Laserscans: Wurde das Erdbeben in Venezuela künstlich erzeugt? (Videos)

Nach dem schweren Erdbeben in Venezuela mit mehr als 1000 Toten und 5000 Verletzten stellen Menschen in den sozialen Medien die beunruhigende Frage, ob die Erdstöße künstlich erzeugt wurden.

Ein möglicher Beweis könnte ein Video sein, das zeigt, wie mehrere Laserstrahlen den Boden kurz vor den Erdstößen in Venezuela abtasten. Ist das Video echt und was ist dran an der Theorie, dass es möglich ist, künstlich Erdbeben zu erzeugen. Ein Faktencheck von Frank Schwede

In Venezuela wurden nach dem verheerenden Erdbeben inzwischen 1.719 Tote und 5.034 Verletzte registriert. Da noch Zehntausende vermisst werden, werden weitere Opfer befürchtet.

Die Beben hatten sich in der vergangenen Woche im Abstand von nur 39 Sekunden westlich der Hauptstadt Caracas ereignet. Besonders stark war der an der Karibikküste gelegene Bundesstaat La Guaira betroffen. Die Erdstöße hatten laut US-Erdbebenwarte USGS eine Stärke von 7,2 und 7,5.

Sie gehören zu den stärksten in der Region seit 100 Jahren. Zudem gab es Dutzende Nachbeben. Das Beben zerstörte zahlreiche Gebäude und beschädigte den internationalen Flughafen Simón Bolivar der Hauptstadt Caracas. Über die Gründe der starken Beben diskutieren Experten.

Die Erdstöße traten entlang einer Verwerfungszone auf, an der mehrere Erdplatten aneinanderstoßen. Der Norden Venezuelas liegt an einer tektonischen Nahtstelle: der Karibischen Platte im Norden und der Südamerikanischen Platte im Süden.

Die Platten bewegen sich jedoch nicht aufeinander zu, wo dann in einer klassischen Subduktionszone die eine Platte unter der anderen abtaucht, sondern sie rutschen aneinander vorbei. Dabei können sich die Platten verhaken. Dadurch bauen sich Spannungen auf, die sich in Form von Erdbeben entladen.

Je länger das letzte große Beben zurückliegt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich erneut Spannungen aufgebaut haben, die das nächste große Beben verursachen werden.

Nur rund 40 Sekunden nach dem ersten Beben der Stärke 7,2 folgte das noch stärkere 7,5-Beben. Seismologen sprechen von einem sogenannten Doublet. Das erste Beben veränderte den Druck im Untergrund und erhöhte die Spannung auf eine nahegelegene zweite Bruchlinie so stark, dass diese sofort ebenfalls brach und das zweite Beben auslöste.

Das zweite Beben war nur 0,3 Punkte stärker, setzte aber rund zehnmal so viel Energie frei wie das erste Beben. Denn die Erdbebenskala ist nicht linear, sondern logarithmisch aufgebaut.

Die Epizentren der Beben lagen in relativ geringer Tiefe. Das erste 22 Kilometer, das zweite zehn Kilometer tief. Dadurch war die Zerstörungskraft an der Oberfläche so groß. Liegt ein Epizentrum sehr viel tiefer, können Erdkruste und Erdmantel einen Teil der zerstörerischen Energie abfangen.

(Fake-Meldung)

(Beweis das ein Fake ist)

Ein Video sorgt für Diskussionen

Wenige Stunden nach dem verheerenden Beben ging in den sozialen Medien ein Video viral, das zeigt, wie mehrere Laserstrahlen den Boden kurz vor dem Erdstößen in Venezuela abtasten.

Mittlerweile steht zweifelsfrei fest: Das Video steht nicht im Zusammenhang mit dem Beben in Venezuela. Der Beweis ist, dass ein Ausschnitt des Videos bereits am 18. März 2026 auf TikTok veröffentlicht wurde (siehe Ende des Beitrags) – also Monate vor dem verheerenden Beben in der vergangenen Woche.

