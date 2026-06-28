Hitzewelle: Klimaanlagen sind „rechts“ und helfen dem linken Milieu bei der Angstbewirtschaftung

Klimaanlagen und Atomkraftwerke sind in Deutschland „rechts“, weil sie helfen, Probleme zu lindern, die linke Milieus für die Angstbewirtschaftung brauchen.

Die Deutschen machen im Umgang mit hohen Temperaturen Grundsätzliches falsch. Es wird falsch gebaut, man fürchtet „Durchzug“ – und ein verqueres Verhältnis zum Klimawandel führt dazu, dass die beste Technik verschmäht wird.

Ein Fenster geht auf, und sicher schreit jemand: „Es zieht!“ Schnell wird das Fenster wieder geschlossen und Entwarnung gegeben: Die Frischluftzufuhr ist erfolgreich gestoppt.

In aller Welt lindert Zugluft Hitze, hierzulande regiert der Glaube, sie mache krank, steif, fiebrig, oder Hitze müsse „draußen gehalten werden“. In anderen Ländern fürchtet man Stürme oder Malaria, in Deutschland fürchtet man „Durchzug“.

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Für dieses Problem, das es andernorts gar nicht gibt, sucht man in Deutschland dann auch noch schlechte Lösungen. Es werden „Hitzetelefone“ eingerichtet, an denen sich „Hitzebeauftragte“ melden, welche Anrufer über den Klimawandel aufklären und ihnen den Weg zum nächsten „Cooling Point“ weisen, einem schattigen Kabuff mit Pflanzenbehängung.

Denn das wichtigste Hilfsmittel, zu dem andere Länder greifen, wenn der Durchzug nicht mehr reicht, wird hierzulande verschmäht: die Klimaanlage.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt sie längst als bestes Instrument im Kampf gegen Hitze, insbesondere für gefährdete Gruppen. Die Bundesregierung ignoriert das: Im aktuellen „Hitzeschutzplan“ des Bundesgesundheitsministeriums von 2023 und den folgenden „Roadmaps“ von 2024 und 2025 kommt das Wort „Klimaanlage“ nicht vor.

Deutsche Regierungen und Politiker warnen besonders nachdrücklich vor der globalen Erwärmung. Die naheliegendste Abhilfe bleibt in offiziellen Papieren unerwähnt.

„Angepasste Arbeitszeiten, längere und bezahlte Pausen, Verschattung und Sonnenschutz, Ventilatoren oder die kostenlose Bereitstellung von Getränken“ – so lauten Empfehlungen der Grünen an die Arbeitgeber gegen Hitze. Es fehlt: die Klimaanlage. Vorschriften wie das „Hamburgische Klimaschutzgesetz“ erlauben die Installation der Kältegeräte nur nach komplizierten Nachweisen, dass alle anderen Anti-Hitze-Maßnahmen ungenügend sind.

Selbst Pflegeheime und Kliniken sind oft nicht ausreichend klimatisiert, wie der Sozialverband VdK und die Deutsche Krankenhaus-Gesellschaft kritisieren.

„In Deutschland haftet der Klimaanlage bis heute ein negatives Image an“, sagt der Geschäftsführer des Instituts für Luft- und Kältetechnik (ILK) in Dresden, Uwe Franzke. „Viele verbinden sie mit Zugluft, trockener Luft oder gesundheitlichen Beschwerden, aber diese Sichtweise stammt häufig aus Erfahrungen mit veralteten Anlagen oder unsachgemäßem Betrieb.“

Es gäbe Handlungsbedarf, denn die Zahl der Hitzetage hat sich seit den 1950er‑Jahren in Deutschland verdreifacht, und mit fortschreitender Erwärmung werden Hitzewellen noch länger und häufiger werden.

„Gibt immer noch Politiker, die sagen: Fenster aufmachen reicht“

Aber selbst in neuen Straßenbahnen und U-Bahnen in Deutschland fehlen manchmal Klimaanlagen. Hauptgrund: Energiesparen und der Vorwurf von Umweltverbänden, die Geräte würden mit ihrem hohen Strombedarf den Klimawandel verschärfen.

Allerdings plädieren die gleichen Verbände für den Einbau von Wärmepumpen als Heizungen, obwohl die genauso funktionieren wie Klimaanlagen – nur andersherum.

