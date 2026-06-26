Vorsorgeuntersuchungen dienen dazu, Krankheiten wie Krebs bereits in einem frühen, gut behandelbaren Stadium zu entdecken oder die Entstehung ganz zu verhindern. Dabei kommt es häufig zu falsch-positiven Befunden, die weitere Untersuchungen und meist psychische Belastungen zur Folge haben. Die Entscheidung für oder gegen ein Screening ist deshalb nicht immer einfach. Erfahren Sie hier mehr über die Vorteile und Risiken bei der Mammografie und Koloskopie. Von Frank Schwede

Die Mammografie gilt noch immer als Goldstandart bei der Früherkennung von Brustkrebs. Doch ein internationales Forscherteam geht in einer Studie aus dem Jahr 2012 davon aus, dass rund ein Viertel der Brustkrebs-Diagnosen falsch sind. Das heißt, Tausende überdiagnostizierte Frauen werden nach einem falsch-positiven Screening ohne Grund behandelt.

Allein in Norwegen trifft das auf bis zu ein Viertel der entdeckten Fälle zu. Die Frauen wurden behandelt, obwohl es nicht nötig gewesen wäre. Die Forschenden der Harvard School of Public Health in Boston berichteten im Fachmagazin Annals of Internal Medicine:

„Zehn Jahre nach Beginn des zweijährlichen Mammografie-Screening-Programms sind zwischen 1.169 und 1.948 Frauen überdiagnostiziert und unnötig therapiert worden.“

Wie kam es dazu? Mammografie-Aufnahmen sind nicht leicht zu deuten. In vielen Fällen entpuppt sich ein Anfangsverdacht auf Brustkrebs als unbegründet. Ein klassischer Fehlalarm. Damit gilt für viele die Tatsache: Eine Mammografie ist nicht 100-prozentig zuverlässig.

Betroffene Patientinnen stürzt der falsch-positive Befund zunächst in große Angst und Ungewissheit. Um endgültige Gewissheit zu bekommen, sind nämlich weitere Untersuchungen erforderlich.

Meist mittels Ultraschall oder MRT. Besteht immer noch ein Restverdacht, wird eine Gewebeprobe entnommen, eine sogenannte Biopsie, um sie auf Krebszellen zu untersuchen.

In der Schweiz beispielsweise werden Frauen im Alter zwischen 50 und 69 Jahren alle zwei Jahre zum Screening eingeladen. Von 1000 Frauen erhalten 250 einen auffälligen Befund.

Bei 185 von ihnen stellte sich der positive Befund nach weiteren Untersuchungen als falsch-positiv heraus. Das sind leider keine statistischen Ausreißer oder Einzelfälle – vielmehr handelt es sich um eine logische und einkalkulierte Fehlerquote eines Massen-Screenings mit weitreichenden Folgen für die betroffenen Patientinnen. (Eilmeldung: Die größte Humanstudie zu Ivermectin + Mebendazol bei Krebs wurde nun von Fachkollegen begutachtet und in einer führenden Krebszeitschrift veröffentlicht)

Da geht viel Vertrauen verloren

Die Abklärung im Rahmen weiterer Untersuchungen zieht sich oft über Wochen. Das sind Wochen der Ungewissheit, Wochen, in denen Patientinnen mit einer Verdachtsdiagnose leben müssen – ob sie es wollen oder nicht. Wird bei einer Biobsie tatsächlich Krebs nachgewiesen, ist meistens eine Operation, Strahlen- und oder Chemotherapie nötig.

Am Beispiel Schweiz liegen laut Kantonsspital Luzern die falsch-positiven Ergebnisse bei rund 20 Prozent. Denen gegenüber stehen falsch-negative Befunde, die sich im Bereich von etwa 10 Prozent bewegen.

Viele betroffene Frauen verlieren dadurch das Vertrauen in die Untersuchung und nehmen nicht mehr am Screening teil. Das zeigt eine Untersuchung der University of California in Davis, die mehr als 3,5 Millionen Befunde zum Brustkrebsscreening in den USA auswertete.

Von den Frauen, die ohne auffälligen Befund aus dem Screening gingen, nahmen 77 Prozent den nachfolgenden Termin zwei Jahre später wahr. Bei denen, die einen falsch-positiven Befund erhielten, für dessen Abklärung ein weiteres bildgebendes Verfahren ausreichend war, waren es immerhin noch 75 Prozent und bei der Gruppe, bei der zusätzlich eine Biobsie nötig war, waren es nur 67 Prozent.

Für eine Fehldiagnose gibt es verschiedene Gründe. Ein weit verbreiteter Grund ist menschliches Versagen. Die Interpretation von Röntgenbildern ist ausgesprochen komplex. Ermüdung, oft auch mangelnde Erfahrung des Radiologen oder eine suboptimale Bildqualität führen häufig zu Fehlern bei der Interpretation der Aufnahmen.

