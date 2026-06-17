Ich bin Neurowissenschaftlerin und mache diese 3 oft übersehenen Übungen täglich, um gesund zu altern

Vielleicht haben Sie noch nie von ihnen gehört.

Als Neurowissenschaftlerin Anfang 40 ist das Thema Altern für mich von großer Bedeutung. Ich möchte in den kommenden Jahrzehnten körperlich und geistig fit bleiben und weiß, dass ich auf mich achten muss, um gesund zu altern.

Meine Strategie verfolgt verschiedene Ansätze, angefangen bei der Einstellung: Ich akzeptiere das Älterwerden und bin mir bewusst, dass Altern nicht automatisch mit kognitivem Abbau einhergeht . Natürlich praktiziere ich auch die „klassischen“ Übungen: Krafttraining, Ausdauertraining und Dehnübungen.

Dieser Artikel konzentriert sich jedoch auf andere Übungen, die ich in meine tägliche Routine integriert habe. Sie mögen eher unerwartet oder unbekannt sein, können aber einen großen Unterschied im Alterungsprozess bewirken. Außerdem dauern sie nur wenige Minuten täglich und kosten kein Geld.

Hier ist also meine Liste mit 3 unerwarteten Übungen, die ich täglich praktiziere, und die wissenschaftlichen Hintergründe dazu:

1. Auf einem Bein stehen

Warum es wichtig ist

Die Fähigkeit, auf einem Bein zu stehen, hängt mit dem Gleichgewicht zusammen.Das Gleichgewicht ist entscheidend für die Bewegungskoordination und um Stürze zu vermeiden, die mit zunehmendem Alter häufiger auftreten.

Was die Wissenschaft sagt

Das Gleichgewicht nimmt im Laufe des Lebens ab. Laut einer Studie bleibt das Gleichgewicht bis ins Erwachsenenalter erhalten .Ab Ende 30, und dann beginnt der Rückgang. Der Rückgang verläuft anfangs langsam, beschleunigt sich dann aber:

Ausgewogene Fähigkeiten über die gesamte Lebensspanne. Quelle: Morioka et al., 2012 .

Eine weitere Studie zeigte, dass die Unfähigkeit, mindestens 10 Sekunden lang auf einem Bein zu stehen, mit Folgendem zusammenhing: höhere Gesamtmortalität in den FolgejahrenDieDieses Muster blieb auch nach Berücksichtigung von Alter, Geschlecht, BMI und verschiedenen Gesundheitsrisiken bestehen.

Die gute Nachricht ist: Sie können Ihr Gleichgewicht genauso trainieren wie Ihre Muskeln. Eine Studie mit 360 Teilnehmern im Alter von 70 bis 80 Jahren zeigte, dass zwei Minuten Stehen auf jedem Bein pro Tag (beim Zähneputzen) über ein Jahr hinweg das Gleichgewicht signifikant verbesserte.

Praktische Empfehlung

Üben Sie täglich 2 Minuten pro Bein auf einem Bein zu stehen (Sie können dies in zwei 1-minütige Einheiten pro Bein aufteilen). Das bedeutet nicht, dass Sie 2 Minuten lang stabil auf einem Bein stehen müssen; versuchen Sie stattdessen, so lange wie möglich auf einem Bein zu bleiben und die Übung innerhalb dieser 2 Minuten so oft wie nötig zu wiederholen.

Um Stürze zu vermeiden und Ihre Sicherheit zu erhöhen, halten Sie sich in der Nähe einer stabilen Stütze (Wand, Schreibtisch usw.) auf. Für mehr Stabilität hilft es, während des Übens einen festen Punkt im Blick zu behalten.

Fortgeschrittene können üben, die Augen für ein paar Sekunden zu schließen. Das ist viel schwieriger als mit offenen Augen, also ist es völlig normal, wenn es sich schwer anfühlt!

Eine weitere „Verbesserung“ der Gleichgewichtsübung besteht darin, gleichzeitig kognitive Übungen durchzuführen (z. B.rückwärts zählen in Dreier- oder Siebenerschritten(von einer zufälligen Zahl, während man auf einem Bein steht).

Die Kombination der Gleichgewichtsübung mit einer kognitiven Herausforderung ist noch vorteilhafter als die Gleichgewichtsübung allein .

2. Augenübungen

Warum es wichtig ist

Das Nahsehen lässt mit dem Alter nach. Augenprobleme sind nicht nur unangenehm, sondern beeinträchtigen auch die alltägliche Funktionsfähigkeit und das Wohlbefinden.