Die Internationale Energieagentur (IEA) betont, dass moderne Kältegeräte weitaus effizienter laufen als ältere – sie rät deshalb zur Nutzung moderner Anlagen, zumal sie mit Solarenergie klimafreundlich auf dem eigenen Dach betrieben werden können. In weitgehend dekarbonisierten Stromnetzen wie in Frankreich (Atomkraft) oder Schweden (Atomkraft plus Wasserkraft) fällt höherer Strombedarf in Sachen CO₂‑Ausstoß nicht negativ ins Gewicht.

Selbst die UN-Umweltorganisation Unep, einer der schrillsten Klimawandel-Warner, fordert den Einsatz von Klimaanlagen. „In einer sich erwärmenden Welt ist Kühlung eine Notwendigkeit, kein Luxus“, mahnt die Unep. Abertausende Leben pro Jahr könnten gerettet werden – wer würde das verbieten wollen?

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Klimatisierte Räume bieten bei extremer Hitze die Infrastruktur des Überlebens. In den USA sank die Sterblichkeit an heißen Tagen zwischen der ersten und zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts um rund 80 Prozent, weil Klimaanlagen populär wurden. Studien dokumentieren den dramatischen Unterschied mit und ohne Klimaanlagen auch in Pflegeheimen und Gefängnissen.

„Durch Hitzewellen verursachte Todesfälle sind vermeidbar“, resümiert die US-Gesundheitsbehörde CDC. Die wirksamste Maßnahme bei Hitze sei, Menschen „so viel Zeit wie möglich in klimatisierten Räumen verbringen zu lassen“.

Die Geräte verhindern auch den Verlust von Arbeitsleistung: Eine Studie mit rund zehn Millionen Schülern in den USA zeigte, dass heiße Schultage Lernergebnisse drastisch verschlechtern, Klimaanlagen den Effekt aber deutlich lindern.

Außerhalb von Deutschland wurden diese Lektionen längst gelernt. Den Anfang machten die USA, wo erste Klimaanlagen vor 100 Jahren Kaufhäuser, Hotels und Büros kühlten – und Kinos. „Sommerblockbuster“ zogen ein großes Publikum an, weil Kinosäle zu Frischluft-Oasen geworden waren. Der Chef des Filmproduzenten Paramount hatte es geahnt: „Das wird den Leuten gefallen.“

Mit der Elektrifizierung der Städte Mitte des 20. Jahrhunderts fanden die ersten Geräte ihren Weg in Privathaushalte. Die Kältemaschinen, einst größer als ein Lastwagen, waren nun klein genug für Wohnungen. In den 1950er-Jahren wurden in den USA bereits mehr als eine Million Kühlgeräte pro Jahr verkauft.

Kostete der Kauf einen Fabrikarbeiter 1952 noch über 200 Arbeitsstunden, waren es 2019 nur noch fünf Stunden. Die Klimaanlage wurde vom Luxusgut zum Massenartikel, der regen Absatz fand. Abseits von Deutschland.

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Florida hatte in den 1920ern weniger als eine Million Einwohner, heute sind es mehr als 20 Millionen. Vor Verbreitung der Klimaanlage hatten die größten Städte in gemäßigten Breiten gelegen.

Die Kühltechnologie trug wesentlich dazu bei, dass Mega-Metropolen in den Tropen entstanden, etwa Jakarta, Manila, Bangkok oder Rio de Janeiro. Singapurs Gründer Lee Kuan Yew, der aus einem tropisch-sumpfigen Ort eine Weltmetropole machte, nannte die Klimaanlage eine der wichtigsten Erfindungen der Geschichte.

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Niemand müsste an Hitze sterben, schreibt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Es sei eine Frage von Schutzmaßnahmen. Das beweisen einige der feucht-heißesten Länder, die gleichwohl zu den am besten gegen Hitze geschützten gehören, etwa die arabischen Golfstaaten. Europa hingegen beklagt mehr Hitzetote als Nord- und Südamerika, Asien und Ozeanien:

Obwohl es das kühlste Klima jener Kontinente hat, weist Europa die höchste Sterbequote bei Hitze auf. Auch Nachbarländer Deutschlands fremdeln mit den Klimageräten.

