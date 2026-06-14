Krisenvorsorge: Freeplay Indigo Plus Kurbel-Laterne

Die Krisenvorsorge-Laterne schlechthin. Abseits jeglicher Zivilisation und Stromnetze hat man dank des Kurbelbetriebs jederzeit Licht. Sie ist komplett unabhängig vom Stromnetz.

Die Laterne bietet ein Bündel von neun weißen 5-Millimeter-LEDs mit ausgefeiltem Reflektor zur Raumbeleuchtung. Diese kann mittels Dimmer auf die benötigte Lichtstärke eingestellt werden. Wahlweise steht aber auch eine 10-Millimeter-LED für zielgerichtetes Licht zur Verfügung.

Die klappbare Kurbel dient zum Laden des eingebauten 3,6 Volt Ni-MH-Akkus. Die Laterne hat einen Trage-/Hängebügel zur guten Positionierung. Sie ist bestens geeignet für Ihre Krisenvorsorge.

Die Ladung ist auch über ein USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) möglich.

Die Laterne stellt an einem USB-Ausgang auch Strom zur Ladung z. B. eines Mobiltelefons zur Verfügung.

9 LEDs, 1 LED (Leselicht)

Brenndauer: 50 Stunden (Nachtlicht), 3 Stunden (Hell) oder 30 Stunden (Leselicht)

20,5 × 7 × 7,5 cm, 440g (m. Akku)

3,6 V Ni-MH-Akku (enthalten)

1 Minute Kurbeln für ca. 3 Stunden Nachtlicht, 6 Minuten Hell oder 1 Stunde Leselicht

Mit der mittleren Steckmöglichkeit kann die Laterne an sich geladen werden. Dies geschieht mithilfe eines nicht im Lieferumfang enthaltenen USB-A auf USB-Mini-B Ladekabels.

Dieses Kabel wird bei vielen elektronischen Produkten mitgeliefert und ist evtl. in Ihrem Haushalt bereits vorhanden.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 09.06.2026