Gesundheit: Premium Kollagen mit natürlichem Schokogeschmack

Genussvoll und hochwertig!

Gönnen Sie sich köstlichen Geschmack und ausgewählte Inhaltsstoffe: Kopp Vital® Premium Kollagen vereint ausgewähltes Kollagenhydrolysat mit feinem Vollmilch-Kakaoaroma – für einen genussvollen Moment im Alltag.

Was zeichnet unser Premium-Kollagen aus?

Ausgewählte Inhaltsstoffe: 89,6 Prozent reine Kollagenpeptide vom Rind und 5 Prozent Kollagenhydrolysat vom Huhn bilden die Basis dieser Rezeptur – kombiniert mit einem feinen Vollmilch-Kakaoaroma für ein genussvolles Geschmackserlebnis.

Pur und natürlich: Frei von Zucker, Gluten und gentechnisch veränderten Zutaten.

Köstlich und vielseitig: Der Schokoladengeschmack passt perfekt zu Shakes, Smoothies, Porridge und heißer Milch. Genießen Sie es pur oder kombinieren Sie es nach Lust und Laune.

Praktisch in der Anwendung: Das Pulver ist leicht löslich in warmen oder kalten Flüssigkeiten.

Nachhaltigkeit im Blick: Unsere Rohstoffe stammen aus Weidehaltung mit Fokus auf Tierwohl und nachhaltigen Aufzuchtbedingungen.

Packung enthält 50 Portionen.

Kopp Vital® – einfach bewusst genießen

Ob als täglicher Genuss oder als besonderes Extra in Ihren Lieblingsrezepten – Kopp Vital® Premium Kollagen bringt Qualität und Geschmack zusammen.

Kollagen ist das wichtigste Strukturprotein des Körpers, das Haut, Knochen und Gelenke stützt.

Die natürliche Produktion dieses Hormons nimmt mit dem Alter ab, was zu Falten und Gelenksteife führt.

Die Ernährung ist grundlegend; zur Synthese von Kollagen werden spezifische Aminosäuren und Vitamin C benötigt.

Der Verzehr von kollagenreichen Lebensmitteln wie Knochenbrühe und nährstoffreichen Pflanzen fördert die Produktion.

Ein ganzheitlicher Ansatz umfasst ausreichende Flüssigkeitszufuhr, Sonnenschutz und die Einschränkung von Zucker und verarbeiteten Lebensmitteln.

Wenn Sie hilflos zusehen, wie Falten tiefer werden und Gelenke steifer, erleben Sie die sichtbaren Anzeichen einer stillen Epidemie: Kollagenmangel.

Dieses lebenswichtige Protein, der buchstäbliche Klebstoff, der Ihren Körper zusammenhält, ist durch Alterung, ungesunde Ernährung und den modernen Lebensstil ständigen Belastungen ausgesetzt. Doch neue Erkenntnisse zeigen, dass dieser Verfall nicht unausweichlich ist.

Immer mehr Studien deuten darauf hin, dass gezielte, natürliche Ernährungsstrategien das wirksamste Mittel sind, um dieses grundlegende Protein von innen heraus wieder aufzubauen und damit unsere bisherigen Vorstellungen von der Bekämpfung des Alterns grundlegend zu verändern.

Kollagen ist das am häufigsten vorkommende Protein im menschlichen Körper und sorgt für die Struktur von Haut, Knochen, Sehnen und Bändern.

Mit zunehmendem Alter verlangsamt sich die Produktion und die Qualität nimmt ab, was zu typischen Anzeichen wie Falten, schlaffer Haut und steifen Gelenken führt. Schwerere, autoimmunbedingte Kollagenerkrankungen wie Lupus oder rheumatoide Arthritis können jedoch zu stark beeinträchtigenden Symptomen wie schmerzhaften Hautausschlägen, starker Müdigkeit und Gelenkschäden führen.

Während diese Erkrankungen eine medizinische Behandlung erfordern, können wir dem häufigen alters- und lebensstilbedingten Kollagenmangel aktiv entgegenwirken – durch unsere Ernährung.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 17.06.2026