„Merz muss weg“ – Mainstream-Medien hetzen gegen regierungskritische Demonstrationen (Video)

Mit Deutschlandfahne gegen Merz und Klingbeil: Bürger gehen in München auf die Straße. Große Demonstration: Tausende gegen Merz-Regierung auf dem Platz der Münchener Freiheit.

An immer mehr Orten in Deutschland gehen mutige Bürger auf die Straße und demonstrieren gegen die Politik der schwarz-roten Merz-Klingbeil-Koalition. Diesmal zogen tausende Demonstranten mit Deutschlandfahnen durch die Innenstadt von München.

Am Samstag, den 13. Juni, gab es erneut eine Großdemonstration gegen die Politik und Regierung der schwarz-roten Merz-Klingbeil-Koalition. Diesmal sogen in München tausende Bürger ausgehend von der Münchener Freiheit durch die Innenstadt.

Wie in Berlin, so zogen auch in München die Bürger gegen die Merz-Politik auf die Straße

Die Demonstranten forderten mehr Distanz zur EU und Brüssel und pochten auf das Recht, die Nationalflagge tragen und hissen zu dürfen. Vielen geht es um die Verteidigung der Meinungsfreiheit in Deutschland, die sie gefährdet sehen. Es dürfe nicht sein, dass Bürger wegen „Meinungsdelikten“ in Haft seien.

Die unkontrollierte Migration ins Land, die wirtschaftliche Schieflage, die gesellschaftliche Krise, all das bewegt die Menschen.

„Merz muss weg!“, skandierten viele Demonstranten, in Anlehnung an den bekannten Ruf: „Merkel muss weg!“

Mainstream-Medien verweigern Berichterstattung über Münchener Merz-muss-weg-Demo

Auf vielen Plakaten, Transparenten und in vielen Redebeiträgen wurde auch die einseitige Berichterstattung der Mainstream-Medien angeprangert. Die Bürger haben genug von der Einheitspropaganda.

Und die Realität hat gezeigt, dass die Demonstranten recht hatten:

Die Mainstream-Medien ignorierten die Demonstration weitgehend, sie berichteten stattdessen über eine viele kleinere Anti-AfD Demo.

Mainstream-Medien hetzen gegen regierungskritische Demonstrationen

Das größte Hinderniss auf dem Weg zu einer neuen Politik sind die Mainstream-Medien, die stur weiter gegen jede Opposition wettern.

Ich erinnere mich an die Friedensdemonstrationen von 2014. Damals ging die Sorge um, dass der Russland-Ukraine-Konflikt zu einem größeren Krieg ausarten könne. Die Friedensdemonstrationen sprachen ein breites Bevölkerungsspektrum an. Ich verfolgte als fotografierender Reporter diese Demos und stimmten ihren Kernaussagen zu.

Doch die Mainstream-Medien sahen das anders. Dort wurden die Friedensdemonstrationen von Anfang an in ein schlechtes Licht gestellt. Es war von einer „Querfront“ aus „Altlinken“ und „Neurechten“ die Rede. Besonders schlimm war die Berichterstattung von SPIEGEL TV.

Framing bei SPIEGEL TV

Seitdem habe ich es mir zum Sport gemacht, die Kameraleute und Reporter von SPIEGEL TV auf Demos in Berlin genauer zu beobachten und zu verfolgen. Wie gehen die vor? Was machen die anders als ich?

Mir war aufgefallen, dass die SPIEGEL-Reporter bei solchen Demonstrationen gezielt auf Personen zugingen, die optisch merkwürdig wirken.

Und was die Aussagen der Demonstranten anging, so wurden bewusst jene zitiert, herausgeschnitten und auf Spiegel TV gezeigt, die mit ihren (aus dem Kontext gerissenen) Aussagen eine negativen Eindruck hinterließen.

Besonders auffällig schien mir auch, dass die SPIEGEL-Reporter gerne zügig zur Gegendemonstration gingen. Die Gegendemos schienen manchmal wichtiger zu sein als die eigentlichen Demonstrationen.

Und es wurde mir klar, dass genau dieses das Ziel der SPIEGEL-Reportagen zu sein scheint: Wie stelle ich eine bestimmte Demonstration und ihre Demonstranten in ein möglichst negatives Licht?

Spiegel TV bleibt Spiegel TV

Und so wie einst, geht es immer weiter: An der Art und Weise, wie SPIEGEL TV die Demonstrationen besorgter Bürger durch den Kakao zieht, hat sich nichts geändert.

Man schaue sich nur die jüngste Reportage über die „Merz-muss-weg-Demo“ in Berlin HIER an.

Das Problem: Bei JEDER großen Demonstration lassen sich Szenen und einzelne Bürger mit einzelnen Aussagen herausfiltern, die sich im Nachhinein leicht lächerlich darstellen lassen.

Doch warum tut SPIEGEL TV dies nicht bei linksgrünen Demonstrationen oder bei den sogenannten „Demos gegen Rechts“, wo es immer wieder absurde Aussagen und bizarre Szenen gibt? Tanzende „Omas gegen Rechts“, Linke mit extremen Aussagen usw.? Warum zieht der Spiegel solche Demos nicht durch den Kakao?

Jedem dürte klar sein: Die Einseitigkeit von SPIEGEL TV ist eindeutig.

All das wäre zu verkraften, wenn wenigstens der öffentlich-rechtliche Rundfunk neutraler berichtet. Doch ARD und ZDF stehen dem SPIEGEL in punkto „Framing“ in nichts nach.

Solange sich die Medienlandschaft nicht weiter ändert und ein breiteres Spektrum zulässt, wird sich in Deutschland nur wenig ändern.

Wir müssen weiterhin über die alternativen Medien Gegen-Narrative auffahren, um den Diskurs zu retten. Sonst bleibt Deutschland in der Propaganda-Falle gefangen.

Video:

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Quellen: PublicDomain/freiewelt.net am 15.06.2026