Was die Wissenschaft sagt

Mit zunehmendem Alter versteifen sich die Linse und das umliegende Gewebe, wodurch es schwieriger wird, die Linsenform für nahe Objekte anzupassen. Die Folge dieses Prozesses ist die sogenannte Alterssichtigkeit (Presbyopie) – das Phänomen, dass die Sehschärfe in der Nähe nachlässt und man Objekte weiter entfernt halten muss, um sie besser zu sehen.

Deshalb benötigen selbst Menschen, die in jungen Jahren keine Brille getragen haben, irgendwann in der Lebensmitte eine Sehkorrektur.

Es gibt zwar nur wenige, aber vielversprechende Hinweise darauf, dass Augenübungen einige Aspekte des Sehprozesses und die subjektive Zufriedenheit mit dem Nahsehen verbessern können, auch wenn sie altersbedingte Veränderungen nicht vollständig rückgängig machen können.

Mit anderen Worten: Sie benötigen möglicherweise irgendwann eine Brille oder eine andere Sehhilfe, aber Sie sind nicht einfach dem nachlassenden Sehvermögen ausgeliefert. Sie können aktiv etwas dagegen tun.

Praktische Empfehlung

Eine Trainingsmethode beinhaltet schnelle Wechsel zwischen nahen und fernen visuellen Zielen.

So geht’s:

Halten Sie ein nahes Ziel (z. B. einen Stift oder Ihren Finger) in einem Abstand von 30–40 cm vor Ihre Augen.

Identifizieren Sie ein anderes Ziel, das mehr als 5 Meter entfernt ist (quer durch den Raum oder aus dem Fenster).

Wechseln Sie nun Ihren Blick schnell zwischen nahen und fernen Zielen.

Führe dies 20 Mal in einem Satz durch.

Beginnen Sie mit 1 Satz pro Tag und steigern Sie die Anzahl wöchentlich, bis Sie 4 Sätze pro Tag schaffen.

Führen Sie diese Übung aus Sicherheitsgründen im Sitzen durch.

Eine weitere Übung sind „Bleistift-Liegestütze“ .

So geht’s:

Halten Sie einen Stift in Armlänge und konzentrieren Sie Ihre Augen darauf.

Bewegen Sie es langsam näher an Ihre Augen heran, bis es verschwommen wird oder Sie ein Doppelbild sehen.

Halten Sie es an dem Punkt, an dem Sie noch ein klares Bild des Stifts sehen können, und verharren Sie dort 5 Sekunden lang.

Führe dies 15 Mal in einem Satz durch.

Beginnen Sie mit 1 Satz pro Tag und steigern Sie die Anzahl wöchentlich, bis Sie 4 Sätze pro Tag schaffen.

Führen Sie diese Übung aus Sicherheitsgründen im Sitzen durch.

Schematische Darstellung von Liegestützen mit dem Stift. Quelle: Lee et al. (2025).

Warnung: Bei Augenschmerzen, Doppeltsehen oder plötzlichen Sehstörungen wenden Sie sich bitte an einen Augenarzt.

3. Verschiedene Gerüche wahrnehmen

Warum es wichtig ist

Der Geruchssinn nimmt mit zunehmendem Alter ab. Er steht in Zusammenhang mit kognitiven Funktionen, dem allgemeinen Wohlbefinden und der psychischen Gesundheit.

Was die Wissenschaft sagt

Die meisten Menschen über 65 leiden unter einer Form von Geruchsstörung , die von leichten Beeinträchtigungen bis hin zum vollständigen Verlust des Geruchssinns (Anosmie) reichen kann.

Diese Störungen können mit kognitivem Abbau und sogar Demenz einhergehen. Nicht jeder mit einer Geruchsstörung entwickelt kognitive Beeinträchtigungen oder Demenz, aber das Risiko, später daran zu erkranken, ist erhöht.

Obwohl Riechschäden möglicherweise nicht vollständig heilbar sind, besitzt das System ein gewisses Regenerationsvermögen. Daher ist Riechtraining sinnvoll. Es verbessert nicht nur den Geruchssinn, sondern kann auch die kognitiven Funktionen und das allgemeine Wohlbefinden schützen .

Praktische Empfehlung

Ein gängiges Protokoll beinhaltetzweimal täglich 4 verschiedene Gerüche riechen, jeweils 10 Sekunden lang.wobei der Fokus auf dem Dufterlebnis liegt. Das ursprüngliche Protokoll umfasste Rose, Eukalyptus, Zitrone und Nelken, aber Sie können diese gerne durch andere Düfte Ihrer Wahl ersetzen.

Zusammenfassung

Diese drei Übungen gehen über das hinaus, was man sich unter „Sport“ vorstellt, aber es gibt gute Gründe, sie durchzuführen. Außerdem sind sie kostenlos und erfordern nur wenige Minuten täglich, können aber später große Vorteile bringen.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 17.06.2026