Hitzewelle: Lauterbach warnt vor vielen Toten und attackiert „rechte Schwurbler“

aikos2309

In einem Beitrag in den sozialen Medien warnt Karl Lauterbach vor vielen Toten aufgrund der „Hitzewelle“. Die zahlreichen Kritiker seines Beitrags bügelte der ehemalige Gesundheitsminister mit der Behauptung ab, diese seien „rechte Schwurbler“.

Mit seiner Warnung vor vielen Hitzetoten in diesem Sommer hat Ex-Gesundheitsmnister Karl Lauterbach auf der Plattform X scharfen Widerspruch ausgelöst. Anlass des Beitrags des SPD-Politikers war eine Prognose von Colin McCarthy.

Der US-amerikanische Klima-Analyst hat für die laufende Woche hohe Temperaturen in mehreren europäischen Städten vorhergesagt und von einer der schlimmsten Hitzewellen in der Geschichte Europas gesprochen.

So sagte McCarthy für Frankreich Temperaturen von bis zu 45 Grad Celsius voraus, wobei in der Hauptstadt Paris 41 Grad erreicht werden könnten. London und Berlin würden demnach mit 39 bzw. 38 Grad knapp unter der 40-Grad-Marke bleiben.

Die Prognose Colin McCarthys aufgreifend, schrieb Karl Lauterbach:

„In dieser Hitzewelle werden viele Menschen leider sterben. Es ist bestürzend, dass sich rechte Schwurbler darüber lustig machen.“

Lauterbachs Beitrag löste zahlreiche, oftmals wütende und sarkastische Reaktionen aus. „Wie kommen Sie zu der Unterstellung, es würde sich jemand über Hitzetote lustig machen, nur weil man die Klimalüge nicht mehr glaubt?“, fragte ein Nutzer.

Viele Kritiker machten Anspielungen auf Lauterbachs Hardliner-Rolle während der Corona-Pandemie. „Laut ihrer Prognosen, müssten eigentlich auch alle Ungeimpften schon seit 5 Jahren tot sein!

Die Menschen haben einfach kein Bock mehr, ständig diese Klimahysterie zuhören! Es nervt!“, schrieb ein Nutzer. Ein anderer fragte, ob es bereits „eine Impfung gegen Hitze“ gebe und es zu einem „Hitze-Lockdown“ kommen wird.

„Sensationsgieriger Blödsinn – wie viel verdienst du denn mit diesem Klimaschwindel?“,  wollte ein weiterer Nutzer wissen. In Europa würden „10x mehr Menschen durch Kälte als durch Hitze“ sterben, kommentierte ein Nutzer.

Lauterbach gehört einer Expertenkommission der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an, die im Mai gefordert hatte, dass die WHO einen „Klima-Gesundheitsnotstand“ ausrufen soll.

In einem Bericht der Expertenkommission wurde behauptet, dass im Jahr 2024 in Europa 63.000 Menschen „an hitzebedingten Ursachen gestorben“ seien und diese Opferzahl in nicht allzu ferner Zukunft wohl noch übertroffen würde.

Früher war Hitze einfach nur Sommer – heute ist sie ein politisches Statement

Die Medien übertreiben die Sommerhitze 2026 als Klimakatastrophe und Weltuntergang. In den 1970ern war es oft genauso heiß – die Menschen haben einfach die Rollos runtergelassen und überlebt. Kein Weltuntergang, nur Sommer. Der Hype ist nicht neu, die Hitze auch nicht.

Stell dir vor, es ist 1975. Es ist Juli, 34 Grad im Schatten. Du fährst mit dem VW Käfer – ohne Klimaanlage, versteht sich – zum Bodensee.

Die Scheiben sind runtergekurbelt, die Haare kleben am Kopf, und trotzdem bist du glücklich.

Niemand filmt dich mit dem Handy, wie du schwitzt.

Niemand schreibt darunter „Das ist der Klimawandel, du Klimaleugner“.

Niemand ruft nach einem staatlichen Hitzeschutzplan.

