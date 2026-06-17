Gesundheit: Hanföl – ein echtes Superfood

Hanf zählt zu den ältesten Kulturpflanzen der Menschheit. Schon vor Jahrtausenden nutzten wir seine Fasern für Kleidung, seine Samen als Nahrungsmittel und Extrakte für medizinische und spirituelle Zwecke.

Das Wichtigste im Überblick

Hanföl ist reich an Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, enthält Vitamin E, B-Vitamine und wichtige Mineralstoffe. Damit ist es ein echtes Superfood für Herz, Haut und Immunsystem.

Dank seiner feuchtigkeitsspendenden und entzündungshemmenden Eigenschaften eignet sich Hanföl sowohl als Speiseöl für kalte Gerichte (z.B. Salate, Smoothies) als auch zur Haut- und Haarpflege.

Im Unterschied zu CBD-Öl enthält Hanföl keine Cannabinoide. Es ist frei verkäuflich und überall problemlos erhältlich.

Hochwertiges Hanföl (Hanfsamenöl) entsteht durch die Kaltpressung der Hanfsamen. Kaltpressung bedeutet, dass sich die Saat beim Mahlvorgang durch die Reibung um maximal 10°C bis 15°C erwärmt, es wird also nie wärmer als ca. 28°C. Das Öl wird danach sofort gekühlt und schonend gefiltert. So bleiben alle wertvollen Inhaltsstoffe erhalten, die sonst durch die Wärme verloren gehen würden. Auch der Geschmack von kaltgepresstem Öl ist wesentlich intensiver.

Hanföl enthält wertvolle Nährstoffe, darunter ein optimales Verhältnis von Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, die für die Aufrechterhaltung vieler Körperfunktionen wichtig sind. Zudem ist es reich an Vitamin E und Vitaminen der B-Gruppe. Das Öl liefert auch Mineralstoffe wie Calcium, Magnesium, Kalium und Eisen.

Inhaltsstoffe und Wirkung von Hanföl

Hanföl ist reich an essentiellen Fettsäuren, also solchen Fettsäuren, die der menschliche Körper nicht selbst herstellen kann. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei dem Verhältnis der mehrfach ungesättigten Fettsäuren Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren.

Bei Hanföl ist dieses Verhältnis der Omega-Fettsäuren 3:1, was laut Experten nahezu ideal für den menschlichen Stoffwechsel ist.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil von Hanföl ist die Gamma-Linolensäure (GLA). Diese spezielle Omega-6-Fettsäure soll eine positive Wirkung auf hormonelle Prozesse im Körper haben. So berichten Frauen, dass Hanfsamenöl PMS-Beschwerden lindern kann, wenn es regelmäßig eingenommen wird. Auch bei Hautproblemen wie Neurodermitis oder Schuppenflechte wurden positive Wirkungen beobachtet.

Darüber hinaus enthält Hanföl Vitamin E in hoher Konzentration. Vitamin E ist ein besonders starkes Antioxidans, das Zellen vor freien Radikalen schützt und so den Alterungsprozess verlangsamt. Dies erklärt auch, warum Hanföl in der Kosmetikindustrie geschätzt wird: Es spendet Feuchtigkeit, beruhigt gereizte Haut und unterstützt die Regeneration.

Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium, Calcium, Phosphor, Eisen und Zink schließlich machen Hanföl zu einem echten Superfood. Diese sogenannten Mikronährstoffe tragen zu einem gesunden Stoffwechsel, zur Knochengesundheit und zu einer starken Immunabwehr bei.

Gesundheitliche Vorteile von Hanföl

Nicht umsonst liegt Hanföl im Trend. Es bringt gleich eine ganze Reihe von gesundheitlichen Vorteilen:

Studien zeigen, dass der regelmäßige Konsum von ungesättigten Fettsäuren, wie sie in Hanföl enthalten sind, den Cholesterinspiegel senken und die Elastizität der Blutgefäße fördern kann. Hanföl kann damit das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall reduzieren. (1)

Dank seiner besonderen Fettsäurezusammensetzung (3:1) wirkt Hanföl entzündungshemmend. Menschen mit chronischen Entzündungserkrankungen wie Arthritis berichten von einer spürbaren Linderung der Symptome, Studien bestätigen diese Erfahrungen.

In der äußerlichen Anwendung lindert Hanföl Trockenheit, Schuppenbildung und Juckreiz. Es zieht schnell ein, ohne die Poren zu verstopfen, und eignet sich daher auch für empfindliche Hauttypen. Die enthaltenen Nährstoffe unterstützen zudem das Immunsystem, was insbesondere in Stressphasen oder während der Erkältungssaison hilfreich sein kann.

Inzwischen gibt es außerdem Hinweise darauf, dass die Omega-3-Fettsäuren in Hanföl die Gehirnfunktion unterstützen und zur Vorbeugung neurodegenerativer Erkrankungen beitragen können.

Wie fast überall gilt: Qualität hat ihren Preis. Hochwertige, kaltgespresste Hanföle sind meist etwas kostspieliger. Sehr günstige Hanföle sind oft gestreckt oder wurden zu heiß gepresst. Denn: Die Ausbeute beim Kaltpressen ist geringer, der Preis für das finale Produkt entsprechend höher.

Dosierung von Hanföl

Im Unterschied zu CBD-Öl gelten für Hanföl keine strengen Dosierungsempfehlungen. Du kannst es wie jedes andere Pflanzenöl oder Speiseöl in deine Ernährung einbauen – achte aber darauf, kaltgepresste Öle nicht zu erhitzen, um die empfindlichen Fettsäuren nicht zu zerstören.

Allgemein genügen etwa ein bis zwei Esslöffel pro Tag, um deinen Körper mit essentiellen Fettsäuren zu versorgen. Wichtig ist, Hanföl regelmäßig in deinen Speiseplan einzubauen, da der Körper diese Nährstoffe nicht speichern kann.

In der Küche eignet sich Hanföl besonders für kalte Speisen. Es kann in Salatdressings, Smoothies oder Dips verwendet werden. Manche nehmen auch einen Esslöffel als Morgenroutine zu sich.

Zur Hautpflege genügt es, wenige Tropfen direkt auf die betroffenen Stellen aufzutragen oder Hanföl in eine Creme einzumischen. Für die Haarpflege kann es als Kur in die Spitzen einmassiert und nach etwas Einwirkzeit ausgewaschen werden.

Tipp:

Von Natur aus reich an Omega-3-Fettsäuren

Qualitativ hochwertiges, natives Bio-Hanföl

100 Prozent reines Bio-Hanföl aus erster Kaltpressung

Unser Hanföl ist frei von Zusatzstoffen und nicht raffiniert

Ausgezeichnetes Speiseöl mit mildem, köstlich nussigem Geschmack

100 g Kopp Vital® Bio-Hanföl enthalten 16 g Omega-3-Fettsäuren

Hanföl eignet sich auch hervorragend für die Haut- und Körperpflege. Für empfindliche Haut ist Bio-Hanföl ebenfalls sehr geeignet.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 15.06.2026