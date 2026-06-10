Gesundheit: Wie die Darmflora unser Immunsystem beeinflusst (Video)

Lange Zeit galt der Darm nur als Verdauungsorgan. Neuste wissenschaftliche Studien zeigen jedoch ein deutlich umfassenderes Bild. Im Darm existiert ein komplexes Ökosystem aus Billionen Mikroorganismen, das weit mehr verwaltet als nur die Nahrungsverwertung. Rund 80 Prozent unserer Abwehrzellen befinden sich im Darm.

Warum dieses Multitalent mehr Aufmerksamkeit verdient und was man für die Darmgesundheit tun kann – wir verraten es. Von Frank Schwede

Der Verdauungstrakt ist ein komplex, fein abgestimmtes System, das in der Mundhöhle beginnt und über Speiseröhre und Magen zu Dünndarm und Dickdarm führt.

Der Darm schlängelt sich vom Magenausgang bis zum After und kann bis zu acht Meter lang werden. Mit seinen Millionen fingerförmigen Ausbuchtungen hat er eine Oberfläche von über 300 qm. Das entspricht etwa der Größe eines Tennisplatzes.

Im Laufe eines Lebens passieren etwa 30 Tonnen Nahrung und 50.000 Liter Flüssigkeit den Darm, der daraus wertvolle Nahrungsbestandteile für unseren Körper filtert und gleichzeitig überflüssige oder schädliche Stoffe aussortiert.

Die Nährstoffe gelangen über die Darmzellen in die Blut- und Lymphbahnen und stehen dem Körper zur Energiegewinnung und für zahlreiche weitere Funktionen zur Verfügung.

Bereits in den 1920er Jahren erkannte der österreichische Arzt Franz Xaver Mayr den Darm als „Wurzelsystem“ des Menschen. Der Grund ist, viele körperliche und seelische Erkrankungen haben im Darm ihren Ursprung.

Dennoch wurde er lange Zeit von der medizinischen Fachwelt unterschätzt – weil, wenn wir an unsere Gesundheit denken, sorgen wir uns meistens um Herz, Lunge und Gehirn.

Heute weiß man, wie überaus wichtig der Darm für unsere allgemeine Gesundheit ist. Für immer mehr gesundheitsbewusste Menschen rückt die Darmgesundheit zunehmend in den Fokus präventiver Maßnahmen.

Dank umfangreicher Forschung weiß man heute, dass wir im Verdauungstrakt eine Art zweites Gehirn haben. Dieses sogenannte enterische Nervensystem ist mit seinen 100 bis 200 Millionen Nervenzellen in der Lage, alle wichtigen Verdauungsprozesse eigenständige zu managen.

Das sind mehr Nervenzellen als im Rückenmark. Sie erfassen kontinuierlich Informationen über unseren körperlichen Zustand und leiten diese an das Gehirn weiter.

Bauch- und Kopfhirn im ständigen Austausch

Dieser wechselseitige Informationsaustausch wird als Darm-Hirn-Achse bezeichnet – eine Verbindung, die in beiden Richtungen funktioniert. Auf diese Weise erklärt sich auch, warum beispielsweise Stress auf den Magen schlägt.

Unser Bauchgefühl ist also nicht bloß ein Mythos, sondern in Wahrheit Ausdruck eines fein abgestimmten, neurobiologischen Zusammenspiels, eine ständige bidirektionale Verbindung zwischen Darm und Gehirn über den Vagusnerv.

Ein Großteil der Informationen wird an Hirnregionen gesendet, die für unsere Emotionen zuständig sind. Auf diese Weise beeinflusst unser Bauchhirn auch unser mentales Wohlbefinden.

An dem Kommunikationsprozess sind viele Botenstoffe beteiligt. Abhängig von der Beschaffenheit des Darmmikrobioms produziert der Darm bis zu 30 verschiedene Hormone.

Allen voran zählen dazu Serotonin und Dopamin, die sogenannten Glückshormone. Auch ein Großteil des Melatonins, das unseren Schlaf-Wach-Rhythmus steuert, wird im Darm produziert und rund 80 Prozent der Neutransmitter.

Die Botenstoffe haben einen großen Einfluss auf die Darmbewegung, den Appetit und unser Schmerzempfinden. Die Darmgesundheit hat somit nicht nur einen direkten Einfluss auf unser körperliches, sondern auch auf unser emotionales Wohlbefinden und sogar auf die Qualität unseres Schlafes.

Neuste Studien beweisen, dass die Verbindung zwischen Bauch und Kopf enger ist als bislang vermutet, dass beispielsweise neurologische Krankheiten wie Demenz oder Parkinson im Darm ihren Ursprung haben können.

Ebenso bedeutend ist die Rolle des Darms auf unser Immunsystem. Rund 80 Prozent der körpereigenen Abwehrzellen befinden sich in unserer Darmschleimhaut. Damit ist der Darm das größte Immunorgan des Menschen.

Ein gesunder Darm bedeutet automatisch eine starke Immunabwehr. Ist das Darmmikrobiom im Gleichgewicht, schützt es den Körper wirksam vor dem Eindringen schädlicher Stoffe, Viren und Keime.

Im Darm befindet sich außerdem das am dichtesten besiedelte Ökosystem des Planeten – das Mikrobiom. Es besteht aus Billionen von Bakterien, bis zu 2000 unterschiedliche Spezies.

Da im Darm mit 37 Grad ein gleichbleibend warmes Milieu vorherrscht und er zudem feucht und schleimig ist, fühlen sich die winzigen Mitbewohner dort ziemlich wohl.

