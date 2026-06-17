Iran-Deal: Waffenstillstand mit Verfallsdatum – was verschweigt das Abkommen?

Ein Federstrich, ein Händedruck, ein paar markige Worte auf Truth Social – und schon soll der blutige Konflikt im Nahen Osten beendet sein?
Wer die jüngsten Verlautbarungen aus Washington und Teheran liest, könnte meinen, der Frieden sei zum Greifen nah. Doch wer genauer hinschaut, erkennt schnell: Hinter der diplomatischen Fassade klafft ein Abgrund unbeantworteter Fragen.
Ein Deal, der mehr verschweigt als er verrät
US-Präsident Donald Trump verkündete am Montag triumphierend, ein vorläufiges Abkommen zur Beendigung des Krieges sei von den Vereinigten Staaten und dem Iran unterzeichnet worden.
„Der Deal ist alles unterschrieben“, ließ er nach seiner Ankunft in Frankreich verlauten, wo sich die Staats- und Regierungschefs der G7 versammelten. Vizepräsident J.D. Vance solle am Freitag in Genf an einer formellen Unterzeichnungszeremonie teilnehmen.
Doch was genau wurde da eigentlich unterschrieben? Die Details bleiben im Nebel. Vance selbst bezeichnete das Memorandum gegenüber CNN als „ein sehr allgemeines Dokument“. Eine bemerkenswerte Wortwahl für ein Papier, das einen Krieg mit mindestens 7.000 Toten beenden soll – die meisten davon im Iran und im Libanon.
Der vorläufige Vertrag soll die brüchige Waffenruhe vom April um weitere 60 Tage verlängern und die Straße von Hormus wieder öffnen, die der Iran seit den amerikanisch-israelischen Angriffen im Februar faktisch blockiert hat. (Der Kaiser hat keine Kleider: Wie Amerikas Iran-Krieg in einer strategischen Demütigung und dem Ende der amerikanischen Hegemonie endete)
Die heiklen Fragen werden elegant vertagt
Was als diplomatischer Triumph verkauft wird, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als geschicktes Verschieben der wirklich brisanten Themen.
Die Zukunft des iranischen Atomprogramms? Wird erst in einer späteren Verhandlungsrunde behandelt. Die Unterstützung Teherans für regionale Milizen wie die Hisbollah? Steht angeblich gar nicht auf der Agenda. Das Raketenprogramm, mit dem Trump und der israelische Premier Netanjahu den Krieg überhaupt erst rechtfertigten? Fehlanzeige.
Man fragt sich unwillkürlich: Worüber genau hat man sich denn nun geeinigt, wenn die zentralen Streitpunkte schlicht in die Zukunft verschoben werden?
Der iranische Präsident Massoud Peseschkian formulierte es auf seine Weise – das vorläufige Abkommen sei ein „wichtiger Schritt“, doch ein endgültiger Vertrag für einen dauerhaften Waffenstillstand habe „noch keine Gestalt angenommen“.
Das Geld fließt – aber wohin?
Besonders pikant ist das, was Vance als „sehr bedeutendes Sanktionserleichterungspaket“ für den Iran ankündigte. Amerikanische und iranische Vertreter sprechen von substanziellen wirtschaftlichen Vorteilen: Aufhebung von Sanktionen, Freigabe eingefrorener Vermögenswerte und ein Wiederaufbaufonds in Höhe von satten 300 Milliarden Dollar. Bezahlt werden soll dieser von den benachbarten Golfstaaten, die US-Militärbasen beherbergen.
Ein Regime, das jahrzehntelang als Gegner des Westens galt, wird also mit einem dreistelligen Milliardenbetrag bedacht. Die offiziellen Bedingungen klingen zwar streng – Teheran müsse den Bau einer Atomwaffe für immer ausschließen und die Unterstützung von Milizen einstellen. Doch wer glaubt ernsthaft, dass solche Versprechen das Papier wert sind, auf dem sie stehen?
Die Märkte bleiben skeptisch – und das aus gutem Grund
Die Ölpreise fielen am Montag auf den niedrigsten Stand seit dem 10. März, kurz vor der Blockade der Straße von Hormus, durch die immerhin ein Fünftel des weltweiten Ölhandels läuft.
Doch am Dienstag stabilisierten sich die Preise wieder – ein deutliches Zeichen für die Vorsicht der Marktteilnehmer. Brent-Rohöl-Futures sanken um magere 0,3 Prozent auf 82,96 Dollar pro Barrel.
Die Reeder selbst zeigen sich alles andere als euphorisch. Der Vorstandschef der japanischen Mitsui O.S.K. Lines erklärte gegenüber der Financial Times, Schiffseigner würden die Straße von Hormus erst dann wieder durchfahren, wenn sie sicher seien, dass der Deal auch tatsächlich „substanziell“ sei.
Sein nüchternes Urteil: Es könne durchaus „mindestens ein paar Wochen, wenn nicht einen Monat“ dauern, bis das Vertrauen zurückkehre.
Netanjahu „blieb standhaft“ – und der Pulverdampf bleibt
Während Trump sich als Friedensbringer inszeniert, zeigt sich an einer entscheidenden Front, wie brüchig das gesamte Konstrukt ist. Die Kämpfe zwischen Israel und der iranisch verbündeten Hisbollah im Libanon, die 1,2 Millionen Menschen vertrieben haben, bleiben ein ungelöster Streitpunkt.
