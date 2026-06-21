Justiz-Skandal: Staat jagt Rentner – Euro 531 für ein Wort

Es ist eine Geschichte, die wie aus einem dystopischen Roman klingt – und doch findet sie mitten in Deutschland statt, im Jahr 2026.

Ein 60-jähriger Rentner aus Niedersachsen, der von Erwerbsminderungsrente und Grundsicherung lebt, soll 531 Euro Strafe zahlen, weil er den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder auf der Plattform X als „Dumpfbacke Södolf“ und als „Arschloch“ bezeichnete.

Ein halbes Monatseinkommen. Für ein paar wütende Worte im Netz. Willkommen in der Republik der gekränkten Mächtigen.

Worüber sich der Rentner ereiferte

Der Auslöser war keineswegs blanker Hass, wie es die Behörden gerne darstellen würden. Söder hatte im Dezember 2023 auf X die Anhebung des Bürgergeldes um 60 Euro kritisiert und gefordert, die Sozialleistung müsse „nach der Lebensleistung differenziert werden“.

Die Erhöhung setze „die völlig falschen Anreize“, so der CSU-Chef. Für einen Mann, der selbst am Existenzminimum lebt, war das offenbar eine Provokation zu viel. Er reagierte – emotional, ungeschliffen, aber zutiefst menschlich.

„Ich hab einfach nur gedacht, jetzt sagst du mal wütend und ehrlich, wie du darüber denkst.“

Nicht den Menschen Söder habe er angreifen wollen, sondern den Politiker kritisieren, erklärte der Rentner. Ein Unterschied, den die Justiz offenbar nicht mehr zu erkennen vermag.

Die Maschinerie der Meinungswächter setzt sich in Gang

Was dann geschah, liest sich wie das Drehbuch eines staatlichen Apparats, der nichts Besseres zu tun hat, als Bürger wegen Unmutsäußerungen zu verfolgen.

Zunächst meldete die hessische Meldestelle „Hessen gegen Hetze“ den Kommentar an das Bundeskriminalamt. Von dort wanderte der Vorgang weiter zur Staatsanwaltschaft Göttingen, wo die „Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet“ residiert.

Und diese kam zu dem bemerkenswerten Schluss: Es handle sich um einen Fall „bedeutsamer Hasskriminalität“.

Man lasse sich diese Worte auf der Zunge zergehen. Während echte Gewaltverbrechen, Messerattacken und organisierte Kriminalität in deutschen Städten ein Rekordniveau erreicht haben, mobilisiert der Staat seine Ressourcen, um einen verarmten Rentner für ein Schimpfwort zur Kasse zu bitten.

Wenn das die Prioritäten unseres Rechtsstaates sind, dann steht es schlechter um diese Republik, als viele wahrhaben wollen.

Der berüchtigte Paragraf 188 – Sonderschutz für die politische Klasse

Grundlage des Strafbefehls wegen „übler Nachrede und Verleumdung gegen eine Person des politischen Lebens“ ist der mittlerweile vielzitierte Paragraf 188 des Strafgesetzbuches.

Die Staatsanwaltschaft argumentierte, die Begriffe hätten „die sachliche Ebene der Diskussion“ verlassen und „hauptsächlich auf die Diffamierung der Person von Herrn Söder“ gezielt.

30 Tagessätze à 15 Euro, zusammen mit den Verfahrenskosten ergibt das jene 531 Euro, die der Mann nicht aufbringen kann – und stattdessen mit gemeinnütziger Arbeit abarbeiten soll.

Die entscheidende Frage lautet: Warum genießen ausgerechnet jene, die über uns regieren, einen besonderen strafrechtlichen Schutz vor verbaler Kritik?

In einer funktionierenden Demokratie sollte der Mächtige mehr aushalten müssen als der einfache Bürger, nicht weniger. Politiker, die über Steuergeld, Gesetze und das Schicksal von Millionen entscheiden, dürften eigentlich keinen Anspruch auf samtene Behandlung erheben.

Der Streisand-Effekt lässt grüßen

Bemerkenswert ist auch, dass dieser Versuch, einen kritischen Bürger mundtot zu machen, das genaue Gegenteil bewirkt haben dürfte.

Statt die Äußerung im digitalen Rauschen verklingen zu lassen, sorgt das Strafverfahren nun dafür, dass die spöttischen Begriffe über die Republik hinweg verbreitet werden. Die obrigkeitsstaatliche Härte gegenüber einem alten, bedürftigen Mann hinterlässt einen schalen Geschmack – und kein gutes Bild.

Ein Lehrstück über den Zustand der Meinungsfreiheit

Was bleibt, ist ein bitteres Fazit. Dieser Fall ist kein juristischer Einzelfall, sondern ein Symptom. Ein Symptom für ein Land, in dem private oder halbstaatliche „Meldestellen“ Bürger denunzieren, in dem Staatsanwaltschaften ihre Energie auf Schimpfworte statt auf Schwerkriminalität verwenden, und in dem die politische Klasse sich einen rechtlichen Schutzwall vor der eigenen Bevölkerung errichtet hat.

Wer die Würde des Menschen tatsächlich ernst nähme, würde sie auch jenem Rentner zugestehen, der sich über die Geringschätzung der Ärmsten empörte.

Es ist die berechtigte Sorge eines großen Teils der deutschen Bevölkerung, dass die Meinungsfreiheit in diesem Land Stück für Stück erodiert.

Wenn der Staat lieber Bürger verfolgt, die wütend werden, als die wahren Probleme anzupacken, dann läuft etwas grundlegend falsch.

Es braucht eine Politik, die wieder dem Bürger dient – und nicht eine, die ihn als potenziellen Straftäter behandelt, sobald er den Mund aufmacht.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de am 21.06.2026