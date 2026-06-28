Mikrochip-ähnliche, parasitenähnliche und „selbstassemblierende Nanotechnologie“-Strukturen im COVID-19-Impfstoff von Pfizer gefunden

Forscher veröffentlichen Dunkelfeldmikroskopie-Aufnahmen von Pfizer-Impfmaterial.

Forscher, die diesen Monat im International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research publizierten , haben eine Studie veröffentlicht, die Dunkelfeldmikroskopie-Bilder von dem zeigt, was sie als selbstassemblierende „Parasiten“, massive bandartige Strukturen, kompartimentierte Protozellen und eine rechteckige eingebettete Struktur im COVID-19-Impfstoffmaterial von Pfizer beschreiben. Sie argumentieren, dass die Ergebnisse mit fortgeschrittenen synthetischen biologischen Architekturen übereinstimmen.

Die Veröffentlichung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die CDC Pfizer Aufträge im Wert von mehr als 1,24 Milliarden Dollar für weitere COVID-Impfstoffe erteilt .

Die neue Studie mit dem Titel „Von synthetischer DNA und RNA-basierter selbstassemblierender Nanotechnologie zu den Folgen von COVID-19-Impfungen“ wurde am 19. Juni von dem unabhängigen Forscher Shimon D. Yanowitz und dem Professor Daniel Broudy von der Okinawa Christian University veröffentlicht.

Im Mittelpunkt der Studie stehen Mikroskopaufnahmen, die vom Inhalt von Pfizer-Impfstoffampullen stammen.

Laut dem Artikel platzierten die Forscher Tropfen des Pfizer-Ampulleninhalts auf Objektträger und beobachteten den Inhalt unter den Deckgläsern.

Die Autoren berichten, dass nach der Beobachtung des Ampulleninhalts ungewöhnliche Strukturen entstanden und sich mit der Zeit organisierten. (Neuer, von Bill Gates mit KI entwickelter Covid-DNA-Impfstoff schürt Ängste)

Eines der ersten Bilder, die in dem Artikel hervorgehoben werden, ist das, was die Autoren wie folgt beschreiben:

„Eine synthetische Struktur, die einem ‚Parasiten‘ ähnelt und sich auf einem Objektträger aus Glas selbst zusammengebaut hat, auf den etwas Flüssigkeit aus einem Pfizer-Fläschchen gegeben und der mit einem Deckglas abgedeckt war.“

In dem Artikel werden auch Bilder von sogenannten selbstorganisierenden Bändern gezeigt.

Die Bildunterschrift lautet:

„Sehr große, bandartige Strukturen, die sich aus einem Tropfen Pfizer-Ampulleninhalt auf dem Objektträger des Mikroskops selbstorganisierten…“

Die in der Studie veröffentlichten Bilder zeigen lange, faserige Gebilde, die sich über große Teile des Mikroskopfelds erstrecken.

Laut den Autoren falteten sich einige der Strukturen, fransen aus und entwickelten sich während der Beobachtung zu immer komplexeren Formen.

Das visuell eindrucksvollste Bild in der Arbeit ist möglicherweise Abbildung 8.

Dort veröffentlichen die Autoren ein Bild von dem, was sie wie folgt beschreiben:

„Eine sehr große, kugelförmige, in Kompartimente unterteilte, zellgroße Kapsel (‚Protozelle‘)…“

Innerhalb desselben Bildes identifizieren die Forscher Folgendes:

„…ein kleineres rechteckiges Kompartiment, das möglicherweise Meta-DNA enthält…“

Die rechteckige Struktur scheint in die größere kugelförmige Formation eingebettet zu sein und gehört zu den ungewöhnlichsten Bildern, die in der Studie präsentiert werden.

Weitere Bilder zeigen ähnliche kugelförmige Strukturen, die im Material der Pfizer-Ampulle schwimmen.

Die Forscher schreiben:

„Protozellen, die in einem Tropfen eines Pfizer-Fläschchens unter einem Deckglas schweben…“

Laut der Studie handelt es sich bei diesen Strukturen nicht um isolierte Anomalien.

Die Autoren argumentieren vielmehr, dass die Bilder gemeinsam eine Hierarchie selbstorganisierender Architekturen offenbaren, die mit Nanomaterialien beginnt und sich zu immer größeren und komplexeren Formationen entwickelt, die unter dem Mikroskop sichtbar sind.

Die Forscher argumentieren ferner, dass die in Pfizer-Impfstoffmaterialien dokumentierten Strukturen Technologien ähneln, die in der wissenschaftlichen Literatur beschrieben werden und DNA-Origami, programmierbare Biomaterialien, Nanorobotik, molekulare Kommunikationssysteme und synthetisches Bioengineering umfassen.

Die Studie kommt letztlich zu dem Schluss, dass die in Pfizer-Impfstoffmaterial dokumentierten parasitenartigen Strukturen, bandartigen Formationen, Protozellen und rechteckigen eingebetteten Kompartimente Bestandteile eines größeren selbstassemblierenden Systems sind.

Die Forscher kommen zu dem Schluss, dass die Bilder Hinweise darauf liefern, dass der Inhalt der Pfizer COVID-19-Impfstoffampullen mit weiter gefassten Konzepten der synthetischen Biologie, der Nanotechnologie und programmierbarer biologischer Architekturen in Verbindung steht, und fordern gleichzeitig weitere Untersuchungen zur Identität, Zusammensetzung und biologischen Bedeutung der in der Studie dokumentierten Strukturen.

Es ist erschreckend zu sehen, wie Forschungsteams weltweit solche Bilder in Blutproben und Ampullen dokumentiert haben. Vermutlich haben 13 bis 15 Personen darüber berichtet.

Die veröffentlichte wissenschaftliche Literatur belegt deutliche Fortschritte in der Forschung und Entwicklung der Bio-Nanotechnologie der letzten 15 bis 20 Jahre mit dem Ziel, den menschlichen Körper mit der digitalen Welt zu verbinden.

Dies geschah im Gesundheitswesen (z. B. durch gezielte Medikamentenverabreichung und die Nutzung von Computern durch gelähmte Menschen) sowie im Verteidigungs- und Nachrichtendienstbereich (z. B. durch die Vernetzung von Soldaten mit Drohnen).

Quellen: PublicDomain/jonfleetwood.substack.com am 25.06.2026