Die neueste Propagandakampagne von ScienceDaily feiert einen angeblich von KI entwickelten universellen Coronavirus-Impfstoff, der seine erste klinische Studie am Menschen erfolgreich bestanden haben soll.

Laut dem Artikel nutzten Forscher künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um ein „Superantigen“ zu entwickeln, das gemeinsame Merkmale der Sarbeco-Coronavirus-Familie angreift, darunter das SARS-CoV-2-Virus, das ältere SARS-Virus und verschiedene Fledermausviren, denen pandemisches Potenzial nachgesagt wird.

Der Wirkstoff wurde vollständig durch Computersimulationen generiert. Anschließend wurde er in einer kleinen Phase-1-Studie mit 39 gesunden Freiwilligen getestet und mittels eines nadelfreien Mikrofluid-Jet-Systems verabreicht.

Zu den beworbenen Vorteilen zählen Sicherheit, ein breites Wirkspektrum gegen verschiedene Viren und ein zukunftssicherer Schutz, der die Notwendigkeit ständiger Aktualisierungen der Impfungen für neue Varianten überflüssig macht. Dieselbe Methode, so die Autoren weiter, könne später auch gegen andere vermeintliche Bedrohungen wie Ebola oder Grippe eingesetzt werden.

Ja, das ist keine Wissenschaft. Es ist eine kalkulierte Eskalation des seit Langem andauernden Betrugs, der auf der Viruslüge, dem Impfstoff-Schwindel und der systematischen Manipulation einer kontrollierten, kranken und abhängigen Bevölkerung im Rahmen der Agenda 2030 basiert.

Die Entscheidung, das Produkt als „KI-entwickelt“ zu vermarkten, ist kein technologischer Durchbruch. Es ist eine gezielte psychologische Operation. Die meisten Menschen sind bereits darauf konditioniert, künstliche Intelligenz als intelligent, hilfreich und vertrauenswürdig zu betrachten, da sie sie täglich zum Schreiben, Planen und Problemlösen nutzen. (Pfizer-Whistleblower tot aufgefunden – Selbstmord Stunden nach Enthüllungen über COVID-Impfstoffbetrug)

Wenn denselben Menschen erzählt wird, dass eine hochentwickelte KI riesige Datensätze analysiert und einen ausgeklügelten neuen Impfstoff entwickelt hat, übertragen sie dieses bestehende Vertrauen direkt auf die Injektion. Das nadelfreie Verabreichungssystem senkt eine weitere Hürde für diejenigen, die herkömmliche Impfungen ablehnen.

Zusammengenommen sind diese Elemente darauf ausgelegt, die Akzeptanz zu erhöhen, während der eigentliche Inhalt, ein fremdes Konstrukt, das mit pseudowissenschaftlichen Daten trainiert wurde, die natürlichen Entgiftungs- und Reparaturprozesse des Körpers stört.

Die Signale, die normalerweise auf zunehmende Schäden hinweisen, werden verändert oder unterdrückt, wodurch ein falscher Eindruck von Schutz entsteht, während das innere Gleichgewicht weiter gestört wird. Das ist kein Fortschritt. Es handelt sich um eine ausgefeiltere Methode, Gift zu verabreichen und die Kontrolle auszuweiten.

Lassen Sie uns die Behauptungen, die Technologie und das übergeordnete Muster im Detail untersuchen.

Die Schadensmeldungen und die sofort erkennbaren Warnsignale

Die beworbene Geschichte besagt, dass künstliche Intelligenz globale genetische Überwachungsdaten von SARS-CoV-2-Coronaviren analysiert und vermeintliche Gemeinsamkeiten zu einem „Superantigen“ kombiniert hat.

Tierstudien sollen starke Reaktionen hervorgerufen haben, und eine kleine Studie am Menschen ergab, dass das Produkt „sicher und gut verträglich“ sei und keine signifikanten Nebenwirkungen aufweise. Es habe zudem Reaktionen gegen SARS-CoV-2, das ältere SARS-Virus und bestimmte präexistente Fledermausviren ausgelöst.

Die Verabreichung erfolgt mittels eines federbetriebenen Mikro-Flüssigkeitsstrahlsystems, das einen dünnen Flüssigkeitsstrahl ohne Nadel durch die Haut presst. Das Gerät erzeugt ein temporäres, mikroskopisch kleines Loch in der äußeren Hautschicht, bevor sich die Flüssigkeit in tiefere Schichten verteilt.

