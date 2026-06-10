Großbritannien: Schwere Krawalle nach Beinahe-Enthauptung – „Enough is enough!“ – Systempresse dreht durch (Video)

Die barbarische Bluttat von Belfast hat in Großbritannien landesweit patriotische Massenproteste, aber auch schwere Krawalle ausgelöst. Von Deutschland Kurier

Nachdem ein 30 Jahre alter Messer-Sudanese einem behinderten weißen Mann auf offener Straße den Kopf abschneiden wollte, schallt durch das Vereinigte Königreich ein einziger Schlachtruf: „Enough is enough!“ – „Genug ist genug!“

Die Briten haben die Nase gestrichen voll von Messergewalt, Vergewaltigungen, ungeregelter Zuwanderung und einer woken Vielfalts-Politik. Die schockierende Bluttat von Belfast hat das Fass nach dem Messermord an dem Studenten Henry Nowak in Southampton endgültig zum Überlaufen gebracht.

Nach den verstörenden Bildern aus Belfast von der Beinahe-Enthauptung auf offener Straße kam es noch am Dienstagabend (9. Juni) in zahlreichen britischen und nordirischen Städten zu Massenprotesten und teils schweren Krawallen mit brennenden Mülltonnen.

Unter anderm der patriotische Aktivist Tommy Robinson, der erst Mitte Mai in der Hauptstadt London die Menschen zu Zehntausenden gegen die Masseneinwanderung mobilisiert hatte, rief im Netz zum Widerstand auf.

Wenig später strömten in London, Southampton (wo im Dezember Henry Nowak durch den rituellen Dolch eines Sikhs bei gleichzeitig unterlassener Hilfeleistung durch die Polizei starb), Bristol, Liverpool, Birmingham, Glasgow und an vielen anderen Orten auf der Insel wütende Bürger zusammen, um gegen Multikulti-Exzesse und für Remigration zu demonstrieren. (Vertuschung: Vergewaltigung im Jugendzentrum – von Behörden sechs Wochen verschwiegen)

► In Belfast brannten am Abend ein Bus und zahlreiche PKW. Unbestätigten Berichten zufolge soll auch ein Asylbewerberheim in Brand gesteckt worden sein. Wie im Nachrichtensender Sky News zu sehen war, stieg in mehreren Teilen der nordirischen Hauptstadt schwarzer Rauch auf. Ob Katholik oder Protestant – die Menschen eint das Motto: „Enough is enough!“

► In Southampton wurden Slogans skandiert wie: „Sagt es laut, sagt es klar: Illegale sind hier nicht willkommen“ oder noch schärfer: „Wir wollen keinen Terroristenabschaum!“

► Im schottischen Glasgow gingen die Menschen in dunkler Kleidung und mit der Nationalflagge Union Jack auf die Straße, sangen die heimliche Nationalhymne „Rule Britannia“. Nicht eine Spur von Separatismus an diesem Abend.

Sudanese reiste vor drei Jahren über Frankreich ein

Nach und nach sickern erste Einzelheiten zum Täter von Belfast durch: Laut Polizei reiste der 30-jährige Messer-Sudanese vor drei Jahren nach Frankreich ein und flog von Paris nach Dublin.

Per Bus gelangte er dann nach Belfast, wo er einen Asylantrag stellte und ein halbes Jahr später einen fünfjährigen Aufenthaltstitel erhielt.

Warum der Schwarzafrikaner drei Jahre später einen weißen Bürger Nordirlands, bei dem es sich Medienberichten zufolge um einen gebürtigen Schotten handeln soll, auf offener Straße mit einem Küchenmesser regelrecht abschlachten wollte, blieb zunächst unklar.

Der Sudanese wurde wegen versuchten Mordes angeklagt.

Zum Opfer hieß es von Seiten der Polizei, es handele sich um einen Mann „in den 40ern“. Sein Zustand sei kritisch. Er habe „erhebliche Augenverletzungen und Schnittwunden an Rücken und im Gesicht“.

Am Tatort wurde ein Küchenmesser sichergestellt. Laut Medienberichten soll der Mann Stephen Ogilvie heißen und gebürtiger Schotte sein. Nachbarn zufolge soll er körperlich behindert sein und in einer Sozialwohnung leben.

Der politisch schwer angeschlagene Links-Premier Keir Starmer, gegen den sich die Wut der Briten auch richtet, beeilte sich, die Tat „aufs Schärfste“ zu verurteilen.

Menschen, die keinerlei Verbindung zur westlichen Kultur haben, tragen hier ihre aus der Heimat importierten Konflikte aus, es herrscht eine allgegenwärtige Terrorgefahr, die Einheimischen sind im eigenen Land nirgendwo mehr sicher.

In ganz Europa kippt die Stimmung, rechte Parteien legen in Umfragen immer weiter zu, in Deutschland liegt die AfD auf Platz eins, in Österreich die FPÖ, in Frankreich das Rassemblement National und in Großbritannien Reform UK.

Die Duldsamkeit der Bürger ist endgültig erschöpft, wenn nicht endlich entschlossen gehandelt wird, drohen bürgerkriegsartige Ausschreitungen.

Deport these horrible bastards out of our fucking country STOP LETTING THEM IN!!! Left wing fucking lunatics want this on our streets, absolute scumbags. Third world horrible bastards 🤢 https://t.co/he71pQGMKu — G 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@ggh1992) June 9, 2026

AUF1 TV berichtet weiter:

𝗦𝘂𝗱𝗮𝗻𝗲𝘀𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗞𝗼𝗽𝗳𝗮𝗯𝘀𝗰𝗵𝗻𝗲𝗶𝗱𝗲𝗿:🚨𝗗𝗼𝗰𝗵 𝗷𝗲𝘁𝘇𝘁 𝗶𝘀𝘁 𝗱𝗲𝗿 „𝗮𝘂𝘀𝗹𝗮̈𝗻𝗱𝗲𝗿𝗳𝗲𝗶𝗻𝗱𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗠𝗼𝗯“ 𝗱𝗮𝘀 𝗧𝗵𝗲𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗿 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲

Nach dem Messer-Mord an Henry Nowak in Southampton, England, und dem Fall des sudanesischen Kopfabschneiders in Nord-Belfast explodierte gestern Abend und in der Nacht die Wut der Einheimischen in ganz Großbritannien, AUF1 berichtete. Jetzt melden sich die Systemmedien eindeutig zu Wort.

Berichtet wird über den „ausländerfeindlichen Mob“, der in Belfast „wütet“. AUF1-Chef Stefan Magnet äußert sich dazu auf seinem Telegram-Kanal wie folgt: „Es war nicht anders zu erwarten. Die ‚Bild‘-Zeitung gibt die Line des Mainstreams vor.“

Auch der Aktivist Martin Sellner äußerte sich ähnlich zu dem Medienvorgehen: „Die Medien zeigen euch diese Bilder. Was sie dabei meistens nicht erwähnen, ist, was in den 24 Stunden davor passiert ist.“

Quellen: PublicDomain/Deutschland Kurier am 10.06.2026