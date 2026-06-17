Iran-Deal: Waffenstillstand mit Verfallsdatum – was verschweigt das Abkommen?

Ein Federstrich, ein Händedruck, ein paar markige Worte auf Truth Social – und schon soll der blutige Konflikt im Nahen Osten beendet sein?

Wer die jüngsten Verlautbarungen aus Washington und Teheran liest, könnte meinen, der Frieden sei zum Greifen nah. Doch wer genauer hinschaut, erkennt schnell: Hinter der diplomatischen Fassade klafft ein Abgrund unbeantworteter Fragen.

Ein Deal, der mehr verschweigt als er verrät

US-Präsident Donald Trump verkündete am Montag triumphierend, ein vorläufiges Abkommen zur Beendigung des Krieges sei von den Vereinigten Staaten und dem Iran unterzeichnet worden.

„Der Deal ist alles unterschrieben“, ließ er nach seiner Ankunft in Frankreich verlauten, wo sich die Staats- und Regierungschefs der G7 versammelten. Vizepräsident J.D. Vance solle am Freitag in Genf an einer formellen Unterzeichnungszeremonie teilnehmen.

Doch was genau wurde da eigentlich unterschrieben? Die Details bleiben im Nebel. Vance selbst bezeichnete das Memorandum gegenüber CNN als „ein sehr allgemeines Dokument“. Eine bemerkenswerte Wortwahl für ein Papier, das einen Krieg mit mindestens 7.000 Toten beenden soll – die meisten davon im Iran und im Libanon.

Der vorläufige Vertrag soll die brüchige Waffenruhe vom April um weitere 60 Tage verlängern und die Straße von Hormus wieder öffnen, die der Iran seit den amerikanisch-israelischen Angriffen im Februar faktisch blockiert hat. (Der Kaiser hat keine Kleider: Wie Amerikas Iran-Krieg in einer strategischen Demütigung und dem Ende der amerikanischen Hegemonie endete)

Die heiklen Fragen werden elegant vertagt

Was als diplomatischer Triumph verkauft wird, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als geschicktes Verschieben der wirklich brisanten Themen.

Die Zukunft des iranischen Atomprogramms? Wird erst in einer späteren Verhandlungsrunde behandelt. Die Unterstützung Teherans für regionale Milizen wie die Hisbollah? Steht angeblich gar nicht auf der Agenda. Das Raketenprogramm, mit dem Trump und der israelische Premier Netanjahu den Krieg überhaupt erst rechtfertigten? Fehlanzeige.

Man fragt sich unwillkürlich: Worüber genau hat man sich denn nun geeinigt, wenn die zentralen Streitpunkte schlicht in die Zukunft verschoben werden?

Der iranische Präsident Massoud Peseschkian formulierte es auf seine Weise – das vorläufige Abkommen sei ein „wichtiger Schritt“, doch ein endgültiger Vertrag für einen dauerhaften Waffenstillstand habe „noch keine Gestalt angenommen“.

Das Geld fließt – aber wohin?

Besonders pikant ist das, was Vance als „sehr bedeutendes Sanktionserleichterungspaket“ für den Iran ankündigte. Amerikanische und iranische Vertreter sprechen von substanziellen wirtschaftlichen Vorteilen: Aufhebung von Sanktionen, Freigabe eingefrorener Vermögenswerte und ein Wiederaufbaufonds in Höhe von satten 300 Milliarden Dollar. Bezahlt werden soll dieser von den benachbarten Golfstaaten, die US-Militärbasen beherbergen.

Ein Regime, das jahrzehntelang als Gegner des Westens galt, wird also mit einem dreistelligen Milliardenbetrag bedacht. Die offiziellen Bedingungen klingen zwar streng – Teheran müsse den Bau einer Atomwaffe für immer ausschließen und die Unterstützung von Milizen einstellen. Doch wer glaubt ernsthaft, dass solche Versprechen das Papier wert sind, auf dem sie stehen?

Die Märkte bleiben skeptisch – und das aus gutem Grund

Die Ölpreise fielen am Montag auf den niedrigsten Stand seit dem 10. März, kurz vor der Blockade der Straße von Hormus, durch die immerhin ein Fünftel des weltweiten Ölhandels läuft.

Doch am Dienstag stabilisierten sich die Preise wieder – ein deutliches Zeichen für die Vorsicht der Marktteilnehmer. Brent-Rohöl-Futures sanken um magere 0,3 Prozent auf 82,96 Dollar pro Barrel.

Die Reeder selbst zeigen sich alles andere als euphorisch. Der Vorstandschef der japanischen Mitsui O.S.K. Lines erklärte gegenüber der Financial Times, Schiffseigner würden die Straße von Hormus erst dann wieder durchfahren, wenn sie sicher seien, dass der Deal auch tatsächlich „substanziell“ sei.

Sein nüchternes Urteil: Es könne durchaus „mindestens ein paar Wochen, wenn nicht einen Monat“ dauern, bis das Vertrauen zurückkehre.

Netanjahu „blieb standhaft“ – und der Pulverdampf bleibt

Während Trump sich als Friedensbringer inszeniert, zeigt sich an einer entscheidenden Front, wie brüchig das gesamte Konstrukt ist. Die Kämpfe zwischen Israel und der iranisch verbündeten Hisbollah im Libanon, die 1,2 Millionen Menschen vertrieben haben, bleiben ein ungelöster Streitpunkt.

Der Iran besteht darauf, dass das Abkommen eine vollständige Einstellung der Feindseligkeiten erfordere. Netanjahu hingegen erklärte unmissverständlich, Israel werde seine Streitkräfte im Südlibanon belassen und sich das Recht vorbehalten, auf Hisbollah-Angriffe zu reagieren.

„Der Iran wollte, dass wir uns zurückziehen, aber ich bin standhaft geblieben“, so der israelische Premier. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi konterte prompt: Die israelischen Angriffe müssten sofort aufhören.

Israelische Armee bereitet sich trotz US-iranischem Friedensabkommen auf eine längere Besatzung im Libanon vor – Bericht