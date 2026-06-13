KI-Startup verspricht 2.000 Dollar monatlich fürs Masturbieren… Ja, wirklich!

Joi AI stellt 10 „Masturbationsberater“ für 2.000 US-Dollar pro Monat ein, um eine KI-gestützte Masturbationsfunktion zu testen und deren Auswirkungen auf Stress, Schlaf, Stimmung und Selbstvertrauen zu dokumentieren.

Die Funktion nutzt stimmungsangepasste KI-Sprachsitzungen, und die Berater würden schriftliches Feedback und Fragebögen direkt an das Unternehmen senden.

Laut Joi AI soll die Kampagne Feedback zum Produkt sammeln und gleichzeitig auf die wachsende Rolle der KI im Bereich des sexuellen Wohlbefindens und der digitalen Intimität aufmerksam machen.

Joi AI verspricht, Nutzern 2.000 Dollar im Monat fürs Masturbieren zu zahlen. Ja, Sie haben richtig gelesen.

Das KI-gestützte Start-up sucht zehn „Masturbationsberater“ , die eine Funktion namens „Tägliche geführte Masturbation“ testen sollen. Diese Funktion nutzt stimmungsangepasste KI-Sprachausgaben, um Nutzer durch das Erlebnis zu führen.

Die Teilnehmer dokumentieren, wie sich die regelmäßige Anwendung auf Stress, Schlafqualität, Stimmung und Selbstvertrauen auswirkt. Die vierwöchige Tätigkeit steht Erwachsenen ab 18 Jahren in den USA und Großbritannien offen.

„Die Stelle ist real, und wir haben seit der Veröffentlichung der Stellenausschreibung großartige Reaktionen erhalten“, sagte Julie Levin, Leiterin für Marke und Kommunikation bei Joi AI, gegenüber Decrypt.

In der Anzeige werden ideale Kandidaten als „wortgewandt, aufmerksam und unmöglich zu erröten“ beschrieben – Menschen, die Empfindungen „besser beschreiben können als ein Sommelier einen Wein“. Außerdem werden flexible Arbeitszeiten und die „interessanteste Antwort auf die Frage ‚Was machen Sie beruflich?‘ auf jeder Party“ versprochen. Joi AI ist eine Online-Plattform mit KI-generierten Avataren, Sprachinteraktionen und personalisierten Chat-Erlebnissen, die auf Verbundenheit und Nähe ausgerichtet sind. Joi AI beschreibt die neue Beraterrolle als strukturiertes Produkttesting, das direkt mit der neuen Funktion verknüpft ist. „Die Rolle umfasst das Testen und Feedbackgeben zu den stimmungsangepassten, KI-gesteuerten Sitzungen sowie das Feedback zum gesamten Benutzererlebnis“, sagte Levin gegenüber Decrypt . Laut Levin absolvieren die Teilnehmer angeleitete Sitzungen und reichen schriftliche Fragebögen direkt beim Joi AI-Team ein. Beispielhafte Fragen betreffen die Übereinstimmung der Stimme mit der gewählten Stimmung, das immersive Erlebnis und ob Verzögerungen oder Pausen die Erfahrung beeinträchtigt haben. Die Listung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Plattformen wie Replika und Character.AI große Nutzerbasen rund um KI-gesteuerte Beziehungen und Konversationserlebnisse aufgebaut haben. Joi AI ist primär über seine Website und nicht über die großen App-Stores präsent. Laut Levin verzeichnet das Unternehmen weltweit über eine Million monatlich aktive Nutzer und Millionen von Interaktionen pro Monat, gab aber keine Gesamtzahlen für Downloads bekannt. Anders als KI-Assistenten wie Alexa oder Siri, die für alltägliche Aufgaben entwickelt wurden, bedient Joi AI eine kleinere Marktnische mit Fokus auf sexuelle Erkundung, Fantasie und digitale Intimität. Das Unternehmen benannte sich im April 2025 von EVA AI um, im Rahmen seiner ersten Kampagne zum Thema Dating-Stress. „Joi AI konzentriert sich darauf, die KI-Begleitung immersiver, personalisierter und emotionaler zu gestalten“, sagte Levin. „Wir entwickeln innovative Funktionen wie die tägliche angeleitete Masturbation, um KI zu einem intuitiveren Bestandteil der täglichen Wellness-Routinen der Menschen zu machen und nicht nur zu einer Neuheit.“ Die verstärkten Einstellungsbemühungen erfolgen vor dem Hintergrund von Studien, die nahelegen, dass die Nutzung von KI-Begleitern auch bei Menschen in bestehenden Beziehungen immer häufiger vorkommt – oft ohne Wissen des Partners. Ein neuer Bericht des Wheatley Institute der Brigham Young University und des Institute for Family Studies ergab, dass fast drei von zehn jungen Erwachsenen in Beziehungen, Verlobungen und Ehen, die regelmäßig KI-Begleiter nutzen, angaben, dass ihr Partner im realen Leben nichts davon wusste. KI-gestützte Begleitplattformen geraten zunehmend in den Fokus der Justiz, unter anderem wegen angeblicher psychischer Schäden bei Minderjährigen und irreführenden Chatbot-Verhaltens. Beispiele hierfür sind ein Vergleich im Fall Character.AI im Zusammenhang mit dem Selbstmord eines Teenagers in Florida sowie eine separate Klage aus Pennsylvania, in der dem Unternehmen vorgeworfen wird , einem Chatbot erlaubt zu haben, sich als approbierter Psychiater auszugeben. Levin sagte, die Einstellungskampagne diene sowohl der Anregung von Diskussionen als auch der Rekrutierung von Testern. „Es war beides“, sagte Levin. „Wir suchen ernsthaft nach Menschen, die in dieser Kategorie durchdachtes Feedback geben können, aber die Kampagne sollte auch eine Diskussion darüber anstoßen, wie Menschen KI zunehmend zur Masturbation als gesunde, entspannende Gewohnheit nutzen.“

we’re hiring 10 Masturbation Consultants $2,000/month to test our new Daily Guided Masturbation feature and document the effects on stress, sleep and mood yes it’s real

yes you get paid — Joi AI (@joi___ai) May 18, 2026

Quellen: PublicDomain/zerohedge.com am 12.06.2026