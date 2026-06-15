Medium sagt das eine Art „Betäubungsmittel“ in der Luft die Menschen lähmt

Gestern habe ich darüber geschrieben, dass ich den Eindruck habe, wir könnten es mit eine Art Betäubungsmittel in der Luft zu tun haben … vor Jahren habe ich hier schon alle Schadstoffe aufgeführt die ich habe über Wetterballons auswerten lassen..‼️ Von Bianca Heinen Medium/ zertif. Mental Coach

Interessanterweise erinnere ich mich an eine nahezu identische Situation im Juni des vergangenen Jahres, gegen Ende des Monats. Die Symptome und Wahrnehmungen vieler Menschen ähneln stark dem, was wir seit etwa Freitag, 13 Uhr mitteleuropäischer Zeit, erneut beobachten können.💥

Trotzdem halte ich es für zu einfach, all diese Veränderungen ausschließlich auf sogenannte Chemtrails oder Schadstoffe in der Luft zurückzuführen.

Aus meiner Sicht müssen weitere Faktoren berücksichtigt werden (oft auf dieser Seite schon erwähnt).

Dazu gehören unter anderem HAARP, CERN, 5G-Technologien, WLAN-Strahlung, die aktuelle Erdbebenaktivität sowie die Sonnenaktivität. All diese Einflüsse könnten zusammenspielen und gemeinsam Auswirkungen auf das menschliche Wohlbefinden haben.‼️

Besonders auffällig ist für mich, dass wir eine sehr ähnliche Phase bereits im Februar erlebt haben. Über einen Zeitraum von rund vier Wochen berichteten viele Menschen von vergleichbaren Empfindungen und Zuständen.

Vielleicht erinnert sich der eine oder andere daran. Genau deshalb fällt es mir schwer, die aktuelle Situation nur auf einen einzigen Faktor zurückzuführen. Vielmehr entsteht für mich der Eindruck einer komplexen Gesamtkonstellation verschiedener Einwirkungen.

Hinzu kommt die Schumann-Resonanz, die nach meiner Auffassung ebenfalls eine Rolle spielen könnte. Ich halte es für denkbar, dass sie durch technische Systeme beeinflusst oder manipuliert werden kann.

Künstliche Frequenzen können aus meiner Sicht Auswirkungen auf den menschlichen Organismus haben. Viele Menschen berichten seit Jahren oder sogar Jahrzehnten über Beschwerden wie Ohrgeräusche, Tinnitus, Konzentrationsprobleme oder neurologische Auffälligkeiten. Nicht selten wurden solche Beschwerden vorschnell als psychosomatisch eingeordnet.✅️

Was mich jedoch derzeit am meisten beschäftigt, ist die emotionale Komponente. Natürlich befinden sich viele Menschen aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten, Kriegen und persönlicher Belastungen unter erheblichem Druck.

Dennoch beobachte ich bei vielen Menschen eine plötzliche Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit oder depressive Verstimmung, die für mich ungewöhnlich erscheint. Genau dieser Aspekt macht mich nachdenklich.

Ich sehe, dass neben äußeren Krisen auch andere Faktoren, seien es Schadstoffe, technische Einflüsse oder künstliche Frequenzen , auf das emotionale Befinden der Menschen einwirken können…und hier droht eine ernstzunehmende Gefahr.

Besonders besorgniserregend ist die Vorstellung, dass solche Einflüsse psychische Belastungen verstärken und Menschen in schwere emotionale Krisen treiben können …‼️‼️‼️‼️‼️

Unabhängig davon, welche Ursachen letztlich hinter den aktuellen Entwicklungen stehen, sollten wir aufmerksam beobachten, was mit den Menschen geschieht.

Die zunehmende emotionale Erschöpfung, die Verzweiflung und die psychischen Belastungen vieler Menschen verdienen aus meiner Sicht deutlich mehr Aufmerksamkeit, als sie derzeit erhalten ‼️

Die Juni-Energien haben dieses Jahr wirklich keinen Bock auf leise Hintergrundmusik.. 🔥

Die kommen eher so rein wie ➡️ Tür auf, Windzug, alles fliegt einmal quer durch den Raum und irgendwo ruft jemand: „So, wir sortieren jetzt!“

Von allen Seiten wird gedrückt, geschoben und leicht chaotisch umgeräumt, als hätte das Universum plötzlich einen Putzfimmel bekommen, aber ohne vorher anzukündigen, wo die Sachen danach wieder hingestellt werden. Überraschung inklusive.

Und das Lustige ist 👇

Alles, was sich vorher noch ziemlich gut versteckt hat, fängt jetzt an, sich selbst zu verraten. Masken halten gerade ungefähr so stabil wie ein Karton im Regen. Erst denkt man noch: „Alles normal…“ und im nächsten Moment macht es klick und man sieht plötzlich: Aha. Interessant. Also SO war das gemeint.

Überall kleine Enthüllungen im Alltag. Gespräche, bei denen man sich innerlich denkt: „Okay, das stand aber so nicht im Drehbuch.“ Menschen, die plötzlich Dinge zeigen, die sie vorher sehr kreativ unter Teppiche geparkt haben. Und Situationen, die sich nicht mehr schön lächeln lassen, egal wie sehr man es versucht.

Es ist so ein bisschen wie ein schlecht geschnittenes Film-Update‼️ Du siehst plötzlich die Outtakes vom Leben in Echtzeit. Und alles wird ehrlicher, direkter und manchmal auch unfreiwillig komisch.

Und das Ganze passiert nicht mal als großes Drama mit Trommeln und Blitzlicht, sondern eher im Kleinen..ein Satz, ein Blick, ein Verhalten und zack, fällt irgendwo wieder eine kleine Maske runter. Man kommt kaum hinterher mit dem Sortieren, weil das Universum offensichtlich auf „Schnellmodus + Zufallsprinzip“ gestellt hat.

Am Ende sitzt man dann da, schaut sich das Ganze an und denkt sich: „Okay… das ist jetzt wirklich die Version von Realität ohne Filter, ja?“😂

Also wirklich➡️ bisschen Geduld. Nicht alles sofort einordnen wollen. Gerade wird einfach alles erstmal sichtbar gemacht, wie wenn jemand im Dunkeln plötzlich das Licht anmacht und man kurz blinzelt und sagt: „Uff… okay, so sieht das also wirklich aus.“😃

Wir haben es uns doch alle lange so gewünscht 🩵

Quellen: PublicDomain/Bianca Heinen Medium/ zertif. Mental Coach am 10.06.2026