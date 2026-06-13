Gesundheit: Vitamin C senkt Krebsrisiko

Im Magen kann Vitamin C offenbar die Bildung von krebserregenden Stoffen verringern – und dadurch das Krebsrisiko senken. Das zeigt eine neue kanadische Studie. Auch Vitamin-C-Präparate nach jeder Mahlzeit sollen helfen.

Vitamin C unterstützt das Immunsystem, die Kollagenproduktion und schützt die Zellen. Wie eine nun im Fachjournal „ Journal of Theoretical Biology “ veröffentlichte Studie der kanadischen University of Waterloo ergab, senkt es möglicherweise auch das Krebsrisiko.

Demnach können Vitamin-C-reiche Lebensmittel und Vitamin-C-Nahrungsergänzungsmittel nach dem Essen vor krebserregenden Stoffen schützen.

Das hängt mit den chemischen Verbindungen Nitrat und Nitrit zusammen, die von Natur aus in Obst und Gemüse vorkommen. Außerdem dürfen sie als Lebensmittelzusatzstoffe in Form von Natrium- und Kaliumsalz verwendet werden.

Der Körper nimmt beide Stoffe schnell auf und scheidet sie als Nitrat wieder aus. Ein Teil des aufgenommenen Nitrats wird durch bestimmte Bakterien im Speichel jedoch auch in Nitrit umgewandelt.

Nitrat und auch Nitrit, wenn der Körper es in Stickstoffmonoxid umwandelt, können sich positiv auf die Herz- und Hirngesundheit auswirken: Sie erweitern beispielsweise die Gefäße und verbessern die Sauerstoffversorgung des Herzmuskels.

Allerdings können Nitrate aus Lebensmitteln und Nitrate, die in Nitrit umgewandelt werden, krebserregende und erbgutverändernde Stoffe bilden. Diese heißen Nitrosamine. Schuld daran ist eine chemische Reaktion, die leicht in sauren Milieus wie dem Magen stattfindet.

Vitamin-C-reiche Nahrungsmittel als Schutzschild

Wie die Forscher um Erstautor Gordon McNicol herausfanden, kann Vitamin C in diesem chemischen Prozess jedoch wie ein Schutzschild wirken – und die Bildung von Nitrosaminen verringern.

Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die verzehrten Lebensmittel neben Nitrat oder Nitrit auch Vitamin C enthalten. Beispiele für solche Nahrungsmittel sind:

Tomaten

Paprika

Spinat

Feldsalat

Rucola

Rote Bete

Fenchel

Kohlrabi

und Radieschen.

Zudem entdeckte das Forscherteam, dass die Einnahme von Vitamin-C-Nahrungsergänzungsmitteln nach jeder Mahlzeit ebenfalls das Krebsrisiko senken könne.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) rät Erwachsenen, täglich etwa 100 Milligramm Vitamin C zu sich zu nehmen. Diese Tagesempfehlung ist bereits mit ein bis zwei Orangen gedeckt, erklärt Ernährungsexpertin Silke Restemeyer im Gespräch mit „Apotheken Umschau“.

Weitere Lebensmittel enthalten viel Vitamin C:

Schwarze Johannisbeeren: 177 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm

Rote Paprika: 140 Milligramm

Rosenkohl (gegart): 76 Milligramm

Brokkoli (gegart): 73 Milligramm

Erdbeeren: 57 Milligramm

Blumenkohl (gegart): 49 Milligramm

Himbeere: 25 Milligramm

Tomaten: 19 Milligramm

Kartoffeln (gegart): 15 Milligramm

Rohes Obst und Gemüse enthält am meisten Vitamin C. Da dies wasserlöslich und hitzeempfindlich ist, sollte das Gemüse nur kurz und mit wenig Wasser gedünstet werden, erklärt Restemeyer.

Anlass für mehr Vitamin-C-Studien

Nach Angaben von Anita Layton, Professorin der Angewandten Mathematik, biete diese Studie einen „Fahrplan für künftige klinische und Laborstudien, indem sie die wichtigsten, miteinander interagierenden Faktoren dieser potenziell schädlichen chemischen Reaktionen identifiziert, darunter Nitritbelastung, Antioxidantienzufuhr, Essenszeiten, Magenbedingungen und die Aktivität des oralen Mikrobioms“.

Zu ihren Erkenntnissen kamen die Wissenschaftler mithilfe einer mathematischen Modellierung der Speicheldrüse, des Magens, des Dünndarms und des Plasma. Diese simulierte, wie sich Nitrate und Nitrite im Körper bewegen und wie sie sich mit der Zeit verändern.

Eine mathematische Modellierung ist ein Prozess, bei dem Probleme aus der realen Welt in vereinfachter Form in die Mathematik übertragen und nach der Lösung in die Realität zurückgeführt werden.

Vitamin-C-reiche Kost als Teil gesunder Ernährung

Dass eine Vitamin-C-reiche Ernährung das Krebsrisiko senken kann, zeigten schon in der Vergangenheit mehrere Studien. „Diese Beobachtung ist allerdings kein Argument für die Vitamin-C-Supplementation“, erklärt Ernährungsmediziner Martin Smollich in seinem Buch „Der Nährstoffkompass“.

Der Professor war nicht an der Studie beteiligt. „Das reduzierte Krebsrisiko wird nur mit Vitamin-C-reichen Lebensmitteln, nicht bei Vitamin-C-Supplementen beobachtet.“

Darüber hinaus macht Smollich darauf aufmerksam, dass Vitamin-C-reiche Nahrungsmittel oft auch wichtige Makronährstoffe und Pflanzenstoffe enthalten – und generell gesund seien.

Die in Studien erfasste Vitamin-C-Zufuhr sei daher oft nur ein Anzeiger für eine ohnehin gesunde Ernährung. Diese könne Krebs vorbeugen.

Quellen: PublicDomain/Focus am 09.06.2026