Zu ihren wichtigsten Aufgaben gehört die Abwehr von Krankheitserregern – eine echte Herausforderung, denn die Winzlinge müsse ständige darüber entscheiden, ob das, was reinkommt, gefährlich ist oder nicht – vor allem aber müssen sie blitzschnell reagieren. Auf diese Weise fungiert der Darm als Coach unseres Immunsystems.

Am Darm sollen wir genesen

Kommt es im Darm zu einer Störung, hat das oft auch weitreichende Folgen für das Immunsystem. Das heißt, dass die Mikroorganismen im Darm einen wesentlichen Einfluss darauf haben, welche Krankheiten wir bekommen.

Immer mehr Studien zeigen, dass im Darm mehr als Verdauung stattfindet, dass dieses besondere Organ tatsächlich über unsere Gesundheit entscheidet. So haben Forschende herausgefunden, dass viele Krebserkrankungen häufig mit einer veränderten Zusammensetzung der Darmbakterien im Zusammenhang stehen. Übrigens ist das Ökosystem für jeden Menschen so einzigartig wie ein Fingerabdruck.

Der Begriff Mikrobiom beschreibt die Gesamtheit aller Mikroorganismen im Darm sowie deren Stoffwechselprodukte. Noch vor einigen Jahren wurde dafür der Ausdruck Darmflora verwendet.

Den größten Anteil des Mikrobioms stellen Bakterien, darunter vor allem Bifidobakterien und Laktobazillen. Ergänzt wird dieses umfangreiche Netzwerk durch Viren, Pilze und Hefen, die gemeinsam ein stabiles Gleichgewicht bilden.

Die tägliche Ernährung hat einen entscheidenden Einfluss auf Zusammensetzung und Aktivität des Mikrobioms. Vor allem Ballaststoffe fördern das Wachstum gesundheitsfördernder Bakterien.

Auch fermentierte Lebensmittel mit probiotischen Eigenschaften wie Joghurt, Sauerkraut, Kefir oder Kimchi liefern wertvolle Mikroorganismen.

Neben der Ernährung spielen auch Schlaf, Bewegung und Stressmanagement eine wichtige Rolle bei der Darmgesundheit. Anhaltender physischer oder psychischer Stress kann den Darm aus seinem Gleichgewicht bringen.

Auch Medikamente wie Antibiotika oder Abführmittel, fachlich als Laxantien bezeichnet, wirken sich auf die bakterielle Vielfalt nachteilig aus und, wenn überhaupt nötig, sollten sie nicht über einen längeren Zeitraum eingenommen werden.

Wie schon der Name schon sagt, bekämpfen Antibiotika nicht nur krankmachende Bakterien, sondern auch lebenswichtige und gesundheitsfördernde.

„Man in America“ berichtete kürzlich einem Video über eine Studie der Mayo-Klinik, laut der Kinder, die in den ersten beiden Lebensjahren Antibiotika erhalten, ein höheres Risiko haben, später an chronischen Erkrankungen zu leiden. Das reicht von allergischer Rhinitis bis hin zu Fettleibigkeit, verglichen mit Kindern, die in den ersten beiden Jahren keinen Kontakt zu Antibiotika hatten.

Mittlerweile erhält laut der Studie ein durchschnittliches zweijähriges Kind mehr als zwei Antibiotika-Behandlungen in gerade einmal zwei Lebensjahren – manchmal sogar schon am ersten Lebenstag, natürlich rein prophylaktisch. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Antibiotika, vor allem für Kleinkinder, ist nach Meinung vieler Kinder- Jugendmediziner dringend notwendig.

Auf die Nahrung kommt es an

Gerät das Darm-Ökosystem erstmal aus der Balance, sprechen Mediziner von einer Dysbiose. In diesem Fall nimmt die Vielfalt nützlicher Bakterien ab, während sich potenziell schädliche Keime rasch vermehren können.

Die daraus resultierenden möglichen Folgen sind Verdauungsbeschwerden wie Blähungen oder Durchfall, entzündliche Prozesse sowie eine erhöhte Anfälligkeit für Infekte.

Eine abwechslungsreiche, pflanzenbetonte Ernährung unterstützt ein vielfältiges Mikrobiom. Schon kleine Anpassungen im Alltag zeigen Wirkung. Flohsamenschalen im Frühstück, Hülsenfrüchte wie Kichererbsen oder ballaststoffreiches Getreide wie Quinoa liefern wertvolle Nährstoffe für Darmbakterien.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt eine tägliche Ballaststoffzufuhr von mindesten 30 Gramm – doch die meisten Menschen erreichen diesen Wert im Alltag nicht.

Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist für eine funktionierende Verdauung ebenso unerlässlich. Ein idealer Flüssigkeitsspender ist stilles Wasser. Es hält den Darm geschmeidig und unterstützt gleichzeitig die Darmbewegung.

Mindestens 1,5 bis 2 Liter Wasser sollten es täglich sein – bei körperlicher Aktivität und hohen Temperaturen entsprechend mehr. Gut geeignet sind auch Kräutertees oder verdünnte Obst- und Gemüsesäfte.

Getränke mit hohem Zuckergehalt sollten nach Möglichkeit gemieden werden, sie belasten den Darm unnötig und können das Mikrobiom sogar aus dem Gleichgewicht bringen.

Hören Sie auf ihr Bauchgefühl. Der Darm sendet spürbare Signale, wenn das Darmmikrobiom aus dem Gleichgewicht geraten ist. Fühlen wir uns beispielsweise gestresst, leidet darunter auch die Darmflora.

Häufig spüren wir dann ein flaues Gefühl im Magen. Blähungen, Verstopfung, Durchfall oder Bauchschmerzen können ein erster Hinweis auf ein gestörtes Darmmikrobiom sein.

Fazit: Ein gesunder Darm ist der Schlüssel für ein langes, vitales Leben!

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Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 05.06.2026