Die Technologie wird als revolutionär dargestellt, da sie angeblich die Notwendigkeit ständiger Impfstoffaktualisierungen bei Auftreten neuer Varianten überflüssig macht.

Diese Behauptungen beruhen auf demselben brüchigen Fundament wie alle bisherigen Impfstoffnarrative. Es konnte noch nie nachgewiesen werden, dass ein ordnungsgemäß gereinigtes und isoliertes Virus unter natürlichen Expositionsbedingungen die behauptete Krankheit bei einem gesunden Wirt auslöst.

Christine Massey hat weltweit über 225 Anträge auf Informationsfreiheit an Gesundheits- und Wissenschaftseinrichtungen gestellt und um Dokumente zur Isolierung oder Reinigung von SARS-CoV-2 gebeten . Keine einzige Einrichtung konnte solche Dokumente vorlegen. Ohne diese grundlegenden Beweise bricht die gesamte Struktur der Coronavirus-Forschung, der Variantenverfolgung und der Impfstoffentwicklung zusammen.

Die KI erhielt als Trainingsdaten unaufgereinigtes Zellkulturmaterial, indirekte Antikörpertests und Computermodelle, die bereits das Ergebnis voraussetzten, zu dem sie entwickelt worden waren. Unbrauchbare Eingabedaten führen zu unbrauchbaren Ergebnissen. Das Ergebnis ist kein Medikament, sondern ein Fremdkörper, der die natürlichen Entgiftungs- und Reparaturprozesse des Körpers stört und gleichzeitig den Menschen vorgaukelt, sie seien geschützt.

Jegliche Symptome, die während einer Krankheit oder nach Kontakt mit Giftstoffen auftreten, sind Ausdruck der natürlichen Entgiftungs- und Reparaturprozesse des Körpers. Werden diese Signale durch injizierte oder injizierte Substanzen unterdrückt oder manipuliert, schreitet die zugrundeliegende Schädigung ungehindert fort.

Die betroffene Person mag sich vorübergehend besser fühlen, da das Alarmsystem stummgeschaltet ist, doch die gesundheitlichen Probleme verschlimmern sich mit der Zeit. Diese Störung bietet keinen Schutz. Sie ist äußerst gefährlich und schädlich für die langfristige Gesundheit.

Das nadelfreie Verabreichungssystem birgt ein weiteres Täuschungspotenzial. Hochdruck-Jet-Injektoren pressen Flüssigkeiten in die Haut, und einige Studien mit demselben fehlerhaften Modell behaupten eine breitere Verteilung oder andere Immunreaktionen im Vergleich zu herkömmlichen Nadeln.

Ob die starke mechanische Einwirkung die Integrität empfindlichen biologischen Materials, wie beispielsweise eines fiktiven „DNA-Plasmid-Konstrukts“, zuverlässig erhält oder eine gleichmäßige Dosierung bei unterschiedlichen Hauttypen und -zuständen gewährleistet, bleibt fraglich. Die Hersteller betonen den Komfort und die geringere Angst vor Nadeln, doch diese Vorteile dienen einem psychologischen Zweck.

Der Verzicht auf die Nadel senkt den Widerstand bei Menschen mit Injektionsangst und vereinfacht die Verabreichung in großem Umfang, wenn zukünftige Kontrollmaßnahmen verschärft werden. Die Technologie wird als Fortschritt verkauft, obwohl sie denselben schädlichen Stoff auf einem anderen Weg verabreicht.

Die Viruslüge und der Impfstoffbetrug

Das Muster dürfte mittlerweile jedem aufmerksamen Beobachter klar sein. Viren, wie sie beschrieben werden – also äußere Eindringlinge, die die Artengrenze überschreiten und spezifische Krankheiten auslösen –, existieren nicht. Was als Virusisolierung verkauft wurde, waren stets unaufgereinigte Gemische, die von kranken Menschen gewonnen und in toxische Zellkulturen eingebracht wurden.

Diese Zellkulturen werden mit Nährstoffen unterversorgt und chemischen Zusätzen und Giften ausgesetzt, die selbst Zellzerstörung und Zelltrümmer verursachen. Es konnte nie nachgewiesen werden, dass die fotografierten und als Viren bezeichneten Partikel unter realistischen Expositionsbedingungen in einem gesunden Körper Krankheiten auslösen.

