Ist Kuba als Nächstes dran? Trump sagt nach dem Iran-Abkommen: „Wir haben noch andere Dinge in petto.“

Präsident Donald Trump deutete die nächste Phase der US-Militärinterventionen im Ausland an und erklärte, er habe nach der Beilegung der Konflikte mit Iran und Venezuela „noch einiges in petto“. Es gibt Hinweise darauf, dass Kuba sein nächstes Ziel sein könnte.

Schon vor dem formellen Ende des Krieges mit dem Iran deutete US-Präsident Donald Trump an, dass er bald die nächste Phase der US-Militärinterventionen im Ausland einleiten könnte.

Bei einer Veranstaltung zum 250. Unabhängigkeitstag sagte Trump am Mittwoch, er habe nach dem Ende der Kriege in Venezuela und im Iran „noch andere Dinge in petto“.

„Wie gut ist unser Militär? Eine Woche! Der Iran war im Grunde in einer Stunde erledigt. Venezuela war erledigt, und ich schätze, wir haben noch andere Dinge in petto, aber wir wollen uns nicht zu früh freuen“, sagte Trump.

Trump ging zwar nicht ins Detail, hatte aber zuvor erklärt, Kuba könnte das nächste Land sein, das er angreifen würde.

„Ich habe dieses großartige Militär aufgebaut. Ich sagte: ‚Ihr werdet es nie einsetzen müssen. Aber manchmal muss man es eben einsetzen.‘ Und Kuba ist übrigens als Nächstes dran“, sagte Trump im März.

Ähnlich wie Venezuela hat auch Kuba die Stationierung von US-Militärpersonal und -ausrüstung in internationalen Gewässern um die Insel erlebt. Das Land befindet sich bereits unter einer amerikanischen Blockade, die eine weitreichende Energiekrise ausgelöst hat. (Iran sagt, die Straße von Hormuz werde nie wieder in ihren Vorkriegszustand zurückkehren – „Wir trauen den Amerikanern nicht“)

Anders als im Iran oder in Venezuela scheinen die kubanischen Machthaber Trumps Forderungen gegenüber aufgeschlossen zu sein und versprechen wirtschaftliche Reformen, um die USA zu beschwichtigen. Sie verabschiedeten letzte Woche weitreichende Reformen, um die Wirtschaft des Landes zu transformieren.

Kuba ist jedoch nach wie vor ein Einparteienstaat ohne demokratischen Wahlprozess. Trump hatte zuvor erklärt, er wolle sowohl eine wirtschaftliche als auch eine politische Kurskorrektur in Kuba anstreben.

Trump hat auch darüber nachgedacht, dass Kuba „bereit zum Fall“ sei, dass sich das Land in „großen Schwierigkeiten“ befinde und dass er eine „freundliche Übernahme“ anstreben könnte.

🇺🇸🇻🇪🇮🇷 Trump on recent U.S. actions in Iran and Venezuela: „One week Iran was essentially finished. In one hour, Venezuela was finished. And I guess we have other things in store.“ Writer: Daniyalpic.twitter.com/hP3KvNXgQ6 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 25, 2026

Trump und seine Berater haben auch die kubanische Elite scharf kritisiert, die Außenminister Marco Rubio als „korrupt“ und „inkompetent“ bezeichnete. Er warf ihr zudem vor, eine Verbesserung der Beziehungen zwischen den USA und Kuba zu blockieren.

Trump hat zudem angedeutet, dass die geografische Nähe und die wirtschaftlichen Aussichten Kubas eine mögliche Begründung für eine Invasion darstellen könnten. Nachdem er letzte Woche gegenüber Axios erklärt hatte, eine Invasion Kubas sei „möglich“, merkte er an, dass das Land eine schöne Küste habe und näher an den Vereinigten Staaten liege als der Iran.