Der Iran besteht darauf, dass das Abkommen eine vollständige Einstellung der Feindseligkeiten erfordere. Netanjahu hingegen erklärte unmissverständlich, Israel werde seine Streitkräfte im Südlibanon belassen und sich das Recht vorbehalten, auf Hisbollah-Angriffe zu reagieren.
„Der Iran wollte, dass wir uns zurückziehen, aber ich bin standhaft geblieben“, so der israelische Premier. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi konterte prompt: Die israelischen Angriffe müssten sofort aufhören.
Israelische Armee bereitet sich trotz US-iranischem Friedensabkommen auf eine längere Besatzung im Libanon vor – Bericht
Die israelische Armee hat sich auf eine langwierige Invasion im Libanon vorbereitet, obwohl ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran den Krieg an mehreren Fronten beendet hat, berichteten israelische Medien.
Die Armee sei „bereit, für einen längeren Zeitraum im Libanon zu bleiben“, falls sie von der politischen Führung Israels dazu angewiesen werde, berichtete der israelische öffentlich-rechtliche Sender KAN unter Berufung auf ungenannte israelische Sicherheitskreise.
Die Quellen fügten hinzu, dass die Armee auf „alle Szenarien im Libanon“ vorbereitet sei, auch wenn Washington und Teheran auf die Unterzeichnung des Abkommens am Freitag in der Schweiz hinarbeiten.
Dem Bericht zufolge dauern die israelischen Angriffe im Südlibanon trotz der Waffenruhe an.
Forderungen nach vollständigem Rückzug
Der Bericht erschien wenige Stunden, nachdem der libanesische Präsident Joseph Aoun erklärt hatte, die zwischen den USA und dem Iran getroffene Vereinbarung beinhalte Verpflichtungen zur Beendigung der militärischen Eskalation in der gesamten Region, einschließlich des Libanon.
Am Dienstagvormittag erklärte der iranische Außenminister Abbas Araghchi, die Beendigung des Krieges im Libanon sei „ein integraler Bestandteil“ des Abkommens mit Washington und werde auch einen israelischen Rückzug aus libanesischem Gebiet beinhalten.
Seit dem 2. März führt Israel eine Offensive gegen den Libanon durch, die nach den neuesten offiziellen Zahlen Tausende Tote und Verletzte sowie mehr als eine Million Vertriebene zur Folge hatte.
Israel besetzt Gebiete im Südlibanon, einige seit Jahrzehnten, andere seit dem vorangegangenen Krieg zwischen 2023 und 2024.
Im Zuge der aktuellen Offensive drangen israelische Streitkräfte in libanesisches Gebiet ein und rückten mehr als 10 Kilometer ins Land vor.
Israel verletzte den Waffenstillstand im Libanon und führte einen barbarischen Doppelschlag in Mayfadoun durch:
Ein Fahrzeug wurde getroffen, und die anschließende Ankunft von medizinischen Teams und Zivilisten wurde dann dreimal bombardiert. Es gibt mehrere Tote.
Irans Khatam Al-Anbiyaa-Zentralkommando:
„Die terroristische Armee des zionistischen Regimes hat in den letzten zwei Tagen nach der Ankündigung von Präsident Trump über das Ende des Krieges mindestens 84 Mal den Waffenstillstand im Südlibanon verletzt und setzt ihre Verbrechen und Tötungen der unterdrückten Menschen im Libanon fort.‘
Wenn die kindertötende Armee des zionistischen Regimes ihr Unheil im Südlibanon nicht beendet, sollte sie mit einer harten Reaktion der mächtigen Streitkräfte der Islamischen Republik Iran rechnen.“
@Middle_East_Spectator
Wenn Israel die jüngst annektierte Besatzungszone im Südlibanon nicht vollständig wieder verlässt und aufgibt, stellt dies eine Verletzung des MoU dar:
Abbas Araqchi:
„Aus unserer Sicht gibt es zwei Seiten in dieser Absichtserklärung. Auf der einen Seite stehen die Vereinigten Staaten und Israel, und auf der anderen Seite stehen der Iran und die Hisbollah.
Ein Ende des Krieges im Libanon ist ein untrennbarer Teil des vollständigen Endes des Krieges in der Region. Und ein vollständiges Ende des Krieges beinhaltet einen Rückzug aller Streitkräfte aus den besetzten Gebieten.
Ohne den Rückzug der israelischen Streitkräfte aus den Gebieten, die sie während dieses Krieges besetzt hatten, wird es nicht als vollständiges Ende des Krieges betrachtet werden.
Jeder militärische Angriff Israels auf den Libanon von nun an oder die Fortsetzung der israelischen Besatzung im Libanon wird definitiv als Verletzung der Absichtserklärung betrachtet werden.“
@Middle_East_Soectator
Hier prallen zwei unvereinbare Positionen aufeinander – und genau dieser Widerspruch entlarvt die ganze Fragilität des angeblichen Friedensschlusses. Ein Abkommen, bei dem die Hauptbeteiligten schon beim Trockenwerden der Tinte in entgegengesetzte Richtungen deuten, verdient kaum den Namen Frieden. Es ist allenfalls eine Atempause mit Ablaufdatum.
Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de am 17.06.2026