so viele Menschen gleichzeitig dasselbe Ereignis verfolgen.

Es könnte jedoch auch zum Ausgangspunkt eines weiteren „Ausbruchs“ in den Stadien werden, da die Parasiten offenbar verzweifelt versuchen, die Menschen in eine weitere Pandemie zu treiben, und ihre jüngsten Versuche, die nötige Angst zu erzeugen, eindeutig gescheitert sind.

Natürlich könnte das Turnier genauso gut als weitere Ablenkung dienen, während sich hinter den Kulissen etwas viel Bedeutenderes abspielt.

Das Finale selbst wird eine der wenigen Gelegenheiten sein, bei denen Menschen weltweit gleichzeitig dasselbe Ereignis live verfolgen.

Gemeinsame Erlebnisse dieser Größenordnung sind aufgrund der stark fragmentierten Mediennutzung heutzutage immer seltener geworden. Doch für einen kurzen Moment wird die Aufmerksamkeit unzähliger Menschen weltweit vollständig synchronisiert sein.

Darüber hinaus bietet dies eine außergewöhnliche Gelegenheit zur Gewinnung von Loosh-Effekten, da alle Zuschauer emotional in den Ausgang involviert sind und gemeinsam Vorfreude, Hoffnung, Spannung, Angst, Freude und Enttäuschung erleben.

Je mehr ich die Loosh-Farm-Theorie erforscht habe, desto überzeugter bin ich, dass die großflächige Ausbeutung menschlicher emotionaler Energie ein historisch beständiges Phänomen ist, das sich lediglich den Formen und Spektakeln der jeweiligen Epoche anpasst.

Tatsächlich fand ich das Thema so fesselnd, dass ich ihm in meinem Buch „Conspiracy Theories: From Agartha to Zombies“ ein ganzes Kapitel gewidmet habe, und es fasziniert mich weiterhin.

Vielleicht geschieht nichts Ungewöhnliches, und das Turnier wird nur wegen des Fußballs in Erinnerung bleiben. Dennoch kann ich die Verbindung zwischen dem 250-jährigen Jubiläum, Philadelphia, dem 4. Juli und einem synchronisierten weltweiten Publikum nicht ignorieren. Je näher das Turnier rückt, desto mehr werde ich beobachten als nur das Geschehen auf dem Spielfeld …

Mehr faszinierende Themen über die verfälschte Geschichte lesen Sie im Bestseller von Guy Anderson:

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“

Ein lebender Nostradamus sagt voraus, wer die Weltmeisterschaft gewinnen wird

Noch zwei Tage bis zum Anpfiff der Weltmeisterschaft in Mexiko-Stadt, und Fußballfans auf der ganzen Welt hoffen (und beten), dass ihre Mannschaft diesmal keine Blamage erlebt.

Dies ist auch der Zeitpunkt, an dem jeder seine Vorhersage trifft, wer das Turnier gewinnen wird, nachdem er die Quoten der Buchmacher, die aktuelle Form und die Ergebnisse eingehend studiert hat.

Wenn man den Zahlen vertrauen möchte, glaubt ein deutscher Mathematiker, dass die Niederlande am Ende gewinnen werden, während Titelverteidiger Frankreich die besten Chancen zu haben scheint.

Aber wenn Sie Ihren Vorhersagen eine Prise göttlicher Prophezeiung hinzufügen möchten, warum schauen Sie sich nicht an, was der brasilianische Mystiker Athos Salomé über das Turnier zu sagen hat?

Salomé hat ihre Karriere mit Vorhersagen gemacht, die alles Mögliche umfassen, von Covid über den Tod von Königin Elizabeth II. bis hin zu den Handlungen von Weltführern wie Donald Trump .

Was hat er also zur Weltmeisterschaft zu sagen ?

Salomé merkt an, dass Fußball ein „unberechenbarer Sport“ sei und hat sich noch nicht für einen klaren Sieger entschieden. Stattdessen glaubt er, dass die Siegermannschaft die Farbe Rot tragen wird.

Damit fallen Kandidaten wie Frankreich, Brasilien und Argentinien weg.

„Ich sehe schwere, tiefe, dominante Farben. Farben des Feuers. Es ist eine Energie der Hitze, der Reibung und der intensiven Kraft“, sagte er in einer kürzlich gegenüber LADbible veröffentlichten Vorhersage.

„Die Nationalmannschaften, die dieses Turnier überstehen, werden diejenigen sein, die in die Farben des Feuers gehüllt sind.“

Zusammenfassend bedeutet dies also, dass die Teams traditionell Rot oder vielleicht Orange tragen.

Vergleicht man dies mit den Vorhersagen von Fußballanalysten, so passen folgende Aussagen am besten zu Salomés Prognose:

Spanien

Spanien, auch bekannt als „La Roja“ (die Rote) oder „La Furia Roja“ (die rote Wut), ist das Land, das einem als erstes in den Sinn kommt, wenn man diese Prophezeiung hört.

Obwohl Spanien in Katar nicht über das Achtelfinale hinauskam, sind sie nach dem 2:1-Sieg gegen England die amtierenden Europameister.

Berücksichtigt man aufstrebende Talente wie Lamine Yamal, den Ballon d’Or-Gewinner von 2024, Rodri, und den Premier-League-Sieger David Raya, kann man getrost sagen, dass Spanien eine ziemlich gute Chance auf den Sieg hat.

Portugal

Eine weitere Mannschaft, die überwiegend in Rot spielt, ist Spaniens Nachbar Portugal.

Für Cristiano Ronaldo dürfte dies die letzte Chance sein, einen Weltmeistertitel zu seiner Sammlung hinzuzufügen. Der 41-Jährige hofft daher, dass sein Team den Titel holt.

Dies deckt sich mit einer Vorhersage des brasilianischen Hellsehers Michael Bruno , der gegenüber Globo Esporte erklärte : „Seit 2022 sage ich das nächste Weltmeisterteam voraus. Seitdem behaupte ich, dass Portugal Weltmeister wird.“

England

Endlich mal eine Prognose, die nicht nur düstere Aussichten für die Three Lions bietet.

Seit Bobby Moore die Jules-Rimet-Trophäe in Wembley in die Höhe stemmte, sind 60 Jahre des Schmerzes vergangen, und die englischen Fans im ganzen Land hoffen wieder einmal, dass dies endlich, endlich unser Jahr ist.

Obwohl Englands Heimtrikot schon immer weiß war, ist das Auswärtstrikot für 2026 rot, genau wie das der Mannschaft von 1966, die Westdeutschland besiegte.

Die Niederlande

Obwohl die niederländische Mannschaft nicht in Rot spielt, wies Salomé darauf hin, dass das traditionelle Orange der Mannschaft auch die Farbe der Flamme ist, was bedeutet, dass wir einen Triumph der Oranje nicht ausschließen sollten.

Und was ist mit allen anderen?

Salomé erwähnte auch eine Handvoll anderer Mannschaften als potenzielle Konkurrenten, wie etwa Frankreich („rote Akzente auf ihrem traditionellen Trikot“), Marokko (eine weitere Mannschaft mit einem überwiegend roten Trikot) und Argentinien (eine Mannschaft mit „purer Hitze und Intensität“).

Es gibt auch Mannschaften wie Norwegen, die Türkei und die Schweiz, die in Rot spielen, aber der 39-Jährige scheint sie im Moment nicht besonders zu schätzen.

Quellen: PublicDomain/ladbible.com am 09.06.2026