„Diese Orte liegen nah beieinander. Wenn man sich hingegen den Iran ansieht, ist das eine sehr lange Reise. Wissen Sie, ich bin schon ein paar Mal in diese Gegend geflogen, und das hat damit nichts zu tun, aber 18 Stunden Flugzeit sind eine lange Zeit. Venezuela ist relativ nah, und Kuba ist nur einen Katzensprung entfernt… Venezuela hat Öl. Kuba nicht. Kuba hat schöne Gebiete und eine schöne Küste“, sagte Trump.

Kuba ist nicht das erste Land, das Trump aus wirtschaftlichen Gründen zu besetzen oder zu erobern versucht. Zuvor hatte er angekündigt, den Gazastreifen zu besetzen, alle Palästinenser zu vertreiben und dort ein Ferienresort zu errichten.

Trump fordert vom US-Kongress 87 Milliarden Dollar für „dringende Bedürfnisse“ im Iran-Krieg inmitten von Spannungen um den Friedensplan

Das Weiße Haus hat den US-Kongress am Mittwoch um die Genehmigung eines 87,6 Milliarden Dollar schweren Hilfspakets gebeten, das größtenteils für „dringende Bedürfnisse“ im Zusammenhang mit dem US-Krieg gegen den Iran verwendet werden soll.

Das Weiße Haus hat den US-Kongress am Mittwoch um die Genehmigung eines 87,6 Milliarden Dollar schweren Hilfspakets gebeten, das größtenteils für „dringende Bedürfnisse“ im Zusammenhang mit dem US-Krieg gegen den Iran verwendet werden soll . Interessanterweise erfolgte die Anfrage einen Tag, nachdem der Kongress eine Resolution verabschiedet hatte, die die Befugnisse von Präsident Donald Trump zur Anordnung militärischer Aktionen im Iran einschränkt.

Das Weiße Haus gab bekannt, dass der Großteil dieser Mittel – 67 Milliarden US-Dollar – an das US-Verteidigungsministerium gehen soll . Davon sind 21 Milliarden US-Dollar für Munition, 17,3 Milliarden US-Dollar für Betriebskosten und 12,1 Milliarden US-Dollar für geheime Programme vorgesehen. Der restliche Teil des Geldes wird für andere Zwecke verwendet, darunter 11 Milliarden US-Dollar für US-amerikanische Landwirte und 1,4 Milliarden US-Dollar zur Bekämpfung des Ebola-Ausbruchs in Zentralafrika.

Allerdings dürfte der Vorschlag im US-Kongress auf erhebliche Widerstand stoßen, da der Iran-Konflikt bei den Wählern im Vorfeld der anstehenden Zwischenwahlen im November weiterhin unbeliebt ist.

Am Mittwoch übermittelte das Weiße Haus, genauer gesagt das Office of Management and Budget, den formellen Antrag auf die benötigten Mittel in einem Schreiben an den Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson . „Der Großteil dieses Antrags dient der Deckung dringender Bedürfnisse im Zusammenhang mit der Operation Epic Fury (OEF)“, heißt es in dem Schreiben mit Bezug auf den Iran-Krieg.

Das Timing des Ganzen

Es ist wichtig anzumerken, dass die Anfrage des Weißen Hauses zu einem Zeitpunkt erfolgte, als Washington und Teheran eine Waffenruhe einhielten . Der Konflikt, der seit dem 28. Februar andauert, hat jedoch die Vorräte des Pentagons stark reduziert. Angesichts dessen äußerten Republikaner im Kongress Skepsis gegenüber dem Friedensplan, dem Trump vergangene Woche mit dem Iran zugestimmt hatte.

Am Mittwochvormittag fand ein angespanntes Treffen zwischen Trump und republikanischen Senatoren statt, bei dem er sich einen heftigen Wortwechsel mit Senator Cassidy aus Louisiana lieferte . Das Treffen unter Ausschluss der Öffentlichkeit fand kurz nach Trumps Absage einer Unterzeichnungszeremonie für ein parteiübergreifendes Wohnungsbaugesetz statt.