Symptome, die Viren zugeschrieben werden, entstehen stattdessen durch Störungen des Milieus, Toxizität, Mangelernährung und bedeutsame biologische Reaktionen auf Konflikte und Stress, wie sie in der Terrain-Theorie und der Germanischen Neuen Medizin erklärt werden.

Die Terraintheorie, entwickelt durch die Arbeiten von Forschern wie Antoine Béchamp und gestützt auf Claude Bernards Konzept des „milieu intérieur“, zeigt, dass das innere Milieu des Körpers darüber entscheidet, ob Störungen auftreten. Bleibt dieses Milieu durch artgerechte Ernährung und Bedingungen im Gleichgewicht, beteiligen sich Mikroorganismen und Zelltrümmer an normalen Prozessen, anstatt Krankheiten zu verursachen.

Wird das Milieu durch Toxine, Mangelernährung oder Stress gestört, leitet der Körper seine natürlichen Entgiftungs- und Reparaturprozesse ein. Diese Prozesse erzeugen Symptome, die fälschlicherweise als Viruserkrankung interpretiert werden. Äußerst logisch und leicht verständlich.

Die Germanische Neue Medizin zeigt darüber hinaus, dass viele Symptommuster präzise biologische Programme darstellen, die durch plötzliche, unerwartete Konflikte ausgelöst werden. Diese Programme verlaufen in Phasen, wobei die Heilungsphase häufig Entzündungen, Flüssigkeitsverschiebungen oder Gewebeveränderungen umfasst, die mit den Beschreibungen gängiger Krankheiten übereinstimmen.

Impfstoffe, die auf der falschen Annahme der Virus- und Keimtheorie basieren, sind keine Präventivmedizin. Sie stellen gezielte, schädliche Eingriffe dar, die Fremdmaterial, oft in Kombination mit toxischen Hilfsstoffen und Konservierungsmitteln, in den Körper einbringen. Tatsächlich ist jede Art von „Medizin“ oder „Heilmittel“ rückwärtsgewandt und kann niemals heilen oder die Gesundheit wiederherstellen.

Das ist unmöglich, da es gegen Natur, Biologie, Physiologie und Biochemie verstößt. Die Absicht dieser fragwürdigen Impfstoffe, Medikamente und Heilmittel besteht darin, eine Reaktion hervorzurufen und gleichzeitig die natürlichen Entgiftungs- und Reparaturprozesse zu unterdrücken, die ansonsten angesammelte Schäden beseitigen würden.

Die Ressourcen und Signalwege des Körpers werden umgeleitet, um die unnatürlich eingebrachten und hochtoxischen Substanzen zu verarbeiten. Diese Umleitung behindert die normale Entgiftung und Heilung, die in den folgenden Wochen stattfinden könnte, wie beispielsweise bei einer Erkältung oder Grippe.

Wenn sich eine Person bereits unwohl fühlt, können akute Symptome maskiert oder verändert werden, wodurch die vorübergehende Illusion einer Besserung entsteht. Währenddessen sammeln sich weiterhin Toxine und zellulärer Stress an. Mit der Zeit schwächt dies den Zustand des Körpers weiter, erhöht die Abhängigkeit vom Gesundheitssystem zur Symptomlinderung und verkürzt die gesunde Lebenserwartung. Es ist ein perfides und verwerfliches Geschäftsmodell.

Der finanzielle Anreiz liegt auf der Hand. Eine Bevölkerung, die in einem Zustand chronischer, unterschwelliger Krankheit gehalten wird, generiert kontinuierliche Einnahmen durch Medikamente zur Symptomunterdrückung und wiederholte medizinische Eingriffe. Der Kontrollanreiz ist noch deutlicher.

Eine kranke und hilfsbedürftige Bevölkerung lässt sich leichter lenken und leistet weniger Widerstand gegen eine zentrale Autorität. Diese Eingriffe stärken den Körper nicht. Sie stören seine natürlichen Reparaturmechanismen und verschlimmern genau jene Zustände, die sie angeblich verhindern sollen.