Europäische Klimabürokratie fördert die Phobie: Eine Klimaanlage senkt in vielen EU-Ländern die Energieeffizienzklasse eines Gebäudes.

Mein Kommentar gestern auf Welt-TV zur Hitzewelle: „Immer noch versucht die Politik, Alarmismus zu verbreiten. Ja, wir haben mehr heiße Tage ( >30 Grad), früher waren es fünf, jetzt haben wir 10-20.

Die Erwärmung der letzten 25 Jahre ist nicht der Wärmestrahlung des CO2 geschuldet : Wir haben seit 25 Jahren eine um mehr als 12 % gestiegene Sonneneinstrahlung in Europa, weil die Wolken zurückgegangen sind, weil es weniger Staub in der Luft gibt. Daran muss man sich anpassen. Da hilft doch kein CO2-Alarm, weil wir ohnehin nur 1,5% des CO2 der Welt ausstossen. Übrigens gibt es immer noch 10 mal soviel Kältetote wie Hitzetote.

Klimaanlagen in Deutschland werden als nicht politisch korrekt eingestuft, da sie Strom verbrauchen. Die Berliner Verkehrsbetriebe haben im letzten Jahr neue U-Bahn-Züge ohne Klimaanlagen angeschafft, um Strom zu sparen und das Klima zu schützen ! Nur 15 % der Haushalte haben Klimaanlagen.

Dabei haben wir an Hitzetagen ohnehin zu viel Strom durch Solaranlagen. Zudem will die Bundesregierung durch das Effizienzgesetz bis 2030 25 % des Energieverbrauchs kürzen. Anstatt zu jammern, sollte es ein Klimaanlagenprogramm für Kitas, Schulen und Altenheime geben.“

Zum Vorschlag Hamburgs, Freibäder zu schliessen, um die Menschen vor der Hitze zu schützen: „Auf solche verrückten Ideen kann nur eine verbohrte, tantenhafte grüne Politik kommen, die den Bürgern vorschreiben will, wie sie sich zu verhalten haben. Für wie dumm hält man eigentlich die Bürger?

Ab Sonntagabend ist der Spuk erst mal vorbei. Da gibt es wieder das übliche Hamburger Sommerwetter mit Temperaturen von etwas über 20 Grad“.

Klimatokratie!

In ihrem 13stöckigen Hauptgebäude in Brüssel – zufällig auch Wohnsitz von derLeyens (Appartement im 13. Stock) – hat die Kommission gestern die Klimaanlage abgeschaltet. Aber nur für die unteren 7 Stockwerke, in denen rund 2.000 subalterne Mitarbeiter schwitz.. Pardon: sitzen.

Aufgrund der Hitzewelle musste die Klimaanlage im Hauptsitz der Europäischen Kommission am Freitag abgeschaltet werden.

Die Mitarbeiter des Berlaymont-Gebäudes erhielten mittags eine SMS mit folgendem Inhalt: „BERL – DRINGEND – Aufgrund extremer Wetterbedingungen muss die Klimaanlage in den Etagen 1 bis 7 für den Rest des Tages außer Betrieb genommen werden.“

Das 13-stöckige Gebäude beherbergt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, ihre 26 Kommissionsmitglieder und rund 3.000 Mitarbeiter. Von der Leyen arbeitet im 13. Stock, die Büros der meisten ihrer Kommissionsmitglieder befinden sich im achten Stock oder höher.

„‚Es ist wie im Feudalismus‘, sagte ein Beamter, der auf einer der unteren Ebenen arbeitet und dem Anonymität gewährt wurde, um frei sprechen zu können, und bezog sich dabei auf die Tatsache, dass die Kommissare in den oberen Stockwerken ihre Klimaanlagen weiter laufen lassen durften. Ein zweiter Beamter stimmte zu und sagte, dass dies eine ‚Schande‘ sei.“

Ein dritter Mitarbeiter, der im 8. Stock arbeitete, sagte am Freitag gegenüber POLITICO, dass die Temperatur im Inneren trotz funktionierender Klimaanlage immer noch 25,7 Grad betrug.

(Politico)

Quellen: PublicDomain/Welt Online am 28.06.2026