Zudem ereignete sich das Beben kurz nach 18 Uhr Ortszeit, als es in Venezuela noch hell war. Auf dem Video ist zu sehen, dass es bereits dunkel ist. Das Video wurde am 28. Juni 2026 ein zweites Mal mit chinesischen Untertiteln veröffentlicht. Im Untertitel heißt es:

„Einen Augenblick bevor das Erdbeben in Venezuela stattfand, scannten mehrere Laserstrahlen den Boden.“

Ein Screenshot des Videos erweckte den Eindruck einer Eilmeldung und wurde mit dem Schriftzug „Ultima hora“ (Letzte Minute) versehen. Mehrere Clips wurden zu einer rund einminütigen Montage zusammengefügt und auf X veröffentlicht.

Interessant ist, dass es keinen Hinweis gibt, dass das Video KI generiert ist. Die Anzahl ähnlicher Videos, die veröffentlicht wurden, deuten jedoch auf eine Massenproduktion hin.

Seit dem 11. Februar 2026 wurden insgesamt 130 Videos hochgeladen, die pinkfarbene Laserlichter am Nachthimmel über besiedelten Gebieten zeigen. Welchen Hintergrund die Videos haben, ist nicht bekannt.

Eine weitere und oft gerne in den sozialen Medien diskutierte Theorie ist, dass kurz vor dem Beben die Stratosphäre mithilfe des Ionosphärenheizers HAARP elektrisch aufgeladen wurde.

Die größte Anlage dieser Art befindet sich bei Gakona im US Bundesstaat Alaska. Offiziell dient sie zur Erforschung von Sonnenwinden und Nordlichtern und welche Auswirkungen sie auf Kommunikationseinrichtungen wie Satelliten haben.

HAARP ist dazu in der Lage, die Ionosphäre mit einer Leistung von Tausenden von Watt zu erhitzen. Die Signale im extrem niedrigen Frequenzbereich (ELF) mit einem Frequenzspektrum von 3 Hz bis 30 kHz können aufgrund ihrer enormen Wellenlänge tief in Wasser und Boden eindringen, was sie für die Unterwasserkommunikation und die Geophysik unverzichtbar macht.

Den Beben gingen elektrische Störungen voraus

HAARP ist ein System aus 180 Antennen sowie Hochfrequenzsender, mit die Funkwellen in die Ionosphäre geschickt werden. Doch hier liegt der entscheidende Punkt:

Ein ELF-Signal kann zwar Luft, Wasser oder den Boden durchdringen, verfügt jedoch über eine extrem geringe Energie im Vergleich zu der gewaltigen mechanischen Energie, die erforderlich ist, um tektonische Platten zu bewegen, wie es in Venezuela passiert ist.

Offiziell gibt es bislang keinen nachgewiesenen physikalischen Mechanismus, durch den niederfrequente Wellen einen Bruch an einer geologischen Verwerfung auslösen können, die sich in 10 Kilometern Tiefe und Tausende Kilometer entfernt befindet.

Doch es gibt Beobachtung, die offenbar das Gegenteil beweisen. Im Dezember 2001 haben Forschende vom NASA Goddard Pace Flight Center in Maryland im Rahmen einer Untersuchung von hundert Erdbeben, die eine Stärke von über 5 hatten, etwas Auffälliges festgestellt: Allen Beben gingen elektrische Störungen in der Ionosphäre voraus.

Vor dem verheerenden Erdbeben in Japan am 11. März 2011 haben die Infrarotemissionen über dem Epizentrum in den Tagen zuvor dramatisch zugenommen und in den Stunden vor dem Beben ihren Höhepunkt erreicht.

Weiter berichten die Forschenden, dass vor dem Beben der Gesamtelektronengehalt der Ionosphäre über dem Epizentrum dramatisch angestiegen ist und drei Tage vor dem Beben das Maximum erreicht hat.

Mit anderen Worten: die Atmosphäre heizte sich auf, was natürlich noch kein Beweis ist, dass HAARP seine Finger im Spiel hatte.

