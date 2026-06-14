Goldene Milch: ein Hauch von Tradition, ein Moment des Zaubers

In den Straßen Indiens, umgeben von farbenfrohen Märkten und duftenden Gewürzständen, wird sie seit Jahrhunderten geschätzt: die Goldene Milch. Ihre leuchtend goldene Farbe, der sanfte Duft von Kurkuma, Zimt und Ingwer sowie ihr cremiger Geschmack machen sie zu einem Sinnbild für Wärme und Wohlgefühl.

Die Goldene Milch ist mehr als nur ein Getränk – sie ist eine Quelle der Inspiration, ein Moment des Innehaltens und ein Stück lebendige Tradition.

In Indien wird sie seit jeher mit Hingabe zubereitet, als kleiner Luxus im Alltag. Eine Tasse Goldene Milch am Tag wird zu Ihrer ganz persönlichen Auszeit – einer Gelegenheit, Körper und Geist auf sanfte Weise zu verwöhnen.

Kopp Vital® Bio-Goldene Milch – Ihre tägliche Portion Zauber

Unsere Bio-Goldene Milch bringt die Magie dieser jahrhundertealten Tradition direkt zu Ihnen nach Hause. Mit den besten Zutaten in kontrollierter Bio-Qualität ist sie ein luxuriöses Erlebnis für die Sinne:

Kurkuma: Das leuchtende Herzstück, fein gemahlen und in perfekter Harmonie mit den anderen Zutaten.

Ashwagandha und Ingwer: Für eine leicht würzige Note und einen Hauch Exotik.

Ceylon-Zimt und Pfeffer: Perfekt abgestimmt für ein ausgewogenes Geschmacksprofil.

Kokosblütenzucker: Eine natürliche, feine Süße, die die Aromen sanft umschmeichelt.

So machen Sie Ihren Moment mit der Goldenen Milch zu etwas Besonderem: Rühren Sie die Mischung einfach in warme (Pflanzen-)Milch ein und genießen Sie das samtige, würzige Aroma.

Ob morgens für einen kraftvollen Start, nachmittags als Pause vom Alltag oder abends zum wohltuenden Ausklang – die Kopp Vital® Bio-Goldene Milch bereichert jeden Augenblick Ihres Tages.

Lassen Sie sich von der Tradition inspirieren und schaffen Sie Ihre eigene goldene Gewohnheit – ein Genuss, der jede Tasse zu einem besonderen Wohlfühlmoment macht.

Anwendungsempfehlung

Rühren Sie ca. 2 TL (8 g) der Goldenen-Milch-Mischung in 200 ml heiße Milch oder einen Pflanzendrink (z. B. Haferdrink) ein. Die Verwendung eines Mixers oder Pürierstabs garantiert ein noch schaumigeres Ergebnis. Hinweis: Gewürze lösen sich nicht vollständig auf.

Aufbewahrung: Kopp Vital® Bio-Goldene Milch sollte unter 25 °C und unter einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % gelagert werden. Nach Verwendung immer gut verschließen, da das Produkt Feuchtigkeit aus der Umgebung zieht.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 10.06.2026