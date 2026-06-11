Merz mit widerwärtigem Geschichtsvergleich! Soeben wegen Volksverhetzung angezeigt (Video)

Die AfD, Kreisverband Rhein-Neckar schreibt auf Facebook:

Bundeskanzler Friedrich Merz scheint mit den Nerven völlig am Ende zu sein, anders lässt sich diese unfassbar widerwärtige Aussage nicht mehr erklären. Wörtlich sagte er beim Landesparteitag der CDU Mecklenburg-Vorpommern am 6. Juni 2026:

„Und da ist (…) eine Partei, die in der Tradition des schlimmsten Unrechts unseres Landes steht, den es in der Geschichte jemals gegeben hat.“

Dass er damit die AfD meint, ist jedem klar. Den politischen Gegner mit einer derart unfassbaren Relativierung des Holocaust und mutmaßlichen Volksverhetzung anzugreifen, dürfte in der Geschichte der Bundesrepublik beispiellos sein. Noch nie ist ein Kanzler so tief gesunken, noch nie hat sich ein Kanzler einen derartigen argumentativen wie moralischen Offenbarungseid geleistet.

Nach diesem erneuten Tiefpunkt kann es nur eine Konsequenz geben: Merz muss umgehend zurücktreten, um weiteren Schaden von seinem Amt abzuwenden! (🇩🇪 Skandal am Reichstag: Polizeieinsatz wegen Deutschlandfahne! (Video))

Markus Haintz auf 𝕏:

Ich habe den Volksverhetzer, Bundeskanzler Merz, soeben wegen Volksverhetzung angezeigt, § 130 Abs. 3 Variante 3 StGB (Verharmlosung des nationalsozialistischen Völkermords).

Merz äußerte sich nach dem nachfolgenden Video in Bezug auf die AfD wie folgt:

„eine Partei, die in der Tradition des schlimmsten Unrechts unseres Landes steht, den es in der Geschichte jemals gegeben hat.“

Video:

Hier die Anzeige:

Merz‘ Offenbarungseid: Wenn der Kanzler selbst nicht mehr an seine Regierung glaubt

Es gibt Sätze, die mehr über den Zustand einer Regierung verraten als jeder Untersuchungsbericht. „Ich mache mir nicht allzu viele Hoffnungen“ – mit diesen Worten ging Bundeskanzler Friedrich Merz in das Reformtreffen von Arbeitgebern und Gewerkschaften im Kanzleramt.

Man stelle sich das einmal vor: Der oberste Repräsentant der Bundesrepublik tritt vor ein Spitzentreffen und signalisiert öffentlich, dass er ohnehin nicht an einen Erfolg glaubt. Wer so spricht, hat sich selbst bereits abgeschrieben.

Die Geduld des Kanzlers – am Ende, bevor sie je begann

Hinter den Kulissen rumort es gewaltig in der schwarz-roten Zwangsehe. Nach einem Bericht der Rheinischen Post soll Merz in der Sitzung der Unionsfraktion deutliche Worte gefunden haben: „Und ich muss jetzt sagen: Meine Geduld ist jetzt auch am Ende, auch mit den Sozialdemokraten am Ende.“

Markige Worte, die wir von diesem Kanzler mittlerweile zur Genüge kennen. Worten folgen bei Friedrich Merz bekanntlich selten Taten.

Der Stein des Anstoßes ist das sogenannte Infrastruktur-Zukunftsgesetz. Bereits am 17. Dezember 2025 vom Bundeskabinett beschlossen, soll es Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen – insbesondere bei Verkehr und Energie.

Ende Februar wurde der Entwurf erstmals im Bundestag beraten und brav in die Ausschüsse überwiesen. Seitdem: Stillstand. Deutsches Behördentempo, mitten im Herzen der Regierung.

Das übliche Ritual des Koalitionsgezänks

Merz wirft der SPD vor, die Verabschiedung an ein weiteres Vorhaben aus dem grün gefärbten Bundesumweltministerium zu koppeln – das „Gesetz zur Stärkung der natürlichen Infrastruktur“, vormals unter dem sperrigen Namen „Naturflächenbedarfsgesetz“ bekannt.

Während die Wirtschaft auf Tempo drängt, basteln die Ministerialbürokraten weiter an ihren ökologischen Beglückungsprojekten. Es ist das altbekannte Schauspiel: Der eine will bauen, der andere will bremsen, und am Ende geschieht – nichts.

„Ich mache mir nicht allzu viele Hoffnungen, aber der Dialog ist wichtig.“

Man muss diesen Satz auf sich wirken lassen. Hätte ein Konrad Adenauer, ein Ludwig Erhard jemals derart resigniert vor einem Gipfeltreffen kapituliert? Wohl kaum. Hier offenbart sich die ganze Misere einer Regierung, die ihre eigene Machtlosigkeit zur Schau stellt, als wäre sie eine Tugend.

169 Milliarden Euro – und doch nur heiße Luft

Die Bundesregierung verbindet mit dem Gesetz nichts weniger als das Kernstück ihrer Investitionsoffensive. Bis 2029 sollen angeblich rund 169 Milliarden Euro in Straßen, Schienen, Brücken und Wasserstraßen fließen. Doch hier wird der Bürger getäuscht: Das Gesetz selbst stellt keinen einzigen Euro bereit.

Es soll lediglich die Umsetzung beschleunigen. Vorgesehen ist, bestimmten Vorhaben ein „überragendes öffentliches Interesse“ zuzuerkennen und Planungsverfahren zu digitalisieren.

Doch woher kommen diese Milliarden eigentlich? Aus jenem 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen, das die Große Koalition als Schuldenberg künftigen Generationen aufbürdet. Friedrich Merz, der im Wahlkampf vollmundig versprach, keine neuen Schulden zu machen, hat dieses Versprechen längst auf dem Altar der Koalitionsräson geopfert.

Die Zeche zahlen am Ende der deutsche Steuerzahler und seine Kinder – durch Inflation, durch Zinslasten, durch immer höhere Abgaben.

Ein Land im Wartestand

Ob Union und SPD vor der Sommerpause überhaupt zu einer Einigung gelangen, steht in den Sternen. Der nächste Koalitionsausschuss soll laut SPD-Fraktionschef Matthias Miersch erst am 1. Juli stattfinden. Bis dahin verharrt Deutschland im gewohnten Stillstand, während die marode Infrastruktur weiter verfällt und die Wirtschaft mit den Hufen scharrt.

Die Wahrheit ist bitter: Diese Regierung der vermeintlichen bürgerlichen Mitte unterscheidet sich in ihrer Handlungsunfähigkeit kaum von der gescheiterten Ampel. Statt mutiger Reformen erleben wir das immer gleiche Ritual aus markigen Sprüchen, gegenseitigen Schuldzuweisungen und resignierter Selbstaufgabe.

Wer eine starke deutsche Wirtschaft will, wer traditionelle Tugenden wie Verlässlichkeit und Tatkraft schätzt, der reibt sich verwundert die Augen.

Die unbequeme Lehre für den Bürger

Was bleibt dem mündigen Bürger angesichts einer Regierung, die selbst ankündigt, sich „nicht allzu viele Hoffnungen“ zu machen? Wer sich auf den Staat und seine Versprechen verlässt, der ist erfahrungsgemäß verlassen.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de am 11.06.2026