Während seiner Konfrontation mit den republikanischen Senatoren beklagte sich Trump laut ABC News über die weitgehend symbolische Abstimmung am Dienstag über eine Resolution zu den Kriegsbefugnissen im republikanisch kontrollierten Senat, die seinen Krieg im Iran verhindern sollte .

Die Resolution wurde im US-Senat verabschiedet, nachdem vier Republikaner gegen die Demokraten gestimmt hatten. Es war die erste Resolution dieser Art, die den Kongress passierte und einen Präsidenten seit dem Inkrafttreten der War Powers Resolution von 1973 zur Beendigung einer Militäraktion anwies.

Trump bezeichnet Irans Forderung nach Transitgebühren im Rahmen des endgültigen Abkommens als „inakzeptabel“

Der US-Präsident warnt davor, dass die Zulassung von Transitgebühren für die Hormuz-Route durch Teheran einen globalen Präzedenzfall schaffen würde, und warnt, dass dieser Schritt eine „Spielveränderung“ darstellen würde, die die USA nicht akzeptieren würden.

US-Präsident Donald Trump erklärte, dass jedes endgültige Abkommen mit dem Iran, das Gebühren für den Schiffsverkehr oder den Seetransport durch die Straße von Hormus vorsieht, für die USA „inakzeptabel“ sei.

Bei einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte im Weißen Haus wurde Trump von Reportern gefragt, ob er sich einem endgültigen Iran-Abkommen widersetzen würde, wenn es irgendeine Form von Gebühren für die Schifffahrt oder maritime Aktivitäten zuließe.

„Das wäre für mich inakzeptabel“, sagte Trump.

Der Präsident argumentierte, dass die Erhebung von Genehmigungsgebühren einen Präzedenzfall schaffen würde, der ähnliche Forderungen auch anderswo begünstigen könnte.

„Wenn man das für sie täte, müsste man es auch für andere tun“, sagte er. „Ich würde es dort auch nicht zulassen … Das würde alles verändern.“

Letzte Woche unterzeichneten Trump und der iranische Präsident Masoud Pezeshkian elektronisch ein Memorandum, das den Weg für ein Ende des Krieges ebnen soll, den Washington und Tel Aviv am 28. Februar gegen den Iran begonnen hatten.

Gemäß der Vereinbarung sollen Washington und Teheran 60 Tage lang Verhandlungen führen, mit der Möglichkeit einer Verlängerung, mit dem Ziel, eine endgültige Einigung über das iranische Atomprogramm und die internationalen Sanktionen zu erzielen.

Trump sagte außerdem, die USA stünden bei ihren Verhandlungen mit dem Iran „sehr gut“ da.

Auf die Frage nach dem gemeldeten US-Angriff vom 28. Februar auf eine Grundschule in Minab, Iran, bei dem mehr als 170 Menschen, die meisten davon Schülerinnen, getötet wurden, sagte Trump, er habe keinen Bericht darüber gesehen.

„Ich muss warten, bis es abgeschlossen ist … Ich weiß nicht, ob sie jemals das Problem lösen werden, wessen Schuld es war, denn es flogen überall Raketen herum“, fügte Trump hinzu.

Er sagte, was passiert sei, sei „furchtbar“ gewesen.

„Aber überall flogen Raketen herum, und jemand behauptete, es sei unsere Rakete gewesen. Nun, vielleicht war es nicht unsere Rakete, aber ich habe nichts gesehen, was mich zu dieser Annahme veranlassen würde. Es wurden etliche Raketen von anderen Ländern abgefeuert“, sagte Trump.

Verteidigungsminister Pete Hegseth sagte, die USA hätten die Untersuchung „sehr ernst“ genommen.

Trump bekräftigte, dass er nicht glaube, dass „wir es waren“.

Auf die Frage nach dem Anschlag sagte Trump letzte Woche einem Reporter: „Es ist eine seltsame Frage, die man gerade jetzt stellt, denn es liegt ja schon sehr lange zurück.“

Quellen: PublicDomain/firstpost.com/trtworld.com am 25.06.2026