Ein weiteres Problem ist die Irrelevanz oder Überdiagnose. Es gibt Brustkrebsformen, die entweder ruhen oder langsam wachsen, dass betroffene Frauen bis zu ihrem Lebensende nichts davon merken würden.

Harmlose Knoten kann die Mammografie nicht verlässlich von gefährlichen Tumoren unterscheiden. Durch das Routine-Screening werden sie entdeckt und behandelt. Egal, ob gut- oder bösartig. Der Anteil solcher Überdiagnosen war bisher strittig.

Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) schätzt die Überdiagnoserate auf 6,5 Prozent aller Screening-Diagnosen, wobei die Spanne in verschiedenen Studien zwischen ein und 22 Prozent liegt.

Das Problem ist: Um eine schwerwiegende Erkrankung frühzeitig zu erkennen, wird eine große Anzahl von Menschen, vor allem Frauen bei der Erkennung von Brustkrebs, jahrelang untersucht.

Durch diese Untersuchungen werden einige von ihnen verängstigt und in vielen Fällen sogar unnötig behandelt. Deshalb sollte nach Meinung von Experten Früherkennung innerhalb eines qualitätsgesicherten Rahmens stattfinden, um die Zahl der überflüssigen behandelten und verängstigten und durch die Früherkennungsmaßnahmen möglicherweise geschädigten Patientinnen so klein wie möglich zu halten.

Überdiagnose und Übertherapie sind ein Problem

Experten sind sich im Klaren darüber, dass Überdiagnose und Übertherapie ein Nachteil der Mammografie sind. Aber sie erwähnen es nur im Kleingedruckten. Dort steht nämlich, dass beim ersten Mal die Falsch-Positiv-Wahrscheinlichkeit bei rund vier Prozent liegt.

Doch, wer wie empfohlen, zehn Mal in zwanzig Jahren zum Screening geht, hat laut Fachzeitschrift MMW – Fortschritte der Medizin eine kumulative Wahrscheinlichkeit von 37 Prozent, irgendwann eine falsche Diagnose zu erhalten.

Bei einem jährlichen Sreening über zwanzig Jahre liegt die Wahrscheinlichkeit sogar bei 60 Prozent. Das heißt, wer dem offiziellen Rat folgt, hat eine große Chance, irgendwann einen Verdachtsbefund zu erhalten, der sich im Nachhinein als falscher Alarm entpuppt.

Eine Alternative zur herkömmlichen Mammografie ist die Tomosynthese, ein 3D-Schichtverfahren. Studien belegen eine um 41 Prozent höhere Detektionsrate und 15 Prozent weniger falsch-positive Befunde im Vergleich zur klassischen Mammografie.

Während der Kompression der Brust rotiert bei diesem Verfahren die Röntgenröhre und nimmt mehrere Schichtbilder auf. Daraus wird ein dreidimensionales Bild errechnet, das Gewebe überlagerungsfrei darstellt und kleine Tumore selbst in dichtem Brustgewebe präziser sichtbar macht.

Doch was ist mit den Tumoren, die sich ohne Befund nicht hätten bemerkbar gemacht? Bessere Technik findet bekanntlich mehr und je mehr gefunden wird, desto mehr wird behandelt.

Das Dilemma ist, langsam wachsende, gutartige Tumore werden bevorzugt entdeckt, was am Ende aber nur der Erfolgsstatistik des Screenings zugute kommt. Man könnte also auf die Idee kommen und meinen, es werden nur jene Fälle gerettet, die keiner Rettung bedurft hätten.

Der Haken ist, dass die aggressiv wachsenden Tumore, die zwischen zwei Screenings auftreten und oft als sogenannte Intervall-Karzinome bezeichnet werden, meistens zu spät entdeckt werden.

Für viele mag sich jetzt die Frage stellen, ob eine Mammografie nutzlos ist. Die klare Antwortet lautet: nein. Für bestimmte Hochrisikogruppen, dazu zählen Frauen mit familiärer Vorbelastung, genetische Mutation (BRCA1/2) und dichtem Brustgewebe, ist ein engmaschiges Screening sinnvoll und kann Leben retten.

Die Frage lautet vielmehr, ob Frauen vor einem Screening umfänglich informiert werden – und genau da hapert es. Wer ein Einladungsschreiben erhält, liest meistens nicht das Kleingedruckte, wo über Falsch-Positiv-Befunde und Überdiagnose aufgeklärt wird.

Transparenz ist also wichtig. Dazu gehört auch, dass Frauen darüber aufgeklärt werden, dass ein Falsch-Positiv-Befund und Überdiagnose ein häufig auftretendes Problem beim Screening sind.