KI als ultimatives Compliance-Tool

Die Entscheidung, dieses Gift als „KI-entwickelt“ zu brandmarken, ist kein Zufall. Sie stellt eine präzise ausgeführte psychologische Kriegsführung dar. Jahrelang wurde die Öffentlichkeit darauf konditioniert, künstliche Intelligenz als hilfreich, intelligent und vertrauenswürdig anzusehen.

Und ja, wenn sie mit klaren Anweisungen auf Basis realer Wissenschaften und unter Berücksichtigung ihrer Grenzen eingesetzt wird, fernab von gängiger Propaganda und offiziellen Darstellungen, kann KI durchaus ein nützliches Werkzeug sein. Menschen nutzen KI heute täglich zum Schreiben, Recherchieren, Erstellen von Bildern, Planen und Problemlösen. Sie ist im Alltag so normal und süchtig machend geworden wie Smartphones.

Wenn denselben Massen erzählt wird, dass eine unglaubliche KI riesige Datensätze analysiert und einen hochentwickelten „Superantigen“-Impfstoff entwickelt hat, werden viele ihr bestehendes Vertrauen in das Werkzeug direkt auf das Produkt übertragen.

Dieser Ansatz ist gleichermaßen perfide wie genial. Die KI wurde mit denselben beschränkten, pseudowissenschaftlichen Daten trainiert, die die Virologie seit Jahrzehnten prägen. Dazu gehören Gensequenzen aus unaufgereinigtem Material, Computermodelle, die auf unbewiesenen Annahmen beruhen, und Überwachungsdaten, die einzig und allein von der Virus-Erzählung selbst beeinflusst sind. Künstliche Intelligenz hat keinen Zugang zu realer Biologie, Terraintheorie, Mikrobiologie, Physiologie oder Biochemie. Sie kann nicht verstehen, dass der Körper durch seine natürlichen Entgiftungs- und Reparaturprozesse heilt, wenn sein inneres Milieu unterstützt wird.

Die KI kombiniert einfach die Lügen, mit denen sie gefüttert wurde, neu und produziert ein neues Produkt zum Verkauf. Die Öffentlichkeit, die aufgrund persönlicher Erfahrungen bereits darauf eingestellt ist, KI-Ergebnissen zu vertrauen, akzeptiert das Ergebnis kritiklos.

Das nadelfreie Verabreichungssystem beseitigt eine weitere psychologische Barriere. In Kombination mit dem KI-gestützten Branding ist das gesamte Konzept auf maximale Akzeptanz ausgelegt. Menschen, die vor einer herkömmlichen Injektion zurückschrecken würden, sehen sich nun einer modernen, bequem klingenden Technologie gegenüber, die als fortschrittlicher Ansatz präsentiert wird.

Diese Kombination dient nicht der Gesundheit, sondern der Ausweitung der Kontrolle, indem sie die nächste Interventionsrunde für Bevölkerungsgruppen, die durch jahrelange Konditionierung bereits abgestumpft sind, als unausweichlich und vertrauenswürdig erscheinen lässt.

Die Übertragungsmethode und das technische Theater

Das Mikro-Flüssigkeitsstrahlsystem wird als fortschrittliche und patientenfreundliche Technologie präsentiert. Ein federbetriebener Mechanismus erzeugt hohen Druck, der einen schmalen Flüssigkeitsstrahl durch die Haut presst. Dadurch entsteht vorübergehend ein mikroskopisch kleines Loch in der äußeren Hautschicht, bevor die Flüssigkeit in tiefere Schichten eindringt.

Befürworter behaupten, es verbessere die Verteilung im Gewebe, reduziere Schmerzen im Vergleich zu herkömmlichen Nadeln und erhöhe die Akzeptanz bei groß angelegten Impfkampagnen. Jet-Injektoren wurden bereits für „DNA-Impfstoffe“ untersucht und zeigen teilweise unterschiedliche Reaktionsprofile im Vergleich zur Injektion.

Diese Vergleiche basieren jedoch auf demselben fehlerhaften Paradigma, das die Existenz und Pathogenität des Zielvirus voraussetzt. Schlimmer noch: DNA selbst bleibt Pseudowissenschaft – eine Theorie, die nie als funktioneller Bauplan für Leben oder Krankheit bewiesen wurde.