In einer n-tv-Dokumentation erläuterte im Jahr 2015 der US Geologe Brooks Agnew, welche Wirkungen ELF-Wellen haben. In den 1980er Jahren arbeitete Agnew für einen Energiekonzern. Mithilfe von ELF-Wellen sollte er und sein Team im US Bundesstaat Oregon nach Öl und Gas suchen.

Das angewandte Verfahren wird Bodentomographie genannt. In einem Fall vermutet Agnew, dass er und seine Leute ein Beben der Stärke 4 ausgelöst haben. Die Gegend, in der die Tests durchgeführt wurden, befindet sich dicht an der pazifischen Störungszone und ist bekannt für ein hohes Erdbebenrisiko. Agnew sagte:

„Sobald wir unser Gerät einschalteten haben, brach es los.“ In Wissenschaftskreisen ist es längst kein Geheimnis mehr, dass ELF-Wellen, die auf die Ionosphäre treffen, reflektiert werden und anschließend durch die Erde und die Meere fließen.

Agnew rechnet vor: „Wenn 3,6 Millionen Watt ELF-Wellen absichtlich oder versehentlich auf eine ohnehin instabile Störungszone treffen, löst das ein fürchterliches Erdbeben aus.“

Nikola Teslas Erdbebenmaschine

1898 hat Nikola Tesla seinen handtellergroßen Oszillator an einer Säule in seinem Labor in Manhattan befestigt. Durch die exakte Abstimmung der Schwingungsfrequenz auf die Eigenresonanz des Gebäudes soll er gefährliche Vibrationen im ganzen Block ausgelöst haben.

Ursprünglich war der Oszillator von Tesla als verbesserte Stromquelle entworfen worden, um eine extrem stabile Wechselstromfrequenz zu erzeugen. Das Phänomen, das Tesla, bewusst oder unbewusst, nutzte, ist die mechanische Resonanz. Ein kleines System kann durch die stete Zufuhr von Impulsen in der exakt richtigen Frequenz große Schwingungen in einem weitaus größeren Zielobjekt aufbauen.

Tesla behauptete später, er könne mit einer solchen Maschine und der richtigen Resonanz die Erde spalten. Laut heutiger physikalischer Analysen, soll das nicht möglich sein.

Bis heute ziehen Massenmedien künstliche Erdbeben als mögliche Ursache nicht Betracht. Das mag verschiedene Gründe haben. Und dann ist da noch die Frage, warum jemand so etwas tun sollte.

Tatsache ist, dass die Patente von Nikola Tesla seit Jahren Gegenstand militärischer Forschung sind. Natürlich ist das noch lange kein Beweis, dass die Erdstöße in Venezuela und in anderen Gebieten der Erde durch eine Erdbebenmaschine wie die von Nikola Tesla ausgelöst wurden.

Solange dafür keine Beweise vorliegen, ist das reine Spekulation. Dennoch wäre es töricht, diesen Gedanken einfach zu verwerfen. Sollte sich die Theorie am Ende tatsächlich bewahrheiten, legt das den Schluss nahe, dass einige Katastrophen aus der Vergangenheit auf geplanten Massenmord zurückzuführen sind.

Fazit: Egal, ob Erdbeben, Buschfeuer oder Tsunami. Die Natur kann grausam sein, der Mensch aber auch. Das sollte bei aller gebotenen Objektivität niemand vergessen.

Auf technischem Gebiet ist heute bereits vieles möglich – und der Großteil dieser Technologie ist als geheim klassifiziert.

Das heißt, dass diese Technologie nur in eingeweihten Kreisen bekannt ist. Der sogenannte Ottonormalverbraucher weiß nichts davon. Soll er ja auch nicht, weil sonst das schöne Kartenhaus zusammenbrechen würde.

Auf der anderen Seite sind voreilig in die Welt gesetzte Verschwörungstheorien oder Fake-Videos der Sache in keiner Weise dienlich:

Im Gegenteil: Sie spielen den Tätern sogar in die Hände, weil am Ende niemand mehr die Wahrheit glaubt – selbst dann, wenn sie bekannt ist und vielleicht sogar von offizieller Seite bestätigt wird. Es klebt an ihr immer der fade Beigeschmack einer Verschwörungstheorie.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 30.06.2026