Heute dagegen wird aus jedem schönen Sommertag eine moralische Prüfung. Wer sich freut, dass die Sonne scheint, gilt als verantwortungslos.

Und die „Experten“ – dieselben, die einem 2026 ernsthaft erklären, man solle bei Hitze die Fenster aufmachen, wenn es draußen kühler ist – werden in Talkshows gefeiert, als hätten sie gerade das Rad neu erfunden.

Wieder drehen die Medien die Sommerhitze zur maximalen Katastrophe hoch und erklären uns, dass die Welt untergeht, weil es ein paar Tage warm ist.

Die Grünen klatschen begeistert Beifall, denn endlich können sie wieder mit erhobenem Zeigefinger durch die Gegend laufen und mehr Staat fordern.

Und wenn man dann fragt, warum es früher auch heiß war, kommt reflexartig: Na ja, Putin ist ja auch irgendwie mit dran schuld. Perfekt.

Die Ironie ist perfekt: Früher haben die Menschen die Hitze einfach ertragen.

Heute wird sie uns als Beweis serviert, dass wir alle sofort unser Leben ändern müssen – natürlich nur in die Richtung, die gerade politisch opportun ist.

Und wehe, jemand erinnert daran, dass 1976 ähnliche Temperaturen herrschten und die Welt trotzdem nicht untergegangen ist.

Dann kommt sofort:

„Aber das war ja lokales Wetter, nicht Klima!“

Genau. Und 2026 ist es plötzlich auch wieder nur lokales Wetter – nur diesmal mit Weltuntergangs-Soundtrack.

Am Schluss gewinnt sowieso der gesunde Menschenverstand. Sommer genießen, Bier trinken, Fußball schauen und den Rest ignorieren.

Die Medien und die Grünen können weiter den Untergang predigen – wir anderen machen einfach das, was man bei Hitze schon immer gemacht hat. Entspannen und den Moment auskosten.

Quellen: PublicDomain/rtnewsde.com am 24.06.2026

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4 comments on “Hitzewelle: Lauterbach warnt vor vielen Toten und attackiert „rechte Schwurbler“

  1. Stell dir vor, es ist 1975. Es ist Juli, 34 Grad im Schatten.

    Als Kind, ich weiß nicht mehr genau welches Sommerjahr es in den 70ern war.Jeden Tag nur Badehose an und mit den Fahrrädern zum Baggersee, es waren glaub ich 36 Grad im Schatten – jeden Tag die ganzen Sommerferien. Einige Tage kratzten an 40 Grad, der Asphalt der Straßen flimmerte und ich hörte, dass in einigen Gebieten der Aspalt der geschmolzen sei. Wir hatten als Kinder nicht mals Sonnencreme. Nen Fahhrad, ne Badehose, ne dünne Stroh-Rollmatte, nen größeres Handtuch und 2 Flaschen Sprudel, die im Bagersee gekühlt wurden.Ozonloch hatte ich nie von gehört, Klima-Hitzewelle wurde das Wetter auch nicht genannt – es war einfach der Sommer und ein verdammt guter.

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  2. apollo-news.net/klima-mission-statt-geldpolitik-wie-bundesbank-und-ezb-sich-in-die-politik-einmischen/
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    freiheitsfunken.info/infrastruktur-alle-zuege-standen-still-mega-stoerung-bei-der-bahn–probleme-bis-zum-morgen
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    retractionwatch.com/2026/06/15/glyphosate-roundup-safety-ghostwriting-claims-critical-reviews-toxicology/
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    infobrics.org/en/post/100789-Großbritannien beteiligt sich mit am ukrainischen Terrorismus
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    weltwoche.de/daily/versenkt-pistorius-milliardenprojekt-deutschlands-verteidigungsminister-will-kampfschiff-kippen/
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    telegraph.co.uk/news/2026/06/22/first-gay-surrogate-father-charged-with-child-sex-offences/
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    welt.de/politik/ausland//iran-krieg-voellig-irrefuehrende-botschaft-italien-attackiert-nato-chef-rutte
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    insideparadeplatz.ch/2026/06/22/weiterungen-im-zuercher-herz-skandal/
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    report24.news/gefaengnisse-ueberfuellt-spoe-justizministerin-will-hunderte-haeftlinge-freilassen/
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    freiewelt.net/artikel/redaktion/politik/merz-und-bas-knallhart-gegen-die-buerger-laengere-lebensarbeitszeit-hoehere-rentenbeitraege-keine-minijobs/
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    jungefreiheit.de/politik/deutschland/2026/ein-exempel-statuieren-wie-politische-saeuberungen-beim-bnd-ablaufen/
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    expose-news.com/2026/06/21/research-into-remotely-controlling-our-brains/

