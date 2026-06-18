Gesundheit: Kansa Wand Gesichts- und Körpermassage

aikos2309

Ayurvedisches Massage-Tool für Gesicht und Körper.

Entspannung, Pflege und neue Energie – mit dem Kansa-Massagestab erleben Sie die kraftvolle Wirkung eines jahrtausendealten Ayurveda-Rituals.

Die handgefertigte Metalllegierung aus Kupfer und Zinn wurde traditionell zur Unterstützung der Hautpflege und des energetischen Gleichgewichts eingesetzt.

Ob im Gesicht, an Nacken oder Dekolleté – durch sanfte Kreisbewegungen kann die Durchblutung gefördert und die Haut vitalisiert werden. Der Massagestab hilft dabei, Spannungen zu lösen und unterstützt ein entspanntes Hautgefühl.

Ein ideales Tool für alle, die ihre Wellness-Routine auf natürliche Weise bereichern möchten – wohltuend, ausgleichend, ganzheitlich.

Maße: ca. 12,5 cm
Gewicht: ca. 100 g

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 12.06.2026

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