Globalistische Banker drängen Regierungen zur „Entvölkerung“ der Welt für eine neue KI-Wirtschaft: Menschen „nicht mehr erforderlich“

Amerikas größte Banken drängen die Regierungen zu drastischen Maßnahmen, um die Weltbevölkerung dringend zu reduzieren, in Vorbereitung auf eine Zukunft, in der Hunderte Millionen Menschen überflüssig werden, weil künstliche Intelligenz den Menschen in der Arbeitswelt rasant ersetzt.

Laut einem neuen Bericht von Bloomberg setzen große Finanzinstitute aggressiv auf KI-Systeme, während sie gleichzeitig Neueinstellungen reduzieren, Routineaufgaben automatisieren und ihre Belegschaften um eine Technologie herum restrukturieren, von der Führungskräfte selbst einräumen, dass sie den Menschen „nutzlos“ und „überflüssig“ machen wird.

Die Warnungen kommen nun direkt von der Spitze. Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase, räumte kürzlich ein, dass künstliche Intelligenz „Arbeitsplätze vernichten wird“, während Jane Fraser, CEO von Citigroup, andeutete, dass in der schönen neuen Welt Menschen „nicht mehr benötigt werden“.

John Waldron, Präsident von Goldman Sachs, bezeichnete große Teile des Bankensektors als „menschliches Fließband“ , das zunehmend durch Maschinen ersetzt werden könne.

Die vielleicht aufschlussreichsten Kommentare kamen von Bill Winters, dem CEO von Standard Chartered, der offen zugab, dass Banken Arbeitskräfte durch Technologieinvestitionen ersetzen.

„Es geht nicht um Kostensenkung, sondern darum, in einigen Fällen minderwertiges Humankapital durch das von uns eingesetzte Finanzkapital und Investitionskapital zu ersetzen“, sagte Winters, bevor er später versuchte, seine Äußerungen zurückzunehmen.

Für Kritiker bieten die Kommentare einen seltenen Einblick in die Sichtweise einiger der mächtigsten Finanzinstitutionen der Welt auf die Zukunft der menschlichen Arbeit.

Die größten Leidtragenden könnten junge Arbeitnehmer sein, die in die Branche einsteigen wollen.

Laut Debasish Patnaik von der McKinsey-Abteilung QuantumBlack haben einige Banken die Zahl der neu eingestellten Nachwuchsanalysten um bis zu zwei Drittel reduziert.

Gleichzeitig investieren Banken massiv in die Rekrutierung von KI-Spezialisten und Milliarden in Automatisierungstechnologie.

Die Folge ist, dass viele traditionelle Einstiegspositionen, die einst als Sprungbrett in die Mittelschicht dienten, rapide verschwinden.

Jahrzehntelang boten Hochschulabsolventenprogramme jungen Berufstätigen die Möglichkeit, eine Karriere im Finanzwesen aufzubauen. Heute werden diese Möglichkeiten durch Software ersetzt, die viele der gleichen Funktionen zu einem Bruchteil der Kosten ausführen kann.

Dieser Wandel verändert bereits den Einstellungsprozess selbst.

Immer häufiger werden Studierende, die sich um Jobs bewerben, von künstlicher Intelligenz anstatt von menschlichen Personalverantwortlichen geprüft.

Bewerber verbringen Stunden damit, Bewerbungen an Algorithmen anzupassen, Lebensläufe für automatisierte Systeme zu optimieren und sich in Einstellungsprozessen zurechtzufinden, die zunehmend maschinengesteuert werden.

In vielen Fällen entscheidet die KI über das Weiterkommen eines Bewerbers, lange bevor ein Mensch die Akte überhaupt prüft.

Unterdessen verbreitet sich die Technologie weiterhin im gesamten Finanzsektor.

Banken setzen KI in den Bereichen Kundenservice, Compliance-Prüfungen, Transaktionsüberwachung, Vermögensverwaltung und Handelsaufsicht ein.

Citigroup hat mit der Einführung KI-gestützter Finanzberater begonnen, während Barclays generative KI-Tools zur Analyse und Zusammenfassung von Millionen von Kundeninteraktionen eingesetzt hat.

Obwohl Führungskräfte weiterhin Produktivitätssteigerungen und betriebliche Effizienz betonen, warnen Analysten vor potenziell gravierenden langfristigen Auswirkungen auf die Beschäftigung.

Jahrelang bedrohte die Automatisierung vor allem Fabrikarbeiter und gewerbliche Arbeitsplätze.

Nun erfasst dieselbe technologische Revolution auch ehemals als sicher geltende akademische Berufe.

Der Finanzsektor ist möglicherweise nur der erste Dominostein, der umfällt.

Während die Wall Street mit Hochdruck daran arbeitet, alles zu automatisieren – von Einstellungsentscheidungen bis hin zum Kundensupport –, fragen sich immer mehr Beobachter, ob künstliche Intelligenz entwickelt wird, um die Arbeiter zu unterstützen – oder um sie vollständig zu ersetzen.

Für Kritiker der globalistischen Agenda wird die Antwort immer deutlicher.

Die mächtigsten Finanzinstitutionen der Welt scheinen sich auf eine Zukunft vorzubereiten, in der immer weniger Menschen benötigt werden, um die Wirtschaft am Laufen zu halten.

Und einigen ihrer eigenen Führungskräfte zufolge könnte diese Zukunft schneller eintreten, als die meisten Menschen ahnen.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 24.06.2026