Ob der Hochgeschwindigkeitsstrahl das empfindliche biologische Material eines angeblichen „DNA-Impfstoffs“ schädigt oder eine gleichmäßige Dosierung bei unterschiedlichen Hauttypen und -zuständen gewährleistet, ist weiterhin umstritten. Die Hersteller haben kommerzielle Gründe, Vorteile wie eine breitere Verteilung und eine effiziente Aufnahme in die Zellen hervorzuheben.

In Wahrheit löst dieses technische Theater jedoch nicht das Kernproblem. Das injizierte oder versprühte Material ist nach wie vor ein Fremdkörper, der normale Körperprozesse stören soll. Da Viren nicht existieren, ist all dies völlig sinnlos. Die Verabreichungsmethode ändert nichts an dem grundlegenden Betrug. Sie erleichtert lediglich die großflächige Verabreichung des Giftes, wenn die Kontrollen strenger werden.

In der Physiologie und Biochemie lösen Fremdtoxine im Körper eine anhaltende Kampf-oder-Flucht-Reaktion aus. Dadurch werden Ressourcen über Wochen von den normalen Entgiftungs- und Reparaturprozessen abgezogen. Der Körper priorisiert das unmittelbare Überleben, während sich Zellschäden und Abfallprodukte ansammeln.

Ist der Körper bereits durch andere Faktoren wie Mangelernährung oder frühere Belastungen geschwächt, verschlimmert diese zusätzliche Belastung das innere Gleichgewicht. Das Ergebnis ist kein Schutz, sondern ein Eingriff in die körpereigenen Systeme ohne wissenschaftliche Grundlage.

Die drohende Gefängnisgesellschaft und die Rolle dieser Erzählungen

Diese Impfoffensive steht nicht isoliert da. Sie ist Teil der beschleunigten Umsetzung der Agenda 2030, eines Rahmens, der offenkundig darauf abzielt, Privateigentum abzuschaffen, Bewegungsfreiheit einzuschränken, Nahrungsmittel und Energie zu kontrollieren und jeden Lebensbereich an digitale Identifizierungs- und Sozialkreditsysteme zu koppeln.

Inszenierte, vorgetäuschte und aufgebauschte Gesundheitsnotstände dienten wiederholt als Rechtfertigung für die Erprobung und Implementierung dieser Kontrollmaßnahmen.

Kleine, künstlich herbeigeführte Ausbrüche schüren Angst, normalisieren Einschränkungen und bauen die Überwachungsinfrastruktur aus. Jeder neue „Impfstoff“ oder jede neue Intervention führt zu einer weiteren Ebene der Datenerfassung und Verhaltensmanipulation.

Wenn Bevölkerungsgruppen KI-generierte „Gifte“ akzeptieren, die über neuartige Systeme verabreicht werden, signalisieren sie ihre Bereitschaft für die nächste Phase. Digitale Identitäten werden den Zugang zu Nahrungsmitteln, Reisen, Arbeit und Dienstleistungen anhand von Konformitätswerten bestimmen. Wer sich der vorgegebenen Erzählung oder den Eingriffen verweigert, wird zunehmend von grundlegenden Lebensbereichen ausgeschlossen.

Dieselben Kräfte, die jede frühere „Pandemie“ als Deckmantel für die Einführung neuer Technologien nutzten, verwenden nun KI-Branding, um die nächste Runde medizinischen Zwangs als modern und unausweichlich erscheinen zu lassen. Das „Mikro-Jet“-Verabreichungssystem vereinfacht die Massenverabreichung und macht den Ausschluss von Verweigerern effizienter, da der Prozess schnell und nicht-invasiv erscheint.

Die meisten Menschen, die bereits daran gewöhnt sind, Bequemlichkeit kritiklos zu akzeptieren, werden nicht einmal innehalten, um zu prüfen, was ihnen verabreicht wird. Das Ziel sind nicht gesündere Menschen. Es ist eine folgsame, überwachbare und wirtschaftlich ausbeutbare Bevölkerung, die dem System nicht so leicht entkommen kann.

Physiologie und Biochemie zeigen, warum dies über abstrakte Kontrollmöglichkeiten hinaus von Bedeutung ist. Chronischer Stress durch Angst, Einschränkungen und Unsicherheit belastet die Entgiftungs- und Reparaturmechanismen des Körpers.