    Die Tiere wurden bestrahlt, um herauszufinden, wie viel ein Nervensystem aushält, bevor es kollabiert-Ein Körper wird erhitzt, bis er versagt.
    Dann wird dokumentiert, wie er versagt.
    Dann wird der nächste Körper genommen

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    1. freiewelt.net/artikel/redaktion/politik/merz-und-bas-knallhart-gegen-die-buerger-laengere-lebensarbeitszeit-hoehere-rentenbeitraege-keine-minijobs/

      >> Ich bin mal gespannt woher er die Arbeitsplätze noch zaubern will, da immer mehr Firmen kollabieren ! Wenn im Herbst die Inflation hoch schiesst, die Grosshandelspreise ziehen ja schon kräftigst an, dann werden die meisten Bürger nur noch das Nötigste kaufen und kräftig sparen und die Schlangen vor den Job Centern werde sehr lang werden ! Noch sitzen viele im Biergarten, sehen nicht was schon von der Türe steht, aber bald…..
      Wenn die grosse Depression beginnt, wird hier eh alles anders werden. Schon mal auf den Eurokurs geschaut ? Er fällt und fällt und fällt !

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  3. In den 70ern gab es teils sehr schneereiche Winter, da sind ganze Höfe mit teils über 2 Meter Schneeverwehungen von der Aussenwelt abgeschnitten gewesen und dann gab es im Sommer diese typischen oftmals 6 Wochen Hochsommer. Klar hat man das genossen, da war man den ganzen Tag im Freibad und liess es sich gut gehen. Aber ganz ehrlich gesagt, damals machte mir das nichts aus, heute schon ! Ich war eben im grossen Garten, wenn man Tiere hat muss man sich ja kümmern, gerade jetzt ganz besonders. Manche liegen im Gras in voller Sonne und geniessen es, andere stehen im Dickicht unter den Bäumen, wo es genug Schatten gibt. Und so ist es bei den Menschen halt auch. Selbst bei den Pflanzen findest man selbiges, manche verkümmern, andere explodieren. Es scheint also einen genetischen Code zu geben, den noch niemand so richtig erkannt oder verstanden hat. Von 4 Gurkenpflanzen im G.–Haus waren 2 immer welk. 2 standen stets gut und gestern Abend um 24 Uhr warnen alle 4 gleich, heute aber haben 2 der 4 jeweils 2 bzw. sogar ggfs. 3 Gurkenansätze dran. Bleibt das bis morgen Abend so, muss man sich fragen wie das sein kann, denn alles ist gleich und da drin sind jetzt schon um die 70-80 Grad in 2 Meter Höhe, da muss man echte Angst um alle Pflanzen haben. 🙁

    Und ja, es sterben bei grosser Hitze mehr alte Menschen, weil sie nicht genug trinken. Das was da aber teilweise gemacht wird ist immer das selbe Muster, nämlich Panik schüren ! Wegen der hohen Taupunkte ist die Luft auch eher sehr fecht, aber grosse Schwüle fühlt man bisher dennoch nicht. Abends habe ich immer sehr nasse Schuhe wenn ich durch das Gras laufe, das ist genug Feuchtigkeit für de Pflanzen. Und am Sonntag ist der Spuk eh vorbei, dann wird es eher wieder viel zu kalt weiter gehen. Also geniessen und mal ne Stunde verkriechen, wenn es mal etwas zu viel wird. Übrigens Rettungswagen hört man aktuell kaum, so ganz schlimm kann es also noch nicht sein. 😉

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