Koloskopie schneidet von allen Vorsorgeuntersuchungen am besten ab

Ein anderes Beispiel ist die Darmspiegelung, die in Punkto Überdiagnose deutlich besser wegkommt. Laut Daten des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) wurden in den ersten zehn Jahren des Darmkrebs-Vorsorgeprogramms mit rund 4,4 Millionen Untersuchungen rund 180.000 Darmkrebsfälle verhütet, dem standen nur 4500 Überdiagnosen gegenüber.

Im direkten Vergleich liegt bei der Mammografie die Überdiagnoserate je nach Studie zwischen 10 und 22 Prozent aller Sreening-Diagnosen. Von allen Krebsvorsorge-Programmen schneidet also die Koloskopie am besten ab.

Bei Koloskopien der Gruppe der unter 75-jährigen führten lediglich 0,4 Prozent zu einer Überdiagnose. Ein Grund ist: die Koloskopie dient nicht nur der Diagnose, sondern auch der Therapie.

Wird bei der Spiegelung ein Polyp entdeckt, kann er sofort entfernt werden, bevor er für den Betroffenen zu einem ernsthaften Problem wird. Das ist der entscheidende Vorteil gegenüber der Mammografie.

Die Wahrscheinlichkeit, durch Endoskopie Krebs im Frühstadium zu erkennen, ist am höchsten, wenn die Untersuchung um das 60. Lebensjahr vorgenommen wird. Mit steigendem Alter steigt auch die Wahrscheinlichkeit der Überdiagnose.

Allerdings handelt es sich bei der Endoskopie nicht um herkömmliches röntgen. Die Koloskopie ist ein invasiver Eingriff, bei dem ein Endoskop durch den gesamten Darm geschoben wird, was einmal pro 3000 Untersuchungen zu einer Perforation der Darmwand führt.

Wird ein Polyp entfernt, steigt das Risiko noch einmal deutlich an. Dazu muss man wissen, dass eine Darmperforation keine Bagatellverletzung ist. Durch eine Perforation können Bakterien in die Bauchhöhle gelangen, was zu einer Bauchfellentzündung (Peritonitis) oder im schlimmsten Fall sogar zu einer Blutvergiftung (Sepsis) führen kann.

Dass bei einer Darmspiegelung ein Polyp gefunden wird, ist bei Menschen über 50 Jahren nicht ungewöhnlich. Mediziner unterscheiden hyperplastische von neoplastischen Polypen. Hyperplastische Polypen sind in der Regel harmlos.

Trotzdem werden sie meistens entfernt und der Patient landet im Anschluss in einem engmaschigen Kontrollnetz – und jede Kontrolle birgt nicht nur Risiken, sondern führt in der Regel zu neuen Befunden.

Vorsorge ist eine persönliche Entscheidung

Das Risiko an Darmkrebs zu erkranken, liegt in Deutschland bei rund 5 Prozent bei Frauen und bei 6,5 Prozent bei Männern. Laut Studie reduziert eine regelmäßige Vorsorgeuntersuchung das Risiko von Darmkrebs über zehn Jahre von 1,2 auf etwa 0,8 bis 0,9 Prozent.

Der Koloskopie steht eine wesentlich einfachere und risikolosere Methode zur Früherkennung von Darmkrebs gegenüber: der Stuhltest. Er kann mikroskopische Blutspuren im Stuhl nachweisen, die ein Hinweis auf Polypen oder Tumore im Frühstadium sein können.

Laut einer spanischen Studie ist der Nutzen eines fäkalen immunchemischen Tests (FIT) alle zwei Jahre gleichzusetzen mit einer Koloskopie über einen Zeitraum von zehn Jahren.

In Europa liefert der Okkultbluttest bei etwa fünfzig von tausend Getesteten ein positives Ergebnis, ohne das Darmkrebs entdeckt wurde. Das heißt, auch ein Stuhltest kann zu einem falsch-positiven Befund führen, was wiederum eine Koloskopie notwendig macht.

Vorsorgeuntersuchungen mögen ein wichtiges Instrument bei der Früherkennung von Krebs und anderen Erkrankungen, etwa des Herz-Kreislauf-Systems sein, dennoch sind sie nicht fehlerfrei.

Bei einigen Patienten werden Gewebsveränderungen trotz Screening nichtrechtzeitig erkannt, bei anderen kommt es zu einem falsch-positiven Befund, der ein weiteres Diagnoseverfahren und unnötige psychische Belastung für die Betroffenen zur Folge hat.

Die Entscheidung für oder gegen eine Vorsorgeuntersuchung ist legitim sowohl für oder dagegen ist eine persönliche Entscheidung und keine Einladung der Krankenkasse oder des Arztes, der man einfach blind folgen muss.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 19.06.2026