Steht das innere Milieu unter anhaltendem Druck, werden Ressourcen, die normalerweise Schäden beheben und das Gleichgewicht aufrechterhalten würden, umgeleitet. Mit der Zeit schwächt dies die Integrität des Gewebes und erhöht die Anfälligkeit für weitere Störungen. Die Narrative um diese Interventionen gehen nicht auf die tatsächliche Gesundheit ein.

Sie erzeugen Gehorsam, während die eigentlichen Bedingungen, die die natürliche Regeneration unterstützen, wie z. B. eine ausgewogene Ernährung und eine reduzierte Schadstoffbelastung, unbeachtet bleiben.

Der einzig wirkliche Schutz liegt in der Wiederherstellung des Geländes

Der Körper benötigt keine synthetischen Superantigene oder KI-gestützte Eingriffe. Er braucht ein inneres Milieu, das seine natürlichen Entgiftungs- und Reparaturmechanismen unterstützt.

Dieses Milieu wird durch artgerechte Ernährung aufgebaut und erhalten, vorwiegend durch rohe oder leicht gegarte tierische Lebensmittel, die bioverfügbare Nährstoffe in den organischen und bioaktiven Formen liefern, die der Körper tatsächlich verwerten kann.

Diese Lebensmittel liefern Häm-Eisen, präformiertes Retinol, Vitamin B12, ein vollständiges Aminosäureprofil, lebenswichtiges Cholesterin und langkettige Fettsäuren, die die mitochondriale Energieproduktion, den Hormonhaushalt und die effiziente Ausscheidung von Abfallstoffen direkt unterstützen. Pflanzliche Stoffe hingegen enthalten Antinährstoffe, Abwehrstoffe, Schwermetalle und Deuterium, die den Körper belasten und zusätzliche Verarbeitungsprozesse erfordern, für die der Körper in diesem Umfang nicht ausgelegt ist.

Dies ist seit über drei Millionen Jahren der Bauplan für die Menschheit. Drei Millionen Jahre ohne betrügerische Medikamente oder Impfstoffe – und die Menschheit blühte auf. Gäbe es Viren als äußere Eindringlinge mit der behaupteten effizienten Übertragung und Letalität, wäre alles komplexe Leben auf der Erde längst ausgestorben.

Wenn das innere Milieu stabil ist, kann der Körper Umweltbelastungen, einschließlich elektromagnetischer und chemischer Einflüsse, deutlich besser bewältigen. Das innere Milieu erhält einen stabilen pH-Wert, Mineralstoffhaushalt, Sauerstoffversorgung und Flüssigkeitshaushalt aufrecht, sodass die Entgiftungsprozesse in Leber und Nieren sowie die Reparaturprozesse der Mitochondrien ohne ständige Überlastung funktionieren können.

Symptome, die als Viruserkrankungen diagnostiziert werden, spiegeln oft die Reparaturprozesse selbst oder die Folgen von Schäden durch Toxine, Mangelernährung oder Stress wider. Die Germanische Neue Medizin zeigt darüber hinaus, dass viele Symptommuster zielgerichtete biologische Programme darstellen, die durch Konflikte und plötzliche Schocks ausgelöst werden. Diese Programme laufen ab, wenn das innere Milieu ausreichend unterstützt wird.

Das Unterdrücken dieser Signale mit Giften stellt die Gesundheit nicht wieder her. Es verschlimmert den Schaden, blockiert die natürlichen Reinigungsprozesse und erhöht die langfristige Abhängigkeit von externen Eingriffen.

Diejenigen, die diese KI-Impfstoffe propagieren, die Institutionen, die sie finanzieren und genehmigen, und die Medien, die die Propaganda verstärken, sind sich im Klaren darüber, dass sie eine klare Agenda der Kontrolle und des Profits auf Kosten der menschlichen Gesundheit und Freiheit verfolgen.

Die Beweise für ihre Methoden, von unbewiesenen Virusmodellen bis hin zur psychologischen Konditionierung durch KI, sind für jeden sichtbar, der bereit ist, hinter die Schlagzeilen zu blicken.

Die einzige wirksame Verteidigung besteht darin, die Lügen zurückzuweisen, die artgerechte Ernährung und die Lebensbedingungen wiederherzustellen und sich der Versklavungsmaschinerie zu verweigern, solange es noch Alternativen gibt.

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 08.06.2026