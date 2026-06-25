Hitzewelle: Lauterbach warnt vor vielen Toten und attackiert „rechte Schwurbler“

Lauterbachs Beitrag löste zahlreiche, oftmals wütende und sarkastische Reaktionen aus. „Wie kommen Sie zu der Unterstellung, es würde sich jemand über Hitzetote lustig machen, nur weil man die Klimalüge nicht mehr glaubt?“, fragte ein Nutzer.

Viele Kritiker machten Anspielungen auf Lauterbachs Hardliner-Rolle während der Corona-Pandemie. „Laut ihrer Prognosen, müssten eigentlich auch alle Ungeimpften schon seit 5 Jahren tot sein!

Die Menschen haben einfach kein Bock mehr, ständig diese Klimahysterie zuhören! Es nervt!“, schrieb ein Nutzer. Ein anderer fragte, ob es bereits „eine Impfung gegen Hitze“ gebe und es zu einem „Hitze-Lockdown“ kommen wird.

„Sensationsgieriger Blödsinn – wie viel verdienst du denn mit diesem Klimaschwindel?“, wollte ein weiterer Nutzer wissen. In Europa würden „10x mehr Menschen durch Kälte als durch Hitze“ sterben, kommentierte ein Nutzer.

Lauterbach gehört einer Expertenkommission der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an, die im Mai gefordert hatte, dass die WHO einen „Klima-Gesundheitsnotstand“ ausrufen soll.

In einem Bericht der Expertenkommission wurde behauptet, dass im Jahr 2024 in Europa 63.000 Menschen „an hitzebedingten Ursachen gestorben“ seien und diese Opferzahl in nicht allzu ferner Zukunft wohl noch übertroffen würde.

Früher war Hitze einfach nur Sommer – heute ist sie ein politisches Statement

Die Medien übertreiben die Sommerhitze 2026 als Klimakatastrophe und Weltuntergang. In den 1970ern war es oft genauso heiß – die Menschen haben einfach die Rollos runtergelassen und überlebt. Kein Weltuntergang, nur Sommer. Der Hype ist nicht neu, die Hitze auch nicht.

Stell dir vor, es ist 1975. Es ist Juli, 34 Grad im Schatten. Du fährst mit dem VW Käfer – ohne Klimaanlage, versteht sich – zum Bodensee.

Die Scheiben sind runtergekurbelt, die Haare kleben am Kopf, und trotzdem bist du glücklich.

Niemand filmt dich mit dem Handy, wie du schwitzt.

Niemand schreibt darunter „Das ist der Klimawandel, du Klimaleugner“.

Niemand ruft nach einem staatlichen Hitzeschutzplan.

Heute dagegen wird aus jedem schönen Sommertag eine moralische Prüfung. Wer sich freut, dass die Sonne scheint, gilt als verantwortungslos.

Und die „Experten“ – dieselben, die einem 2026 ernsthaft erklären, man solle bei Hitze die Fenster aufmachen, wenn es draußen kühler ist – werden in Talkshows gefeiert, als hätten sie gerade das Rad neu erfunden.

Wieder drehen die Medien die Sommerhitze zur maximalen Katastrophe hoch und erklären uns, dass die Welt untergeht, weil es ein paar Tage warm ist.

Die Grünen klatschen begeistert Beifall, denn endlich können sie wieder mit erhobenem Zeigefinger durch die Gegend laufen und mehr Staat fordern.

Und wenn man dann fragt, warum es früher auch heiß war, kommt reflexartig: Na ja, Putin ist ja auch irgendwie mit dran schuld. Perfekt.

Die Ironie ist perfekt: Früher haben die Menschen die Hitze einfach ertragen.

Heute wird sie uns als Beweis serviert, dass wir alle sofort unser Leben ändern müssen – natürlich nur in die Richtung, die gerade politisch opportun ist.

Und wehe, jemand erinnert daran, dass 1976 ähnliche Temperaturen herrschten und die Welt trotzdem nicht untergegangen ist.

Dann kommt sofort:

„Aber das war ja lokales Wetter, nicht Klima!“

Genau. Und 2026 ist es plötzlich auch wieder nur lokales Wetter – nur diesmal mit Weltuntergangs-Soundtrack.

Am Schluss gewinnt sowieso der gesunde Menschenverstand. Sommer genießen, Bier trinken, Fußball schauen und den Rest ignorieren.

Die Medien und die Grünen können weiter den Untergang predigen – wir anderen machen einfach das, was man bei Hitze schon immer gemacht hat. Entspannen und den Moment auskosten.